Имитация заглушила настоящий шум трибун.

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JEROEN MEUWSEN/GETTY IMAGES

4 февраля сборная России по мини-футболу в полуфинале чемпионата Европы обыграла Украину со счётом 3:2 и вышла в финал. Игра проходила в Амстердаме. Уникальности матчу добавляло то, что Россию и Украину обычно «разводят» между собой в подобных соревнованиях, но сделать это на конечной стадии турнира было бы уже невозможно.

По наблюдению Sports.ru, «Чемпионата» и Sport24, во время игры украинские болельщики скандировали кричалки «Путин — *****» и «призывали к насилию в отношении россиян». Среди лозунгов были «Хто не скаче, той москаль» и «Бий москаля, складайте трупы», сообщал корреспондент «Комсомольской правды».

Во втором тайме болельщики, следившие за трансляцией через «Матч ТВ», заметили, что канал вместо настоящего шума на трибунах включил интершум — звуки, имитирующие атмосферу стадиона. На это обратило внимание и Sports.ru.

мистер чижец @mikhail_chizhov ААААААА! Матч ТВ начал пускать помехи в интершум на трансляции матча Россия-Украина по мини-футболу — в первом тайме этого не было, и было прекрасно слышно сами-знаете-какие кричалки про Путина

Комментатор матча Аркадий Белый подтвердил «Чемпионату», что причиной включения интершума были скандирования с трибун.