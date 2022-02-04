Интернет-детективы разоблачили одного из самых крупных мошенников в истории игр.

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1 февраля ютубер Karl Jobst поделился итогами расследования, в результате которого выяснилось, что известный игрок в Guitar Hero под ником Schmooey подделывал свои результаты. Мошенник делал это в течение нескольких лет, при этом считаясь лучшим среди многих членов сообщества. Начинающие игроки в Guitar Hero даже выпускали ролики «Хочу быть как Schmooey», в которых пытались пародировать стиль рекордсмена.

Среди прочего, Schmooey установил несколько мировых рекордов, за которые в том числе получал денежные вознаграждения. Кроме того, игрок проводил прямые трансляции, в ходе которых зрители делали ему пожертвования, восхищаясь его «талантом».

Schmooey регулярно выкладывал на YouTube ролики, в которых он устанавливает рекорды или исполняет чрезвычайно сложные композиции в Guitar Hero. На протяжении нескольких лет в сообществе неоднократно замечали небольшие странности в видео вроде небольших подтормаживаний. Однако до декабря 2021 года тем, кто сомневался в честности Schmooey, не удавалось собрать достаточно доказательств того, что он мошенничает.

В конце 2021-го Schmooey опубликовал запись прямой трансляции, в которой он исполняет песню 9 Patterns Of Eternal Pain за одно комбо — прежде такого не удавалось сделать никому. Опытные игроки в Guitar Hero сразу обратили внимание на то, что рекордсмен не попадает в некоторые ноты.

Стример Frif, известный несколькими рекордами в Guitar Hero, тоже заметил это, и поинтересовался у Schmooey, какую технику он применил, чтобы пройти столь сложную песню за одно комбо. На это рекордсмен дал невнятный ответ, из-за чего к нему возникло ещё больше подозрений.

В том же ролике зрители увидели, как в последние несколько секунд на экране появляется интерфейс видеопроигрывателя Windows Media Player, в котором воспроизводился ролик с записанным рекордом. Многие поклонники Guitar Hero выразили недоумение в связи с этим и предположили, что игрок не установил рекорд в прямом эфире, а показал во время трансляции заранее отснятое видео.

Schmooey отверг многочисленные обвинения в свой адрес, однако в середине января в сообществе выяснили, что игрок использовал утилиту Cheat Engine для того, чтобы замедлять игру на 25%. Таким образом он проходил сложнейшие композиции, записывал это на видео, а после ускорял их. В сети выяснили, что Schmooey подделал более 100 своих роликов при помощи этого способа.

17 января 2022 года игрок признался, что мошенничал. Оказалось, что интернет-детективы были правы — он действительно использовал Cheat Engine вместе с программой Videopad для того, чтобы создавать ролики с успешным прохождением сложных песен.