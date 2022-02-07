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Sasha Shambilova

Курьеры Delivery Club помогут отряду «ЛизаАлерт» в поиске пропавших людей Статьи редакции

Ориентировки разошлют работникам в 31 городе.

Фото пресс-службы Delivery Club

Совместно с поисково-спасательным отрядом «ЛизаАлерт» Delivery Club разошлёт курьерам ориентировки и инструкции, как помочь пропавшим. В первую очередь, необходимую информацию будут отправлять тем работникам, которые разносят заказы в районах, где последний раз видели человека. Об этом TJ рассказали в пресс-службе Delivery Club.

В дальнейшем сервис планирует расширить географию проекта на все города, где работает доставка. В компании отмечают, что курьеры не раз помогали людям в сложных ситуациях, поэтому сотрудничество с «ЛизаАлерт» показалось логичным.

Прямо в эту минуту на улицах находятся несколько десятков тысяч сотрудничающих с нами курьеров. Они проходят через пешеходные переходы, дворы, заходят в подъезды, торговые центры. Они видят гораздо больше обычного человека, едущего из дома на работу и обратно.

пресс-служба Delivery Club

Руководитель инфогруппы отряда «ЛизаАлерт» Наталья Дементьева отметила, что 80% заявок о пропаже людей — городские. По её словам, курьеры Delivery Club помогут им в сборе информации, которую потом проверят волонтёры «ЛизаАлерт». «Для нас ценно, что крупные компании не остаются в стороне от таких серьёзных социальных проблем общества, как пропажа людей», — отметила Дементьева.

#новости #deliveryclub

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Алексей Иванов

Ну то есть курьеров подрядили на волонтерство, а за их счет компания выставляет себя такой благородной, самоотверженной и человеколюбивой

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12
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лала лало

Им за это будут доплачивать? Если нет, то нахер там работать

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5
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Selfish Ledger

В калифорнии есть amber alert(дети) и silver alert (старики) и прямо на телефон приходят оповещения на весь экран и специальный громкий рингтон.

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2
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Блог GTBV

Лиза Алерт брала за прототип как раз систему амбер. Только там ещё есть метки на Гугл картах в случае срабатывания сигнала о похищении или пропаже. Яндексу неплохо бы сотрудничать с ними.

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0
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робот-бёрдвотчер

Там же вьетконговцы, в основном. Я к тому, что остальные для них, по-идее, на одно лицо, а значит труднее искать. Разве что по общим описаниям, типа одежды.

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