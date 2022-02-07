Хоккеистки из России и Канады вышли на лёд в масках на Олимпиаде в Пекине Статьи редакции
По предварительным данным, матч начался на час позже из-за того, что сборная Канады отказывалась выходить на лёд, пока не увидит отрицательные тесты на Covid-19 россиянок.
Игроки женских сборных России и Канады по требованию судей вышли на матч группового этапа олимпийского турнира в медицинских масках. Игра началась на час позже.
По информации телеканала CBC, россиянки вышли на лёд вовремя, а соперники остались в раздевалке. После этого к судьям подошёл тренер сборной Канады и о чём-то поговорил с ними. По неподтвержденной информации, сборная Канады не получила результаты тестов на коронавирус российских спортсменок, поэтому отказывалась выходить на лёд.
Журналистка Юлия Стюарт-Бинкс рассказала, что игроки вышли на лёд в масках именно из-за того, что результаты тестов ещё не готовы. По её данным, Международная федерация хоккея на льду не знает, предоставила ли Россия Канаде результаты тестов.
По словам игроков сборной Канады, играть в маске — ужасно.
Ковидошиза на марше. Надо проверить Канаду на опиаты.
Там марихуана, кстати, легализована.
В Китае?
нет
Если тесты действительно еще не готовы или канадцам просто отрицательные результаты не подтвердили - то понять в принципе можно, нет? Где там шиза?
Если они сейчас подхватят коронку - то это считай всё. Зачем им рисковать?
Почему вообще одна команда должна что-то предъявлять другой? Есть организаторы, если они допустили, значит выходи и не выебывайся.
Попробуй в маске в хоккей поиграй
я призывал не выебываться канадцев. Вообще все это похоже на такой заранее спланированный акт унижения. Покажите нам справочку! Нет справочки, тогда нацепи маску и страдай! Наши повелись, я не виню их в этом. Но я бы на месте тренеров и чиновников спросил с организаторов,:? какого хуя чужая команда диктует свои правила на соревнованиях, где есть эти самые организаторы?
Есть регламент в котором указано, что спортсмены должны регулярно тесты на ковид проходить
вот же долбаебы...если б такой финт выкинула сборная России - им бы просто техническое поражение впаяли. а тут заставили всех в масках играть, при этом сами же по итогу жалуются, что неудобно
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снять шесть очей и отправить в пердив
В отличие от авторки, это слово есть в словаре и активно используется.
Словарей много,
Так покажи хоть какой-то современный словарь, в котором его нет. В нормативных словарях это слово есть.
да и сомневаюсь, что слово появилось в момент появления русского языка)
Какой момент ты считаешь моментом появления русского языка? Язык по-твоему не меняется?
А кто тут про уничтожение русского языка говорил? И слово хоккеистки тут при чём?
Sport ru ведёт онлайн-транслчцию @Артём Мазанов по их сведениям наши сняли маски, канадцы всё ещё в них
Фора от Канады. России это не помогло.1-6
Сила комментов на TJ!
Я б ещё видео-трансляцию глянул, но нет возможности, на работе
Смотрю на работе
Я думаю это наши спецом не дали тесты чтобы подставить канадцев. У них сейчас судьба страны зависит от того как ты относишься к ковиду и от этой игры у многих канадцев бомбануло.
Их бы тогда китайцы не выпустили из гостиницы.
Ну я просто вижу ситуация в которой не понятно надо было предоставлять или не надо по регламенту, в масках играть одинаково тяжело обеим командам, но для Канады прям сейчас это почти на событие тянет. Наши могли пойти на такой шаг, девчонкам машины подарят потом.
И вон наши без масок начали играть а эти дуры в масках. Реально смешная диверсия.
Хоккеистки
хоккеисты*. поправьте
нахуя?
чтобы бомбануло у феминисток
а они сейчас тут, в этой комнате?
Они могут прочитать мой коммент
они всегда с ним
Сочувствую, в начале пандемии пробовал заниматься спортом в маске - это кошмар
Но ведь это женский хоккей. Зачем вообще о нем что-то писать?
а в чем проблема. маски в общественном месте обязательны. или вы хотите трупы в мешках?
Ковидошизоид, уходи.
ты видимо хочешь чтобы 1 хоккеист заразил всю арену и потом те пришли домой и заразили своих бабушек и дедушек
Пиздец, ебанашки
Думаю канадкам нужно следующий ковид тест через анал делать, тогда меньше выебываться будут. Шизоиды ебанутые
Ебанутые, как в этих масках спортсмены должны играть?