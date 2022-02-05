Белорусские iOS-разработчики рассказали о блокировке аккаунтов в Apple из-за американских санкций Статьи редакции
Блокировка коснулась даже тех, кто перерегистрировал аккаунт на юридические адреса в других странах.
AppStore заблокировал аккаунт в системе App Store Connect и все игры белорусского разработчика мобильных игр Евгения Шапошникова, рассказал он в фейсбуке. Такие же письма начали получать и многие его соотечественники, пишут Onliner и Zerkalo.io.
В оповещениях говорится, что Apple обнаружила проблему при верификации учётной записи: «Информация о связанном с ней юридическом лице соответствует субъекту, в отношении которого введены ограничения, либо оно находится в санкционных списках США, либо доступ ограничен для страны юрлица». За разъяснениями предлагается обратиться на почту sanctions.info@apple.com.
Информация о банах также приходит в бот dev.by: уведомления о блокировке получают компании-паблишеры и разработчики-ИП, пишет белорусское издание. «Судя по тому, что я слышу от других коллег-разработчиков — такое письмо получили все, кто из Беларуси», — рассказал читатель Zerkalo.io.
Apple также блокируют аккаунты, которые первоначально зарегистрированы в Беларуси, но уже перерегистрированы на юридические адреса в других странах, обсуждают в белорусском iOS-сообществе.
И в чем тогда смысл сотрудничать с эпл?
Всякие шизо пропагандонские СМИ лет 15 подряд предупреждали о подробном и все смеялись, а это по факту происходит?
То есть нас отключат от интернета не кровавый режим, а эпл какой-нибудь? Да вы смеетесь или что
Очевидно давно пора бросить эту загнивающую помойку и перейти на разработку приложений для ведущей беларусской операционной системы для смартфонов...
LuckashOS
Вопрос в том, сегодня у тебя швабра от Луки, а завтра от эпл
Я думал должен существовать третий вариант
говорим по гос. каналам о том, какие западные и американские компании плохие, могут по щелчку нам интернет отрубить
ведём политику так, что перехватываем самолеты над воздушным пространством и подводим тысячи мигрантов к границам, вынуждая вводить против себя санкции
отхватываем санкции и получаем подтверждения слов о том, какой якобы запад плохой
Ни разу не причинно следственная связь, действительно, просто пропагандонские СМИ всегда были правы.
Каким образом частные лица должны страдать по факту рождения при каком-то помойном режиме? Это санкции против кого?
Против гражданских лиц?
Так-то ппц, конечно. Работаешь, зарабатываешь, а тут такое...
Самое грустное, что боль получают рядовые люди, которые никак и повлиять не могут на принимаемые руководством решения.
Ждём и в России?
Эти "рядовые люди" сами сделали свой выбор. Раз решили что им норм и в феодальной стране где барин палками холопов колотит, значит и будут жить как в феодальной стране.
а жертва семейного абъюза сама виновата, что ее муж бъет
давайте ей еще и счет в банке заблочим и с работы уволим, заслужила
Так эпл это кто в твоей системе? Ангел ответственнонаноситель за плохие режимы?
Конечно не могут...))
Контрсанкции луки - закрыть аккаунты белорусских разработчиков на Google Play market. Нахой не нужны эти ваши смартфоны-плафоны.
слишком zhirno
Парк растет и развивается и Лукашенко при власти это тоже факты
Твёрдо и чётко
Все правильно. Ответственность должен нести народ в том числе
Перед эпл? Перед США?
А ты не болен случайно?
да, перед всем цивилизованным миром за то что их правительство (являющееся официальным представлителем народа) творит.
Не вижу ответов
Русские с тобой не согласятся
Небось сидит сейчас на золотом унитазе и плачет
По нему могут ударить только те, кто к ниму в физически близко находятся
а для этого нужно ударить по ним
Ну, жалко их. Сочувствую. Вы работаете, пишете код — а тут такое. З другой стороны, айтишникам в РБ легче всего переехать в соседние страны из-за специфики профессии.
Я украинец
Так их все равно забанят, даже если переедут новость прочитай
Как-то смотрел информацию по получению американской визы, так там прямо указано, что айтишники это правильные люди, и много вопросов им задавать на интервью не будут.
Из знакомых была молодая одинокая белорусская девушка с околоайтишной специальностью ( по образованию). Просто пошла в посольство и получила длительную туристическую визу.
Так что, айтишникам куда угодно легко переехать, а не только в соседние страны.
Какой смысл быть айтишком в ебларуси после известных событий?
Какой смысл работать с эпл?
Сегодня Беларусь, завтра рашка
Послезавтра они сделают что угодно и всех обоссут
Помойка всегда знал
Сегодня Беларусь, завтра рашка
Так и будет. Потому что не надо охуевать.
Пусть не работают в таком случае
Если мояхатаскрайничать и передвигаться перебежками "дом-магаз-дом" по безопасной от обстрелов стороне улицы, то есть мысль, что на рыночке сейчас дефицит кадров.
Но тогда проще в Москву съебаца, на зарплату минимум x2.
Денег я никаких не зарабатывал, даже, наоборот, платил ежегодно по 100 долларов за наличие аккаунта.
В этом и есть главная проблема, если бы имел и платил Apple по 30% со своих заработков в сотни миллионов $, никаких проблем бы не было
Ну конечно, это же не судить солдат и генералов за шоссе смерти!
@кто это
«Сделаю Россию вновь великой» еще известен как «Paladin 404992»