Они готовят законопроект о похоронном деле. Он должен полностью заменить документ 1996 года.

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Депутаты планируют внести законопроект в Госдуму в феврале. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой собеседника в Госдуме, а также источник, близкий к администрации президента.

Как отмечают собеседники издания, новый закон заменит документ «О погребении и похоронном деле» 1996 года, чтобы защитить граждан и пресечь противоправные действия. Сейчас оказание ритуальных услуг стало предпринимательской деятельностью, а выполнять их может «любой желающий».

Агентства выбирают гроб, транспорт и так далее. И на этом рынке работает кто попало. Отсюда огромное количество чёрных компаний. И дикое завышение цен. Павел Кодыш руководитель комиссии по вопросам похоронного дела Общественного совета

Согласно источнику «Ведомостей», законопроект предлагает обязать ритуальные агенства получать разрешение на похоронную деятельность от уполномоченного орган субъекта Федерации в сфере похоронного дела (для Москвы это ГБУ «Ритуал»). Подачу заявлений планируют организовать через порталы госуслуг. Организации внесут в реестр, где те обязаны указать оказываемые ими услуги и их цену.

Также планируется создать реестр недобросовестных ритуальных служб, куда попадут компании, у которых отозвали разрешение. Основанием для это может стать грубое нарушение деятельности по организации процесса.