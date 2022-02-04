Apple призвала Сенат отклонить документ, поскольку он поставит под угрозу безопасность и конфиденциальность пользователей.

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Судебный комитет Сената США проголосовал за антимонопольный закон, направленный против Google Play и Apple App Store. По мнению авторов документа, эти магазины приложений слишком сильно контролируют рынок. Об этом сообщает Bloomberg.

Законопроект обязывает технологические компании разрешить загрузку приложений из сторонних магазинов и источников в интернете. Сильнее новые правила скажутся на Apple, поскольку Google позволяет устанавливать программы не из Play Store. Новый закон позволит разработчикам избежать комиссии Apple, которая достигает 30%.

Apple раскритиковала закон, заявив, что он сделает экосистему iPhone похожей на Android. Кроме этого, в компании отметили, что правила выведут пользователей из безопасной среды, поставив под угрозу конфиденциальность данных.

Мы глубоко обеспокоены тем, что законодательство, если в него не будут внесены поправки, облегчит крупным платформам социальных сетей отказ от практики Apple App Store, ориентированной на потребителя. Это позволит злоумышленникам обойти защиту конфиденциальности и безопасности Apple, распространяя приложения без критически важных проверок конфиденциальности и безопасности. Apple

Google также направила письмо председателю судебного комитета Сената Дику Дурбину и республиканцу Чаку Грассли за день до обсуждения законопроекта. По данным Bloomberg, генеральный директор Apple Тим Кук лично встречался с некоторыми сенаторами из-за этого документа.