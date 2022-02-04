Meta ввела функцию «личные границы» для защиты аватаров после жалоб на домогательства в метавселенной Статьи редакции
Аватары будут соблюдать дистанцию в 1,2 метра.
Meta добавила функцию «личные границы» в пространстве виртуальной реальности Horizon Worlds после жалоб на «сексуальные домогательства» в метавселенной. Об этом сообщается в блоге компании.
Вокруг цифрового аватара теперь будет невидимый барьер, не позволяющий другим пользователям подойти ближе, чем на 1,2 метра. Отключить эту функцию нельзя, подчеркнула пресс-секретарь Meta Кристина Милиан. В будущем компания планирует позволить настраивать длину дистанции.
Meta ввела новую функцию после случаев домогательств в метавселенной. В декабре 2021 года тестировщица Horizon Worlds заявила, что незнакомец ощупал её аватар, и назвала это сексуальным домогательством. В январе 2022 года жительница США пожаловалась, что примерно через минуту после её подключения к виртуальной реальности в ней подбежали четыре мужских аватара, «изнасиловали её» и сделали несколько фотографий. Вице-президент Horizon выразил сожаление о случившемся и добавил, что хотел бы сделать инструментарий для защиты пользователей от домогательств.
Интересно, как быстро тролли догадаются закрывать двери своими телами?
Не проблема, тебя будет телепортировать в направлении движения сквозь "блокирующий" аватар.
Тогда плотная толпа будет ещё больше дезориентировать, чем броуновское движение.
Только коснулся её края, и ты уже на той стороне.
Ясно, хуета
Мета-хуета
я не понимаю кому вообще нахуй нужна эта хуета? кто этим вообще пользуется? когда есть игровая индустрия и там всё продвинутей в разы.
не пугай цукера, пусть играется
Бабки не куда тратить
Есть нормальные новости???
ВК упал
Балдеж. Жаль не навсегда
Мы про чёрные дыры
примерно через минуту после её подключения к виртуальной реальности в ней подбежали четыре мужских аватара, «изнасиловали её» и сделали несколько фотографий
Как прекратить орать
Это же литералли воплощение невыдуманных историй, о которых невозможно молчать
А скольких метаженщин вы метаизнасиловали за сегодня?
Я раздел своего аватара и подрочил прямо на площади.
Диоген одобряет
Зарегался на Мете, чтобы метанасиловать тяночек вчетвером с братанами
За метасегодня
А метасегодня метавчера было метазавтра
Да, 1.2 виртуальных метра
У меня член такой длины: 1.2 виртуальных метра
Не натри об границу ;)
Как раз дотягивается
Против тебя получается функцию сделали
У меня больше - 3 метра и с мигалкой на конце.
как скоро начнут сажать за кинутую зигу в метавселенной?
"Контроллер упал, извините"
"нет оснований не доверять сотруднику полиции".
Стражам галактики
метовселенной, попрошу!
Тем временем vrchat
Твоё лицо когда ты знаешь способы порадовать себя и без необходимости приближаться вплотную.
Без Путина не можешь??
Зачем нужна метавселенная, в которой нельзя заглядывать под юбки девушкам?
Я бы сделал контурный фонарик который проецирует изображение моего члена на лицо феминисткам, прямо через твой невидимый барьер, как тебе такое Марк Цукерберг сраный ковбой?!
идиоты из-за пары шизоидов на корню убили весь будущий функционал взаимодействия. когда менеджер твоего продукта умственно неполноценный..
Пока бизнес будет обращать внимание на поехавших обиженок — индустрия будет в жопе.
Вот такая свобода у либералов... Уже в своих мета ебнях устроили лагеря...
Надеюсь вся эта помойка цукерберга обанкротится через пару лет
(с) кто-то в 2004-м
Она вовремя купила ватсап((((
Осталось к 1,2 метра дистанции добавить маски и qr-коды
Молодцы
Интересно, а пожизненный бан будет нарушать ст 20 п.1 конституции? Или она на аватаров не распространяется?
Они там в своем мире живут? Проблемы решили все?
Я думал, что только для этого VR и нужен, не?
для того чтобы монетизировать людей им придется каждого в отдельную клетку посадить, а то ведут себя неправильно.
Мы обязаны обезопасить существование безногих аватаров и будущее корпоративной хуеты
Кучка пикселей приблизилась вплотную к другой кучке пикселей ==> психологическая травма
Можно будет замкнуть кольцо вокруг кого-то и захарасить
засахарить
А если у меня 1.4м длинна
Будет меньше конкурентов
Бодишейминг
Ну вот, теперь папич "14 лет и один месяц" не сможет домогаться до школьниц