Судебный комитет Сената США одобрил законопроект, позволяющий загружать приложения iOS не из App Store Статьи редакции
Apple призвала Сенат отклонить документ, поскольку он поставит под угрозу безопасность и конфиденциальность пользователей.
Судебный комитет Сената США проголосовал за антимонопольный закон, направленный против Google Play и Apple App Store. По мнению авторов документа, эти магазины приложений слишком сильно контролируют рынок. Об этом сообщает Bloomberg.
Законопроект обязывает технологические компании разрешить загрузку приложений из сторонних магазинов и источников в интернете. Сильнее новые правила скажутся на Apple, поскольку Google позволяет устанавливать программы не из Play Store. Новый закон позволит разработчикам избежать комиссии Apple, которая достигает 30%.
Apple раскритиковала закон, заявив, что он сделает экосистему iPhone похожей на Android. Кроме этого, в компании отметили, что правила выведут пользователей из безопасной среды, поставив под угрозу конфиденциальность данных.
Google также направила письмо председателю судебного комитета Сената Дику Дурбину и республиканцу Чаку Грассли за день до обсуждения законопроекта. По данным Bloomberg, генеральный директор Apple Тим Кук лично встречался с некоторыми сенаторами из-за этого документа.
За принятие законопроекта высказались Spotify Technology SA, Tile и Match Group Inc, поскольку тогда они будут меньше зависеть от Apple и Google. Как сообщает Bloomberg со ссылкой на источник, Microsoft также поддержала новый закон.
Аудитория ведра как-то принципиально не отличается
У них продажи в разы меньше, чем у айфона. Пикселей за всю их 5-летнюю историю продали меньше, чем айфонов продают за квартал.
Наличие флагманов на ведре не отрицает, что в среднем аудитория ведра победнее.
Я сам на топовых ведрах всю жизнь сидел до прошлого февраля (пришлось таки купить айфон, ибо даже топовые смартфоны на андроиде последние 2 года слишком говно).
В процентом соотношении "бедной" аудитории наверное на Андроиде всё таки побольше. Впрочем люди умудряются брать айфоны в кредит или рассрочку, так что насколько больше
Ну, помимо этого (но вообще не всегда).
@Не говорить привет, давно не видел, скучал без твоих минусов
шо ты говоришь чувак, у всех этих несчастных есть охуенное средство безопасности : НЕ СКАЧИВАЙ НИХУЯ НЕ ИЗ СТОРА ЕСЛИ БОИШЬСЯ МОШЕННИКОВ
как же люди живут на андроиде, а
Так это из официального магазина скачали, а не из стороннего. Проеб модерации, но это не недостаток конкретно возможности устанавливать приложение из других источников
Достойный ответ=)
Так это проёб модерации гугла, в аппсторе такого не бывает? Скама нет? А если найду? Хех.
Деньги потекут мимо эппла.
Ну просто мало кого из пользователей это спугнёт. Особенно из старшего поколения. А затем будут во всём винить "дырявый" айфон. Но понятное дело, что "яблочко" не из-за этого взбудоражилось
нахуй этот колхоз нужен
Потому что это не решает проблему, а снимает ответственность с производителя. Если приложение для электроники будет публиковаться вне стора, и требовать себе все права (all of it!), то выбора просто не будет. Сейчас что бы там ни хотел производитель, он должен соблюдать нормы стора.
Мы глубоко обеспокоены тем, что законодательство, если в него не будут внесены поправки, облегчит крупным платформам социальных сетей отказ от практики Apple App Store, ориентированной на потребителя.
Как же ору с эплов, у которых горит с того, что бабосики утекают сквозь пальцы.
Ну кстати, например стор может послать нахер приложение, если оно выглядит как типичное поделие под андроид или просто вебвью, что несомненно плюс.
Даже в бытность работы iOS разрабом всегда больше вкладывались в UI/UX именно iOS версий приложений, а после просто просили сделать по аналогии и для андроида.
В итоге имеем, что среднее приложение под iOS имеет лучшее качество, включая внешний вид, нежели под андроид
Аргументы эпл, конечно, хуета. Но указывать компаниям через что на их смартфоны должны загружаться приложения - не меньшая хуета.
Можно сделать по умолчанию запрет на приложения из сторонних источников, как на ведре. А если хочешь ставить апкшки - будь добр мириться с рисками.
Три приложения с переустановкой сертификата каждую неделю - это не отсутствие сложностей, заебёт любого
Хм, если дополнительно яблочники откроют нормальный доступ к файловой системе, то после такого можно даже подумать о переходе на айос
Windows Phone, я жду вас!
Разобрался без инструкций практически сразу, взял его после ведра и до айоси, лучше телефона я не встречал. Нокла выжила после падения с крыши авто на 80км/ч, заменил только экран, лагов не было ни разу, черная тема, AOD на lcd экране, долго держала зарядку, фотки в RAW формате и в этом плане лучшая камера на рынке. И все это было за 17 тысяч рублей. iOS слишком ограниченная, гандроед для меня слишком перегружен. Теперь просто лежит, иногда беру его с собой, чтобы сделать пару кадров.
О дааа, более ущербного интерфейса не встречал
Кому вам?
У супруги айфон, я так и не понял как добавить торрент в торрент качалку. Как это делается?
А правительству не выгодно иметь возможность залезть в мобилку к гражданам через дырявый софт хз откуда?
Это максимально дебильный аргумент, ибо закрытость системы не значит отсутствие бекдоров для правительства.
К тому же, человек все еще может ставить софт из Стора, и быть якобы защищенным.
Якобы да кабы это не аргументы. Очень много “если» в ваших суждениях. Здесь есть конкретная угроза безопасности и Apple ее не предъявишь.
Какая угроза?Если вы, как пользователь, доверяете только App Store, можете продолжить использовать только его.
В чем проблема?
Народ тупой по умолчанию. Если не писать «не влезай» на проводах, они полезут. Конечно же это их проблемы, но в суд подать они очень даже могут.
Я вообще немного в шоке от того что находятся те кто защищают Apple(многомиллиардную корпорацию) и ее ограничения, защищают от Сената США.
Ну сделают систему свободнее, ну никто ж ничего не потеряет глобально.
Кому не понравится — может не использовать новые фишки(если их введут конечно), а остальные получат больше возможностей на устройстве, которое вообще-то сейчас чуть-ли не третья рука.
Всегда знал, что мир делится на анархо-капитализм и тоталитарную Россию, и ничего кроме этого нет.
распространяя приложения без критически важных проверок конфиденциальности и безопасности.
знаем мы эти ваши критические важные проверки, кнопка есть? она чот делает? ничего не упало? ну в продакшен