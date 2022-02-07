«Ведомости»: депутаты предложат сделать похороны госуслугой и внести ритуальные агентства в государственный реестр Статьи редакции
Они готовят законопроект о похоронном деле. Он должен полностью заменить документ 1996 года.
Депутаты планируют внести законопроект в Госдуму в феврале. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой собеседника в Госдуме, а также источник, близкий к администрации президента.
Как отмечают собеседники издания, новый закон заменит документ «О погребении и похоронном деле» 1996 года, чтобы защитить граждан и пресечь противоправные действия. Сейчас оказание ритуальных услуг стало предпринимательской деятельностью, а выполнять их может «любой желающий».
Согласно источнику «Ведомостей», законопроект предлагает обязать ритуальные агенства получать разрешение на похоронную деятельность от уполномоченного орган субъекта Федерации в сфере похоронного дела (для Москвы это ГБУ «Ритуал»). Подачу заявлений планируют организовать через порталы госуслуг. Организации внесут в реестр, где те обязаны указать оказываемые ими услуги и их цену.
Также планируется создать реестр недобросовестных ритуальных служб, куда попадут компании, у которых отозвали разрешение. Основанием для это может стать грубое нарушение деятельности по организации процесса.
Документ также предлагает создать реестр всех кладбищ и мест захоронения, а также расширить круг лиц, отвечающих за них, чтобы решить проблему с брошенными могилами. По словам источника, обязательства могут возложить на компанию, бывшую работодателем погребенного человека, или централизованную религиозную организацию. Кроме этого, законопроект предлагает, чтобы решение о создании частного кладбища и правила его функционирования принимали региональные власти.
Ну, расчистить эти авгиевы конюшни давно надо. Но я не удивлюсь, если в результате реформы получится ещё большая жопа
Когда государство хочет залезть тебе в карман - будь уверен, что все пройдет как надо.
Криминал == власть.
😂
А так к тебе в карман дядя Вася землекоп залазит
Мнэээ что уже пошло, как надо?
Нраица
Цифровизация
Это не оправдание не начинать наводить порядок. В конце концов, солдаты НАТО смогут разобраться с черными могильщиками
Я к тому, что нет ничего невозможного. Насчёт крыши - неясно как она работает, как от государства или как от сборища выродков, прикрывшихся корочками государственной власти. Другого слова у меня для них нет.
Вообще надо похороны поручить новой ИИ-системе, чтобы решить все проблемы разом.)
Система будет принимать заявку, а исполнять все под ее контролем будут четырехногие роботы, похожие на изделия Boston Dynamics. Они будут и гробы таскать, и могилы рыть, и играть похоронные марши на медных трубах. А перевозить все это хозяйство будет опять же специальный беспилотный катафалк. И назвать эту компанию ГБУ "Цифровая элегия". )
И расстреляют нас тоже они
Будем надеяться, что все будет не так мрачно)
Да просто никто не занимался. Нет нерешаемых проблем.
Большая жопа получится всегда, чтобы они теперь делали или ни делали.
Как в старом советском анекдоте про тёщу: "мамуль, достали вам по блату место, как хотите, но похороны во вторник"
Влдмвладимыч ведёт нас к этому. Он же сказал, что после ядерной войны все полетят в рай. Прямо в колонне по четыре.
Хорошо бы еще уютного
С дынькой
Это ж трата энергии зазря. Перегнил, удобрил почву.
Ну лишняя движуха со сжиганием же
Похороны ты прощаешься, люди плачут и тд. Я за более экологичное просто, чтобы более биоразлагаемый гроб, а сверху не камень, а дерево посадить.
Ну да, и в AR наводишь телефон, и там инфа об усопшем, всякие видосы, фотки.
И без вредных веществ, вкачиваемых в тело.
Ты про что?
Бальзамирующие вещества вредны для окружающей среды.
А, ну да. Я мало был на похоронах, но видел, когда открытый гроб в церкви, это, на мой взгляд, так себе фетиш — смотришь на человека, которого там нет уже. Лучше фотку, где у него глаза открыты, хотя бы.
Меня еще коробят все эти пластиковые венки и цветы, оградки. В СНГ странная эстетика касаемо кладбищ.
Ну, пластиковые цветки пролежат дольше типа. На кладбище ведь не часто приходят — по праздникам или на др умершего (хз).
Оградки, наверное, чтобы не топтали. Хотя, где мои родственники похоронены, там из-за этих оградок пройти сложно.
Да, и меня в целом напрягает общий стиль, который создается из разнообразия этих оградок, памятников, когда всё в абсолютно разном цвете и стиле. Честное слово, ощущение что на свалку приезжаешь.
Ну это больше урбанистическая тема, а когда у нас до сих пор везде панельки и муравейники при жизни, то что еще ждать при смерти.
Мои останки, сам решу, что лучше, ясно?
Под действием тепла тела умерших разлагаются на элементы: водород, кислород, азот, углерод, кальций, фосфор и т. д. Эти элементы поступают в специальные резервуары, хранятся там, и по мере надобности из них синтезируются пищевые таблетки для тех из нас, кто еще жив. Тем самым создается нескончаемая цепь от мертвого к живому. Нужно ли говорить, что необходимость в земледелии и животноводстве отпала, так как продовольственная проблема, над решением которой с незапамятных времен билось человечество, была решена раз и навсегда.
Серьёзно?
Слишком нестандартные церемонии с покойником могут попасть под УК 244 (Надругательство над телами умерших и местами их захоронения).
Над камином же, чтобы общаться по вечерам
Удачи кремироваться с силиконовыми имплантами
для Москвы это ГБУ «Ритуал»
Я хз как у регионов, но эти ребята полные монополисты в Москве, из намерений пока только понятно, что отпиздят всех мелких и отдадут весь рынок Ритуалу, в основном весь пиздец на кладбищах как раз из-за них. Короче, «договариваться на месте» все равно придётся.
У меня там кореш работал, купался в роскоши и золоте. Все там работают по знакомству, чужих со стороны не берут
Больших уёбков и мразей чем ритуальщики свет не знает. Видимо только сейчас, внезапно, они осознали что там полностью черный рынок, который ворочает миллиардами, и скорее всего долларов. Я удивляюсь почему до сих пор в этой сфере такой ад, хотя казалось бы
Тут ещё такая тема, что рынок растущий, как ни прискорбно
Стонкс
Когда все похороны полностью отдадут Ротенбергам и запретят хоронить иначе, как через их шаражки, тогда, сдается мне, россиян настигнет небывалый мор: ведь люди, теперь уже мертвые люди - это новая нефть.
Оплата похорон прижизненно с рассрочкой до самой смерти! Видеофиксация мероприятия! Рестрим на Ютуб, твич, ВК и одноклассники! Присутствие государственного скорбящего идёт бесплатным бонусом!
Круто!
Передел рынка братков из 90-х, загадочные убийства и повсеместное закрытие уже существующих кладбищ.
При мусорной реформе видали уже, как вопросы решаются)
Плотина логи
Обязательства возложить на бывшего работодателя погребенного. Пиздец они бизнесом жопу вытирают.
Давно пора. Похоронный бизнес во многих городах - натуральная коррупционная и бандитская клоака.
Ага. Бандиты с корочками придут, порядок наведут.
И забить в него ещё один гвоздь
И дикое завышение цен.
по сравнению с чем?
Кажется, что хуже стать уже не может, даже с особым талантом наших депутатов
Дна нет, как известно.
Ну если это сделают госуслугой, то много кто уйдет с рынка. Будут очереди, переполненные морги и тд. Так что тут аксиома эскобара
Ну есть еще другие города кроме Москвы, внезапно
Вы были киберпохоронены.
Удачи им повоевать с ритуальщиками
Ух-ты! Неужели этот гадюшник расшевелят? Первая стоящая инициатива за...не знаю, сколько там?
Если вы прочитаете ту знаменитую статью от ЯМы голунов. То узнаете что это не первый случай передела бизнеса
Согласно статье, разрешение на деятельность необходимо получать у ГБУ «Ритуал» в Москве. Есть ряд расследований в интернете, которые доказывают, что организация тесно связанна с бандитами и ментами. Так гляди, скоро через госуслуги можно будет выбрать крышу и заплатить дань.