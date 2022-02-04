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Новости
Сергей Исенеков

Apple первой среди IT-компаний исполнила все требования по закону «о приземлении», открыв представительство в России Статьи редакции

У компании есть в России юрлицо, но в Госдуме заявляли, что оно не представляет компанию.

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Скриншот с сайта Роскомнадзора

Компания Apple Distribution International Ltd., зарегистрированная в Ирландии, открыла в России представительство. Об этом сказано на сайте Роскомнадзора.

На сайте ведомства сообщается, что Apple исполнила все три условия закона о «приземлении». Ранее компания создала личный кабинет на сайте Роскомнадзора, а также разместила на собственных ресурсах форму обратной связи для российских пользователями из России.

TJ обратился за комментарием к Apple, чтобы уточнить, открыла ли компания представительство или зарегистрировала юрлицо, но на момент написания заметки не получил оперативного ответа.

Летом 2021 года Госдума обязала крупные иностранные IT-компании открывать представительства в России и регистрировать личный кабинет на сайте Роскомнадзора. Первой компанией, начавшей исполнять закон, стала сингапурская соцсеть Likee.

Если сервисы откажутся выполнять требования ведомства, то против них могут применить запрет на рекламу или поисковую выдачу, ограничить платежи, частично или полностью заблокировать на территории России.

#новости #apple #роскомнадзор

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Взаимный вентилятор

Серверы ТЖ первыми среди серверов Комитета выполнили условие приземления

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Артём Мазанов

Первыми приземлим людей с галочками

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solawind

на швабры

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Культурный месяц
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Трогательный американец

дык у них вроде и было до этого юрлицо

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Трогательный американец

https://www.rusprofile.ru/id/5791972
2011 год

ООО "Эппл Рус"
Ключевые сведения о ООО "Эппл Рус" из официальных источников.
www.rusprofile.ru
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1
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Сеня

теперь по закону открыла

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FOX

там в трбованиях не просто юр лицо, а подключение к РКН

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aliftin

но на момент написания заметки не получил оперативного ответа.
 Ну и зачем это все нужно если они даже tj ответить не могут.

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FOX

лягушку нужно варить медленно

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Андрей Охапкин

Молодцы.

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Преподобный файл

уже очередь под дверью из бастрыкинских собак

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