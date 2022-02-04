Считавшийся лучшим игрок в Guitar Hero оказался читером — его выдал интерфейс Windows Media Player в видео с рекордом Статьи редакции
Интернет-детективы разоблачили одного из самых крупных мошенников в истории игр.
1 февраля ютубер Karl Jobst поделился итогами расследования, в результате которого выяснилось, что известный игрок в Guitar Hero под ником Schmooey подделывал свои результаты. Мошенник делал это в течение нескольких лет, при этом считаясь лучшим среди многих членов сообщества. Начинающие игроки в Guitar Hero даже выпускали ролики «Хочу быть как Schmooey», в которых пытались пародировать стиль рекордсмена.
Среди прочего, Schmooey установил несколько мировых рекордов, за которые в том числе получал денежные вознаграждения. Кроме того, игрок проводил прямые трансляции, в ходе которых зрители делали ему пожертвования, восхищаясь его «талантом».
Schmooey регулярно выкладывал на YouTube ролики, в которых он устанавливает рекорды или исполняет чрезвычайно сложные композиции в Guitar Hero. На протяжении нескольких лет в сообществе неоднократно замечали небольшие странности в видео вроде небольших подтормаживаний. Однако до декабря 2021 года тем, кто сомневался в честности Schmooey, не удавалось собрать достаточно доказательств того, что он мошенничает.
В конце 2021-го Schmooey опубликовал запись прямой трансляции, в которой он исполняет песню 9 Patterns Of Eternal Pain за одно комбо — прежде такого не удавалось сделать никому. Опытные игроки в Guitar Hero сразу обратили внимание на то, что рекордсмен не попадает в некоторые ноты.
Стример Frif, известный несколькими рекордами в Guitar Hero, тоже заметил это, и поинтересовался у Schmooey, какую технику он применил, чтобы пройти столь сложную песню за одно комбо. На это рекордсмен дал невнятный ответ, из-за чего к нему возникло ещё больше подозрений.
В том же ролике зрители увидели, как в последние несколько секунд на экране появляется интерфейс видеопроигрывателя Windows Media Player, в котором воспроизводился ролик с записанным рекордом. Многие поклонники Guitar Hero выразили недоумение в связи с этим и предположили, что игрок не установил рекорд в прямом эфире, а показал во время трансляции заранее отснятое видео.
Schmooey отверг многочисленные обвинения в свой адрес, однако в середине января в сообществе выяснили, что игрок использовал утилиту Cheat Engine для того, чтобы замедлять игру на 25%. Таким образом он проходил сложнейшие композиции, записывал это на видео, а после ускорял их. В сети выяснили, что Schmooey подделал более 100 своих роликов при помощи этого способа.
17 января 2022 года игрок признался, что мошенничал. Оказалось, что интернет-детективы были правы — он действительно использовал Cheat Engine вместе с программой Videopad для того, чтобы создавать ролики с успешным прохождением сложных песен.
Игрок извинился перед сообществом и заявил, что вернул все денежные призы, которые он получил за исполнение композиций. После он удалил со своего YouTube-канала все ролики, в том числе те, в которых он играл честно. Стоит отметить, что Schmooey на самом деле мог проходить довольно сложные уровни без помощи сторонних утилит. Он неоднократно посещал съезды фанатов Guitar Hero, где исполнял песни вживую.
тебе не заплатили за январь?
Не говори! Как по этой новости вообще можно привязать рашку?
Зачем это читать..
А знаете, кто так же подделывает выборы?..
А то что Москва лучший мегаполис по версии ООН они молчат, твари из Рады управляют сайтом!
Забыл, что ТЖ - это сайт про технологии, игры?
Настоящая гитара йеееах
Этот парень нашел публику. Благодаря настоящей гитаре максимум - найдешь парня
Это если басуха. Тяны падки на акустику. Электрическая в обычном диапазоне если ты би.
Я не понял - щас гитара чтоли стала не модной? Всего 5 лет назад куда не плюнь в гитариста попадешь.
Ну куске дерева с пятью тросиками?
Шестью тросиками.
Или 4, или 7.
Schmooey
ЧМОНЯ
Распространите
ТРАВЛЯ
если вдруг кому-то нужно будет — я умею играть в GH на уровне эксперта, проходил несколько раз и даже в чемпионатах участвовал — могу научить за еду и лего
Было вчера на дтф
Осенью на the flow
Через год в Internet Explorer
Через месяц в твиттерах бумеров.
Ну они любят быть тестировщиками, все норм
Ненавижу читеров.
попутали с дтф?
Так автор и есть ДТФ.
Почему новости типа про документалку о навальном на дтф банят, а на тж новости с дтф нормально постятся?
А была ли на TJ новость, что на дтф банят новости про документалку о Навальном?
О, недавно смотрел вот этот ролик с ещё более забавным случаем на эту же тему. Но там ещё прикольнее потому что горе-рекордсмены сами спилили под собой сук
«Хочу быть как Schmooey»