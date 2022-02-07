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Россия наймёт «цифровых атташе» для продвижения отечественных ИТ-продуктов за рубежом Статьи редакции

В 2022 году они начнут работать в 16 странах.

  • Должности «цифровых атташе» появятся при зарубежных торговых представительствах, сообщают РБК со ссылкой на представителя Минцифры и «Интерфакс» со ссылкой на аппарат вице-премьера Дмитрия Чернышенко.
  • 7 февраля ведомство объявит конкурс на должности. Среди требований — высшее образование не ниже специалитета и магистратуры, знание местного языка. Также кандидаты должны «хорошо ориентироваться в российских и иностранных программах и понимать преимущества российских продуктов».
  • Планируется, что «атташе» будут давать консультации, проводить аналитику, предлагать юридическую и организационную поддержку российским компаниям.
  • До конца 2022 года атташе начнут работать в Бразилии, Германии, Казахстане, Турции, ОАЭ, Южная Корее, на Кубе и других странах. В 2024 году список расширится до 28 стран.
  • В 2020 году экспорт ИТ-продуктов из России составил $7 млрд, с учетом зарубежных офисов — $8,6 млрд. В 2021 году он мог вырасти примерно на 20%, приводит издание данные объединения «Руссофт».
  • В сентябре 2021 года правительство утвердило второй пакет мер поддержки ИТ-компаний. Кроме создания службы «цифровых аташе» в нём были льготы для иностранцев и налоговый вычет за покупку программ.

#новости

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Молодежный единорожек88
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infinity one

ммм..обесценивание.

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Пластиковое Окно

У меня знакомый игру так пилил, пока охранником работал.

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Абсолютный жар

Может стоит делать конкурентноспособный продукт, или не вариант?

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Хенрик Квинто

Все сложнее. Конкурентноспособных продуктов дохрена, но вмешивается политика. Антивирусные рынки потеряли из-за страха русских спецслужб. Рынки бухгалтерского и финансового ПО, а так же автоматизации бизнеса в СНГ потеряли из-за агрессивной политики России против стран потенциальных покупателей. Рынки социальных сетей и поисковиков потеряны из-за этого же. Наши естественные партнёры и покупатели, с которыми мы можем говорить на одном языке и рынок которых понимаем, спешно переориентировались на менее удобные им западные продукты. Российские продукты для финтеха (то же банковское ПО) также не могут быть нормально проданы из-за агрессивной политики России и санкций.

Кроме того, начиная с какого-то момента выгоднее уехать к чёртовой матери из России вместе со своим продуктом, отбросив токсичный российской бэкграунд и зарегистрировать компанию в другой юрисдикции, не афишируя русские корни основателей.

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Андрей Заварзин

Не не, зачем ты пишешь умные комментарии?
Рашка нихуя же не умеет и не поставляют ничего кроме нефти и газа.
А лоббировать интересы тоже придумали русские , другие никогда таким не занимались

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0
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Добро и позитив

Ну так в целом, в общем итоге, и выходит, что не конкуретноспособны по совокупности факторов.

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5
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Хенрик Квинто

Это "по совокупности" не имеет отношения к самому IT. Как в СССР людям рубили карьеры "по совокупности факторов" одним из которых был какой-нибудь факт проживания деда на оккупированной немцами территории.

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1
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заказ наряд

Насколько я понимаю, тема эффективности и конкуренции проектов в актуальной политической повестке обратно заменилась на совковое "догнать и перегнать" по формальным показателям.

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Неопределенный магнит

Русофобия какая-то

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Qq

Детей чиновников пристраивают?

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Грузовой Данила

пиздец, атташе, как военные прям, будут объявлять войну гуглу? ah wait...

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Бессмысленный Паша

Цифровые адъютанты

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aliftin

"It лобист" звучит тоже так себе.

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заказ наряд

Трилобит

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Ze Katze

Яндекс.Фюрер

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Бессмысленный Паша

Давайте поддержим бедные и голодающие IT-фирмы )

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4
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Rocco

А может просто создавать конкурентный продукт?

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3
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zwergchelovek.

для продвижения отечественных ИТ-продуктов
 а такие есть? вот прям которые стоит продвигать.

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0
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Влюбленный Паша

Роутеры Keenetic: юридически фирма оформлена в Гонконге, микросхемы - тоже китайские, но делающие (и регулярно обновляющие) прошивку программисты да проектирующие сам продукт инженеры - отечественные.

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1
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Неопределенный магнит

Тогда Windows — индийская национальная ОС

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9
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Влюбленный Паша

…хм, ну глава Майкрософт - индус, а т.к. глава Кинетиков - русский, то всё сходится…

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2
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RmView

когда Майкрософт стартовал и когда выходили самые успешные ОС, главой был американец

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Влюбленный Паша

Скатилось, впрочем, тоже при американце (нехай и другом), а из провала выкарабкиваться (весьма успешно, надо отметить) начали таки при Наделле.

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RmView

выкарабкиваться из провала начали уже не благодаря ОС, а благодаря клауду имхо … но и продажи операционки до сих пор играют большую роль

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2
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Неопределенный магнит

Винда уже не приносит основного дохода.
Основной с офиса и ажура идёт

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Неопределенный магнит

Тогда гугол наш!

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VladimirV

Мерседес – российская машина. Их ведь в России собирают

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Неопределенный магнит

Да одна лишь продажа в России уже говорит об отечественном происхождении!

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Влюбленный Паша

Главное, чтоб штаб-квартирой в Воронеж переехали, да.

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Selfish Ledger

Любые которые бы конкурировали с западными.

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–1
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заказ наряд

Вперед к подсечному земледелию!

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Selfish Ledger

Российские разработчики ничем не уступают западным я вообще не понимаю к чему хейт это не жигуль

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Неожиданный вентилятор

Цифровых алкаше

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Текущий чайник

Все эти атташе в миг станут бесполезными, когда прокремлевские айти-компании погонят ссаными тряпками с западного рынка)

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Неопределенный магнит

Атташе похуй, атташе будут в NY и европах жить)

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Chikk

Где-то радостно вскочил с дивана Денис Попов.

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Пластиковое Окно

Он вроде теперь музыкант и пиздит уже музыку чужую, а не ПО.

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Chikk

Одобряю. Человек нашёл свой путь.

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BTopHuk

Южная Корее

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Selfish Ledger

Это на страны СНГ рассчитано. Их под свой софт подтянуть.другие свою дату не дадут.

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VladimirV

В Швейцарии, Монако Лихтенштейне и прочих важных направлениях.

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лала лало

Снова на мои налоги обслуживают частные интересы

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Tauraloke Esteru

Если на страховые взносы ОМС лечат людей, это считается обслуживанием частных интересов?

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Джон Кроули

Миссия аташе будет накормить весь мир российским говном.

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