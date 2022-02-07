Россия наймёт «цифровых атташе» для продвижения отечественных ИТ-продуктов за рубежом Статьи редакции
В 2022 году они начнут работать в 16 странах.
- Должности «цифровых атташе» появятся при зарубежных торговых представительствах, сообщают РБК со ссылкой на представителя Минцифры и «Интерфакс» со ссылкой на аппарат вице-премьера Дмитрия Чернышенко.
- 7 февраля ведомство объявит конкурс на должности. Среди требований — высшее образование не ниже специалитета и магистратуры, знание местного языка. Также кандидаты должны «хорошо ориентироваться в российских и иностранных программах и понимать преимущества российских продуктов».
- Планируется, что «атташе» будут давать консультации, проводить аналитику, предлагать юридическую и организационную поддержку российским компаниям.
- До конца 2022 года атташе начнут работать в Бразилии, Германии, Казахстане, Турции, ОАЭ, Южная Корее, на Кубе и других странах. В 2024 году список расширится до 28 стран.
- В 2020 году экспорт ИТ-продуктов из России составил $7 млрд, с учетом зарубежных офисов — $8,6 млрд. В 2021 году он мог вырасти примерно на 20%, приводит издание данные объединения «Руссофт».
- В сентябре 2021 года правительство утвердило второй пакет мер поддержки ИТ-компаний. Кроме создания службы «цифровых аташе» в нём были льготы для иностранцев и налоговый вычет за покупку программ.
ммм..обесценивание.
У меня знакомый игру так пилил, пока охранником работал.
Все сложнее. Конкурентноспособных продуктов дохрена, но вмешивается политика. Антивирусные рынки потеряли из-за страха русских спецслужб. Рынки бухгалтерского и финансового ПО, а так же автоматизации бизнеса в СНГ потеряли из-за агрессивной политики России против стран потенциальных покупателей. Рынки социальных сетей и поисковиков потеряны из-за этого же. Наши естественные партнёры и покупатели, с которыми мы можем говорить на одном языке и рынок которых понимаем, спешно переориентировались на менее удобные им западные продукты. Российские продукты для финтеха (то же банковское ПО) также не могут быть нормально проданы из-за агрессивной политики России и санкций.
Кроме того, начиная с какого-то момента выгоднее уехать к чёртовой матери из России вместе со своим продуктом, отбросив токсичный российской бэкграунд и зарегистрировать компанию в другой юрисдикции, не афишируя русские корни основателей.
Не не, зачем ты пишешь умные комментарии?
Рашка нихуя же не умеет и не поставляют ничего кроме нефти и газа.
А лоббировать интересы тоже придумали русские , другие никогда таким не занимались
Ну так в целом, в общем итоге, и выходит, что не конкуретноспособны по совокупности факторов.
Это "по совокупности" не имеет отношения к самому IT. Как в СССР людям рубили карьеры "по совокупности факторов" одним из которых был какой-нибудь факт проживания деда на оккупированной немцами территории.
Насколько я понимаю, тема эффективности и конкуренции проектов в актуальной политической повестке обратно заменилась на совковое "догнать и перегнать" по формальным показателям.
Детей чиновников пристраивают?
"It лобист" звучит тоже так себе.
Трилобит
Яндекс.Фюрер
А может просто создавать конкурентный продукт?
для продвижения отечественных ИТ-продуктов
а такие есть? вот прям которые стоит продвигать.
когда Майкрософт стартовал и когда выходили самые успешные ОС, главой был американец
выкарабкиваться из провала начали уже не благодаря ОС, а благодаря клауду имхо … но и продажи операционки до сих пор играют большую роль
Мерседес – российская машина. Их ведь в России собирают
Любые которые бы конкурировали с западными.
Вперед к подсечному земледелию!
Российские разработчики ничем не уступают западным я вообще не понимаю к чему хейт это не жигуль
Где-то радостно вскочил с дивана Денис Попов.
Он вроде теперь музыкант и пиздит уже музыку чужую, а не ПО.
Одобряю. Человек нашёл свой путь.
Южная Корее
Это на страны СНГ рассчитано. Их под свой софт подтянуть.другие свою дату не дадут.
В Швейцарии, Монако Лихтенштейне и прочих важных направлениях.
Снова на мои налоги обслуживают частные интересы
Если на страховые взносы ОМС лечат людей, это считается обслуживанием частных интересов?
Миссия аташе будет накормить весь мир российским говном.