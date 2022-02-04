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Яна Ломакина

Meta ввела функцию «личные границы» для защиты аватаров после жалоб на домогательства в метавселенной Статьи редакции

Аватары будут соблюдать дистанцию в 1,2 метра.

Meta добавила функцию «личные границы» в пространстве виртуальной реальности Horizon Worlds после жалоб на «сексуальные домогательства» в метавселенной. Об этом сообщается в блоге компании.

Вокруг цифрового аватара теперь будет невидимый барьер, не позволяющий другим пользователям подойти ближе, чем на 1,2 метра. Отключить эту функцию нельзя, подчеркнула пресс-секретарь Meta Кристина Милиан. В будущем компания планирует позволить настраивать длину дистанции.

Meta ввела новую функцию после случаев домогательств в метавселенной. В декабре 2021 года тестировщица Horizon Worlds заявила, что незнакомец ощупал её аватар, и назвала это сексуальным домогательством. В январе 2022 года жительница США пожаловалась, что примерно через минуту после её подключения к виртуальной реальности в ней подбежали четыре мужских аватара, «изнасиловали её» и сделали несколько фотографий. Вице-президент Horizon выразил сожаление о случившемся и добавил, что хотел бы сделать инструментарий для защиты пользователей от домогательств.

#новости #meta

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Tauraloke Esteru

Интересно, как быстро тролли догадаются закрывать двери своими телами?

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53
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Аналогичный теркин30см
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6
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Fedor Andreev

Не проблема, тебя будет телепортировать в направлении движения сквозь "блокирующий" аватар.

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1
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Tauraloke Esteru

Тогда плотная толпа будет ещё больше дезориентировать, чем броуновское движение.
Только коснулся её края, и ты уже на той стороне.

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4
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KingOfTheDivan

Ясно, хуета

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28
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Дратути

Мета-хуета

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16
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Подозрительный Кот

я не понимаю кому вообще нахуй нужна эта хуета? кто этим вообще пользуется? когда есть игровая индустрия и там всё продвинутей в разы.

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21
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artemykairyak

не пугай цукера, пусть играется

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4
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Павел Морозов

Бабки не куда тратить

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0
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Xu Li

Есть нормальные новости???

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15
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Дратути

ВК упал

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6
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Лев Толстой

Балдеж. Жаль не навсегда

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0
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Илья Захаров

Мы про чёрные дыры

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0
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Владимир Старик

примерно через минуту после её подключения к виртуальной реальности в ней подбежали четыре мужских аватара, «изнасиловали её» и сделали несколько фотографий
Как прекратить орать
Это же литералли воплощение невыдуманных историй, о которых невозможно молчать

А скольких метаженщин вы метаизнасиловали за сегодня?

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14
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Leha Shum

Я раздел своего аватара и подрочил прямо на площади.

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1
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Владимир Старик

Диоген одобряет

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4
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Владимир Старик

Зарегался на Мете, чтобы метанасиловать тяночек вчетвером с братанами

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3
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Oleg Vorogushin

За метасегодня

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1
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Владимир Старик

А метасегодня метавчера было метазавтра

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0
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Dr. Acula
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9
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Жирный ихтиандр

Аватары будут соблюдать дистанцию в 1,2 метра
Метра? В виртуальной реальности?

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7
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Юрий Коновалов

Да, 1.2 виртуальных метра

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2
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Русский Кексик

У меня член такой длины: 1.2 виртуальных метра

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10
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qqqoid

Не натри об границу ;)

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6
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Русский Кексик

Как раз дотягивается

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3
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qqqoid
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4
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Юрий Коновалов

Против тебя получается функцию сделали

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2
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Leha Shum

У меня больше - 3 метра и с мигалкой на конце.

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0
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zwergchelovek.

как скоро начнут сажать за кинутую зигу в метавселенной?

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7
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Лев Толстой

"Контроллер упал, извините"

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zwergchelovek.

"нет оснований не доверять сотруднику полиции".

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1
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Стас Фарбер

Стражам галактики

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2
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zwergchelovek.

метовселенной, попрошу!

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0
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solawind

Тем временем vrchat

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6
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Долгосрочный Данила

ok

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4
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Анатолий Смолов

Твоё лицо когда ты знаешь способы порадовать себя и без необходимости приближаться вплотную.

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4
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Жирный ихтиандр

В будущем компания планирует позволить настраивать длину дистанции.
Полезная функция для путина

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0
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Leha Shum

Без Путина не можешь??

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–4
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solawind
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5
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Жирный ихтиандр

Вокруг цифрового аватара теперь будет невидимый барьер, не позволяющий другим пользователям приблизиться больше, чем на 1,2 метра. Отключить эту функцию нельзя,
Киберсекс с несовершеннолетними отменяется, зря Роскомнадзор беспокоился

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2
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Leha Shum

Зачем нужна метавселенная, в которой нельзя заглядывать под юбки девушкам?

Я бы сделал контурный фонарик который проецирует изображение моего члена на лицо феминисткам, прямо через твой невидимый барьер, как тебе такое Марк Цукерберг сраный ковбой?!

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2
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Michael Petrov

идиоты из-за пары шизоидов на корню убили весь будущий функционал взаимодействия. когда менеджер твоего продукта умственно неполноценный..

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2
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Evgeny Kovalyov

Пока бизнес будет обращать внимание на поехавших обиженок — индустрия будет в жопе.

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2
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Дядя Богдан
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0
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Заключенный парфюмер

Елевстратов

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Очередной чувак

Ну-ка, быстро все отошли от моего коммента на 1.2 метра! Кыш. Рассосались!

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1
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Мать Сергея Пизды

Вот такая свобода у либералов... Уже в своих мета ебнях устроили лагеря...

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2
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Сделаю Россию вновь великой

Надеюсь вся эта помойка цукерберга обанкротится через пару лет

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0
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Eugene Panfilov

(с) кто-то в 2004-м

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2
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Leha Shum

Она вовремя купила ватсап((((

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0
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Химический украинец

А кто-нибудь в курсе, как подключиться к этой хуете? О чем речь вообще?

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1
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Михаил Романов

Осталось к 1,2 метра дистанции добавить маски и qr-коды

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беспилотный беспилотник

Молодцы

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Смешанный томагавк_два

И тут начался сущий трАДмп

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Дурацкий Гоша

хахахахах
ох
ахахахахахаха

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Павел Каташев

Интересно, а пожизненный бан будет нарушать ст 20 п.1 конституции? Или она на аватаров не распространяется?

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artemykairyak

Они там в своем мире живут? Проблемы решили все?

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NMTEG

Я думал, что только для этого VR и нужен, не?

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Selfish Ledger

для того чтобы монетизировать людей им придется каждого в отдельную клетку посадить, а то ведут себя неправильно.

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SadDamnWhoSaid

Мы обязаны обезопасить существование безногих аватаров и будущее корпоративной хуеты

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Andrew I.

Кучка пикселей приблизилась вплотную к другой кучке пикселей ==> психологическая травма

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Норм чел

Можно будет замкнуть кольцо вокруг кого-то и захарасить

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Andrew I.

засахарить

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Ze Katze

А если у меня 1.4м длинна
Будет меньше конкурентов

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Dmitriy Volkov

Бодишейминг

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dijeeey

Ну вот, теперь папич "14 лет и один месяц" не сможет домогаться до школьниц

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