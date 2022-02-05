Это произошло после скандала из-за эпизодов о коронавирусе и протестов со стороны музыкантов.

Американские СМИ обратили внимание, что Spotify убрал многие выпуски подкаста Джо Рогана — одного из самых популярных подкастов в мире, который эксклюзивно выпускается только на этой платформе. Как 4 февраля написало Gizmodo, из стримингового сервиса исчезли 70 эпизодов. К моменту публикации этой заметки число удалённых выпусков выросло до 113, следует из данных на профильном фан-сайте JRE Missing.

На JRE Missing доступен список удалённых выпусков The Joe Rogan Experience. Среди них — разговоры со сторонником теорий заговора Алексом Джонсом (его аккаунты ещё в 2019 году убрали с нескольких платформ), уфологом Стивеном Гриром и стендап-комиком Крисом Делия (его обвинили в домогательствах к несовершеннолетним). В чём именно Spotify увидел нарушения в этих выпусках, не уточнялось. Некоторые из убранных эпизодов всё еще доступны на ютубе — там Роган публиковал выпуски до заключения сделки со Spotify.

Это хоть и самый масштабный, но не первый случай, когда Spotify массово удаляет выпуски подкаста Джо Рогана. В апреле 2021 года из сервиса убрали более 40 эпизодов.

Краткая хронология последнего конфликта вокруг Джо Рогана:

В декабре 2021 года на Spotify вышли выпуски подкаста Джо Рогана с кардиологом Питером Маккалоу, а также с иммунологом и вирусологом Робертом Мэлоуном. Последний, например, сомневался в эффективности вакцин и получил бан в твиттере за распространение ложной информации о Covid-19. Эпизоды доступны на Spotify до сих пор;

В январе группа из более 200 профессоров и сотрудников служб общественного здравоохранения призвала принять меры из-за выпуска подкаста с разговором с утверждениями о «бесполезности вакцин» и других спорные фактами о коронавирусе.



26 января фолк-музыкант Нил Янг потребовал удалить свою музыку из Spotify, выразив недовольство из-за распространения «ложной информации» в сервисе. В знак солидарности с Янгом свои песни пообещала удалить канадская певица Джони Митчелл. К ним присоединились и многие другие музыканты;



31 января Spotify объявил, что начнёт помечать подкасты с обсуждением коронавируса. Джо Роган принёс публичные извинения.