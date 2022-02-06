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Новости
Evgeny Bobich

The Bell: правительство России рассчитывает собирать на крипторынке до триллиона рублей налогов в год Статьи редакции

В такую сумму для чиновников оценивают объём отечественного крипторынка.

19 19 комментариев
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В аналитической записке для правительства со ссылкой на данные платформы Coinmarketcap говорится, что средняя капитализация мирового рынка криптовалют составила в 2021 году 1,87 триллиона долларов, из которых минимум 12% принадлежат держателям из России. Даже при упрощённой системе налогообложения объём собираемых в России налогов оценивается властями в сумму до триллиона рублей в год. Об этом сообщает The Bell, получивший доступ к документу.

Аналитики-авторы записки делят налоги, которые возможно собирать с крипторынка, на два вида::

  • процент с доходов на инвестиции в криптовалюты (до 606 млрд рублей в год);
  • налогообложение юридических лиц, то есть биржи и посредники (от 90 до 180 млрд рублей в год).

20 января ЦБ предложил запретить в России выпуск и оборот криптовалюты, а также наказывать за её использование в качестве средства платежа. Эта новость вызвала очень много споров.

Минфин фактически не согласился с ЦБ и представил другую концепцию регулирования криптовалют, предложив, чтобы легальные операции проводились через банковскую инфраструктуру, чтобы банки получили статус «организаторов системы обмена цифровых валют» и чтобы криптообменники и биржи зарегистрировались в специальном реестре Центробанка. Другие профильные ведомства, Росфинмониторинг, Минэкономразвития, выступили против инициативы Банка России. ФНС объявила, что ведомство «выступает за то, чтобы каналы движения криптоактивов были прозрачными».

Владимир Путин не занял чью-либо сторону в этом споре. Президент счёл, что Центробанк «не стоит на пути технического прогресса», отметил преимущества «в так называемом майнинге», а также попросил правительство и ЦБ прийти к единому мнению «в ближайшее время».

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#новости #криптовалюта #цб

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Рыжий динозавр
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solawind

Хуй выйдет.

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пепси

Он на Олимпиаде

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Selfish Ledger

А куда ты денешься в крипте все ходы записаны. Цифровой гулаг

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пепси

На листочке?

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Истинный завод

@листочок это так?

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Совместный пёс_анон

Я не поддерживаю украинскую кодировку.

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Совместный пёс_анон

😔😔😔

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Selfish Ledger

Я не очень в теме но кажется внутри цепи блоков. Блокчейн который невозможно подделать потому что цепь у всех проверяется.

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Georgi Yudin

Говоришь, что ее украли? 😅

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Занятый алмаз

процент с доходов на инвестиции в криптовалюты (до 606 млрд рублей в год);
Да какие там доходы

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Посторонний Петя

Плоти нолог на росходы!

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Denis Tyschcenko

как же это великолепно, великодержавно.

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Leonid Bugaev

Налоговая у нас на самом деле довольно передовая. Россия страна контрастов. Не удивлюсь если сделают нормальные налоги с крипты и Россия станет местом их легализации. Может и амнистию добавят.

А так то я бы с радостью заплатил бы 13% и спал спокойно…

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Bad Mother Fucker

Не удивлюсь если сделают нормальные налоги с крипты и Россия станет местом их легализации
зато все остальные удивятся

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Denis Tyschcenko

https://www.youtube.com/watch?v=lbPGAjJIOOw

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Georgi Yudin

Можешь спокойно платить в Америке и спать спокойно)

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Bad Mother Fucker

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Игорь Алексеев

По ощущениям этот триллион авансом уже размазали по стоимости видеокарт

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