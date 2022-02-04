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Новости
Sasha Shambilova

Судебный комитет Сената США одобрил законопроект, позволяющий загружать приложения iOS не из App Store Статьи редакции

Apple призвала Сенат отклонить документ, поскольку он поставит под угрозу безопасность и конфиденциальность пользователей.

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Судебный комитет Сената США проголосовал за антимонопольный закон, направленный против Google Play и Apple App Store. По мнению авторов документа, эти магазины приложений слишком сильно контролируют рынок. Об этом сообщает Bloomberg.

Законопроект обязывает технологические компании разрешить загрузку приложений из сторонних магазинов и источников в интернете. Сильнее новые правила скажутся на Apple, поскольку Google позволяет устанавливать программы не из Play Store. Новый закон позволит разработчикам избежать комиссии Apple, которая достигает 30%.

Apple раскритиковала закон, заявив, что он сделает экосистему iPhone похожей на Android. Кроме этого, в компании отметили, что правила выведут пользователей из безопасной среды, поставив под угрозу конфиденциальность данных.

Мы глубоко обеспокоены тем, что законодательство, если в него не будут внесены поправки, облегчит крупным платформам социальных сетей отказ от практики Apple App Store, ориентированной на потребителя. Это позволит злоумышленникам обойти защиту конфиденциальности и безопасности Apple, распространяя приложения без критически важных проверок конфиденциальности и безопасности.

Apple

Google также направила письмо председателю судебного комитета Сената Дику Дурбину и республиканцу Чаку Грассли за день до обсуждения законопроекта. По данным Bloomberg, генеральный директор Apple Тим Кук лично встречался с некоторыми сенаторами из-за этого документа.

За принятие законопроекта высказались Spotify Technology SA, Tile и Match Group Inc, поскольку тогда они будут меньше зависеть от Apple и Google. Как сообщает Bloomberg со ссылкой на источник, Microsoft также поддержала новый закон.

#новости #apple #google

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Подходящий вентилятор

На андроиде есть галочка и там написано, что делаете это на свой страх и риск. В чём проблема на ios так сделать?

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9
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Худой череп

Слишком много ответственности для целевой аудитории Apple

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7
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Astraeus

Аудитория ведра как-то принципиально не отличается

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Правительственный глобус

отличается, она беднее

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–6
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Полезный Филипп

очень бедная аудитория

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1
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Правительственный глобус

Если 3 человека в Москве их юзает, значит богатая?
99% сидят на китайскай хуйне за 100-200$

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2
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Смешанный томагавк_два

Да, это ты ещё не видел верту на Android 2.3.7!

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Astraeus

У них продажи в разы меньше, чем у айфона. Пикселей за всю их 5-летнюю историю продали меньше, чем айфонов продают за квартал.
Наличие флагманов на ведре не отрицает, что в среднем аудитория ведра победнее.
Я сам на топовых ведрах всю жизнь сидел до прошлого февраля (пришлось таки купить айфон, ибо даже топовые смартфоны на андроиде последние 2 года слишком говно).

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Андрей Охапкин

В процентом соотношении "бедной" аудитории наверное на Андроиде всё таки побольше. Впрочем люди умудряются брать айфоны в кредит или рассрочку, так что насколько больше

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Astraeus

Ну, помимо этого (но вообще не всегда).

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Правительственный глобус

@Не говорить привет, давно не видел, скучал без твоих минусов

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Правительственный глобус

в мире очень много людей далеких от технологий, чьи-то мамы, папы, бабули и дедули, их надо защищать от этого превентивно, без каких либо галочек

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–2
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Подходящий вентилятор

ну так они до этой галочки и не доберутся

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6
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Андрей Петкевич

шо ты говоришь чувак, у всех этих несчастных есть охуенное средство безопасности : НЕ СКАЧИВАЙ НИХУЯ НЕ ИЗ СТОРА ЕСЛИ БОИШЬСЯ МОШЕННИКОВ

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1
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Подходящий вентилятор

а потом ещё файл надо скачать

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Правительственный глобус

не волнуйся, бекдорные вирусы сами все скачают и установят без всяких галочек, я против таких нововведений

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1
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Yuriy

как же люди живут на андроиде, а

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Правительственный глобус

как-то так и живут

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3
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Андрей Охапкин

Так это из официального магазина скачали, а не из стороннего. Проеб модерации, но это не недостаток конкретно возможности устанавливать приложение из других источников

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Правительственный глобус

если в оф приложение такие танцы, ты представляешь, что будет в стороннем?

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1
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Yuriy

Достойный ответ=)

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Дмитрий Григорьев

Так это проёб модерации гугла, в аппсторе такого не бывает? Скама нет? А если найду? Хех.

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–2
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Дмитрий Шубкин

Деньги потекут мимо эппла.

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2
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Романелло Кивогенс

Ну просто мало кого из пользователей это спугнёт. Особенно из старшего поколения. А затем будут во всём винить "дырявый" айфон. Но понятное дело, что "яблочко" не из-за этого взбудоражилось

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Подходящий вентилятор

"старшее поколение" не найдёт галочку, тем более надо будет качать файл самому. Это шутка какая-то?

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Огромный будильник

В том, что iOS - это про безопасность и удобство

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Подходящий вентилятор
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3
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Сеня

нахуй этот колхоз нужен

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mt

Потому что это не решает проблему, а снимает ответственность с производителя. Если приложение для электроники будет публиковаться вне стора, и требовать себе все права (all of it!), то выбора просто не будет. Сейчас что бы там ни хотел производитель, он должен соблюдать нормы стора.

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0
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Андрей Петкевич

Мы глубоко обеспокоены тем, что законодательство, если в него не будут внесены поправки, облегчит крупным платформам социальных сетей отказ от практики Apple App Store, ориентированной на потребителя.
Как же ору с эплов, у которых горит с того, что бабосики утекают сквозь пальцы.

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5
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Смешанный томагавк_два

Ну кстати, например стор может послать нахер приложение, если оно выглядит как типичное поделие под андроид или просто вебвью, что несомненно плюс.
Даже в бытность работы iOS разрабом всегда больше вкладывались в UI/UX именно iOS версий приложений, а после просто просили сделать по аналогии и для андроида.
В итоге имеем, что среднее приложение под iOS имеет лучшее качество, включая внешний вид, нежели под андроид

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1
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Astraeus

Аргументы эпл, конечно, хуета. Но указывать компаниям через что на их смартфоны должны загружаться приложения - не меньшая хуета.

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1
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Преподобный файл

конечно хуета, люди будут скачивать приложения с сторонних ресурсов, а в них будет зашита функция записи экрана, а потом внезапно денежки утекут с карт или другие конфиденциальные данные. ага, хуета

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3
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Astraeus

Можно сделать по умолчанию запрет на приложения из сторонних источников, как на ведре. А если хочешь ставить апкшки - будь добр мириться с рисками.

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0
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Личный крюк

Меня, например, раздражает модерация эпла по отношению к некоторым приложениям. Эпл просто не пускает их в стор и всё. И да, я бы поставил их в обхода стора. Но это, блядь, не значит, что мне нужен андройд, надо же было такую хуету вообще придумать.

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2
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Смешанный томагавк_два

Помню разрабатывал одно IoT приложение, так модерация завернула бетку и стала требовать выслать им опытный образец датчика, с которым приложение работает)
Решилось в итоге каким-то танцем с манифестом

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1
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Жирный ихтиандр

Но это, блядь, не значит, что мне нужен андройд
Ты про высказывание Тима Кука if you want to sideload, you can buy an Android phone?

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0
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Личный крюк

Да.

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Преподобный файл

Закон хуйня, но даже и без этого закона есть китайские аппсторы с взломанными приложениями, которые можно ставить на айфон без особых сложностей

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Имя И Фамилия

Три приложения с переустановкой сертификата каждую неделю - это не отсутствие сложностей, заебёт любого

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6
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Смешанный томагавк_два

В целом было бы круто, если бы сделали как на макоси.
Порой хочется своё приложение даже поставить и не переподписывать каждые 7 дней и тд

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2
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Sega MegaDrive

Хм, если дополнительно яблочники откроют нормальный доступ к файловой системе, то после такого можно даже подумать о переходе на айос

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0
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Правительственный глобус

а куда нам переходить, если они все откроют???

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1
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Artemy Kozodaev

Windows Phone, я жду вас!

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1
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Правительственный глобус

помню как-то первый раз юзал эти плитки, без прикола я искал 15 минут как отправить с его смс

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1
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Artemy Kozodaev

Разобрался без инструкций практически сразу, взял его после ведра и до айоси, лучше телефона я не встречал. Нокла выжила после падения с крыши авто на 80км/ч, заменил только экран, лагов не было ни разу, черная тема, AOD на lcd экране, долго держала зарядку, фотки в RAW формате и в этом плане лучшая камера на рынке. И все это было за 17 тысяч рублей. iOS слишком ограниченная, гандроед для меня слишком перегружен. Теперь просто лежит, иногда беру его с собой, чтобы сделать пару кадров.

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0
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Sega MegaDrive

О дааа, более ущербного интерфейса не встречал

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Трогательный американец

я себе точно такое же через Square Launcher на андроиде добился, очень стильно и органично

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Sega MegaDrive

Кому вам?

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Смешанный томагавк_два

А чем текущий доступ не устраивает? Или тебе нужен доступ к /etc и /bin?

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Sega MegaDrive

У супруги айфон, я так и не понял как добавить торрент в торрент качалку. Как это делается?

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0
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Владимир Ж

А правительству не выгодно иметь возможность залезть в мобилку к гражданам через дырявый софт хз откуда?

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Tannim

Это максимально дебильный аргумент, ибо закрытость системы не значит отсутствие бекдоров для правительства.

К тому же, человек все еще может ставить софт из Стора, и быть якобы защищенным.

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Владимир Ж

Якобы да кабы это не аргументы. Очень много “если» в ваших суждениях. Здесь есть конкретная угроза безопасности и Apple ее не предъявишь.

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Tannim

Какая угроза?Если вы, как пользователь, доверяете только App Store, можете продолжить использовать только его.

В чем проблема?

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Владимир Ж

Народ тупой по умолчанию. Если не писать «не влезай» на проводах, они полезут. Конечно же это их проблемы, но в суд подать они очень даже могут.

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Трогательный американец

суд запретил айосу не быть как андроид

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Tannim

Я вообще немного в шоке от того что находятся те кто защищают Apple(многомиллиардную корпорацию) и ее ограничения, защищают от Сената США.

Ну сделают систему свободнее, ну никто ж ничего не потеряет глобально.

Кому не понравится — может не использовать новые фишки(если их введут конечно), а остальные получат больше возможностей на устройстве, которое вообще-то сейчас чуть-ли не третья рука.

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Жесткий шар

Получается рука тоталитарного режима влезла в свободный и добрый частный бизнес?
Да не, вред какой-то, такое только в России.

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Astraeus

Всегда знал, что мир делится на анархо-капитализм и тоталитарную Россию, и ничего кроме этого нет.

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Артур Мудрик

распространяя приложения без критически важных проверок конфиденциальности и безопасности.
 знаем мы эти ваши критические важные проверки, кнопка есть? она чот делает? ничего не упало? ну в продакшен

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Жирный ихтиандр

Сенат защитил свободу пользователей, ущемив свободу могущественной корпорации. Мне кажется, это правильно.

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