В такую сумму для чиновников оценивают объём отечественного крипторынка.

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В аналитической записке для правительства со ссылкой на данные платформы Coinmarketcap говорится, что средняя капитализация мирового рынка криптовалют составила в 2021 году 1,87 триллиона долларов, из которых минимум 12% принадлежат держателям из России. Даже при упрощённой системе налогообложения объём собираемых в России налогов оценивается властями в сумму до триллиона рублей в год. Об этом сообщает The Bell, получивший доступ к документу.

Аналитики-авторы записки делят налоги, которые возможно собирать с крипторынка, на два вида::

процент с доходов на инвестиции в криптовалюты (до 606 млрд рублей в год);

налогообложение юридических лиц, то есть биржи и посредники (от 90 до 180 млрд рублей в год).

20 января ЦБ предложил запретить в России выпуск и оборот криптовалюты, а также наказывать за её использование в качестве средства платежа. Эта новость вызвала очень много споров.

Минфин фактически не согласился с ЦБ и представил другую концепцию регулирования криптовалют, предложив, чтобы легальные операции проводились через банковскую инфраструктуру, чтобы банки получили статус «организаторов системы обмена цифровых валют» и чтобы криптообменники и биржи зарегистрировались в специальном реестре Центробанка. Другие профильные ведомства, Росфинмониторинг, Минэкономразвития, выступили против инициативы Банка России. ФНС объявила, что ведомство «выступает за то, чтобы каналы движения криптоактивов были прозрачными».

Владимир Путин не занял чью-либо сторону в этом споре. Президент счёл, что Центробанк «не стоит на пути технического прогресса», отметил преимущества «в так называемом майнинге», а также попросил правительство и ЦБ прийти к единому мнению «в ближайшее время».

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