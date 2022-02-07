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Новости
Артём Мазанов

Хоккеистки из России и Канады вышли на лёд в масках на Олимпиаде в Пекине Статьи редакции

По предварительным данным, матч начался на час позже из-за того, что сборная Канады отказывалась выходить на лёд, пока не увидит отрицательные тесты на Covid-19 россиянок.

45 45 комментариев
4267 просмотров
Обновлено в 10:26:

Российские хоккеистки и судьи играют уже без масок. Сборная Канады всё ещё в них.

Фото AP

Игроки женских сборных России и Канады по требованию судей вышли на матч группового этапа олимпийского турнира в медицинских масках. Игра началась на час позже.

По информации телеканала CBC, россиянки вышли на лёд вовремя, а соперники остались в раздевалке. После этого к судьям подошёл тренер сборной Канады и о чём-то поговорил с ними. По неподтвержденной информации, сборная Канады не получила результаты тестов на коронавирус российских спортсменок, поэтому отказывалась выходить на лёд.

Журналистка Юлия Стюарт-Бинкс рассказала, что игроки вышли на лёд в масках именно из-за того, что результаты тестов ещё не готовы. По её данным, Международная федерация хоккея на льду не знает, предоставила ли Россия Канаде результаты тестов.

По словам игроков сборной Канады, играть в маске — ужасно.

#covid19 #пекин2022 #новости

45 45 комментариев
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Chikk

Ковидошиза на марше. Надо проверить Канаду на опиаты.

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28
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Деловой Абдужаббор

Они впринципе ебанарии, не только хоккеем единым. У наших не одной игры за последний год не было против их футбольный сборной, чтобы отмороженные драку не спровоцировали, и жёлтых и красных карт не нагребли.

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1
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Дратути

Там марихуана, кстати, легализована.

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0
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Chikk

В Китае?

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0
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Bad Mother Fucker

нет

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zyxel upsov

Если тесты действительно еще не готовы или канадцам просто отрицательные результаты не подтвердили - то понять в принципе можно, нет? Где там шиза?

Если они сейчас подхватят коронку - то это считай всё. Зачем им рисковать?

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0
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Суходрищев

Почему вообще одна команда должна что-то предъявлять другой? Есть организаторы, если они допустили, значит выходи и не выебывайся.

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24
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Элджей Сартов

Попробуй в маске в хоккей поиграй

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–1
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Суходрищев

я призывал не выебываться канадцев. Вообще все это похоже на такой заранее спланированный акт унижения. Покажите нам справочку! Нет справочки, тогда нацепи маску и страдай! Наши повелись, я не виню их в этом. Но я бы на месте тренеров и чиновников спросил с организаторов,:? какого хуя чужая команда диктует свои правила на соревнованиях, где есть эти самые организаторы?

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5
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Присущий яд

не рвись)

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2
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Дмитрий Марченко

Есть регламент в котором указано, что спортсмены должны регулярно тесты на ковид проходить

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0
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Roma Dmitriev

вот же долбаебы...если б такой финт выкинула сборная России - им бы просто техническое поражение впаяли. а тут заставили всех в масках играть, при этом сами же по итогу жалуются, что неудобно

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10
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Автономный будильник

ой обизают россиюшку, ко ко ко

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–16
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Почетный магнит

технарь обоим и выгнать с олимпиады

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5
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Bad Mother Fucker

снять шесть очей и отправить в пердив

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3
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Неопределенный магнит

Хоккеистки
 3..2..1..

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–1
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Дефицитный Сервелат

В отличие от авторки, это слово есть в словаре и активно используется.

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15
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Неопределенный магнит

Словарей много, да и сомневаюсь, что слово появилось в момент появления русского языка)
Сейчас добавить новое слово — так начнётся бурление)

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–3
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Дефицитный Сервелат

Словарей много,

Так покажи хоть какой-то современный словарь, в котором его нет. В нормативных словарях это слово есть.

да и сомневаюсь, что слово появилось в момент появления русского языка)
Какой момент ты считаешь моментом появления русского языка? Язык по-твоему не меняется?

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Неопределенный магнит

Ну не я же историю при появлении феминитивов и новых слов с криками «аряяяяя фэмки русский язык уничтожают!!!1!»

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0
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Дефицитный Сервелат

А кто тут про уничтожение русского языка говорил? И слово хоккеистки тут при чём?

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0
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Неопределенный магнит

Один МГ уже порвался

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–1
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Неопределенный магнит

О, пять шизофреника выпустили из палаты

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0
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Bkmz Иванов

Sport ru ведёт онлайн-транслчцию @Артём Мазанов по их сведениям наши сняли маски, канадцы всё ещё в них

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2
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Имя Фамилия

Фора от Канады. России это не помогло.1-6

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7
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Chikk

Сила комментов на TJ!

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1
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Bkmz Иванов

Я б ещё видео-трансляцию глянул, но нет возможности, на работе

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0
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Имя Фамилия

Смотрю на работе

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Selfish Ledger

Я думаю это наши спецом не дали тесты чтобы подставить канадцев. У них сейчас судьба страны зависит от того как ты относишься к ковиду и от этой игры у многих канадцев бомбануло.

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0
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Владимир Горячев

Их бы тогда китайцы не выпустили из гостиницы.

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Selfish Ledger

Ну я просто вижу ситуация в которой не понятно надо было предоставлять или не надо по регламенту, в масках играть одинаково тяжело обеим командам, но для Канады прям сейчас это почти на событие тянет. Наши могли пойти на такой шаг, девчонкам машины подарят потом.
И вон наши без масок начали играть а эти дуры в масках. Реально смешная диверсия.

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0
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Имя Фамилия

Хоккеистки
 хоккеисты*. поправьте

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–4
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Илья Максименко

нахуя?

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4
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Имя Фамилия

чтобы бомбануло у феминисток

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–1
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Илья Максименко

а они сейчас тут, в этой комнате?

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6
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Имя Фамилия

Они могут прочитать мой коммент

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Bad Mother Fucker

они всегда с ним

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Photuum

Сочувствую, в начале пандемии пробовал заниматься спортом в маске - это кошмар

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1
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Паша Слейзаренко

Но ведь это женский хоккей. Зачем вообще о нем что-то писать?

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Мишки Гамми

а в чем проблема. маски в общественном месте обязательны. или вы хотите трупы в мешках?

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fosajehu

Ковидошизоид, уходи.

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Мишки Гамми

ты видимо хочешь чтобы 1 хоккеист заразил всю арену и потом те пришли домой и заразили своих бабушек и дедушек

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Межкомнатная дверь

Пиздец, ебанашки

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Олег Брюханов

Думаю канадкам нужно следующий ковид тест через анал делать, тогда меньше выебываться будут. Шизоиды ебанутые

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x mst

Ебанутые, как в этих масках спортсмены должны играть?

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