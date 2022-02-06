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Сергей Звезда

Apple признала ошибкой блокировку белорусских iOS-разработчиков и начала восстанавливать аккаунты Статьи редакции

Неожиданные баны объяснялись американскими санкциями.

Белорусские iOS-разработчики получили письма от Apple с извинениями «за возможные неудобства», сообщают «Медиазона Беларусь» и издание dev.by, специализирующееся на новостях IT-индустрии этой страны. Компания объяснила блокировку аккаунтов ошибкой и рассказала об её исправлении.

Вам по ошибке отправили письмо с информацией о том, что юридическое лицо, связанное с вашей учетной записью Apple Developer, относится к региону с ограниченным доступом. Ваше юридическое лицо не относится списку регионов с ограниченным доступом, и мы исправили ошибку.

Теперь ваша учетная запись активна, и все связанные с ней приложения и встроенные покупки снова доступны. Никаких дальнейших действий с вашей стороны не требуется.

Приносим извинения за возможные неудобства.

Apple
Письмо белорусским разработчикам. Фото читателя dev.by

В личном кабинете разработчика Apple изменился статус, отмечает «Медиазона»: в этой графе вместо «попадает под санкции» теперь указано «активен». В чатах разработчиков отмечают, что у некоторых приложений пока не вернулись отзывы, пишет dev.by.

5 февраля белорусские разработчики сообщили о блокировке аккаунтов в App Store Connect, через которую они управляют приложениями. Apple в письме указывала, что «информация о связанном с ней [учётной записью] юридическом лице соответствует субъекту, в отношении которого введены ограничения, либо оно находится в санкционных списках США, либо доступ ограничен для страны юрлица».

#новости #apple #белоруссия #ios

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Сергей Курилин

Когда перепутали Swift

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Сергей Звезда
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Повышенный яд

Ты же главред, можно не такие шакальные гифки?

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Antony Duke

Смешали Swift и Apple? Гугл поиск знает и такое.. )

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Slow Dimon

Подкачка💪

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Иван Прохоров

медийный вес твитера Лихачёва, однако

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Летний фонарь

Почему меня SVTV забанили в твиттере? Они выступают против критики и свободы слова?

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3
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Андрей Охапкин

Частная дискриминация

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7
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Летний фонарь

Почему либертарианцы при этом ноют, когда их банит в твинтере Певчих или Милов?

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8
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Горный Артем

Либерахи все такие

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0
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Летний фонарь

Либертариахи?

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2
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Горный Артем

Шестой а

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0
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Владимир Старик

Классовая порьба

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2
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Владимир Старик

Стой, я думал, ты либертарианец..

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Летний фонарь

А я оказался...

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Владимир Старик

Лахтой

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Летний фонарь

Не обманывай.

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Владимир Старик

Да я рофлю, чё ты

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Иван Прохоров

опять лахтоботил?

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Летний фонарь

Назвал их повесточными бразильскими додиками или как-то так.

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Иван Прохоров

ну вот видишь, одно дело критика, другое - оскорбления

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Летний фонарь

Это другое, да?

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aestezh

Каждый народ достоин своего правителя!
Эпл признаёт свою ошибку
Каждый народ достоин, ой пук

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7
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aestezh

Причем ещё вчера как минимум половина тж понимала, что это дичь полная. Интересно посмотреть сегодня на переобувание второй половины

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Андрей Охапкин

@solawind к ответу

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6
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SadDamnWhoSaid

Это непробиваемый персонаж

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1
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Психологический чувак

О каком переобувании речь? Вы по-прежнему достойны луки

Как разблокировка эпплом должна это изменить? Почему?

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aestezh

О таком. Вчера мнение номер 1 было в дискуссии: молодец эпл, все в порядке так и надо, это норма, а нехуй жить в говне при луке, заслужили одним словом, вас бы ещё и закопать нахуй))0
А сегодня эпл смотрит на эту хуйню и сам не понимает, что за дичь

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Rocco

Оттуда ещё не всё пограммисты уехали?

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Antony Duke

Это была перепись программистов)

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Последовательный лолипоп

зря

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2
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Праздничный динозавр

Apple хуже пидорасов

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–2
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Джонни Мнемоников

У них главный - пидорас. Во всех смыслах.

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Праздничный динозавр

Эх, брат, много у кого главный - пидорас

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4
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Джонни Мнемоников

А вот это уже экстремизм.
У них с Кожуховичем крепкая мужская дружба.

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0
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Праздничный динозавр

Я про овощной рынок в люберцах

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Джонни Мнемоников

А как же Химки? Был там один, торговал...

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Андрей Охапкин

Неожиданные баны объяснялись американскими санкциями
 Лес рубят, щепки летят

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T1Rick Arts

Это просто фальстарт был

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ну и в чем он не прав

это хорошо... хороший эпл... хороший...

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