Samsung запланировала использовать переработанный пластик из рыболовных сетей во всех будущих смартфонах Статьи редакции
Как заявили в компании, это только первый шаг в борьбе против климатических изменений.
Samsung объявила о планах использовать пластик из рыболовных сетей во всех моделях устройств, начиная с новых смартфонов Galaxy 2022, которые представят 9 февраля на мероприятии Unpacked. Как сообщается на сайте, компания разработала новый материал, что направлено «на минимизацию нашего воздействия на окружающую среду и содействие формированию более устойчивого образа жизни».
В Samsung отметили, что ежегодно в океан выбрасывают 640 тысяч тонн рыболовных сетей, которые повреждают кораллы и естественные места обитания морских животных, а также попадают в человеческую пищу. Поэтому сбор и переработка такого пластика важны для «поддержания чистоты наших океанов, а также сохранения планеты и нашего коллективного будущего».
По заявлению компании, принимая это решение, Samsung демонстрирует, как «каждый может с помощью минимальных усилий сделать больше для сохранения планеты». Также отмечается, что использование переработанного пластика при производстве смартфонов положительно скажется и на пользователях Galaxy. Компания заявила, что в будущем планирует внедрять и другие экологические решения.
Бесполезный популизм
у аппл учатся. Работает же
Почему это?
а какая польза от старых сетей?
Убрать их из воды. Чтоб рыба не дохла.
Будет как лимонный сок в фэйри - 0.01% в составе
Не зашкварены ли теперь владельцы Самсунга помоечным пластиком? 🤔
Люди, которые 10 лет покупают эксиносы по $1000+, привыкли к зашквару (я сам таким был).
чем тебя не устраивает эксинос то?
И опять же для свидетелей снапдрагона есть американские самсунги. У меня был, разницы с эксиносом не вижу.
И опять же, таковы цены у всех производителей. Как будто эппл про за 1400 или хлаоми за 1200 чем то лучше Самсунга...
Связь хуже (хотя последние пару поколений это стремятся исправить), производительность хуже (особенно в играх, какой-нибудь геншин на эксиносе в 2 раза меньше фпс, чем на снапе), автономность хуже. Американские самсунги серые; производитель попросту не дает возможности купить смартфон на нормальном железе официально.
Эппл за $1400 дает самое мощное железо на рынке, а сяоми за 1200 покупать будут три калеки, их даже брать в расчет не стоит.
в игры на телефоне играют в принципе три калеки...
S21 явно по всем параметрам приятнее чем Iphone 13 pro. А ценник у них вообще не сравним при этом. S21 по акциям весь год можно было купить за 500-700 долл.
P.S. если в S22 будет пластик как в S21FE, то это будет залет... FE прям как дешевка ощущается.
Чел, ты болен? Тебе говорят про два Samsunga с разными процессорами, а ты про Apple начинаешь тявкать.
То есть то, что Самсунг - помойка, признано официально.
интересно чем их нынешний пластик с помойки не устроил
Айфоны делаются из древних стекл собранных на территории древнего египта
Тем что пластик с помойки убивает гораздо меньше живых организмов в сравнении с теми сетями, что плавают в мировом океане.
И, кстати, твой пластик с твоей помойки должно перерабатыаать твоё государство, а не везти в условный Шиез.
Вот только пластик не влияет на климат примерно никак
Ясно. Держи в курсе
Лучше б делали из старых самсунгов. Тогда действительно - минимальный урон природе.
Рекомендую ознакомиться
https://youtu.be/6XppS_gXT84
Переработка пластика – первый шаг вперёд
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