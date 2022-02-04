Apple разрешила альтернативные способы оплаты в Нидерландах: комиссия составит 27% вместо 30% Статьи редакции
Также разработчиков обяжут высылать компании документы о продажах.
- Apple разрешила альтернативные способы оплаты только в приложениях для знакомств. Разработчики должны будут отсылать Apple отчёты о своих продажах каждый месяц, после этого компания выставит счёт для оплаты комиссии. Перевести деньги надо будет в течение 45 дней.
- В октябре 2021 года правительство Нидерландов признало Apple монополистом и потребовало компанию изменить систему оплаты в приложениях.
- В декабре регулятор в Нидерландах обязал Apple разрешить альтернативные способы оплаты в App Store до 15 января, иначе она должна будет оплатить штраф в размере до €50 млн. Компания не согласилась с решением и подала апелляцию.
- В январе 2022 года Apple получила первый штраф на €5 млн за отсутствие альтернативных способов оплаты.
Но ведь специалисты тж объясняли что госрегулирование это плохо и не надо мешать свободному рынку.
Но ведь специалисты тж объясняли что свободный рынок это плохо и не надо мешать госрегулированию.
Но ведь специалисты тж объясняли, что двоемыслие это плохо и не надо мешать правду с неправдой
О, фанат черно-белой логики.
Госрегулирование — это плохо. Но это не означает, что его никогда не надо применять. И это не обозначает, что раз его применяют, то это что-то меняет.
Госрегулирование — это нормальный инструмент поддержания рынка. Но при этом, нельзя применять этот инструмент, как решение первого выбора для всех проблем в экономике.
Это похоже на химиотерапию при раке — это правильный выбор, несмотря на все побочки. И это становится неправильным выбором, если такое лечение используется как основное для всех болезней человека.
(Я сейчас не пытаюсь утверждать, что в данном случае с Эппл, это правильное решение)
Порвался
Так там ведь другое, ты сразу не понял?
Это как сказать, что футбол, где есть правила несвободный. Или дота тоже несвободна, ведь там есть четкие правила. Правила/законы и свобода не мешают друг другу.
Разработчики должны будут отсылать Apple отчёты о своих продажах каждый месяц, после этого компания выставит счёт для оплаты комиссии. Перевести деньги надо будет в течение 45 дней
Apple превратилась в налоговую инспекцию. Камеральные и выездные проверки разработчиков они тоже будут проводить?
То практически ничего не изменилось? Круто.
3 процента - это 3 процента
Разработчики должны будут отсылать Apple отчёты о своих продажах каждый месяц, после этого компания выставит счёт для оплаты комиссии
За щеку им не надо выслать?
Apple разрешила альтернативные способы оплаты только в приложениях для знакомств. Разработчики должны будут отсылать Apple отчёты о своих продажах каждый месяц, после этого компания выставит счёт для оплаты комиссии. Перевести деньги надо будет в течение 45 дней.
Цирк однако ж.
В декабре регулятор в Нидерландах обязал Apple разрешить альтернативные способы оплаты
Apple разрешила альтернативные способы оплаты только в приложениях для знакомств
Лол, им понравились штрафы что ли?
Обычно когда появляется всякий разноброд то появляются всякие мошненники, и схемы.
Я не понимаю жажды разработчиков уйти от AppStore на левые адреса которые нужно будет самим поддерживать. Совсем зажрались.
Это как торговать на улице за пределами Торгового Центра.