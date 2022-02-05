Spotify удалил более 100 выпусков подкаста Джо Рогана. Те, что вызвали споры о дезинформации, остались в сервисе Статьи редакции
Это произошло после скандала из-за эпизодов о коронавирусе и протестов со стороны музыкантов.
Американские СМИ обратили внимание, что Spotify убрал многие выпуски подкаста Джо Рогана — одного из самых популярных подкастов в мире, который эксклюзивно выпускается только на этой платформе. Как 4 февраля написало Gizmodo, из стримингового сервиса исчезли 70 эпизодов. К моменту публикации этой заметки число удалённых выпусков выросло до 113, следует из данных на профильном фан-сайте JRE Missing.
На JRE Missing доступен список удалённых выпусков The Joe Rogan Experience. Среди них — разговоры со сторонником теорий заговора Алексом Джонсом (его аккаунты ещё в 2019 году убрали с нескольких платформ), уфологом Стивеном Гриром и стендап-комиком Крисом Делия (его обвинили в домогательствах к несовершеннолетним). В чём именно Spotify увидел нарушения в этих выпусках, не уточнялось. Некоторые из убранных эпизодов всё еще доступны на ютубе — там Роган публиковал выпуски до заключения сделки со Spotify.
Это хоть и самый масштабный, но не первый случай, когда Spotify массово удаляет выпуски подкаста Джо Рогана. В апреле 2021 года из сервиса убрали более 40 эпизодов.
Краткая хронология последнего конфликта вокруг Джо Рогана:
- В декабре 2021 года на Spotify вышли выпуски подкаста Джо Рогана с кардиологом Питером Маккалоу, а также с иммунологом и вирусологом Робертом Мэлоуном. Последний, например, сомневался в эффективности вакцин и получил бан в твиттере за распространение ложной информации о Covid-19. Эпизоды доступны на Spotify до сих пор;
- В январе группа из более 200 профессоров и сотрудников служб общественного здравоохранения призвала принять меры из-за выпуска подкаста с разговором с утверждениями о «бесполезности вакцин» и других спорные фактами о коронавирусе.
- 26 января фолк-музыкант Нил Янг потребовал удалить свою музыку из Spotify, выразив недовольство из-за распространения «ложной информации» в сервисе. В знак солидарности с Янгом свои песни пообещала удалить канадская певица Джони Митчелл. К ним присоединились и многие другие музыканты;
- 31 января Spotify объявил, что начнёт помечать подкасты с обсуждением коронавируса. Джо Роган принёс публичные извинения.
Самое время для российского паспорта для Джо Рогана.
И подкаст на Яндекс.Музыка.
Это да, в России любят всякое отребье привечать.
Эй, Роган не отребье, он на Факторе страха кормил пендосов спермой и мочой осла (до того как это стало мейнстримом) https://www.youtube.com/watch?v=Zk6KiP7iQgo
Щас вот Артём Шейнин заволновался - у него-то только ведро говна было!
Почему это не считается цензурой?
Если только тобой не считается.
Цензура и есть. Но копропративная - Жо Рогов может сделать свой стриминг, с блекджеком и шлюхами и говорить там что угодно.
А в РФ за такое его бы в тюрячку посадили, потому что закон есть.
Пока какой-нибудь Амазон не отключит его от своих серверов...
Я вас умоляю, есть стопятьсот хостеров, которым похуй на это вот всё.
Это хорошо
Да и в США есть.
Потому что люди считают, что цензурой может заниматься только государство, а это типа частные компании - что хочет, то и делает.
У СМИ с владельцами есть специфичные отношения, когда они не вмешиваются в редакционную политику. В случае, например, когда Дисней+ убирает какие-то эпизоды старых сериалов, он выступает как правообладатель, который делает что хочет. Думаю, что с Роганом похожее.
Почему это не считается цензурой?
Кем не считается?
Блевачки любят поговорить про маккартизм, но до уровня деплатформинга, которому подвергается Алекс Джонс, и близко 50-е годы не подступали
Как-то ты слабовато сравнил.
Пиши уж сразу - холокост!
Фальстарт, дружок, так что про закон Годвина вспомню я
Ты просто сравниваешь копроративный бан с запретом на, например, получение заграничного паспорта, который продавили маккартисты.
Хуй с пальцем.
Да, это то, что обыватель вспоминает, когда слышит слово «маккартизм». Не то как ЧАСТНЫЕ киностудии Голливуда увольняли/отстраняли людей за взгляды
Увольняли и отстраняли. Вон целую фильму про это сделали, "Trumbo".
Но когда репрессирует государство - это намного круче.
следуя твоей логике, каждому психологически нездоровому человеку обязательно надо предоставлять канал на ютубе с 100к подписчиками.
а если у человека особо яркие фантазии, то сразу с миллионом.
Жду удаление канала Геннадия Горина
Иронично, что он поддерживал всю эту левацкую тему
Хороший шажок. Потом можно удалять идейно не верных и по другим поводам
Потом?
Как будто это что-то плохое. :)
Скорее всего удалили те выпуски где он Н-слово употреблял, его ща гнобить начали за это.
https://mobile.twitter.com/scottiebeam/status/1489669608231604224
Днём он приносил в инсте извинения за это.
интересно, что он поменял мнение. только недавно смотрел отрывок подкаста с рассуждением по поводу этого слова. позиция показалась адекватной, а сейчас вот к чему он пришёл.
Свободная страна с демократией!
Хороший актёр, не знал, что у него есть подкасты
Его подкаст больше никогда не будет прежним. Money talks.
Джо Роган принёс публичные извинения
Посмотри видео сам, пожалуйста @Сергей Звезда
Иронично, что он поддерживал всю эту левацкую тему
Последний, например, сомневался в эффективности вакцин и получил бан в твиттере за распространение ложной информации о Covid-19.
Твиттер не сообщил, почему забанил Малоуна.
Те, что вызвали споры о дезинформации
мб лучше "спорные эпизоды"?
Спорный — оценка, вызвали споры — фактическое утверждение.
@Astraeus это цензура или нет? Как думаешь, выступление американского Пескова Джейн Псаки всё-таки подтолкнуло на такое решение? Или я просто туплю?