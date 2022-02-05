GoFundMe закрыл пожертвования для «Конвоя свободы» в Канаде. «Замороженные» 10 млн долларов распределят с протестующими Статьи редакции
Организаторов сбора денег, идущих на акции против «антикоронавирусных» правил, убрали с краудфандинговой платформы.
Краудфандинговая платформа GoFundMe объявила, что прекратила принимать пожертвования канадскому «Конвою свободы» (Freedom Convoy). С площадки удалили профиль организатора сбора денег для движения дальнобойщиков и других граждан, выступающих против коронавирусных ограничений и политики руководства страны.
Главное из заявления GoFundMe от 4 февраля:
- компания «поддерживает мирные акции» и обращает внимание, что сборщики средств на «Конвой свободы» изначально ориентировались именно на такой вид протеста (представители движения утверждают, что деньги нужны в первую очередь для покрытия расходов на топливо и другие нужды).
- платформа получила от правоохранительных органов подтверждения того, что мирные демонстрации переросли в насильственные действия, блокирование общественных мест (на это жалуется и мэр Оттавы) и «прочую незаконную активность»;
- исходя из этого, GoFundMe решила, что организаторы сбора средств для «Конвоя свободы» нарушили восьмой пункт внутренних правил платформы о «пропаганде насилия»;
- GoFundMe поэтапно «размораживает» собранные средства, распределяя их после совещания с представителями «Конвоя свободы». Первый «размороженный» миллион долларов пойдёт участникам мирной акции протеста в Оттаве, а остальные переведут авторитетным благотворительным организациям. Фонды выберет «Конвой свободы» и проверит GoFundMe.
Двумя днями ранее GoFundMe «заморозил» все собранные для «Конвоя» средства, чтобы проверить, соответствует ли цель законам и внутренним правилам. CBS отмечал, что некоторые участники протестов использовали «флаг Конфедерации» и свастику, а дальнобойщики в центре Оттавы мешали местным жителям гудками «в любое время суток».
Пожертвования поступили от более чем 120 тысяч человек. Анализ CBC показал, что около трети тех, кто переводил деньги, остались анонимными, а средства приходили не только из Канады, но и из США, Великобритании, Польши и Австралии. Издание также отметило, что представители «Конвоя» осудили наличие «флагов конфедератов» и свастики, а в профиле организаторов сбора на GoFundMe не нашлось того, что подходило бы под прямую «пропаганду ненависти или нетерпимости».
После заявления GoFundMe один из организаторов протеста опубликовала несколько видеообращений, предложив сторонникам бойкотировать GoFundMe и перейти на «первую свободную христианскую» платформу для сбора средств — GiveSendGo. Компания заявила о готовности принять пожертвования для «Конвоя».
Ой, что это
А как это
А КАКЖЕ СВОБОДА И НЕТОТАЛИТАРИЗМ
В данном случае государство их ничем не ограничило, вообще.
В Гуантанамо сидит как Навальный?
есть один человек, его импичнули два раза а потом забанили и его сторонников посадили а их сайти прикрыли. а сейчас пытаются поменять закон так чтобы он не смог баллотироваться в президенты опять. Ребята, как его зовут?
У его сторонников 50 процентов представителей во всех органах и ветвях власти.
Нормально забанили. Как ФБК и навального
конечный результат один и тот же
а против кого они митингуют? против коронавируса что ли?
Против вакцинации
Ну так они вакцинированы в основной массе, им наверное ограничения мешают их основной деятельности, мешают им зарабатывать я так понимаю. В чем они не правы?
Если бы они были вакцинированны, никакие ограничения бы им не мешали.
Всегда забавно было как вата вроде тебя спешит вписываться за антиваксеров и прочих шизиков, лишь бы хоть на ком-то было показать что "а у них тоже людей прессуют". Видимо предполагается что остальные тоже с одной извилиной и не увидят разницы.
мандата
Частная дискриминация?
Хорошо
А тебе дурка угрожает. Шиз ты топишь за карнавального - он за государство и передел активов путинской братвы в свою пользу.
Иди просохни.
иди кафешку открой
Так будет с любыми неугодными. А BLM может жечь города и потом звезды будут выкупать их из полиции.
к тому что есть правые и левые и левым можно жечь города, а правым работягам надо заткнуться, их бабки заморозили, премьер с ними не выходит на контакт и через несколько дней их будут оттуда убирать армией, если армия не перейдет на сторону протестующих. Это полный пиздец.
Слышь ты давай не заливай про БЛМ все видели что это такое.
Че слился то сразу, или ты может быть участник событий.
Ну че ты набросил и слился. Вступайся за левых мы почитаем
у тебя память как у золотой рыбки? За флойда слышал?
Блять Канада это как Белоруссия и Россия. Это одно и то же, они повязаны по полной и перекрыта граница с США. Хуйню не неси. BLM могут собирать деньги, дальнобойщики-работяги нет.
это литерали на одном и том же сайте двойные стандарты. Литерали
а еще распил делают огромный. Там недосчитались 60 лямов а баба из руководства купила себе 4 дома в белых районах. Ты ничего не знаешь про BLM и мало кто знает. Сайт gofundme имеет практику двойных стандартов относительно мирных BLM и ужасных дальнобойщиков
топик о чем? о gofundme и двойных стандартах
Брат, освой вопрос, ты не понимаешь о чем речь. БЛМ это игрушка в руках ЛЕВЫХ.
ой бой это же БУКВАЛЬНО ПУТИН
Нет, был бы Путин давно бы сидели по сфабрикованным делам. А тут всего лишь компания сбор запретила, могут скидываться наличкой. Вроде бы никто им счета не закрывал и переводы денег спонсированием терроризма не объявлял, не Россия.
Но против него нет никаких сфабрикованых дел.
Если что, то его закрыли на 3.5 года. В капитолий вход свободный, конкретно это тело ничего не ломало и не крушило. Было там без оружия и только для фоток позировало
я не говорю что там плохо, а тут хорошо... везде хуево, просто некоторые страны богаче и это хуево более цивилизованно
. В капитолий вход свободный,
Найс лахтоманевр. В Кремль тоже вход свободный, ёлки проходят. На сколько пидораху посадят если он туда прорвется мимо охраны?
свободный == бесплатный, это музей
скол эмали, оторваный погон
ты бы рвался как никто другой, если бы за открытый бунд против власти, их посадили в РФ
я тебя с дтф помню, ты гомик вроде?
Зачем мне рваться? В России думаю просто пристрелили бы, наиболее реалистичное развитие событий.
Так там и пристрелили кого-то, ы
вот, это правильное сравнение. а то БЛМ, БЛМ.
не ври. это фашизм там то же самое
Какие суды? Просто все бегают и ебашат друг-друга. Животный мир в чистом виде. Безумный Макс в чистом виде.
Это сервер шизофрения
https://youtu.be/IDSZ_ReTSxU
GiveSendGo есть для этих случаев .
А GoFundMe фашистская помойка .
Я тоже против антиваксеров, запишешь меня в фашисты?
недалеким человеком, который считает всех несогласных антиваксерами
всех несогласных
движение которое literally было создано против вакцинации
Найс попытки переврать правду.
мандат. Я вакцинирован с первого дня и я против мандата. Прививка не несет никакой социально разницы, зараза одинаково распространяется. Не хочешь прививаться-подыхай. А государство должно отьебаться. Я антиваксер?
https://en.m.wikipedia.org/wiki/Freedom_Convoy_2022
Freedom Convoy 2022 (French: Convoi de la Liberté, lit. 'convoy of liberty') is an ongoing protest in Canada against COVID-19 vaccine requirements
ты бы еще ссылку на cdc скинул это был бы шахмат вообще. Словами умеешь? Я тебе прямо сейчас половину этой статьи на википедии под себя поменяю.
Это движение не против вакцинации.
И, сразу пишу, не надо меня называть антиваксером - я ваксер и даже сторонник ограничений для невакцинированных.
Это движение против обязательной вакцинации. Это literally посыл его создания.
ну и заебись. Правильно
При чем здесь ты ? Я говорю про GoFundMe- они многим достойным людям закрыли сборы пожертвований под фашистскими предлогами.
Вы в антиваксеры лихо записали людей, которые не имеют желания подставлять свою тушку под укол собранной на коленке жижи.
Я вакцинирован всеми вакцинами которые прошли все стадии испытаний и доказали свою эффективность.
И никто мне не втирал про легкую форму оспы, туберкулеза и прочую ебанутую ахинею что я слышу с экрана телевизора и от таких недалёких " проваксеров" во всяких интернет блогах и платформах.
Хотите колоть? Колите себе, а от меня отьебитесь нахуй со своей жижей.
два года прошло. твой аргумент не релевантен, очень много даты подтверждающей что колоться надо. Миллон метвых год тоже хороший показатель что прививаться надо.
Херня всё это высосанная из пальца, как раз за 2 года это и стало понятно уже всем. Ваше право колоться, моё право не колоться. Я сам решу что для меня релевантно, без чьих либо советов и принуждений.
я против принуждений. Советы слушать надо.
ну а право уколотых не пускать тебя в кино
что блять? ахахаххахахахаха
Трюдо на коленях перед расистами блм на улицах Канады .
А работяги трекеры это для него маргиналы.
Отнять и поделить, как-то знакомо звучит.
Как ты случае с BLM, уйдут в карманы орагнизаторов https://nymag.com/intelligencer/2022/01/black-lives-matter-finances.html
@Либертарианство поясните?
Всего 10млн баксов! Какойнить Безос может на год купит всех дальнобоев Канады, полностью уничтожив всю логистику страны