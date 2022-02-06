Apple признала ошибкой блокировку белорусских iOS-разработчиков и начала восстанавливать аккаунты Статьи редакции
Неожиданные баны объяснялись американскими санкциями.
Белорусские iOS-разработчики получили письма от Apple с извинениями «за возможные неудобства», сообщают «Медиазона Беларусь» и издание dev.by, специализирующееся на новостях IT-индустрии этой страны. Компания объяснила блокировку аккаунтов ошибкой и рассказала об её исправлении.
В личном кабинете разработчика Apple изменился статус, отмечает «Медиазона»: в этой графе вместо «попадает под санкции» теперь указано «активен». В чатах разработчиков отмечают, что у некоторых приложений пока не вернулись отзывы, пишет dev.by.
5 февраля белорусские разработчики сообщили о блокировке аккаунтов в App Store Connect, через которую они управляют приложениями. Apple в письме указывала, что «информация о связанном с ней [учётной записью] юридическом лице соответствует субъекту, в отношении которого введены ограничения, либо оно находится в санкционных списках США, либо доступ ограничен для страны юрлица».
Когда перепутали Swift
Смешали Swift и Apple? Гугл поиск знает и такое.. )
Подкачка💪
медийный вес твитера Лихачёва, однако
Частная дискриминация
Классовая порьба
Стой, я думал, ты либертарианец..
Лахтой
Да я рофлю, чё ты
опять лахтоботил?
ну вот видишь, одно дело критика, другое - оскорбления
Каждый народ достоин своего правителя!
Эпл признаёт свою ошибку
Каждый народ достоин, ой пук
Причем ещё вчера как минимум половина тж понимала, что это дичь полная. Интересно посмотреть сегодня на переобувание второй половины
@solawind к ответу
Это непробиваемый персонаж
О таком. Вчера мнение номер 1 было в дискуссии: молодец эпл, все в порядке так и надо, это норма, а нехуй жить в говне при луке, заслужили одним словом, вас бы ещё и закопать нахуй))0
А сегодня эпл смотрит на эту хуйню и сам не понимает, что за дичь
Оттуда ещё не всё пограммисты уехали?
Это была перепись программистов)
У них главный - пидорас. Во всех смыслах.
А вот это уже экстремизм.
У них с Кожуховичем крепкая мужская дружба.
А как же Химки? Был там один, торговал...
Неожиданные баны объяснялись американскими санкциями
Лес рубят, щепки летят
Это просто фальстарт был
это хорошо... хороший эпл... хороший...