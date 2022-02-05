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Екатерина Шемякинская

Роспотребнадзор отменил изоляцию для контактировавших с больными COVID-19 Статьи редакции

Выписывать некоторых пациентов с ковидом теперь можно без отрицательного теста.

Роспотребнадзор отменил требование об изоляции для тех, кто контактировал с больными коронавирусом, и изменил правила выписки. Об этом говорится в постановлении главного санитарного врача России.

Теперь соблюдать семидневный карантин тем, кто контактировал с больными коронавирусом, не требуется при отсутствии симптомов.

Пациента могут выписать без отрицательного теста на COVID-19, если его лечение длилось более семи дней. Если оно заняло меньше недели, для выписки понадобится один отрицательный тест. Отрицательный результат будет действителен через три дня после получения положительного.

Без отрицательного теста нельзя выписывать только проживающих в коммунальных квартирах, учреждениях социального обслуживания с круглосуточным пребыванием, общежитиях и гостиницах.

В январе Роспотребнадзор сократил сроки карантина по коронавирусу с двух недель до одной.

#коронавирус #самоизоляция #роспотребнадзор #карантин #новости

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Коровка спасла Россию

мы провели переговоры с коронавирусом, они прошли успешно, удалось согласовать новые сроки, ковид согласился их соблюдать - Заявили в Минздраве

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Romula Daraa

с британцев слизывают, правда те исследования делали, а потом на их основе меняли ограничения

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Илья Захаров

Вот видишь, у нас ещё и сколько сэкономили на британских исследованиях зато

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2
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TJ Raccoon

Поэтому сэкономленные средства потратим на премии)

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Chikk

Ещё немного и официальные требования масок помножат на ноль. И сертификаты. И наконец-то можно будет свалить на моря. Прекрасно.

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13
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Сделаю Россию вновь великой

Вали в Крым

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1
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Chikk

Оставлю эту локацию патриотам.

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Партийный чайник

Ну как же так, ведь уже два года распинаются что ограничения с нами навсегда и завтра всем конц лагерь.

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Подозрительный пистолет

До свидания мой маленький вирус

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8
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Neketa Fo

И правильно, уже похуй. С учетом сколько вокруг болеет, пришлось бы всем изолироваться.

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5
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Органический колос

Скорее бы конец. Уже два года это всё тянется, хочется вернуться к привычной жизни.

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2
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Боковой парфюмер

Это начало конца

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Органический колос
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4
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Зеленый Мика

Пора привыкнуть к новой привычной жизни

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Органический колос

Однажды это всё закончится, как закончились все пандемии прошлого. А пока да, стоит быть осторожным и не заболевать.

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Romula Daraa

Уже почти, остался месяц. По поисковым запросам в мск и спб прям обвал.

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пепси

нахой нада

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Ivan

Типа все болеют, а кто работать то будет?))

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Ivan

Они лучше бы сократили количество дней получения результата теста)
Пидорасило знатно 4 дня стемпературой 39.2, вот только на 5ый отошёл. Врач едет 3 суток ( к знакомым и за 3 так и не приехал). В итоге в 7 утра занимал очередь в поликлинику (спец для орви и ковид) и стоял с температурой 1.5 часа (это я был первым). Тест обещали на 4ый день, но сегодня сказали что только результаты за 30 января пришли….

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