«Матч ТВ» включил интершум на матче России и Украины по мини-футболу после кричалок про Путина и россиян Статьи редакции
Имитация заглушила настоящий шум трибун.
4 февраля сборная России по мини-футболу в полуфинале чемпионата Европы обыграла Украину со счётом 3:2 и вышла в финал. Игра проходила в Амстердаме. Уникальности матчу добавляло то, что Россию и Украину обычно «разводят» между собой в подобных соревнованиях, но сделать это на конечной стадии турнира было бы уже невозможно.
По наблюдению Sports.ru, «Чемпионата» и Sport24, во время игры украинские болельщики скандировали кричалки «Путин — *****» и «призывали к насилию в отношении россиян». Среди лозунгов были «Хто не скаче, той москаль» и «Бий москаля, складайте трупы», сообщал корреспондент «Комсомольской правды».
Во втором тайме болельщики, следившие за трансляцией через «Матч ТВ», заметили, что канал вместо настоящего шума на трибунах включил интершум — звуки, имитирующие атмосферу стадиона. На это обратило внимание и Sports.ru.
Комментатор матча Аркадий Белый подтвердил «Чемпионату», что причиной включения интершума были скандирования с трибун.
Мне не нравятся оскорбительные кричалки в адрес любого. Будь то это клуб соперника, расистские выкрики в сторону чернокожих футболистов или кричалки о Путине, Зеленском, Байдене, Порошенко.
Но это часть культуры боления, которая никогда не отличалась высокими стандартами. Что говорить о болельщиках, когда у нас дипломаты как быдло с рынка общаются.
Там не только кричалки про Путина. Там прямой призыв к насилию в отношении другой нации. Забавно, что на том же проукраинском спортс.ру сразу же запилили пяток новостей про оскорбление Путина, а кричалки про убийства русских игнорировали несколько часов.
Одобряю все кричалки.
"Тупой сукин сын"))
Но это часть культуры боления, которая никогда не отличалась высокими стандартами
Поэтому на трансляции фед канала включили интершум. В чем новость, помимо того, что Украинцы опять показали европейские манеры?
Вы, отчасти, правы (хотя в этом случае, как пишут, были откровенные призывы к насилию, это уже точно не норма), но если хотите прочувствовать дух "болению" - пиздуйте на стадион. А люди за телевизором хотят посмотреть просто спорт.
Ну и правильно, а то не дай бог царь обидится и телеканал закроют ( ͡° ͜ʖ ͡°)
По наблюдению Sports.ru, «Чемпионата» и Sport24, во время игры украинские болельщики скандировали кричалки «Путин — *****» и «призывали к насилию в отношении россиян». Среди лозунгов были «Хто не скаче, той москаль» и «Бий москаля, складайте трупы», сообщал корреспондент
Вот долбаебы )
шо уже не братские народы?
А по-моему кайф
Самое забавное, что украинцы опозорились не только на этом футбольном матче, но и продолжают позориться здесь в комментариях. Не все украинцы конечно, но некоторые. Те кто выкрикивали эти кричалки и те кто поддерживают их
Внатуре, зачем заглушать такие классные месседжы)
Какие обезображенные интеллектом лица.
А где ты там русских увидел?
Кринж
Ну всё правильно сделали, мата в эфире федерального канала на спорт трансляции быть не должно. Раньше во время всяких "Судья — пидорас" комментаторы просто голос повышали, но сейчас проще интершум стадиона подменить)
Кекаю, что в 2022 до сих полно в России людей, кто про Путина подобные песни воспринимает как личное оскорбление.
Ну там и про трупы россиян есть. Всегда удивляли эти недалёкие люди, которые отношения к власти другой страны переносят на ее жителей
Власть в стране это выбор ее жителей и отражение общества
Ну да, у власти ведь летом 2014-го не был рейтинг 85% ( ͡° ͜ʖ ͡°)
Украинцы имеют полное право ненавидеть россиян. Всех.
Всегда удивляли эти недалёкие люди, которые рассказывают про то, что это власти плохие, а народ хороший (как будто лично путин, а не обычные русские Васьки на Донбассе воюют)
А это не ее жители убивали украинцев. Это не из-за них милион беженцев в Украине?
ор у пу в 14 году рейтинг был 86% да и сейчас 60% как можно не асоциировать с народом?
Про трупы это какая-то клюква наверное в стиле рос сми. Не могу представить чтобы толпа скандировала.
А что за кричалка?
Тактично ты!
Либераторы местные будут писать только про путина, но заряжали не только её, но и, например - "Бий москаля, бий москаля! Бий москаля, складайте трупи! І кулемет беріть у руки! І нову ленту заряджай!"
и что не так?
Бий москаля, складайте трупы
Топовая кричалка, очень весёлая и зажигательная
Там ниже видос есть, если честно - уныловато.
Хорошая кричалка должна быть в рифму.
Футбольные фанаты не самые умные люди, но спасибо хоть за мемы.
НИАБИЖАЙТЕ НАШЕГО ЦАРЯ, ХХЛЫ! ОН ХАРОШИЙ!
Зачем так некрасиво ведете себя?
Называть вещи своими именами — это хорошо!
Умиляет, как патриоты россиюшки здесь рассказывают, что "призывать к насилию - плохо", а в сторону Дырова и его камарильи даже вякнуть боятся.
Хорошо, что в спорте нет политики
Ну т.е национализм, призывы к насилию и политика в спорте плохо, но санкций не будет. Это другое, понимать надо.
Поддерживать команду которая проигрывает что бы победить ненавистную рашку? I sleep
Орать чето-то там про солнцеликого? Real shit
про путина всё понятно, а мы русские в чём виноваты?
Чекист - ваш любимый царь, согласно опросам. Он есть квинтэссенция русскости, эталонный русский.
я вобще его ненавижу если честно
среди моих знакомых и друзей нет его почитателей
зачем кому-то ярлыки навешивать, за него и 20% не проголосует
А кто деда выбрал и поддерживает?
Что родились
Спорт превратился в какой-то треш политический. Кому это вообще интересно теперь (кроме украинцев, лол).
Always has been.
Нет, ну хохлы реально кринж устроили. У меня аж зубы заскрипели и щеки покраснели. А ведь эти люди думают, что смешно сделали и всех затролили
есть контент на неделю для соловьева и ко
Ну что, милые хохлушечки, и в футзал мы вас тоже опустили)
А кричите и стонете вы знатно, это да. Продолжайте 😸👍
кто вы
дядь, ты поехавший чтоль?
блять я все понимаю по отношении к Путину, но мы за что такое наказание заслужили?
Почему для обидевшихся русских фанатов является откровением то что Путин отжал Крым от их имени?
хуйло.
был же бой Емельяненко, там похожее было, только это были русские и там он был лично
скрывают правду
Это нормально, фанаты всегда пытаются оскорбить максимально. Я без перевода и не понял о чем речь, когда послушал, услышал - заряжайте трубы, подумал, что это про то как они газ пиздят. )
Результат матча так, типа мимоходом.
Но легко представить, что бы тут творилось будь он в другую пользу
Среди болельщиков на стадионах много тупого быдла - вот это новость с пометкой «молния»
На футбольном поле гуцулы проиграли, и поэтому грустные и опушенные украинцы с порванной жопой вернулись на сбор тюльпанов в ожидании агрессии России) А про складирование трупов это особенно смешно слышать от тех кто не собрал тушенку из котлов)