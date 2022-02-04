У компании есть в России юрлицо, но в Госдуме заявляли, что оно не представляет компанию.

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Скриншот с сайта Роскомнадзора



Компания Apple Distribution International Ltd., зарегистрированная в Ирландии, открыла в России представительство. Об этом сказано на сайте Роскомнадзора.

На сайте ведомства сообщается, что Apple исполнила все три условия закона о «приземлении». Ранее компания создала личный кабинет на сайте Роскомнадзора, а также разместила на собственных ресурсах форму обратной связи для российских пользователями из России.

TJ обратился за комментарием к Apple, чтобы уточнить, открыла ли компания представительство или зарегистрировала юрлицо, но на момент написания заметки не получил оперативного ответа.

Летом 2021 года Госдума обязала крупные иностранные IT-компании открывать представительства в России и регистрировать личный кабинет на сайте Роскомнадзора. Первой компанией, начавшей исполнять закон, стала сингапурская соцсеть Likee.