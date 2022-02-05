Агентство извинилось и объяснило, что у них есть заготовки для многих сценариев развития событий.

На сайте американского агентства Bloomberg случайно опубликовали заголовок «Россия вторглась на Украину». Сообщение с пометкой «Онлайн» появилось в колонке новостей 4 февраля примерно в 16:00 по восточному времени (около полуночи по московскому времени).

Скриншот с заголовком распространился в твиттере. Его в том числе опубликовала аналитик Ольга Лаутман, специализирующаяся на российской политике. При попытке перейти по ссылке открывалась страница с сообщением об ошибке.

Olga Lautman @OlgaNYC1211 This “Russia invades Ukraine” headline was finally taken down after sitting on Bloomberg’s site for over 30 min. How did this happen?

Лаутман сообщила, что заголовок оставался на сайте около получаса, после чего его удалили. В Bloomberg уже признали ошибку, извинились и пообещали расследовать причины случившегося. В заявлении агентства говорится, что редакция «готовит заголовки для многих сценариев развития событий».

О напряжённости на границе с Украиной СМИ сообщают с октября 2021 года. Россия наращивает военное присутствие, но заявляет, что проводит учения на своей территории и не намерена нападать на соседнюю страну. США и НАТО заявили о переброске военных в Восточную Европу.