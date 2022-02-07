Как заявили в компании, это только первый шаг в борьбе против климатических изменений.

Samsung объявила о планах использовать пластик из рыболовных сетей во всех моделях устройств, начиная с новых смартфонов Galaxy 2022, которые представят 9 февраля на мероприятии Unpacked. Как сообщается на сайте, компания разработала новый материал, что направлено «на минимизацию нашего воздействия на окружающую среду и содействие формированию более устойчивого образа жизни».

В Samsung отметили, что ежегодно в океан выбрасывают 640 тысяч тонн рыболовных сетей, которые повреждают кораллы и естественные места обитания морских животных, а также попадают в человеческую пищу. Поэтому сбор и переработка такого пластика важны для «поддержания чистоты наших океанов, а также сохранения планеты и нашего коллективного будущего».

По заявлению компании, принимая это решение, Samsung демонстрирует, как «каждый может с помощью минимальных усилий сделать больше для сохранения планеты». Также отмечается, что использование переработанного пластика при производстве смартфонов положительно скажется и на пользователях Galaxy. Компания заявила, что в будущем планирует внедрять и другие экологические решения.

Это технологическое достижение показывает достижение на пути компании по реализации ощутимых экологических действий и защите планеты для будущих поколений. Переработка пластика из океана — это только первый шаг в нашей коллективной миссии по преодолению климатического кризиса. Samsung