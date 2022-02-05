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Екатерина Шемякинская

Bloomberg по ошибке опубликовал заголовок о нападении России на Украину Статьи редакции

Агентство извинилось и объяснило, что у них есть заготовки для многих сценариев развития событий.

На сайте американского агентства Bloomberg случайно опубликовали заголовок «Россия вторглась на Украину». Сообщение с пометкой «Онлайн» появилось в колонке новостей 4 февраля примерно в 16:00 по восточному времени (около полуночи по московскому времени).

Скриншот с заголовком распространился в твиттере. Его в том числе опубликовала аналитик Ольга Лаутман, специализирующаяся на российской политике. При попытке перейти по ссылке открывалась страница с сообщением об ошибке.

Olga Lautman @OlgaNYC1211
This “Russia invades Ukraine” headline was finally taken down after sitting on Bloomberg’s site for over 30 min. How did this happen?

Лаутман сообщила, что заголовок оставался на сайте около получаса, после чего его удалили. В Bloomberg уже признали ошибку, извинились и пообещали расследовать причины случившегося. В заявлении агентства говорится, что редакция «готовит заголовки для многих сценариев развития событий».

О напряжённости на границе с Украиной СМИ сообщают с октября 2021 года. Россия наращивает военное присутствие, но заявляет, что проводит учения на своей территории и не намерена нападать на соседнюю страну. США и НАТО заявили о переброске военных в Восточную Европу.

#новости #политика #украина #медиа

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Агрессивный американец

По-моему западная пресса этого вторжения ждёт больше, чем сама Россия

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51
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Ферман спас Россию

Запад подготовился и ждет - все правильно.
Чекист получил ответ на свои ультиматумы - теперь его ход. Какую-то гадость он обязан совершить - не просто же сидеть и говном обтекать. Глубинный народ и свои пацаны не поймут.

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10
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Alexei Kuksin

Путин нападает на Украину
 УУУУ сволочь
Путин не нападает на Украину
 УУУ сволочь, боится.

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10
9 комментариев
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Дальний томагавк_два

NATO invades Ukraine
RT exclusive footage

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–1
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syrslava
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0
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Дальний томагавк_два

Либералы уже готовят тысячу объяснений почему "это другое"

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22
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Дима

Всё подготовлено

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21
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сироп от щекотки

следующий его комментарий будет "ну.. они же извинились! а вот представьте в путинской россии, там бы не стали извиняться!
..так что, в каком то смысле, хорошо, что такая ошибка произошла"

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12
2 комментария
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Партийный чайник

Переставай разговаривать с воображаемыми людьми

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5
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К X

А что говорят консерваторы? Путин планировал это нападение, стянул войска. Ничего эта ошибка не меняет в картине

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1
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Дальний томагавк_два

Первый пошел

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0
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Сергей Петров

Так то же самое, только дурак отрицать будет. Но какие то мифические либералы оправдают, конечно

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1
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Дальний томагавк_два

Уже трое есть, какие мифические, дружок?

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0
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Алина Кипр

Russia invades Ukraine уже 7 лет . Так что извиняться стоит только за баян.

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27
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Дальний томагавк_два

Когда развязали гражданскую войну и проебали всё что можно согражданам шахтёрам: ну не признавать же, что "армия" украины помойка — ЭТО РОССИЯ, РОССИЯ!

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–7
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Джонни Мнемоников

Рассказывать что уже восемь лет "шахтёры" всё находят и находят оружие, технику и боеприпасы - это надо быть альтернативно одарённым.

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11
3 комментария
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Умный будильник

Когда развязали гражданскую войну
В ней участвовали российские военные?

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5
43 комментария
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Партийный чайник

@Санитар мусорные твинки скучно набрасывают

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4
3 комментария
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Andrew Gladkov

кул стори боб

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–2
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new_comment

Ну короче, Блумберг обосрался. Если подобную ошибку допускают российские СМИ, то на них выливаются тонны помоев. Так что по справедливости, нужно обосрать и Блумберг.

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0
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Партийный чайник

Да, блумберг обосрать можно в целом.
А что такое российские сми?

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1
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Джонни Мнемоников

То есть прикиньте.
Там полдюжины редакторов окают каждую новость. И все её "случайно" проебали.

До-о-о-оа.

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8
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Партийный чайник

В лайв стриме с 404 ошибкой? Ну да, ну да, ты раскрыл заговор

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0
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Frank Ferd

Кто выиграл не писали?

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6
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Дальний томагавк_два

Чечня

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6
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Frank Ferd

Сила ☝️

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5
1 комментарий
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Антон Сциталов

Chechina

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0
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Evgeny Kovalyov

Охуенная отмаза у таблоида, конечно.
...готовит заголовки для многих сценариев развития событий
 То есть, редакция настолько забила на вычитку/фактчекинг/корректуру/etc, что об этом заявляет прямым текстом. Или там у них всё на откуп в индийский аутсорс отдано? И ведь кто-то это говно читает на серьёзных щщах, верит, анализирует...

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2
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Astraeus

Для многих потенциально важных событий держат разные заготовки. Это стандартная практика в СМИ.

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11
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Evgeny Kovalyov

Но это ж, вроде, и не жёлтая газетёнка из Пенсильвании, чтобы вот так факапить. Если это, конечно, не преднамеренный вброс.

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3
7 комментариев
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Chikk

В феврале 2019 года ученые из сан-францисского исследовательского института OpenAI создали генератор текстов, который может создавать вымышленные новости, анализируя алгоритмы реальных новостей. Таким образом, программа создала довольно стройный со стилистической точки зрения текст о том, что «Россия объявила войну США после того, как Дональд Трамп случайно запустил в воздух ракету. Россия проанализировала траекторию полета и заявила, что примет все меры для обеспечения безопасности ее населения». Директор OpenAI Джек Кларк заявил, что «подобные технологии быстро развиваются и через год-два могут быть использованы для масштабных кампаний по дезинформированию и пропаганде».

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3
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Пустой нос

Забыли одеть линзы

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6
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Путин спас Россию

Надеть

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0
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Mahmud

Вы блять серьёзно обычную заметку выдаёте за серьёзную новость?

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–10
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Джонни Мнемоников

Да вообще, в разделе анекдотов, да.

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14
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Mahmud

И что с этого? Сайт заготовил материал на возможное развитие событий, чтобы не тратить время в будущем. Сайт баганулся и выдал статью. Ахуенно раздувать из бага войну

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–4
13 комментариев
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Evgeny Kovalyov

"...по ошибке"

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3
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Ферман спас Россию

Чекист же хотел подержать Запад в напряжении. Как можно подольше и понапряженнее.
Теперь, как мне кажется, Запад таким образом просто троллит чекиста.

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–2
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Партийный чайник

Но Комментаторы Тж Раскусили Подвох, ты чо.

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0
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конгруэ́нтный

прям так и написали "на" ?

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1
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Бешеный щит

Украину только по ошибке можно завоевать

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пепси

Хотели набросить

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A K

все правильно опубликовали, только задержались на 8 лет. они из пещеры вещают?

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Алина Кипр

По данным издания Bild, план якобы состоит из трех этапов.

Этап 1. Осада городов

Российская армия, если верить "источникам Bild", планирует после уничтожения украинских вооруженных сил в полевых условиях окружить и осадить крупные города страны.

После чего в осажденных городах активизируются внедренные разведывательные ячейки и лояльные Путину политики. Им поручено установить в городах "пророссийскую власть", которая впоследствии договорилась бы о капитуляции. Согласно представленному отчету, эта практика будет применяться в ключевых городах страны до тех пор, пока все мегаполисы Украины без боевых действий в городе не перейдут под российский контроль.

Этап 2. Созыв "Народной рады"

После того, как все крупные города страны капитулируют и окажутся под российским контролем, Путин, по версии "источников Bild" планирует созвать новый украинский парламент, так называемую Народную раду. Она должна будет упразднить Верховную Раду. Из Народной рады возникнет "запасное правительство", которое с тех пор будет править страной под контролем России.

Этап 3. Чрезвычайное положение

Bild так определяет задачу нового пророссийского правительства: "задачей этого органа было бы объявить чрезвычайное положение и реализовать российский план создания лагерей, в которые были бы отсеяны те украинцы, которые показали себя несогласными". Причём, по данным издания, уже составлены списки тех, кто будет отправлен "в лагеря".

Остальная часть населения будет "терроризирована массовым использованием российских и недавно созданных пророссийских спецслужб, пока сопротивление российским оккупантам не будет сломлено. Примером может служить подавление движения после выборов в Беларуси в 2020 году".

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Ilya Grigöryev

Пук

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Смелый дым

Так-то можно легко такой херней войну развязать)

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Ivar Ragnarsson

Пресса целых три месяца паразитировала на этой теме и сейчас все для них заканчивается

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Maksim Romanenko

Скоро рассмотрение закона о статусе республик в госдуме. Эта тема точно ещё на месяц, если не жахнут

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Павел Бокарёв

Такие вещи делаются не случайно и точно не по ошибке

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Shenmue

Boogerberg

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Нежный щит

Первый пост и сразу украден у другого пользователя

@Свинцовый Порошок призови её к ответу!

На сайте Bloomberg полчаса провисела «новость» о…
Издание извинилось и назвала это одной из заготовок для «разных сценариев развития событий».
tjournal.ru
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