Курьеры Delivery Club помогут отряду «ЛизаАлерт» в поиске пропавших людей Статьи редакции
Ориентировки разошлют работникам в 31 городе.
Совместно с поисково-спасательным отрядом «ЛизаАлерт» Delivery Club разошлёт курьерам ориентировки и инструкции, как помочь пропавшим. В первую очередь, необходимую информацию будут отправлять тем работникам, которые разносят заказы в районах, где последний раз видели человека. Об этом TJ рассказали в пресс-службе Delivery Club.
В дальнейшем сервис планирует расширить географию проекта на все города, где работает доставка. В компании отмечают, что курьеры не раз помогали людям в сложных ситуациях, поэтому сотрудничество с «ЛизаАлерт» показалось логичным.
Руководитель инфогруппы отряда «ЛизаАлерт» Наталья Дементьева отметила, что 80% заявок о пропаже людей — городские. По её словам, курьеры Delivery Club помогут им в сборе информации, которую потом проверят волонтёры «ЛизаАлерт». «Для нас ценно, что крупные компании не остаются в стороне от таких серьёзных социальных проблем общества, как пропажа людей», — отметила Дементьева.
Ну то есть курьеров подрядили на волонтерство, а за их счет компания выставляет себя такой благородной, самоотверженной и человеколюбивой
Им за это будут доплачивать? Если нет, то нахер там работать
В калифорнии есть amber alert(дети) и silver alert (старики) и прямо на телефон приходят оповещения на весь экран и специальный громкий рингтон.
Лиза Алерт брала за прототип как раз систему амбер. Только там ещё есть метки на Гугл картах в случае срабатывания сигнала о похищении или пропаже. Яндексу неплохо бы сотрудничать с ними.
Там же вьетконговцы, в основном. Я к тому, что остальные для них, по-идее, на одно лицо, а значит труднее искать. Разве что по общим описаниям, типа одежды.