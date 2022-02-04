Суд также обязал его выплатить метрополитену более 17 миллионов.

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Фото Александра Щербака/ТАСС

Второй западный окружной военный суд приговорил к пожизненному тюремному сроку Магомеда Нурова, обвиняемого в причастности к терактам в метро Москвы в 2010 году. Об этом сообщает корреспондент РИА «Новости».

Фото Александра Щербака/ТАСС

По версии следствия, Нуров вступил в террористическую банду, выполнял роль связного и водителя, участвовал в планировании и подготовке взрывов на станциях метро «Лубянка» и «Парк культуры». Мощность первой бомбы составила до 4 кг в тротиловом эквиваленте, мощность второй — до 2 кг. В результате терактов в 2010 году погибли 39 человек, более 160 пострадали.

Суд также удовлетворил гражданский иск Московского метрополитена к Нурову и обязал его выплатить 17 миллионов 49 тысяч 644 рубля 24 копейки за покорёженные вагоны и ремонт станций.