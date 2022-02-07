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Sasha Shambilova

Samsung запланировала использовать переработанный пластик из рыболовных сетей во всех будущих смартфонах Статьи редакции

Как заявили в компании, это только первый шаг в борьбе против климатических изменений.

Samsung объявила о планах использовать пластик из рыболовных сетей во всех моделях устройств, начиная с новых смартфонов Galaxy 2022, которые представят 9 февраля на мероприятии Unpacked. Как сообщается на сайте, компания разработала новый материал, что направлено «на минимизацию нашего воздействия на окружающую среду и содействие формированию более устойчивого образа жизни».

В Samsung отметили, что ежегодно в океан выбрасывают 640 тысяч тонн рыболовных сетей, которые повреждают кораллы и естественные места обитания морских животных, а также попадают в человеческую пищу. Поэтому сбор и переработка такого пластика важны для «поддержания чистоты наших океанов, а также сохранения планеты и нашего коллективного будущего».

По заявлению компании, принимая это решение, Samsung демонстрирует, как «каждый может с помощью минимальных усилий сделать больше для сохранения планеты». Также отмечается, что использование переработанного пластика при производстве смартфонов положительно скажется и на пользователях Galaxy. Компания заявила, что в будущем планирует внедрять и другие экологические решения.

Это технологическое достижение показывает достижение на пути компании по реализации ощутимых экологических действий и защите планеты для будущих поколений. Переработка пластика из океана — это только первый шаг в нашей коллективной миссии по преодолению климатического кризиса.

Samsung

#новости #samsung #экология

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Bibba La Bibba

Бесполезный популизм

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solawind

у аппл учатся. Работает же

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Robo Krabe

Почему это?

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Слава Инженеров

а какая польза от старых сетей?

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Robo Krabe

Убрать их из воды. Чтоб рыба не дохла.

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Photuum

Будет как лимонный сок в фэйри - 0.01% в составе

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3
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Ежегодный рак

Это ещё много. В гомеопатических количествах.

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Некая Л.

Не зашкварены ли теперь владельцы Самсунга помоечным пластиком? 🤔

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Astraeus

Люди, которые 10 лет покупают эксиносы по $1000+, привыкли к зашквару (я сам таким был).

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Madegghead

чем тебя не устраивает эксинос то?
И опять же для свидетелей снапдрагона есть американские самсунги. У меня был, разницы с эксиносом не вижу.
И опять же, таковы цены у всех производителей. Как будто эппл про за 1400 или хлаоми за 1200 чем то лучше Самсунга...

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Astraeus

Связь хуже (хотя последние пару поколений это стремятся исправить), производительность хуже (особенно в играх, какой-нибудь геншин на эксиносе в 2 раза меньше фпс, чем на снапе), автономность хуже. Американские самсунги серые; производитель попросту не дает возможности купить смартфон на нормальном железе официально.
Эппл за $1400 дает самое мощное железо на рынке, а сяоми за 1200 покупать будут три калеки, их даже брать в расчет не стоит.

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Madegghead

в игры на телефоне играют в принципе три калеки...
S21 явно по всем параметрам приятнее чем Iphone 13 pro. А ценник у них вообще не сравним при этом. S21 по акциям весь год можно было купить за 500-700 долл.
P.S. если в S22 будет пластик как в S21FE, то это будет залет... FE прям как дешевка ощущается.

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Richard Lewis

Чел, ты болен? Тебе говорят про два Samsunga с разными процессорами, а ты про Apple начинаешь тявкать.

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Текущий чайник

Ну, раньше взрывались лопатофоны самсунговские, теперь будут рыбой вонять, че им впервой что ли)

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Андрей Андреев

То есть то, что Самсунг - помойка, признано официально.

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Мистер Блондин

интересно чем их нынешний пластик с помойки не устроил

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Особый паук например

Его забирает айфон

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Мистер Блондин

Айфоны делаются из древних стекл собранных на территории древнего египта

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Текущий чайник

зачем ты оскорбляешь украину??

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Близкий шар
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Особый паук например

пук

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Robo Krabe

Тем что пластик с помойки убивает гораздо меньше живых организмов в сравнении с теми сетями, что плавают в мировом океане.
И, кстати, твой пластик с твоей помойки должно перерабатыаать твоё государство, а не везти в условный Шиез.

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Гром в раю

Вот только пластик не влияет на климат примерно никак

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Михаил Никитин

Ясно. Держи в курсе

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Михаил Никитин

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0048969721054693

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Вася Пражкин

Лучше б делали из старых самсунгов. Тогда действительно - минимальный урон природе.

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Robo Krabe

Рекомендую ознакомиться
https://youtu.be/6XppS_gXT84

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Роман Олегович

Переработка пластика – первый шаг вперёд
Подписка на новые смартфоны каждой год – 10 шагов назад

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