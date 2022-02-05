Bloomberg по ошибке опубликовал заголовок о нападении России на Украину Статьи редакции
Агентство извинилось и объяснило, что у них есть заготовки для многих сценариев развития событий.
На сайте американского агентства Bloomberg случайно опубликовали заголовок «Россия вторглась на Украину». Сообщение с пометкой «Онлайн» появилось в колонке новостей 4 февраля примерно в 16:00 по восточному времени (около полуночи по московскому времени).
Скриншот с заголовком распространился в твиттере. Его в том числе опубликовала аналитик Ольга Лаутман, специализирующаяся на российской политике. При попытке перейти по ссылке открывалась страница с сообщением об ошибке.
Лаутман сообщила, что заголовок оставался на сайте около получаса, после чего его удалили. В Bloomberg уже признали ошибку, извинились и пообещали расследовать причины случившегося. В заявлении агентства говорится, что редакция «готовит заголовки для многих сценариев развития событий».
О напряжённости на границе с Украиной СМИ сообщают с октября 2021 года. Россия наращивает военное присутствие, но заявляет, что проводит учения на своей территории и не намерена нападать на соседнюю страну. США и НАТО заявили о переброске военных в Восточную Европу.
Запад подготовился и ждет - все правильно.
Чекист получил ответ на свои ультиматумы - теперь его ход. Какую-то гадость он обязан совершить - не просто же сидеть и говном обтекать. Глубинный народ и свои пацаны не поймут.
Путин нападает на Украину
УУУУ сволочь
Путин не нападает на Украину
УУУ сволочь, боится.
Всё подготовлено
следующий его комментарий будет "ну.. они же извинились! а вот представьте в путинской россии, там бы не стали извиняться!
..так что, в каком то смысле, хорошо, что такая ошибка произошла"
А что говорят консерваторы? Путин планировал это нападение, стянул войска. Ничего эта ошибка не меняет в картине
Так то же самое, только дурак отрицать будет. Но какие то мифические либералы оправдают, конечно
Russia invades Ukraine уже 7 лет . Так что извиняться стоит только за баян.
Рассказывать что уже восемь лет "шахтёры" всё находят и находят оружие, технику и боеприпасы - это надо быть альтернативно одарённым.
@Санитар мусорные твинки скучно набрасывают
кул стори боб
Ну короче, Блумберг обосрался. Если подобную ошибку допускают российские СМИ, то на них выливаются тонны помоев. Так что по справедливости, нужно обосрать и Блумберг.
То есть прикиньте.
Там полдюжины редакторов окают каждую новость. И все её "случайно" проебали.
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До-о-о-оа.
Кто выиграл не писали?
Сила ☝️
Chechina
Охуенная отмаза у таблоида, конечно.
...готовит заголовки для многих сценариев развития событий
То есть, редакция настолько забила на вычитку/фактчекинг/корректуру/etc, что об этом заявляет прямым текстом. Или там у них всё на откуп в индийский аутсорс отдано? И ведь кто-то это говно читает на серьёзных щщах, верит, анализирует...
Для многих потенциально важных событий держат разные заготовки. Это стандартная практика в СМИ.
Но это ж, вроде, и не жёлтая газетёнка из Пенсильвании, чтобы вот так факапить. Если это, конечно, не преднамеренный вброс.
В феврале 2019 года ученые из сан-францисского исследовательского института OpenAI создали генератор текстов, который может создавать вымышленные новости, анализируя алгоритмы реальных новостей. Таким образом, программа создала довольно стройный со стилистической точки зрения текст о том, что «Россия объявила войну США после того, как Дональд Трамп случайно запустил в воздух ракету. Россия проанализировала траекторию полета и заявила, что примет все меры для обеспечения безопасности ее населения». Директор OpenAI Джек Кларк заявил, что «подобные технологии быстро развиваются и через год-два могут быть использованы для масштабных кампаний по дезинформированию и пропаганде».
Надеть
Вы блять серьёзно обычную заметку выдаёте за серьёзную новость?
Да вообще, в разделе анекдотов, да.
И что с этого? Сайт заготовил материал на возможное развитие событий, чтобы не тратить время в будущем. Сайт баганулся и выдал статью. Ахуенно раздувать из бага войну
"...по ошибке"
Чекист же хотел подержать Запад в напряжении. Как можно подольше и понапряженнее.
Теперь, как мне кажется, Запад таким образом просто троллит чекиста.
прям так и написали "на" ?
Хотели набросить
все правильно опубликовали, только задержались на 8 лет. они из пещеры вещают?
По данным издания Bild, план якобы состоит из трех этапов.
Этап 1. Осада городов
Российская армия, если верить "источникам Bild", планирует после уничтожения украинских вооруженных сил в полевых условиях окружить и осадить крупные города страны.
После чего в осажденных городах активизируются внедренные разведывательные ячейки и лояльные Путину политики. Им поручено установить в городах "пророссийскую власть", которая впоследствии договорилась бы о капитуляции. Согласно представленному отчету, эта практика будет применяться в ключевых городах страны до тех пор, пока все мегаполисы Украины без боевых действий в городе не перейдут под российский контроль.
Этап 2. Созыв "Народной рады"
После того, как все крупные города страны капитулируют и окажутся под российским контролем, Путин, по версии "источников Bild" планирует созвать новый украинский парламент, так называемую Народную раду. Она должна будет упразднить Верховную Раду. Из Народной рады возникнет "запасное правительство", которое с тех пор будет править страной под контролем России.
Этап 3. Чрезвычайное положение
Bild так определяет задачу нового пророссийского правительства: "задачей этого органа было бы объявить чрезвычайное положение и реализовать российский план создания лагерей, в которые были бы отсеяны те украинцы, которые показали себя несогласными". Причём, по данным издания, уже составлены списки тех, кто будет отправлен "в лагеря".
Остальная часть населения будет "терроризирована массовым использованием российских и недавно созданных пророссийских спецслужб, пока сопротивление российским оккупантам не будет сломлено. Примером может служить подавление движения после выборов в Беларуси в 2020 году".
Пук
Пресса целых три месяца паразитировала на этой теме и сейчас все для них заканчивается
Скоро рассмотрение закона о статусе республик в госдуме. Эта тема точно ещё на месяц, если не жахнут
Такие вещи делаются не случайно и точно не по ошибке
Boogerberg
Первый пост и сразу украден у другого пользователя
@Свинцовый Порошок призови её к ответу!