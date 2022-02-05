«Конвой свободы» начинался как движение дальнобойщиков, выступающих против обязательной вакцинации и карантине при пересечении сухопутной границы Канады и США. Люди из разных частей страны поехали протестовать в столицу. В течение двух недель протест расширился за счёт других претензий к правительству.

Почти 90% дальнобойщиков в Канаде вакцинированы, заявлял премьер-министр Джастин Трюдо. Опрос, проведённый для канадского издания Global News, показывает, что 67% респондентов поддерживают меры против непривитого населения, а 49% обвиняют непривитых в том, что пандемия продолжается третий год.

