По предварительным данным, матч начался на час позже из-за того, что сборная Канады отказывалась выходить на лёд, пока не увидит отрицательные тесты на Covid-19 россиянок.

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Обновлено в 10:26: Российские хоккеистки и судьи играют уже без масок. Сборная Канады всё ещё в них.

Фото AP

Игроки женских сборных России и Канады по требованию судей вышли на матч группового этапа олимпийского турнира в медицинских масках. Игра началась на час позже.

По информации телеканала CBC, россиянки вышли на лёд вовремя, а соперники остались в раздевалке. После этого к судьям подошёл тренер сборной Канады и о чём-то поговорил с ними. По неподтвержденной информации, сборная Канады не получила результаты тестов на коронавирус российских спортсменок, поэтому отказывалась выходить на лёд.

Журналистка Юлия Стюарт-Бинкс рассказала, что игроки вышли на лёд в масках именно из-за того, что результаты тестов ещё не готовы. По её данным, Международная федерация хоккея на льду не знает, предоставила ли Россия Канаде результаты тестов.