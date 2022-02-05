Блокировка коснулась даже тех, кто перерегистрировал аккаунт на юридические адреса в других странах.

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AppStore заблокировал аккаунт в системе App Store Connect и все игры белорусского разработчика мобильных игр Евгения Шапошникова, рассказал он в фейсбуке. Такие же письма начали получать и многие его соотечественники, пишут Onliner и Zerkalo.io.

Внезапно App Store забанил мой аккаунт разработчика и все мои игры из-за санкций. Это теперь у всех белорусов такое будет? Игры были бесплатными, без рекламы. Лицо у меня физическое. Денег я никаких не зарабатывал, даже, наоборот, платил ежегодно по 100 долларов за наличие аккаунта. Евгений Шапошников iOS-разработчик

В оповещениях говорится, что Apple обнаружила проблему при верификации учётной записи: «Информация о связанном с ней юридическом лице соответствует субъекту, в отношении которого введены ограничения, либо оно находится в санкционных списках США, либо доступ ограничен для страны юрлица». За разъяснениями предлагается обратиться на почту sanctions.info@apple.com.

Информация о банах также приходит в бот dev.by: уведомления о блокировке получают компании-паблишеры и разработчики-ИП, пишет белорусское издание. «Судя по тому, что я слышу от других коллег-разработчиков — такое письмо получили все, кто из Беларуси», — рассказал читатель Zerkalo.io.