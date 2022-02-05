Выписывать некоторых пациентов с ковидом теперь можно без отрицательного теста.

Роспотребнадзор отменил требование об изоляции для тех, кто контактировал с больными коронавирусом, и изменил правила выписки. Об этом говорится в постановлении главного санитарного врача России.

Теперь соблюдать семидневный карантин тем, кто контактировал с больными коронавирусом, не требуется при отсутствии симптомов.

Пациента могут выписать без отрицательного теста на COVID-19, если его лечение длилось более семи дней. Если оно заняло меньше недели, для выписки понадобится один отрицательный тест. Отрицательный результат будет действителен через три дня после получения положительного.

Без отрицательного теста нельзя выписывать только проживающих в коммунальных квартирах, учреждениях социального обслуживания с круглосуточным пребыванием, общежитиях и гостиницах.

В январе Роспотребнадзор сократил сроки карантина по коронавирусу с двух недель до одной.