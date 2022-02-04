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Новости
Яна Ломакина

Фигуранта дела о терактах в московском метро в 2010 году приговорили к пожизненному заключению Статьи редакции

Суд также обязал его выплатить метрополитену более 17 миллионов.

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Фото Александра Щербака/ТАСС

Второй западный окружной военный суд приговорил к пожизненному тюремному сроку Магомеда Нурова, обвиняемого в причастности к терактам в метро Москвы в 2010 году. Об этом сообщает корреспондент РИА «Новости».

Фото Александра Щербака/ТАСС

По версии следствия, Нуров вступил в террористическую банду, выполнял роль связного и водителя, участвовал в планировании и подготовке взрывов на станциях метро «Лубянка» и «Парк культуры». Мощность первой бомбы составила до 4 кг в тротиловом эквиваленте, мощность второй — до 2 кг. В результате терактов в 2010 году погибли 39 человек, более 160 пострадали.

Суд также удовлетворил гражданский иск Московского метрополитена к Нурову и обязал его выплатить 17 миллионов 49 тысяч 644 рубля 24 копейки за покорёженные вагоны и ремонт станций.

Организаторов взрывов СК считает Магомеда Вагабова. Его ликвидировали в 2010 году. Во время контртеррористических операций 2010-2013 годов уничтожили семерых участников банды. Последнего террориста уничтожили в Дагестане в 2013 году. Магомеда Нурова задержали в 2019 году.

#новости #терроризм

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Личный крюк

Они же тогда и время выбрали такое, чтобы людей побольше было. Утром где-то. Пиздец.

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8
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Денис Туряница

Я чудом не погиб, решив не ехать в этот день в институт (я делаю пересадку на Лубянке), в это время как раз должен был оказаться там. Мои сокурсники проехали на предыдущем поезде 🤔

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11
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Крупный утюг

Я так иногда вспоминаю день, когда на площади восстания- сенной рванули. Часом ранее я вышел из Универа на Сенной, и через эти две станции поехал в военкомат, ублюдки пытались заставить подписать досрочный медосмотр, когда у меня ещё была отсрочка. Назад ехал на автобусе, и узнал обо всем уже от одноклассников, в телеграмме.

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0
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Крупный утюг

В общаге было много пострадавших, сосед по комнате весь в крови тогда пришёл под вечер, тащил одногруппника в больницу

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0
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Сoгласен

Хорошо, что поймали, и теперь судят.

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–4
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Рыжий

Чтобы людей вроде Хованского казнили?

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4
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Профессор Лебедев

ну вы знаете того террориста Навального

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6
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Сoгласен

Хованский по делу сидел. Нечего было нарушать закон.

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–7
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Профессор Лебедев

это ты про ту глупую песенку исполненную в 2012м, которая нарушует закон принятый в 2016м (исправьте, если ошибаюсь) есть инфа что закон обратной силы не имеет

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3
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Сoгласен

Ты оправдываешь преступника? Может ты его сообщник?

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–11
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Профессор Лебедев

Какого преступника? Хованского? Его вина доказана или что? Презумпция невиновности? Не слышал, не? Да и доказательная база там выстраивается уровня твоих комментариев.

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–1
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Рыжий

Пососи жопу

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Профессор Лебедев

а что переобулся то?

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0
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Артур Мудрик

еще и громко порвался, пойдя минусить последние комменты. Если что в оригинальном сообщении были сожаления о моратории на казнь преступников.

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1
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Профессор Лебедев

дадада))

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0
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Сoгласен

Ты против, чтобы судили и сажали преступников?

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–5
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Профессор Лебедев

суть в том, дурачок, что у нас делопроизводство, а затем и судопроизводство проходят так, что преступниками зачастую оказываются совершенно невиновные люди

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2
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Сoгласен

Че ты несешь? Нормальное судопроизводство в РФ
Я за Россию, за Путина!

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–7
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Профессор Лебедев

Блять у меня жир уже из монитора потёк. Пошёл нахуй.

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Сoгласен

Диванный воин, защитник либерах - одним словом, глиномес.

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–5
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Профессор Лебедев

угу... с нашей то судебной системой?

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Сoгласен

ты кто такой, чтобы гнать на судебную систему? Либераха?

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–8
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Профессор Лебедев

тот в кому камни в голову в детстве не прилетали) ты, блять, комменты свои всратые редачить перестать, и зашейся

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Личный крюк

Не надо о таком думать.

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Личный крюк

А, ты пофиксил. Надеюсь потому что действительно понял, а не из-за минусов.

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Луиджи Вампа

смерть - лёгкий путь. В Черном дельфине тварина будет овощем пожизненно

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Жирный ихтиандр

Нуров вступил в террористическую банду, выполнял роль связного и водителя, участвовал в планировании и подготовке взрывов
А вот Адам Делимханов был водителем полевого командира Салмана Радуева, а теперь депутат

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Саша
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пепси

12 лет разбирались??

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Любопытный цветок

Нашли "добровольца", затаптывали следы заказчика, спускали на тормозах, ну вот это вот всё

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Саша

в 2019 задержали

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пепси

ВОПРОС снят

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пепси

О, Кавказ... Готовы извиняться?

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zwergchelovek.

это только в одну сторону работает☝️

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Крупный утюг

Эх, было время, когда с террористами ещё боролись, а не звали на ужин в кремль

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Профессор Лебедев

Лицо неустановленной национальности

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Миллениал флакон

Не устаю удивляться тому, что на расследование реальных преступлений уходит по 10 лет, когда как с комментариями в интернете за месяц-два разбираются. П - приоритеты

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Marselin

Попробуй не читать статью жопой

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Жирный ихтиандр

Как он выплатит 17 миллионов, находясь в пожизненном заключении?

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Паша Сасковец

Это чаще всего показательные требования, мне кажется. Как оппозиционерам транспортные компании иски предъявляют за некий ущерб, который они понесли из-за организованного оппозицией митинга. И там тоже суммы огромные.

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