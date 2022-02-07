По её словам, она «никуда не исчезала».

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Пэн Шуай, фото Reuters

Китайская теннисистка Пэн Шуай впервые после того, как открыто обвинила одного из высокопоставленных китайских чиновников в принуждении к сексу, дала интервью западному СМИ. В разговоре с французским изданием L'Equipe она заявила, что не подвергалась сексуальному насилию, и находится в полной безопасности.

В конце ноября 2021 года Шуай в китайском социальной сети Weibo сообщила, что её изнасиловал бывший вице-премьер Госсовета КНР Чжан Гаоли. Спортсменка отметила, что не имеет доказательств своих слов, но полна решимости рассказать о том, что с ней случилось. Позднее публикацию вместе с комментариями удалили. Спортсменка перестала выходить на связь, и её «стёрли» из информационного пространства.

В разговоре с французским изданием теннисистка рассказала, что никого не обвиняла в сексуальном насилии, назвав свой пост «большим недоразумением». На вопрос, почему она удалила из соцсети своё сообщение, она ответила, что «так захотела».

Тот пост вызвал большое непонимание в мире. Хочу, чтобы по этому поводу больше не было дискуссий. Я не говорила, что меня повергали сексуальному насилию. И я никуда не пропадала, я всегда была на виду. Пэн Шуай китайская теннисистка

Спортсменка подчеркнула, что «никуда не исчезала». По её словам, друзья, знакомые и члены МОК посылали ей так много сообщений, что она не могла ответить на все. Она добавила, что, скорее всего, уйдёт из теннисного спорта — из-за пандемии, возраста и травм.

«Спорт-экспресс» отмечает, что текст вопросов спортсменке был согласован заранее, а на самом интервью присутствовал представитель Олимпийского комитета Китая.