Фигуранта дела о терактах в московском метро в 2010 году приговорили к пожизненному заключению Статьи редакции
Суд также обязал его выплатить метрополитену более 17 миллионов.
Второй западный окружной военный суд приговорил к пожизненному тюремному сроку Магомеда Нурова, обвиняемого в причастности к терактам в метро Москвы в 2010 году. Об этом сообщает корреспондент РИА «Новости».
По версии следствия, Нуров вступил в террористическую банду, выполнял роль связного и водителя, участвовал в планировании и подготовке взрывов на станциях метро «Лубянка» и «Парк культуры». Мощность первой бомбы составила до 4 кг в тротиловом эквиваленте, мощность второй — до 2 кг. В результате терактов в 2010 году погибли 39 человек, более 160 пострадали.
Суд также удовлетворил гражданский иск Московского метрополитена к Нурову и обязал его выплатить 17 миллионов 49 тысяч 644 рубля 24 копейки за покорёженные вагоны и ремонт станций.
Организаторов взрывов СК считает Магомеда Вагабова. Его ликвидировали в 2010 году. Во время контртеррористических операций 2010-2013 годов уничтожили семерых участников банды. Последнего террориста уничтожили в Дагестане в 2013 году. Магомеда Нурова задержали в 2019 году.
Я чудом не погиб, решив не ехать в этот день в институт (я делаю пересадку на Лубянке), в это время как раз должен был оказаться там. Мои сокурсники проехали на предыдущем поезде 🤔
Я так иногда вспоминаю день, когда на площади восстания- сенной рванули. Часом ранее я вышел из Универа на Сенной, и через эти две станции поехал в военкомат, ублюдки пытались заставить подписать досрочный медосмотр, когда у меня ещё была отсрочка. Назад ехал на автобусе, и узнал обо всем уже от одноклассников, в телеграмме.
Хорошо, что поймали, и теперь судят.
Чтобы людей вроде Хованского казнили?
ну вы знаете того террориста Навального
Хованский по делу сидел. Нечего было нарушать закон.
это ты про ту глупую песенку исполненную в 2012м, которая нарушует закон принятый в 2016м (исправьте, если ошибаюсь) есть инфа что закон обратной силы не имеет
Ты оправдываешь преступника? Может ты его сообщник?
Какого преступника? Хованского? Его вина доказана или что? Презумпция невиновности? Не слышал, не? Да и доказательная база там выстраивается уровня твоих комментариев.
Пососи жопу
а что переобулся то?
еще и громко порвался, пойдя минусить последние комменты. Если что в оригинальном сообщении были сожаления о моратории на казнь преступников.
дадада))
Ты против, чтобы судили и сажали преступников?
суть в том, дурачок, что у нас делопроизводство, а затем и судопроизводство проходят так, что преступниками зачастую оказываются совершенно невиновные люди
Че ты несешь? Нормальное судопроизводство в РФ
Я за Россию, за Путина!
Блять у меня жир уже из монитора потёк. Пошёл нахуй.
Диванный воин, защитник либерах - одним словом, глиномес.
угу... с нашей то судебной системой?
ты кто такой, чтобы гнать на судебную систему? Либераха?
тот в кому камни в голову в детстве не прилетали) ты, блять, комменты свои всратые редачить перестать, и зашейся
смерть - лёгкий путь. В Черном дельфине тварина будет овощем пожизненно
12 лет разбирались??
в 2019 задержали
ВОПРОС снят
О, Кавказ... Готовы извиняться?
это только в одну сторону работает☝️
Лицо неустановленной национальности
Не устаю удивляться тому, что на расследование реальных преступлений уходит по 10 лет, когда как с комментариями в интернете за месяц-два разбираются. П - приоритеты
Попробуй не читать статью жопой
Это чаще всего показательные требования, мне кажется. Как оппозиционерам транспортные компании иски предъявляют за некий ущерб, который они понесли из-за организованного оппозицией митинга. И там тоже суммы огромные.