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Apple разрешила альтернативные способы оплаты в Нидерландах: комиссия составит 27% вместо 30% Статьи редакции

Также разработчиков обяжут высылать компании документы о продажах.

  • Apple разрешила альтернативные способы оплаты только в приложениях для знакомств. Разработчики должны будут отсылать Apple отчёты о своих продажах каждый месяц, после этого компания выставит счёт для оплаты комиссии. Перевести деньги надо будет в течение 45 дней.
  • В октябре 2021 года правительство Нидерландов признало Apple монополистом и потребовало компанию изменить систему оплаты в приложениях.
  • В декабре регулятор в Нидерландах обязал Apple разрешить альтернативные способы оплаты в App Store до 15 января, иначе она должна будет оплатить штраф в размере до €50 млн. Компания не согласилась с решением и подала апелляцию.
  • В январе 2022 года Apple получила первый штраф на €5 млн за отсутствие альтернативных способов оплаты.

#новости #apple #нидерланды

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solawind

Но ведь специалисты тж объясняли что госрегулирование это плохо и не надо мешать свободному рынку.

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9
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Bibba La Bibba

Но ведь специалисты тж объясняли что свободный рынок это плохо и не надо мешать госрегулированию.

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умный человек

Но ведь специалисты тж объясняли, что двоемыслие это плохо и не надо мешать правду с неправдой

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1
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Анатолий Смолов

О, фанат черно-белой логики.
Госрегулирование — это плохо. Но это не означает, что его никогда не надо применять. И это не обозначает, что раз его применяют, то это что-то меняет.
Госрегулирование — это нормальный инструмент поддержания рынка. Но при этом, нельзя применять этот инструмент, как решение первого выбора для всех проблем в экономике.
Это похоже на химиотерапию при раке — это правильный выбор, несмотря на все побочки. И это становится неправильным выбором, если такое лечение используется как основное для всех болезней человека.
(Я сейчас не пытаюсь утверждать, что в данном случае с Эппл, это правильное решение)

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4
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ununnamed

Порвался

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Восточный единорожек88

Google, Facebook и Apple через государство лоббируют свои интересы, чтобы на рынке не появлялись конкуренты, выкупая или усложняя условия в финансовом плане так, что составить конкуренцию было почти нереально. Сложно назвать это рыночной историей.

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4
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Илья Захаров

Так там ведь другое, ты сразу не понял?

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1
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Валентин Жетонофф

Это как сказать, что футбол, где есть правила несвободный. Или дота тоже несвободна, ведь там есть четкие правила. Правила/законы и свобода не мешают друг другу.

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Жирный ихтиандр

Разработчики должны будут отсылать Apple отчёты о своих продажах каждый месяц, после этого компания выставит счёт для оплаты комиссии. Перевести деньги надо будет в течение 45 дней
Apple превратилась в налоговую инспекцию. Камеральные и выездные проверки разработчиков они тоже будут проводить?

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Режу лук как Итачи

То практически ничего не изменилось? Круто.

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3
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Николай Щорс

3 процента - это 3 процента

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Русский Кексик

Разработчики должны будут отсылать Apple отчёты о своих продажах каждый месяц, после этого компания выставит счёт для оплаты комиссии
 За щеку им не надо выслать?

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2
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Nick Rosenberg

Apple разрешила альтернативные способы оплаты только в приложениях для знакомств. Разработчики должны будут отсылать Apple отчёты о своих продажах каждый месяц, после этого компания выставит счёт для оплаты комиссии. Перевести деньги надо будет в течение 45 дней.
Цирк однако ж.

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2
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Действующий Абдужаббор

Почему только для знакомст?

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Грэм Грэмский

В декабре регулятор в Нидерландах обязал Apple разрешить альтернативные способы оплаты
Apple разрешила альтернативные способы оплаты только в приложениях для знакомств
Лол, им понравились штрафы что ли?

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Ответственный дебаркадер

Ничего, Еврокомиссия оштрафует.

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uyeuejiwgi uyeuejiwgi

Обычно когда появляется всякий разноброд то появляются всякие мошненники, и схемы.

Я не понимаю жажды разработчиков уйти от AppStore на левые адреса которые нужно будет самим поддерживать. Совсем зажрались.

Это как торговать на улице за пределами Торгового Центра.

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