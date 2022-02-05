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Новости
Сергей Звезда

«Матч ТВ» включил интершум на матче России и Украины по мини-футболу после кричалок про Путина и россиян Статьи редакции

Имитация заглушила настоящий шум трибун.

177 177 комментариев
5135 просмотров
JEROEN MEUWSEN/GETTY IMAGES

4 февраля сборная России по мини-футболу в полуфинале чемпионата Европы обыграла Украину со счётом 3:2 и вышла в финал. Игра проходила в Амстердаме. Уникальности матчу добавляло то, что Россию и Украину обычно «разводят» между собой в подобных соревнованиях, но сделать это на конечной стадии турнира было бы уже невозможно.

По наблюдению Sports.ru, «Чемпионата» и Sport24, во время игры украинские болельщики скандировали кричалки «Путин — *****» и «призывали к насилию в отношении россиян». Среди лозунгов были «Хто не скаче, той москаль» и «Бий москаля, складайте трупы», сообщал корреспондент «Комсомольской правды».

Во втором тайме болельщики, следившие за трансляцией через «Матч ТВ», заметили, что канал вместо настоящего шума на трибунах включил интершум — звуки, имитирующие атмосферу стадиона. На это обратило внимание и Sports.ru.

мистер чижец @mikhail_chizhov
ААААААА! Матч ТВ начал пускать помехи в интершум на трансляции матча Россия-Украина по мини-футболу — в первом тайме этого не было, и было прекрасно слышно сами-знаете-какие кричалки про Путина

Комментатор матча Аркадий Белый подтвердил «Чемпионату», что причиной включения интершума были скандирования с трибун.

Я, когда комментировал игру, слышал в трансляции оскорбительные выкрики с трибун. Нам даже пришлось включить интершум, чтобы заглушить оскорбительные выкрики. Это отвратительно, но к игрокам всё это никакого отношения не имеет — никакого хамства на поле не было.

Аркадий Белый
комментатор и бывший игрок в мини-футбол

#новости #футбол #медиа

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Виталий Лановой

Мне не нравятся оскорбительные кричалки в адрес любого. Будь то это клуб соперника, расистские выкрики в сторону чернокожих футболистов или кричалки о Путине, Зеленском, Байдене, Порошенко.

Но это часть культуры боления, которая никогда не отличалась высокими стандартами. Что говорить о болельщиках, когда у нас дипломаты как быдло с рынка общаются.

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57
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Ramierl

Там не только кричалки про Путина. Там прямой призыв к насилию в отношении другой нации. Забавно, что на том же проукраинском спортс.ру сразу же запилили пяток новостей про оскорбление Путина, а кричалки про убийства русских игнорировали несколько часов.

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5
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Madao

Одобряю все кричалки.

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–1
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Честный томагавк_два

расистские выкрики
 база

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1
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сироп от щекотки

"Тупой сукин сын"))

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0
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Сержант Волков

Но это часть культуры боления, которая никогда не отличалась высокими стандартами
 Поэтому на трансляции фед канала включили интершум. В чем новость, помимо того, что Украинцы опять показали европейские манеры?

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0
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Дратути

Вы, отчасти, правы (хотя в этом случае, как пишут, были откровенные призывы к насилию, это уже точно не норма), но если хотите прочувствовать дух "болению" - пиздуйте на стадион. А люди за телевизором хотят посмотреть просто спорт.

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0
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Astraeus

Ну и правильно, а то не дай бог царь обидится и телеканал закроют ( ͡° ͜ʖ ͡°)

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21
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Дима

По наблюдению Sports.ru, «Чемпионата» и Sport24, во время игры украинские болельщики скандировали кричалки «Путин — *****» и «призывали к насилию в отношении россиян». Среди лозунгов были «Хто не скаче, той москаль» и «Бий москаля, складайте трупы», сообщал корреспондент

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8
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Дмитрий Алексеенков

Вот долбаебы )

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16
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Taras Klunyk

шо уже не братские народы?

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6
4 комментария
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Maksym Beshlei

А по-моему кайф

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1
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Андрей Охапкин

Самое забавное, что украинцы опозорились не только на этом футбольном матче, но и продолжают позориться здесь в комментариях. Не все украинцы конечно, но некоторые. Те кто выкрикивали эти кричалки и те кто поддерживают их

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1
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Алекс Моралекс 1

Внатуре, зачем заглушать такие классные месседжы)

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Red Baron

Какие обезображенные интеллектом лица.

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5
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Алекс Моралекс 1

А где ты там русских увидел?

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4
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Al

Кринж

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Правовой глобус

Ну всё правильно сделали, мата в эфире федерального канала на спорт трансляции быть не должно. Раньше во время всяких "Судья — пидорас" комментаторы просто голос повышали, но сейчас проще интершум стадиона подменить)

Кекаю, что в 2022 до сих полно в России людей, кто про Путина подобные песни воспринимает как личное оскорбление.

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7
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Андрей Лузин

Ну там и про трупы россиян есть. Всегда удивляли эти недалёкие люди, которые отношения к власти другой страны переносят на ее жителей

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8
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Александр Батрак

Власть в стране это выбор ее жителей и отражение общества

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6
7 комментариев
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Astraeus

Ну да, у власти ведь летом 2014-го не был рейтинг 85% ( ͡° ͜ʖ ͡°)
Украинцы имеют полное право ненавидеть россиян. Всех.

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–1
8 комментариев
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Алекс Моралекс 1

Всегда удивляли эти недалёкие люди, которые рассказывают про то, что это власти плохие, а народ хороший (как будто лично путин, а не обычные русские Васьки на Донбассе воюют)

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3
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Dan

А это не ее жители убивали украинцев. Это не из-за них милион беженцев в Украине?

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3
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Правовой глобус

Я именно про кричалку про Путина. Про трупы тут всё ясно, явно долбоёбы кричали, просто я не думаю, что эта кричалка попала в эфир (что её было настолько слышно), и что она была настолько же поддержана остальными болельщиками сборной Украины.

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0
2 комментария
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Роман Яремчук

ор у пу в 14 году рейтинг был 86% да и сейчас 60% как можно не асоциировать с народом?

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15 комментариев
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К X

Про трупы это какая-то клюква наверное в стиле рос сми. Не могу представить чтобы толпа скандировала.

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–9
2 комментария
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VladimirV

А что за кричалка?

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3
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Умный будильник

Путин – хуйло.

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16
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Умный будильник

Вот что за кричалка.

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11
5 комментариев
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Denis Gritsenko

Тактично ты!

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0
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Дмитрий Коваленко

Либераторы местные будут писать только про путина, но заряжали не только её, но и, например - "Бий москаля, бий москаля! Бий москаля, складайте трупи! І кулемет беріть у руки! І нову ленту заряджай!"

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5
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Bad Mother Fucker

и что не так?

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4
2 комментария
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Джонни Мнемоников

Бий москаля, складайте трупы

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8
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Maksym Beshlei

Топовая кричалка, очень весёлая и зажигательная

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–2
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Джонни Мнемоников

Там ниже видос есть, если честно - уныловато.
Хорошая кричалка должна быть в рифму.

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0
3 комментария
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Dan

Футбольные фанаты не самые умные люди, но спасибо хоть за мемы.

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6
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пепси

НИАБИЖАЙТЕ НАШЕГО ЦАРЯ, ХХЛЫ! ОН ХАРОШИЙ!

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2
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Мистер Блондин

Зачем так некрасиво ведете себя?

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2
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пепси

Называть вещи своими именами — это хорошо!

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1
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Джонни Мнемоников

Умиляет, как патриоты россиюшки здесь рассказывают, что "призывать к насилию - плохо", а в сторону Дырова и его камарильи даже вякнуть боятся.

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3
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умный человек

Хорошо, что в спорте нет политики

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2
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Red Baron

Ну т.е национализм, призывы к насилию и политика в спорте плохо, но санкций не будет. Это другое, понимать надо.

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2
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Leopold Malkovich

Поддерживать команду которая проигрывает что бы победить ненавистную рашку? I sleep
Орать чето-то там про солнцеликого? Real shit

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2
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RakeCrab

про путина всё понятно, а мы русские в чём виноваты?

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Ферман спас Россию

Чекист - ваш любимый царь, согласно опросам. Он есть квинтэссенция русскости, эталонный русский.

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3
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RakeCrab

я вобще его ненавижу если честно
среди моих знакомых и друзей нет его почитателей
зачем кому-то ярлыки навешивать, за него и 20% не проголосует

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0
16 комментариев
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Джонни Мнемоников

А кто деда выбрал и поддерживает?

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0
1 комментарий
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Тогдашний шар

Дед

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2
3 комментария
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Maksym Beshlei

Что родились

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35 комментариев
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Salesman

Спорт превратился в какой-то треш политический. Кому это вообще интересно теперь (кроме украинцев, лол).

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1
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Джонни Мнемоников

Always has been.

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2
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Inevitable

Нет, ну хохлы реально кринж устроили. У меня аж зубы заскрипели и щеки покраснели. А ведь эти люди думают, что смешно сделали и всех затролили

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1
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Тогдашний шар

Опять украинцам натолкали

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1
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FOX

есть контент на неделю для соловьева и ко

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1
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Дьявол носит ZARA

Ну что, милые хохлушечки, и в футзал мы вас тоже опустили)
А кричите и стонете вы знатно, это да. Продолжайте 😸👍

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–5
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Bad Mother Fucker

кто вы

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1
7 комментариев
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Ivan

дядь, ты поехавший чтоль?

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1
1 комментарий
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савен

блять я все понимаю по отношении к Путину, но мы за что такое наказание заслужили?

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Dmitry Pasyutin

Почему для обидевшихся русских фанатов является откровением то что Путин отжал Крым от их имени?

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Зоибана Вафля

хуйло.

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RakeCrab

был же бой Емельяненко, там похожее было, только это были русские и там он был лично

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Крафтовый компот

скрывают правду

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Антон Верещагин

Это нормально, фанаты всегда пытаются оскорбить максимально. Я без перевода и не понял о чем речь, когда послушал, услышал - заряжайте трубы, подумал, что это про то как они газ пиздят. )

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сироп от щекотки

Результат матча так, типа мимоходом.
Но легко представить, что бы тут творилось будь он в другую пользу

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Миллениал флакон

Среди болельщиков на стадионах много тупого быдла - вот это новость с пометкой «молния»

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Андрей Иванов

На футбольном поле гуцулы проиграли, и поэтому грустные и опушенные украинцы с порванной жопой вернулись на сбор тюльпанов в ожидании агрессии России) А про складирование трупов это особенно смешно слышать от тех кто не собрал тушенку из котлов)

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