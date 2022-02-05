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Новости
Сергей Звезда

GoFundMe закрыл пожертвования для «Конвоя свободы» в Канаде. «Замороженные» 10 млн долларов распределят с протестующими Статьи редакции

Организаторов сбора денег, идущих на акции против «антикоронавирусных» правил, убрали с краудфандинговой платформы.

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Протестующие поддерживают дальнобойщиков, едущих в Оттаву. Фото Arthur Mola/Invision/AP

Краудфандинговая платформа GoFundMe объявила, что прекратила принимать пожертвования канадскому «Конвою свободы» (Freedom Convoy). С площадки удалили профиль организатора сбора денег для движения дальнобойщиков и других граждан, выступающих против коронавирусных ограничений и политики руководства страны.

Главное из заявления GoFundMe от 4 февраля:

  • компания «поддерживает мирные акции» и обращает внимание, что сборщики средств на «Конвой свободы» изначально ориентировались именно на такой вид протеста (представители движения утверждают, что деньги нужны в первую очередь для покрытия расходов на топливо и другие нужды).
  • платформа получила от правоохранительных органов подтверждения того, что мирные демонстрации переросли в насильственные действия, блокирование общественных мест (на это жалуется и мэр Оттавы) и «прочую незаконную активность»;
  • исходя из этого, GoFundMe решила, что организаторы сбора средств для «Конвоя свободы» нарушили восьмой пункт внутренних правил платформы о «пропаганде насилия»;
  • GoFundMe поэтапно «размораживает» собранные средства, распределяя их после совещания с представителями «Конвоя свободы». Первый «размороженный» миллион долларов пойдёт участникам мирной акции протеста в Оттаве, а остальные переведут авторитетным благотворительным организациям. Фонды выберет «Конвой свободы» и проверит GoFundMe.

GoFundMe стала главной площадкой для тех, кто хочет перечислить средства протестующим. Примерно за две недели протеста сочувствующие перечислили около 10,1 миллиона канадских долларов, то есть около 7,9 млн американских долларов или 600 миллионов российских рублей по нынешнему курсу.

Двумя днями ранее GoFundMe «заморозил» все собранные для «Конвоя» средства, чтобы проверить, соответствует ли цель законам и внутренним правилам. CBS отмечал, что некоторые участники протестов использовали «флаг Конфедерации» и свастику, а дальнобойщики в центре Оттавы мешали местным жителям гудками «в любое время суток».

Пожертвования поступили от более чем 120 тысяч человек. Анализ CBC показал, что около трети тех, кто переводил деньги, остались анонимными, а средства приходили не только из Канады, но и из США, Великобритании, Польши и Австралии. Издание также отметило, что представители «Конвоя» осудили наличие «флагов конфедератов» и свастики, а в профиле организаторов сбора на GoFundMe не нашлось того, что подходило бы под прямую «пропаганду ненависти или нетерпимости».

«Конвой свободы» начинался как движение дальнобойщиков, выступающих против обязательной вакцинации и карантине при пересечении сухопутной границы Канады и США. Люди из разных частей страны поехали протестовать в столицу. В течение двух недель протест расширился за счёт других претензий к правительству.

Почти 90% дальнобойщиков в Канаде вакцинированы, заявлял премьер-министр Джастин Трюдо. Опрос, проведённый для канадского издания Global News, показывает, что 67% респондентов поддерживают меры против непривитого населения, а 49% обвиняют непривитых в том, что пандемия продолжается третий год.

После заявления GoFundMe один из организаторов протеста опубликовала несколько видеообращений, предложив сторонникам бойкотировать GoFundMe и перейти на «первую свободную христианскую» платформу для сбора средств — GiveSendGo. Компания заявила о готовности принять пожертвования для «Конвоя».

#новости #канада #политика

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Анон Нона

Ой, что это
А как это
А КАКЖЕ СВОБОДА И НЕТОТАЛИТАРИЗМ

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12
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solawind

В данном случае государство их ничем не ограничило, вообще.

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–5
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Низкий ключ

Пока еще огонь по ним как в Капитолии не открыли

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1
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Входной пёс_анон

И не заблокировали в жизни как ТРАМПА

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1
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VladimirV

В Гуантанамо сидит как Навальный?

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1
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Selfish Ledger

есть один человек, его импичнули два раза а потом забанили и его сторонников посадили а их сайти прикрыли. а сейчас пытаются поменять закон так чтобы он не смог баллотироваться в президенты опять. Ребята, как его зовут?

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–2
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VladimirV

У его сторонников 50 процентов представителей во всех органах и ветвях власти.
Нормально забанили. Как ФБК и навального

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Selfish Ledger

конечный результат один и тот же

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–1
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Входной пёс_анон

Как леваки фЭмки захватили галактику

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Геннадий Горин

а против кого они митингуют? против коронавируса что ли?

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solawind

Против вакцинации

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–2
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Геннадий Горин

Ну так они вакцинированы в основной массе, им наверное ограничения мешают их основной деятельности, мешают им зарабатывать я так понимаю. В чем они не правы?

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1
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solawind

Если бы они были вакцинированны, никакие ограничения бы им не мешали.

Всегда забавно было как вата вроде тебя спешит вписываться за антиваксеров и прочих шизиков, лишь бы хоть на ком-то было показать что "а у них тоже людей прессуют". Видимо предполагается что остальные тоже с одной извилиной и не увидят разницы.

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–3
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Selfish Ledger

мандата

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Умный будильник

Частная дискриминация.

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0
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Андрей Охапкин

Частная дискриминация?

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Умный будильник

Им государство угрожало.

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Андрей Охапкин

Хорошо

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0
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Умный будильник

Плохо :(

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yzzex

А тебе дурка угрожает. Шиз ты топишь за карнавального - он за государство и передел активов путинской братвы в свою пользу.

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–6
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Умный будильник

Иди просохни.

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yzzex

Иди просохни.

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–4
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Артур Мудрик

иди кафешку открой

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Selfish Ledger

Так будет с любыми неугодными. А BLM может жечь города и потом звезды будут выкупать их из полиции.

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8
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Невероятный микрофон

К чему твой высер?

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–5
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Selfish Ledger

к тому что есть правые и левые и левым можно жечь города, а правым работягам надо заткнуться, их бабки заморозили, премьер с ними не выходит на контакт и через несколько дней их будут оттуда убирать армией, если армия не перейдет на сторону протестующих. Это полный пиздец.

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5
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Невероятный микрофон

Давай ка ты скинешь фото сожженного города, без пустого ничем не подкрепленного пиздежа

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–5
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Геннадий Горин

Слышь ты давай не заливай про БЛМ все видели что это такое.

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5
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Невероятный микрофон

Слышь ты, нахуй иди. Без негатива.

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–3
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Геннадий Горин

Че слился то сразу, или ты может быть участник событий.

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2
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Невероятный микрофон

Нет, я сын офицера

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Геннадий Горин

Ну че ты набросил и слился. Вступайся за левых мы почитаем

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Невероятный микрофон

Сорян, но я за правых ✊

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Selfish Ledger

у тебя память как у золотой рыбки? За флойда слышал?

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Невероятный микрофон

Так это не канада. Или ты опять обосрался?

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Selfish Ledger

Блять Канада это как Белоруссия и Россия. Это одно и то же, они повязаны по полной и перекрыта граница с США. Хуйню не неси. BLM могут собирать деньги, дальнобойщики-работяги нет.

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Невероятный микрофон

Да да. Это литерали одно и то же. Таблетки пей.

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Selfish Ledger

это литерали на одном и том же сайте двойные стандарты. Литерали

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Невероятный микрофон

Ты в курсе что блм так не хило отчисляет работягам копам пожертвования.

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Selfish Ledger

а еще распил делают огромный. Там недосчитались 60 лямов а баба из руководства купила себе 4 дома в белых районах. Ты ничего не знаешь про BLM и мало кто знает. Сайт gofundme имеет практику двойных стандартов относительно мирных BLM и ужасных дальнобойщиков

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Невероятный микрофон

Да блять при чем тут этот сраный блм и порвахи дальнобойщики? У меня сейчас мозг взорвëтся ,🤯

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1
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Selfish Ledger

топик о чем? о gofundme и двойных стандартах

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0
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Невероятный микрофон

?

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Геннадий Горин

Брат, освой вопрос, ты не понимаешь о чем речь. БЛМ это игрушка в руках ЛЕВЫХ.

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Невероятный микрофон

Хорошо. Дальше что? Дальнобои - игрушка дьявола?

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Моральный Миллионер

ой бой это же БУКВАЛЬНО ПУТИН

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3
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solawind

Нет, был бы Путин давно бы сидели по сфабрикованным делам. А тут всего лишь компания сбор запретила, могут скидываться наличкой. Вроде бы никто им счета не закрывал и переводы денег спонсированием терроризма не объявлял, не Россия.

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–6
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user101
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5
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solawind

Но против него нет никаких сфабрикованых дел.

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0
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user101

Если что, то его закрыли на 3.5 года. В капитолий вход свободный, конкретно это тело ничего не ломало и не крушило. Было там без оружия и только для фоток позировало

я не говорю что там плохо, а тут хорошо... везде хуево, просто некоторые страны богаче и это хуево более цивилизованно

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–2
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solawind

. В капитолий вход свободный,

Найс лахтоманевр. В Кремль тоже вход свободный, ёлки проходят. На сколько пидораху посадят если он туда прорвется мимо охраны?

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1
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user101

свободный == бесплатный, это музей

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1
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Selfish Ledger

скол эмали, оторваный погон

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Анон Нона

ты бы рвался как никто другой, если бы за открытый бунд против власти, их посадили в РФ
я тебя с дтф помню, ты гомик вроде?

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–1
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solawind

Зачем мне рваться? В России думаю просто пристрелили бы, наиболее реалистичное развитие событий.

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Анон Нона

Так там и пристрелили кого-то, ы

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0
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Невероятный микрофон

Да не пизди, дурачëк

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0
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Jenny Smith

вот, это правильное сравнение. а то БЛМ, БЛМ.

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0
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Моральный Миллионер

не ври. это фашизм там то же самое

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Указанный хот-дог

Здравствуйте, это подсайт Либертарианство?

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2
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Указанный хот-дог

Как пропатчить суды под анкап?

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7
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Киевский микрофон

un-кап

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–1
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yzzex

Какие суды? Просто все бегают и ебашат друг-друга. Животный мир в чистом виде. Безумный Макс в чистом виде.

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–1
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Указанный хот-дог

пук

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0
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norm

Это сервер шизофрения
https://youtu.be/IDSZ_ReTSxU

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2
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Алина Кипр

GiveSendGo есть для этих случаев .
А GoFundMe фашистская помойка .

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2
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solawind

Я тоже против антиваксеров, запишешь меня в фашисты?

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–1
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Selfish Ledger

недалеким человеком, который считает всех несогласных антиваксерами

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7
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solawind

всех несогласных
 движение которое literally было создано против вакцинации
Найс попытки переврать правду.

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–3
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Selfish Ledger

мандат. Я вакцинирован с первого дня и я против мандата. Прививка не несет никакой социально разницы, зараза одинаково распространяется. Не хочешь прививаться-подыхай. А государство должно отьебаться. Я антиваксер?

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4
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solawind

https://en.m.wikipedia.org/wiki/Freedom_Convoy_2022
Freedom Convoy 2022 (French: Convoi de la Liberté, lit. 'convoy of liberty') is an ongoing protest in Canada against COVID-19 vaccine requirements

Freedom Convoy 2022
Freedom Convoy 2022 (French: Convoi de la Liberté, lit. 'convoy of liberty') is an ongoing protest…
en.m.wikipedia.org
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Selfish Ledger

ты бы еще ссылку на cdc скинул это был бы шахмат вообще. Словами умеешь? Я тебе прямо сейчас половину этой статьи на википедии под себя поменяю.

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Astraeus

Это движение не против вакцинации.

И, сразу пишу, не надо меня называть антиваксером - я ваксер и даже сторонник ограничений для невакцинированных.

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solawind

Это движение против обязательной вакцинации. Это literally посыл его создания.

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Максоний

ну и заебись. Правильно

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Алина Кипр

При чем здесь ты ? Я говорю про GoFundMe- они многим достойным людям закрыли сборы пожертвований под фашистскими предлогами.

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6
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Mikhail Dragunov

Вы в антиваксеры лихо записали людей, которые не имеют желания подставлять свою тушку под укол собранной на коленке жижи.
Я вакцинирован всеми вакцинами которые прошли все стадии испытаний и доказали свою эффективность.
И никто мне не втирал про легкую форму оспы, туберкулеза и прочую ебанутую ахинею что я слышу с экрана телевизора и от таких недалёких " проваксеров" во всяких интернет блогах и платформах.
Хотите колоть? Колите себе, а от меня отьебитесь нахуй со своей жижей.

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2
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Selfish Ledger

два года прошло. твой аргумент не релевантен, очень много даты подтверждающей что колоться надо. Миллон метвых год тоже хороший показатель что прививаться надо.

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Mikhail Dragunov

Херня всё это высосанная из пальца, как раз за 2 года это и стало понятно уже всем. Ваше право колоться, моё право не колоться. Я сам решу что для меня релевантно, без чьих либо советов и принуждений.

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Selfish Ledger

я против принуждений. Советы слушать надо.

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Артур Мудрик

ну а право уколотых не пускать тебя в кино

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Низкий ключ

А я вакцинированный, но тоже против масочного режима.

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Геннадий Горин

что блять? ахахаххахахахаха

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Алина Кипр

Трюдо на коленях перед расистами блм на улицах Канады .
А работяги трекеры это для него маргиналы.

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Frank Ferd

Отнять и поделить, как-то знакомо звучит.

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solawind

Как ты случае с BLM, уйдут в карманы орагнизаторов https://nymag.com/intelligencer/2022/01/black-lives-matter-finances.html

The Murky Finances of Black Lives Matter
A lack of transparency into donations has led to friction and mistrust among activists.
nymag.com
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Xu Li

@Либертарианство поясните?

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Vladimir Medvedev

Всего 10млн баксов! Какойнить Безос может на год купит всех дальнобоев Канады, полностью уничтожив всю логистику страны

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