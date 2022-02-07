В Лас-Вегасе турист выиграл 250 тысяч долларов, но не получил их из-за сбоя слот-машины. Работники казино вернули деньги Статьи редакции
У представителей игрового зала ушло около двух недель, чтобы отыскать победителя.
Роберт Тейлор из Аризоны отправился в отпуск в Лас-Вегас и, сам того не зная, выиграл в казино Treasure Island 250 тысяч долларов. При этом игровой автомат вышел из строя и не сообщил туристу о выигрыше, говорится в пресс-релизе Совета по контролю за играми штата Невада.
К тому моменту, когда ошибку заметили, мужчина уехал в другой штат. Чтобы найти победителя, сотрудники казино просматривали многочасовые записи с камер видеонаблюдения, опрашивали свидетелей, просматривали электронные записи о покупках и анализировали данные о поездках, предоставленные Транспортным управлением Невады.
В скором времени законного победителя нашли и сообщили ему о выигрыше. О нём Тейлор узнал, когда вернулся в Аризону. Победитель сможет забрать свой выигрыш в Лас-Вегасе.
Когда колода разложена в правильном порядке
Проседают доходы у индустрии, нужно больше проплаченных историй
Тута я, тот чел был фейковый. Верните мой выигрыш )
Не дифичиенты, а солидные люди
Похоже на ненавязчивую рекламу казино.
Офигеть... А что так можно было.