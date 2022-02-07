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Новости
Яна Ломакина

Китайская теннисистка Пэн Шуай назвала «большим недоразумением» свой пост в соцсети с обвинениями политика в насилии Статьи редакции

По её словам, она «никуда не исчезала».

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Пэн Шуай, фото Reuters

Китайская теннисистка Пэн Шуай впервые после того, как открыто обвинила одного из высокопоставленных китайских чиновников в принуждении к сексу, дала интервью западному СМИ. В разговоре с французским изданием L'Equipe она заявила, что не подвергалась сексуальному насилию, и находится в полной безопасности.

В конце ноября 2021 года Шуай в китайском социальной сети Weibo сообщила, что её изнасиловал бывший вице-премьер Госсовета КНР Чжан Гаоли. Спортсменка отметила, что не имеет доказательств своих слов, но полна решимости рассказать о том, что с ней случилось. Позднее публикацию вместе с комментариями удалили. Спортсменка перестала выходить на связь, и её «стёрли» из информационного пространства.

В разговоре с французским изданием теннисистка рассказала, что никого не обвиняла в сексуальном насилии, назвав свой пост «большим недоразумением». На вопрос, почему она удалила из соцсети своё сообщение, она ответила, что «так захотела».

Тот пост вызвал большое непонимание в мире. Хочу, чтобы по этому поводу больше не было дискуссий. Я не говорила, что меня повергали сексуальному насилию. И я никуда не пропадала, я всегда была на виду.

Пэн Шуай
китайская теннисистка

Спортсменка подчеркнула, что «никуда не исчезала». По её словам, друзья, знакомые и члены МОК посылали ей так много сообщений, что она не могла ответить на все. Она добавила, что, скорее всего, уйдёт из теннисного спорта — из-за пандемии, возраста и травм.

«Спорт-экспресс» отмечает, что текст вопросов спортсменке был согласован заранее, а на самом интервью присутствовал представитель Олимпийского комитета Китая.

Разборы
Никита Логинов
Китайская теннисистка обвинила политика в изнасилованиях, после чего её «стёрли». Главное о резонансе вокруг Пэн Шуай Статьи редакции

Скандал приобрёл международный масштаб и грозит Китаю проблемами в области спорта.

Теннисистка Пэн Шуай на Открытом чемпионате Австралии 2020 года Фото Reuters

#новости #спорт #китай

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Текущий чайник

По её словам, она «никуда не исчезала».
 Всего лишь просто пару месяцев пробыла в лагере для перевоспитания.

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40
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Неопределенный магнит

Она сама захотела! А вы всё либерасты ноете!

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18
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VladimirV

Где тренировалась, отдыхала, концентрировалась

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3
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Медный пришелец

Не зря же лагерь называют концентрационным

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Андрей Охапкин

Вот ещё интересные истории про журналистов, которые обозревали ситуацию с ковидом в Китае, а потом тоже "пропали"

Chen Qiushi
Chen Qiushi (simplified Chinese: 陈秋实; traditional Chinese: 陳秋實; pinyin: Chén Qiūshí; Mandarin…
en.m.wikipedia.org
Li Zehua
Li Zehua (Chinese: 李泽华, born 1995) is a Chinese citizen journalist, rapper and YouTuber. Li was…
en.m.wikipedia.org
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1
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Андрей Охапкин

Оба в итоге нашлись, но особо не рассказывали, что с ними происходило во время отсутствия

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2
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Нищий паркур

В лагере Свободы

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0
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Alex A

Кушала вкусный рис и прославляла великого Хи.

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Николай Бойко

Грязь уйгур хотеть в санаторий?

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Неопределенный магнит

Ну вот, а фЭмки уже разнылись в твиторе. Сказано же, всё нормально!

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8
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VladimirV
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6
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Божий единорожек88

Если кто не в теме.

Jeremiah Denton
Jeremiah Andrew Denton Jr. (July 15, 1924 – March 28, 2014) was an American politician and…
en.wikipedia.org
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3
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Ежегодный рак

Хочу, чтобы по этому поводу больше не было дискуссий.
 И поэтому даёт интервью, которое дискуссию только подогревает??

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5
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Жаль

Женщина!

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гчк

уроды ебаные

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3
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Stanley H. Tweedle

Фемку тупую заткнули 💪💪💪💪💪💪💪💪💪💪💪💪💪💪💪💪💪💪💪💪💪💪💪💪

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–4
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Коровка спасла Россию

A little мушкиля

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Станислав Кукаев

Тенессиска-блогерка зверски изнасиловала честного коммуниста и оговорила несчастную жертву, но правду не скроешь!

HR-у агентства Синьхуа писать мне в личку

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Божий единорожек88

В КНР с***са нет.

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FOX

А я с самого начала не сомневался

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Питерский кофе

Генерал Пэн Де Хуэй
 Тоже раньше был еврей.

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Вирусный каякер

это уже не она 😏

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