Роспотребнадзор отменил изоляцию для контактировавших с больными COVID-19 Статьи редакции
Выписывать некоторых пациентов с ковидом теперь можно без отрицательного теста.
Роспотребнадзор отменил требование об изоляции для тех, кто контактировал с больными коронавирусом, и изменил правила выписки. Об этом говорится в постановлении главного санитарного врача России.
Теперь соблюдать семидневный карантин тем, кто контактировал с больными коронавирусом, не требуется при отсутствии симптомов.
Пациента могут выписать без отрицательного теста на COVID-19, если его лечение длилось более семи дней. Если оно заняло меньше недели, для выписки понадобится один отрицательный тест. Отрицательный результат будет действителен через три дня после получения положительного.
Без отрицательного теста нельзя выписывать только проживающих в коммунальных квартирах, учреждениях социального обслуживания с круглосуточным пребыванием, общежитиях и гостиницах.
В январе Роспотребнадзор сократил сроки карантина по коронавирусу с двух недель до одной.
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с британцев слизывают, правда те исследования делали, а потом на их основе меняли ограничения
Вот видишь, у нас ещё и сколько сэкономили на британских исследованиях зато
Поэтому сэкономленные средства потратим на премии)
Ещё немного и официальные требования масок помножат на ноль. И сертификаты. И наконец-то можно будет свалить на моря. Прекрасно.
Вали в Крым
Оставлю эту локацию патриотам.
И правильно, уже похуй. С учетом сколько вокруг болеет, пришлось бы всем изолироваться.
Уже почти, остался месяц. По поисковым запросам в мск и спб прям обвал.
нахой нада
Типа все болеют, а кто работать то будет?))
Они лучше бы сократили количество дней получения результата теста)
Пидорасило знатно 4 дня стемпературой 39.2, вот только на 5ый отошёл. Врач едет 3 суток ( к знакомым и за 3 так и не приехал). В итоге в 7 утра занимал очередь в поликлинику (спец для орви и ковид) и стоял с температурой 1.5 часа (это я был первым). Тест обещали на 4ый день, но сегодня сказали что только результаты за 30 января пришли….