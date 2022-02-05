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Новости
Сергей Звезда

Белорусские iOS-разработчики рассказали о блокировке аккаунтов в Apple из-за американских санкций Статьи редакции

Блокировка коснулась даже тех, кто перерегистрировал аккаунт на юридические адреса в других странах.

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2407 просмотров

AppStore заблокировал аккаунт в системе App Store Connect и все игры белорусского разработчика мобильных игр Евгения Шапошникова, рассказал он в фейсбуке. Такие же письма начали получать и многие его соотечественники, пишут Onliner и Zerkalo.io.

Внезапно App Store забанил мой аккаунт разработчика и все мои игры из-за санкций. Это теперь у всех белорусов такое будет? Игры были бесплатными, без рекламы. Лицо у меня физическое. Денег я никаких не зарабатывал, даже, наоборот, платил ежегодно по 100 долларов за наличие аккаунта.

Евгений Шапошников
iOS-разработчик

В оповещениях говорится, что Apple обнаружила проблему при верификации учётной записи: «Информация о связанном с ней юридическом лице соответствует субъекту, в отношении которого введены ограничения, либо оно находится в санкционных списках США, либо доступ ограничен для страны юрлица». За разъяснениями предлагается обратиться на почту sanctions.info@apple.com.

Информация о банах также приходит в бот dev.by: уведомления о блокировке получают компании-паблишеры и разработчики-ИП, пишет белорусское издание. «Судя по тому, что я слышу от других коллег-разработчиков — такое письмо получили все, кто из Беларуси», — рассказал читатель Zerkalo.io.

Apple также блокируют аккаунты, которые первоначально зарегистрированы в Беларуси, но уже перерегистрированы на юридические адреса в других странах, обсуждают в белорусском iOS-сообществе.

#новости #apple #белоруссия #ios

103 103 комментария
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103 комментария
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aestezh

И в чем тогда смысл сотрудничать с эпл?
Всякие шизо пропагандонские СМИ лет 15 подряд предупреждали о подробном и все смеялись, а это по факту происходит?
То есть нас отключат от интернета не кровавый режим, а эпл какой-нибудь? Да вы смеетесь или что

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5
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A K

Очевидно давно пора бросить эту загнивающую помойку и перейти на разработку приложений для ведущей беларусской операционной системы для смартфонов...

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27
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пепси

LuckashOS

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14
4 комментария
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aestezh

Вопрос в том, сегодня у тебя швабра от Луки, а завтра от эпл
Я думал должен существовать третий вариант

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0
2 комментария
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Александр Саляхов

говорим по гос. каналам о том, какие западные и американские компании плохие, могут по щелчку нам интернет отрубить
 ведём политику так, что перехватываем самолеты над воздушным пространством и подводим тысячи мигрантов к границам, вынуждая вводить против себя санкции
 отхватываем санкции и получаем подтверждения слов о том, какой якобы запад плохой
Ни разу не причинно следственная связь, действительно, просто пропагандонские СМИ всегда были правы.

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15
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aestezh

Каким образом частные лица должны страдать по факту рождения при каком-то помойном режиме? Это санкции против кого?
Против гражданских лиц?

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–6
10 комментариев
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Спокойный татарин

Никто твой самолёт не перехватывал, его принудили посадить, чтобы арестовать разыскиваемого по уголовному делу, остальные полетели дальше по своим делам. Западные страны так делали не раз и всем демократиям было поебать

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–29
4 комментария
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Самостоятельный Женя

Наказали за то что снимали обувь перед лавкой

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1
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Constantine Voronin

Так-то ппц, конечно. Работаешь, зарабатываешь, а тут такое...
Самое грустное, что боль получают рядовые люди, которые никак и повлиять не могут на принимаемые руководством решения.

Ждём и в России?

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8
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solawind

Эти "рядовые люди" сами сделали свой выбор. Раз решили что им норм и в феодальной стране где барин палками холопов колотит, значит и будут жить как в феодальной стране.

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9
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Akiba

а жертва семейного абъюза сама виновата, что ее муж бъет

давайте ей еще и счет в банке заблочим и с работы уволим, заслужила

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7
4 комментария
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Спокойный татарин

Лол, большинство тех, кого зацепило стопудов в 20 за Тихановскую голосовали, а теперь бомбят из Варшавы

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3
1 комментарий
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aestezh

Так эпл это кто в твоей системе? Ангел ответственнонаноситель за плохие режимы?

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–1
3 комментария
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пепси

Конечно не могут...))

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1
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Frank Ferd

Контрсанкции луки - закрыть аккаунты белорусских разработчиков на Google Play market. Нахой не нужны эти ваши смартфоны-плафоны.

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8
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Спокойный татарин

При Лукашенко в Беларуси айти парк развивался и iOS разработчиков становилось больше, из-за непришедших к власти прозападных идиотов, призывающих санкции, их становится меньше

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–13
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Феникс Орлов

слишком zhirno

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5
5 комментариев
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George Clooney

Парк растет и развивается и Лукашенко при власти это тоже факты

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0
2 комментария
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Низкий ключ

Если что, авто этого технопарка бежал из Белоруссии в 2020. Так что последнюю инновацию просрали

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0
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пепси

Твёрдо и чётко

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0
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Феникс Орлов

Все правильно. Ответственность должен нести народ в том числе

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6
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aestezh

Перед эпл? Перед США?
А ты не болен случайно?

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–6
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solawind

да, перед всем цивилизованным миром за то что их правительство (являющееся официальным представлителем народа) творит.

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5
1 комментарий
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aestezh

Не вижу ответов

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–4
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пепси

Русские с тобой не согласятся

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0
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Указанный хот-дог

Ударили так ударили по Луке

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5
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aestezh

Небось сидит сейчас на золотом унитазе и плачет

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5
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пепси

По нему могут ударить только те, кто к ниму в физически близко находятся

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1
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Спокойный татарин

Перед кем блять, белорусский народ должен нести ответственность? Белорусы сами разберутся со своими внутренними делами, не хер нос туда совать кому ни попадя. Не пошёл бы эпол нахуй?

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0
7 комментариев
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Феникс Орлов

а для этого нужно ударить по ним

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1 комментарий
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пепси

Ну, жалко их. Сочувствую. Вы работаете, пишете код — а тут такое. З другой стороны, айтишникам в РБ легче всего переехать в соседние страны из-за специфики профессии.

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4
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Самостоятельный Женя

Как ты умудрился написать работаете и пишете код в одном предложении?

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2
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пепси

Я украинец

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2
1 комментарий
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Сделаю Россию вновь великой

Так их все равно забанят, даже если переедут новость прочитай

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Анатолий Смолов

Как-то смотрел информацию по получению американской визы, так там прямо указано, что айтишники это правильные люди, и много вопросов им задавать на интервью не будут.
Из знакомых была молодая одинокая белорусская девушка с околоайтишной специальностью ( по образованию). Просто пошла в посольство и получила длительную туристическую визу.
Так что, айтишникам куда угодно легко переехать, а не только в соседние страны.

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1
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Stanley H. Tweedle

Какой смысл быть айтишком в ебларуси после известных событий?

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3
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aestezh

Какой смысл работать с эпл?
Сегодня Беларусь, завтра рашка
Послезавтра они сделают что угодно и всех обоссут
Помойка всегда знал

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–1
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Джонни Мнемоников

Сегодня Беларусь, завтра рашка

Так и будет. Потому что не надо охуевать.

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2
12 комментариев
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пепси

Пусть не работают в таком случае

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1
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Джонни Мнемоников

Если мояхатаскрайничать и передвигаться перебежками "дом-магаз-дом" по безопасной от обстрелов стороне улицы, то есть мысль, что на рыночке сейчас дефицит кадров.
Но тогда проще в Москву съебаца, на зарплату минимум x2.

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0
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Михаил Романов

Денег я никаких не зарабатывал, даже, наоборот, платил ежегодно по 100 долларов за наличие аккаунта.
В этом и есть главная проблема, если бы имел и платил Apple по 30% со своих заработков в сотни миллионов $, никаких проблем бы не было

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1
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Сделаю Россию вновь великой

Ну конечно, это же не судить солдат и генералов за шоссе смерти!

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–6
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Феникс Орлов

@кто это

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«Сделаю Россию вновь великой» еще известен как «Paladin 404992»

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2 комментария
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