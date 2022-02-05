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Сергей Звезда

Spotify удалил более 100 выпусков подкаста Джо Рогана. Те, что вызвали споры о дезинформации, остались в сервисе Статьи редакции

Это произошло после скандала из-за эпизодов о коронавирусе и протестов со стороны музыкантов.

Американские СМИ обратили внимание, что Spotify убрал многие выпуски подкаста Джо Рогана — одного из самых популярных подкастов в мире, который эксклюзивно выпускается только на этой платформе. Как 4 февраля написало Gizmodo, из стримингового сервиса исчезли 70 эпизодов. К моменту публикации этой заметки число удалённых выпусков выросло до 113, следует из данных на профильном фан-сайте JRE Missing.

На JRE Missing доступен список удалённых выпусков The Joe Rogan Experience. Среди них — разговоры со сторонником теорий заговора Алексом Джонсом (его аккаунты ещё в 2019 году убрали с нескольких платформ), уфологом Стивеном Гриром и стендап-комиком Крисом Делия (его обвинили в домогательствах к несовершеннолетним). В чём именно Spotify увидел нарушения в этих выпусках, не уточнялось. Некоторые из убранных эпизодов всё еще доступны на ютубе — там Роган публиковал выпуски до заключения сделки со Spotify.

Это хоть и самый масштабный, но не первый случай, когда Spotify массово удаляет выпуски подкаста Джо Рогана. В апреле 2021 года из сервиса убрали более 40 эпизодов.

Краткая хронология последнего конфликта вокруг Джо Рогана:

  • В декабре 2021 года на Spotify вышли выпуски подкаста Джо Рогана с кардиологом Питером Маккалоу, а также с иммунологом и вирусологом Робертом Мэлоуном. Последний, например, сомневался в эффективности вакцин и получил бан в твиттере за распространение ложной информации о Covid-19. Эпизоды доступны на Spotify до сих пор;
  • В январе группа из более 200 профессоров и сотрудников служб общественного здравоохранения призвала принять меры из-за выпуска подкаста с разговором с утверждениями о «бесполезности вакцин» и других спорные фактами о коронавирусе.
  • 26 января фолк-музыкант Нил Янг потребовал удалить свою музыку из Spotify, выразив недовольство из-за распространения «ложной информации» в сервисе. В знак солидарности с Янгом свои песни пообещала удалить канадская певица Джони Митчелл. К ним присоединились и многие другие музыканты;
  • 31 января Spotify объявил, что начнёт помечать подкасты с обсуждением коронавируса. Джо Роган принёс публичные извинения.

#новости #spotify

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Frank Ferd

Самое время для российского паспорта для Джо Рогана.

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Frank Ferd

И подкаст на Яндекс.Музыка.

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Джонни Мнемоников

Это да, в России любят всякое отребье привечать.

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Frank Ferd

Эй, Роган не отребье, он на Факторе страха кормил пендосов спермой и мочой осла (до того как это стало мейнстримом) https://www.youtube.com/watch?v=Zk6KiP7iQgo

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2
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Джонни Мнемоников

Щас вот Артём Шейнин заволновался - у него-то только ведро говна было!

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Низкий ключ

Медуза напряглась

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Semen Semenov

Почему это не считается цензурой?

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10
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Джонни Мнемоников

Если только тобой не считается.
Цензура и есть. Но копропративная - Жо Рогов может сделать свой стриминг, с блекджеком и шлюхами и говорить там что угодно.
А в РФ за такое его бы в тюрячку посадили, потому что закон есть.

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Андрей Охапкин

Пока какой-нибудь Амазон не отключит его от своих серверов...

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8
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Джонни Мнемоников

Я вас умоляю, есть стопятьсот хостеров, которым похуй на это вот всё.

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1
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Андрей Охапкин

Это хорошо

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Низкий ключ

Рег ру например

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Джонни Мнемоников

Да и в США есть.

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André

Потому что люди считают, что цензурой может заниматься только государство, а это типа частные компании - что хочет, то и делает.

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Sergey Michko

У СМИ с владельцами есть специфичные отношения, когда они не вмешиваются в редакционную политику. В случае, например, когда Дисней+ убирает какие-то эпизоды старых сериалов, он выступает как правообладатель, который делает что хочет. Думаю, что с Роганом похожее.

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A patient patient

Почему это не считается цензурой?
 Кем не считается?

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SadDamnWhoSaid

Блевачки любят поговорить про маккартизм, но до уровня деплатформинга, которому подвергается Алекс Джонс, и близко 50-е годы не подступали

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6
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Джонни Мнемоников

Как-то ты слабовато сравнил.
Пиши уж сразу - холокост!

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7
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SadDamnWhoSaid

Фальстарт, дружок, так что про закон Годвина вспомню я

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6
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Джонни Мнемоников

Ты просто сравниваешь копроративный бан с запретом на, например, получение заграничного паспорта, который продавили маккартисты.

Хуй с пальцем.

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5
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SadDamnWhoSaid

Да, это то, что обыватель вспоминает, когда слышит слово «маккартизм». Не то как ЧАСТНЫЕ киностудии Голливуда увольняли/отстраняли людей за взгляды

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1
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Джонни Мнемоников

Увольняли и отстраняли. Вон целую фильму про это сделали, "Trumbo".
Но когда репрессирует государство - это намного круче.

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T:ema

следуя твоей логике, каждому психологически нездоровому человеку обязательно надо предоставлять канал на ютубе с 100к подписчиками.

а если у человека особо яркие фантазии, то сразу с миллионом.

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0
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SadDamnWhoSaid

Жду удаление канала Геннадия Горина

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Навальнята спасают Фермана

Иронично, что он поддерживал всю эту левацкую тему

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6
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Трансгендолет

Хороший шажок. Потом можно удалять идейно не верных и по другим поводам

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4
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SadDamnWhoSaid

Потом?

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3
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Джонни Мнемоников

Как будто это что-то плохое. :)

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Sultan Aydarkulov

Скорее всего удалили те выпуски где он Н-слово употреблял, его ща гнобить начали за это.

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4
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Sultan Aydarkulov

https://mobile.twitter.com/scottiebeam/status/1489669608231604224

Днём он приносил в инсте извинения за это.

https://twitter.com/ScottieBeam/status/1489669608…
https://twitter.com/ScottieBeam/status/1489669608231604224
mobile.twitter.com
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Ян Фёдоров

интересно, что он поменял мнение. только недавно смотрел отрывок подкаста с рассуждением по поводу этого слова. позиция показалась адекватной, а сейчас вот к чему он пришёл.

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Самостоятельный Женя

Ибо нехуй

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Сделаю Россию вновь великой

Свободная страна с демократией!

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Сеня

Хороший актёр, не знал, что у него есть подкасты

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Selfish Ledger

Его подкаст больше никогда не будет прежним. Money talks.

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Sergey Michko

Джо Роган принёс публичные извинения
Посмотри видео сам, пожалуйста @Сергей Звезда

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Навальнята спасают Фермана

Иронично, что он поддерживал всю эту левацкую тему

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Sergey Michko

Последний, например, сомневался в эффективности вакцин и получил бан в твиттере за распространение ложной информации о Covid-19.
Твиттер не сообщил, почему забанил Малоуна.

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Funashimi

Те, что вызвали споры о дезинформации
 мб лучше "спорные эпизоды"?

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Sergey Michko

Спорный — оценка, вызвали споры — фактическое утверждение.

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Иван Прохоров

@Astraeus это цензура или нет? Как думаешь, выступление американского Пескова Джейн Псаки всё-таки подтолкнуло на такое решение? Или я просто туплю?

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