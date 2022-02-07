Ориентировки разошлют работникам в 31 городе.

Фото пресс-службы Delivery Club

Совместно с поисково-спасательным отрядом «ЛизаАлерт» Delivery Club разошлёт курьерам ориентировки и инструкции, как помочь пропавшим. В первую очередь, необходимую информацию будут отправлять тем работникам, которые разносят заказы в районах, где последний раз видели человека. Об этом TJ рассказали в пресс-службе Delivery Club.

В дальнейшем сервис планирует расширить географию проекта на все города, где работает доставка. В компании отмечают, что курьеры не раз помогали людям в сложных ситуациях, поэтому сотрудничество с «ЛизаАлерт» показалось логичным.

Прямо в эту минуту на улицах находятся несколько десятков тысяч сотрудничающих с нами курьеров. Они проходят через пешеходные переходы, дворы, заходят в подъезды, торговые центры. Они видят гораздо больше обычного человека, едущего из дома на работу и обратно. пресс-служба Delivery Club

Руководитель инфогруппы отряда «ЛизаАлерт» Наталья Дементьева отметила, что 80% заявок о пропаже людей — городские. По её словам, курьеры Delivery Club помогут им в сборе информации, которую потом проверят волонтёры «ЛизаАлерт». «Для нас ценно, что крупные компании не остаются в стороне от таких серьёзных социальных проблем общества, как пропажа людей», — отметила Дементьева.