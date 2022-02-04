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«Сбер» присоединился к разработке единого стандарта для устройств «умного» дома — вместе с Apple, Google и Amazon Статьи редакции

В ноябре к проекту присоединился «Яндекс».

  • Команда SberDevices присоединилась к международному альянсу по разработке Matter — единого стандарта для устройств «умного» дома, в том числе систем контроля доступа, безопасности, освещения и электричества, отопления и так далее.

  • «Сбер» заявил, что видит перспективы в развитии единого стандарта. Например, благодаря ему виртуальные ассистенты из семейства «Салют» смогут управлять устройствами не только компаний-партнёров, но и всеми, что используют стандарт Matter.
  • Apple, Google, Amazon и Connectivity Standards Alliance (ранее — Zigbee Alliance) договорились о разработке единого стандарта в декабре 2019 года. Он должен выйти в 2022 году.
  • Всего, кроме Apple, Google и Amazon, проект поддерживает больше 400 компаний по всему миру. В ноябре 2021 года к разработке присоединился «Яндекс».

#новости #сбер

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Личный крюк
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Maxim Naumov

зашел сюда за этой картинкой и поныть про USB С

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kinrany

To be fair, новые стандарты или лучше, или быстро умирают из-за сетевых эффектов.

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Александр Белов

Да и хуй на них, я делаю свой умный дом без всяких стандартов.

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Fenrir784

Разнообразие на рынке умных домов это НАМНОГО хуже, чем зарядки в нулевые. Производителей этого дерьма около 2 тысяч, и для каждой нужна интеграция с КАЖДЫМ умным домом. Это настолько много лишнего кода, что пиздец.

Ахуенная инициатива

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Конкретный танк88

Почему инвесторы возлагают такие надежды на умные дома? Это не принесет баснословных прибылей из-за страха многих оказаться в "цифровом лагере", где ещё регулярно утечки происходят

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Михаил Зеленин

Строй на открытых автономных платформах, какие проблемы

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Конкретный танк88

Это поможет защититься от утечек?

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Михаил Зеленин

Да. Можешь все во внутренней изолированной локалке поставить, с локальным mqtt

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Привлекательный Влад

Это мы бумеры просто, следующим норм будет

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Любопытный цветок

Black Lives Matter

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Анон Нона

Мечтаю об умном доме, но кроме умных розеток и светильников голову ничего не приходит

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Анон Нона

А, еще чайник на управлении купил

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Привлекательный Влад

рекламу на окнах можно показывать

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Анон Нона

потом придет умная налоговая

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Михаил Зеленин

Для частного дома очень актуально управление отоплением, вентиляцией и кондиционированием

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Михаил Зеленин

Зашита от протечек тоже относится к умному дому

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Трогательный американец

мне и в тупом доме норм

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Ёршик Золотой

Недалекое будущее... СМС сбер одобрил вам кредит исходя из анализа вашего поведения дома, вы не бьете жену, детей, судя по всему вы работаете пн-пт с 9:00-18:00. Короче одобрямс вам 10млн. кредит.

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