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Сергей Исенеков

В Лас-Вегасе турист выиграл 250 тысяч долларов, но не получил их из-за сбоя слот-машины. Работники казино вернули деньги Статьи редакции

У представителей игрового зала ушло около двух недель, чтобы отыскать победителя.

Отель и казино Treasure Island в Лас-Вегасе. Фото: AP

Роберт Тейлор из Аризоны отправился в отпуск в Лас-Вегас и, сам того не зная, выиграл в казино Treasure Island 250 тысяч долларов. При этом игровой автомат вышел из строя и не сообщил туристу о выигрыше, говорится в пресс-релизе Совета по контролю за играми штата Невада.

К тому моменту, когда ошибку заметили, мужчина уехал в другой штат. Чтобы найти победителя, сотрудники казино просматривали многочасовые записи с камер видеонаблюдения, опрашивали свидетелей, просматривали электронные записи о покупках и анализировали данные о поездках, предоставленные Транспортным управлением Невады.

В скором времени законного победителя нашли и сообщили ему о выигрыше. О нём Тейлор узнал, когда вернулся в Аризону. Победитель сможет забрать свой выигрыш в Лас-Вегасе.

Я благодарю агентов Отдела по соблюдению законов, в частности агента Дэна Нуки, за то, что они обеспечили доверие общественности к игровой индустрии. Они потратили бесчисленные часы в течение двух недель, чтобы найти меня и гарантировать, что я получу выигрыш.

Роберт Тейлор

победитель

#новости #сша

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Максим Шпилёв
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Ежегодный рак

Капец, игорные залы. Это всё как будто в прошлой жизни было, а ведь на каждом углу стояли разного толка.

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2
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Божий единорожек88

П*воваров))))

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Сергей Шестаков

Когда колода разложена в правильном порядке

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Приятный Гоша

Это такой способ сказать всем: Мы, блять, любого найдем, если захочем!

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5
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Vladimir Vorobyev

Проседают доходы у индустрии, нужно больше проплаченных историй

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3
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Западный кофе

😢

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0
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Ёршик Золотой

Тута я, тот чел был фейковый. Верните мой выигрыш )

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Коровка спасла Россию

Не дифичиенты, а солидные люди

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Ilya Filin

Похоже на ненавязчивую рекламу казино.

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Приятный Гоша

Помню была история, когда у нас это было везде, мужики несколько суток сторожили у автомата который у них выиграл джекпот, но их все равно кинули.

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Цезарь Пионерский

Офигеть... А что так можно было.

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