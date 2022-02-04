Apple первой среди IT-компаний исполнила все требования по закону «о приземлении», открыв представительство в России Статьи редакции
У компании есть в России юрлицо, но в Госдуме заявляли, что оно не представляет компанию.
Компания Apple Distribution International Ltd., зарегистрированная в Ирландии, открыла в России представительство. Об этом сказано на сайте Роскомнадзора.
На сайте ведомства сообщается, что Apple исполнила все три условия закона о «приземлении». Ранее компания создала личный кабинет на сайте Роскомнадзора, а также разместила на собственных ресурсах форму обратной связи для российских пользователями из России.
TJ обратился за комментарием к Apple, чтобы уточнить, открыла ли компания представительство или зарегистрировала юрлицо, но на момент написания заметки не получил оперативного ответа.
Летом 2021 года Госдума обязала крупные иностранные IT-компании открывать представительства в России и регистрировать личный кабинет на сайте Роскомнадзора. Первой компанией, начавшей исполнять закон, стала сингапурская соцсеть Likee.
Если сервисы откажутся выполнять требования ведомства, то против них могут применить запрет на рекламу или поисковую выдачу, ограничить платежи, частично или полностью заблокировать на территории России.
Первыми приземлим людей с галочками
на швабры
https://www.rusprofile.ru/id/5791972
2011 год
теперь по закону открыла
там в трбованиях не просто юр лицо, а подключение к РКН
но на момент написания заметки не получил оперативного ответа.
Ну и зачем это все нужно если они даже tj ответить не могут.
лягушку нужно варить медленно
Молодцы.