«Сбер» присоединился к разработке единого стандарта для устройств «умного» дома — вместе с Apple, Google и Amazon Статьи редакции
В ноябре к проекту присоединился «Яндекс».
Команда SberDevices присоединилась к международному альянсу по разработке Matter — единого стандарта для устройств «умного» дома, в том числе систем контроля доступа, безопасности, освещения и электричества, отопления и так далее.
- «Сбер» заявил, что видит перспективы в развитии единого стандарта. Например, благодаря ему виртуальные ассистенты из семейства «Салют» смогут управлять устройствами не только компаний-партнёров, но и всеми, что используют стандарт Matter.
- Apple, Google, Amazon и Connectivity Standards Alliance (ранее — Zigbee Alliance) договорились о разработке единого стандарта в декабре 2019 года. Он должен выйти в 2022 году.
- Всего, кроме Apple, Google и Amazon, проект поддерживает больше 400 компаний по всему миру. В ноябре 2021 года к разработке присоединился «Яндекс».
зашел сюда за этой картинкой и поныть про USB С
To be fair, новые стандарты или лучше, или быстро умирают из-за сетевых эффектов.
Да и хуй на них, я делаю свой умный дом без всяких стандартов.
Разнообразие на рынке умных домов это НАМНОГО хуже, чем зарядки в нулевые. Производителей этого дерьма около 2 тысяч, и для каждой нужна интеграция с КАЖДЫМ умным домом. Это настолько много лишнего кода, что пиздец.
Ахуенная инициатива
Строй на открытых автономных платформах, какие проблемы
Да. Можешь все во внутренней изолированной локалке поставить, с локальным mqtt
Мечтаю об умном доме, но кроме умных розеток и светильников голову ничего не приходит
А, еще чайник на управлении купил
потом придет умная налоговая
Для частного дома очень актуально управление отоплением, вентиляцией и кондиционированием
Зашита от протечек тоже относится к умному дому
Недалекое будущее... СМС сбер одобрил вам кредит исходя из анализа вашего поведения дома, вы не бьете жену, детей, судя по всему вы работаете пн-пт с 9:00-18:00. Короче одобрямс вам 10млн. кредит.