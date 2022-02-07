Китайская теннисистка Пэн Шуай назвала «большим недоразумением» свой пост в соцсети с обвинениями политика в насилии Статьи редакции
По её словам, она «никуда не исчезала».
Китайская теннисистка Пэн Шуай впервые после того, как открыто обвинила одного из высокопоставленных китайских чиновников в принуждении к сексу, дала интервью западному СМИ. В разговоре с французским изданием L'Equipe она заявила, что не подвергалась сексуальному насилию, и находится в полной безопасности.
В конце ноября 2021 года Шуай в китайском социальной сети Weibo сообщила, что её изнасиловал бывший вице-премьер Госсовета КНР Чжан Гаоли. Спортсменка отметила, что не имеет доказательств своих слов, но полна решимости рассказать о том, что с ней случилось. Позднее публикацию вместе с комментариями удалили. Спортсменка перестала выходить на связь, и её «стёрли» из информационного пространства.
В разговоре с французским изданием теннисистка рассказала, что никого не обвиняла в сексуальном насилии, назвав свой пост «большим недоразумением». На вопрос, почему она удалила из соцсети своё сообщение, она ответила, что «так захотела».
Спортсменка подчеркнула, что «никуда не исчезала». По её словам, друзья, знакомые и члены МОК посылали ей так много сообщений, что она не могла ответить на все. Она добавила, что, скорее всего, уйдёт из теннисного спорта — из-за пандемии, возраста и травм.
«Спорт-экспресс» отмечает, что текст вопросов спортсменке был согласован заранее, а на самом интервью присутствовал представитель Олимпийского комитета Китая.
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