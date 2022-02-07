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Новости
Sasha Shambilova

«Ведомости»: депутаты предложат сделать похороны госуслугой и внести ритуальные агентства в государственный реестр Статьи редакции

Они готовят законопроект о похоронном деле. Он должен полностью заменить документ 1996 года.

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Депутаты планируют внести законопроект в Госдуму в феврале. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой собеседника в Госдуме, а также источник, близкий к администрации президента.

Как отмечают собеседники издания, новый закон заменит документ «О погребении и похоронном деле» 1996 года, чтобы защитить граждан и пресечь противоправные действия. Сейчас оказание ритуальных услуг стало предпринимательской деятельностью, а выполнять их может «любой желающий».

Агентства выбирают гроб, транспорт и так далее. И на этом рынке работает кто попало. Отсюда огромное количество чёрных компаний. И дикое завышение цен.

Павел Кодыш
руководитель комиссии по вопросам похоронного дела Общественного совета

Согласно источнику «Ведомостей», законопроект предлагает обязать ритуальные агенства получать разрешение на похоронную деятельность от уполномоченного орган субъекта Федерации в сфере похоронного дела (для Москвы это ГБУ «Ритуал»). Подачу заявлений планируют организовать через порталы госуслуг. Организации внесут в реестр, где те обязаны указать оказываемые ими услуги и их цену.

Также планируется создать реестр недобросовестных ритуальных служб, куда попадут компании, у которых отозвали разрешение. Основанием для это может стать грубое нарушение деятельности по организации процесса.

Документ также предлагает создать реестр всех кладбищ и мест захоронения, а также расширить круг лиц, отвечающих за них, чтобы решить проблему с брошенными могилами. По словам источника, обязательства могут возложить на компанию, бывшую работодателем погребенного человека, или централизованную религиозную организацию. Кроме этого, законопроект предлагает, чтобы решение о создании частного кладбища и правила его функционирования принимали региональные власти.

#новости #право

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Николай Бойко

Ну, расчистить эти авгиевы конюшни давно надо. Но я не удивлюсь, если в результате реформы получится ещё большая жопа

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56
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Неопределенный магнит

Эта сфера настолько криминализирована, что я сомневаюсь в том, что вообще реформа какая-то произойдёт

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34
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Алексей Михайлов

Когда государство хочет залезть тебе в карман - будь уверен, что все пройдет как надо.

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2
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Неопределенный магнит

Так уже давно, поскольку настолько криминализированная сфера не может просто существовать без защиты сверху

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11
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Ничего этого не будет

Криминал == власть.

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0
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Ilya Filin

😂

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0
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Vladimir Vorobyev

А так к тебе в карман дядя Вася землекоп залазит

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0
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заказ наряд

Мнэээ что уже пошло, как надо?

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0
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Грузовой Данила

О чём думает могильщик?
Таких, как я и ты, он прикопал две тыщи.
Придёт домой, натянет шёлковый халат
И включит трек, брат. Этот, этот трек, брат!

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2
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Неопределенный магнит

Борат

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3
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умный человек

Нраица

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1
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Selfish Ledger

Цифровизация

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1
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Vladimir Vorobyev

Это не оправдание не начинать наводить порядок. В конце концов, солдаты НАТО смогут разобраться с черными могильщиками

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1
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Неопределенный магнит

Хз при чём здесь НАТО и оправдание.
Я к тому, что довольно странно, когда крыша бизнеса гробит бизнес

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Vladimir Vorobyev

Я к тому, что нет ничего невозможного. Насчёт крыши - неясно как она работает, как от государства или как от сборища выродков, прикрывшихся корочками государственной власти. Другого слова у меня для них нет.

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Antony Duke

Вообще надо похороны поручить новой ИИ-системе, чтобы решить все проблемы разом.)
Система будет принимать заявку, а исполнять все под ее контролем будут четырехногие роботы, похожие на изделия Boston Dynamics. Они будут и гробы таскать, и могилы рыть, и играть похоронные марши на медных трубах. А перевозить все это хозяйство будет опять же специальный беспилотный катафалк. И назвать эту компанию ГБУ "Цифровая элегия". )

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Либеральный яд

Они будут и гробы таскать, и могилы рыть, и играть похоронные марши на медных трубах.
 И расстреляют нас тоже они

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Antony Duke

И расстреляют нас тоже они
Будем надеяться, что все будет не так мрачно)

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Igor Chvalun

Да просто никто не занимался. Нет нерешаемых проблем.

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Forrest_Dumb

Большая жопа получится всегда, чтобы они теперь делали или ни делали.

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Грузовой Данила

эт типа надо будет заранее записываться ?

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Хенрик Квинто

Как в старом советском анекдоте про тёщу: "мамуль, достали вам по блату место, как хотите, но похороны во вторник"

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35
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Замечательный Даниль

Госуслуги полного цикла

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22
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Тупой турник

Устаревшая хуета. Давно пора кремироваться массово

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12
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Хенрик Квинто

Влдмвладимыч ведёт нас к этому. Он же сказал, что после ядерной войны все полетят в рай. Прямо в колонне по четыре.

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Западный кофе

но в рай-то нас на правах багажа возьмут

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Питерский кофе

багажника

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2
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Ёршик Золотой

Хорошо бы еще уютного

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5
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Vladimir Vorobyev

С дынькой

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Sergey Michko

Это ж трата энергии зазря. Перегнил, удобрил почву.

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2
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Тупой турник

А тут зола на удобрение тоже может пойти

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0
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Sergey Michko

Ну лишняя движуха со сжиганием же

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Тупой турник

Дак с похоронами и закапыванием тоже лишняя движуха. По сути можно трупак просто в лес зверью вывести на сьедение, но местные грибники не оценят

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Sergey Michko

Похороны ты прощаешься, люди плачут и тд. Я за более экологичное просто, чтобы более биоразлагаемый гроб, а сверху не камень, а дерево посадить.

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Тупой турник

Из такой урны дерево вырастает. Видел концепцию кладбищ-садов. По моему годно

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2
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Sergey Michko

Ну да, и в AR наводишь телефон, и там инфа об усопшем, всякие видосы, фотки.

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Добро и позитив

И без вредных веществ, вкачиваемых в тело.

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Sergey Michko

Ты про что?

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Добро и позитив

Бальзамирующие вещества вредны для окружающей среды.

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1
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Sergey Michko

А, ну да. Я мало был на похоронах, но видел, когда открытый гроб в церкви, это, на мой взгляд, так себе фетиш — смотришь на человека, которого там нет уже. Лучше фотку, где у него глаза открыты, хотя бы.

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1
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Добро и позитив

Меня еще коробят все эти пластиковые венки и цветы, оградки. В СНГ странная эстетика касаемо кладбищ.

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2
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Sergey Michko

Ну, пластиковые цветки пролежат дольше типа. На кладбище ведь не часто приходят — по праздникам или на др умершего (хз).
Оградки, наверное, чтобы не топтали. Хотя, где мои родственники похоронены, там из-за этих оградок пройти сложно.

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Добро и позитив

Да, и меня в целом напрягает общий стиль, который создается из разнообразия этих оградок, памятников, когда всё в абсолютно разном цвете и стиле. Честное слово, ощущение что на свалку приезжаешь.

Ну это больше урбанистическая тема, а когда у нас до сих пор везде панельки и муравейники при жизни, то что еще ждать при смерти.

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Vladimir Vorobyev

Мои останки, сам решу, что лучше, ясно?

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Питерский кофе

Под действием тепла тела умерших разлагаются на элементы: водород, кислород, азот, углерод, кальций, фосфор и т. д. Эти элементы поступают в специальные резервуары, хранятся там, и по мере надобности из них синтезируются пищевые таблетки для тех из нас, кто еще жив. Тем самым создается нескончаемая цепь от мертвого к живому. Нужно ли говорить, что необходимость в земледелии и животноводстве отпала, так как продовольственная проблема, над решением которой с незапамятных времен билось человечество, была решена раз и навсегда.

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1
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Почетный магнит

кремация точно так же входит в набор ритуальных услуг. и точно так же надо решать дела с транспортом, моргом и гробом

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Тупой турник

Можно и самостоятельно проблему разрулить. Я вот хочу похороны викингов. С лодкой и горящими стрелами

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1
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Неопределенный магнит

Только тебе даже прах после кремации не выдадут, если не куплено место на кладбище)
Так что максимум, можно будет спиздить урну, сплавить её на лодке и стрелой хуйнуть в неё

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1
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Щячло Попячтса

Серьёзно?

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Неопределенный магнит

Ага, даже через суд не всегда получается добиться получения

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3
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Почетный магнит

либо место в колумбарии должен иметь.

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1
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Неопределенный магнит

Даже после смерти россиянин не обретает свободу

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1
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Тупой турник

Вопрос - тело становится вещью после смерти? Его можно завещать?
Тогда родня может замутить погребальный костёр. Или спустить по реке прост, как в Индии

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1
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Tauraloke Esteru

Слишком нестандартные церемонии с покойником могут попасть под УК 244 (Надругательство над телами умерших и местами их захоронения).

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0
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Абсолютный жар

Надругательство над телами умерших
 Под какой временной интервал это подпадает?

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0
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Тупой турник

Может этот вопрос можно при жизни уладить в завещании

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0
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Почетный магнит

удачи в организации

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Тупой турник

Это уже будет не моя проблема))00

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Божий единорожек88

Зато места не занимает.

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Почетный магнит

смотря где хранить урну

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Vladimir Vorobyev

Над камином же, чтобы общаться по вечерам

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Тупой турник

После смерти вестимо

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inanition

Удачи кремироваться с силиконовыми имплантами

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Тупой турник

Пока не планировал себе устанавливать 🤔

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Иркутский Петя

для Москвы это ГБУ «Ритуал»
 Я хз как у регионов, но эти ребята полные монополисты в Москве, из намерений пока только понятно, что отпиздят всех мелких и отдадут весь рынок Ритуалу, в основном весь пиздец на кладбищах как раз из-за них. Короче, «договариваться на месте» все равно придётся.

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10
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Мистер Блондин

У меня там кореш работал, купался в роскоши и золоте. Все там работают по знакомству, чужих со стороны не берут

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1
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Рудольф Нуриев

Больших уёбков и мразей чем ритуальщики свет не знает. Видимо только сейчас, внезапно, они осознали что там полностью черный рынок, который ворочает миллиардами, и скорее всего долларов. Я удивляюсь почему до сих пор в этой сфере такой ад, хотя казалось бы

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4
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Vladimir Vorobyev

Тут ещё такая тема, что рынок растущий, как ни прискорбно

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0
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Рудольф Нуриев

Стонкс

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4
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Forrest_Dumb

Когда все похороны полностью отдадут Ротенбергам и запретят хоронить иначе, как через их шаражки, тогда, сдается мне, россиян настигнет небывалый мор: ведь люди, теперь уже мертвые люди - это новая нефть.

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4
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Vladimir Vorobyev

Оплата похорон прижизненно с рассрочкой до самой смерти! Видеофиксация мероприятия! Рестрим на Ютуб, твич, ВК и одноклассники! Присутствие государственного скорбящего идёт бесплатным бонусом!

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1
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Неопределенный магнит

В кредит под 3000% годовых

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1
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Quiet You

Круто!
Передел рынка братков из 90-х, загадочные убийства и повсеместное закрытие уже существующих кладбищ.
При мусорной реформе видали уже, как вопросы решаются)

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3
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Человеческий микроскоп
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2
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Коровка спасла Россию

Плотина логи

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1
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I-van Zhi

Обязательства возложить на бывшего работодателя погребенного. Пиздец они бизнесом жопу вытирают.

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Роман Трусов

Давно пора. Похоронный бизнес во многих городах - натуральная коррупционная и бандитская клоака.

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0
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Ничего этого не будет

Ага. Бандиты с корочками придут, порядок наведут.

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2
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Западный кофе

Депутаты планируют внести гроб с конституцией в Госдуму в феврале.

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0
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Максим Ростокин

И забить в него ещё один гвоздь

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Bad Mother Fucker

И дикое завышение цен.
по сравнению с чем?

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velvetdust

Кажется, что хуже стать уже не может, даже с особым талантом наших депутатов

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0
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Ничего этого не будет

Дна нет, как известно.

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Andrew Sychev

Ну если это сделают госуслугой, то много кто уйдет с рынка. Будут очереди, переполненные морги и тд. Так что тут аксиома эскобара

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Неопределенный магнит

много кто
 Например, ГБУ Ритуал, или ГБУ Ритуал, на крайний случай ГБУ Ритуал

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Andrew Sychev

Ну есть еще другие города кроме Москвы, внезапно

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Неопределенный магнит

ГБУ Пахан

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Алексей Еремеев

Вы были киберпохоронены.

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Владислав Егоров

Удачи им повоевать с ритуальщиками

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Михаил Кузнецов

Ух-ты! Неужели этот гадюшник расшевелят? Первая стоящая инициатива за...не знаю, сколько там?

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Александр Бунцис

Если вы прочитаете ту знаменитую статью от ЯМы голунов. То узнаете что это не первый случай передела бизнеса

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Антон Коровин

Согласно статье, разрешение на деятельность необходимо получать у ГБУ «Ритуал» в Москве. Есть ряд расследований в интернете, которые доказывают, что организация тесно связанна с бандитами и ментами. Так гляди, скоро через госуслуги можно будет выбрать крышу и заплатить дань.

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