Вокруг цифрового аватара теперь будет невидимый барьер, не позволяющий другим пользователям подойти ближе, чем на 1,2 метра. Отключить эту функцию нельзя, подчеркнула пресс-секретарь Meta Кристина Милиан. В будущем компания планирует позволить настраивать длину дистанции.

Meta ввела новую функцию после случаев домогательств в метавселенной. В декабре 2021 года тестировщица Horizon Worlds заявила, что незнакомец ощупал её аватар, и назвала это сексуальным домогательством. В январе 2022 года жительница США пожаловалась, что примерно через минуту после её подключения к виртуальной реальности в ней подбежали четыре мужских аватара, «изнасиловали её» и сделали несколько фотографий. Вице-президент Horizon выразил сожаление о случившемся и добавил, что хотел бы сделать инструментарий для защиты пользователей от домогательств.