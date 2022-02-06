Вам по ошибке отправили письмо с информацией о том, что юридическое лицо, связанное с вашей учетной записью Apple Developer, относится к региону с ограниченным доступом. Ваше юридическое лицо не относится списку регионов с ограниченным доступом, и мы исправили ошибку.

Теперь ваша учетная запись активна, и все связанные с ней приложения и встроенные покупки снова доступны. Никаких дальнейших действий с вашей стороны не требуется.

Приносим извинения за возможные неудобства.