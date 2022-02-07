У представителей игрового зала ушло около двух недель, чтобы отыскать победителя.

Отель и казино Treasure Island в Лас-Вегасе. Фото: AP



Роберт Тейлор из Аризоны отправился в отпуск в Лас-Вегас и, сам того не зная, выиграл в казино Treasure Island 250 тысяч долларов. При этом игровой автомат вышел из строя и не сообщил туристу о выигрыше, говорится в пресс-релизе Совета по контролю за играми штата Невада.

К тому моменту, когда ошибку заметили, мужчина уехал в другой штат. Чтобы найти победителя, сотрудники казино просматривали многочасовые записи с камер видеонаблюдения, опрашивали свидетелей, просматривали электронные записи о покупках и анализировали данные о поездках, предоставленные Транспортным управлением Невады.

В скором времени законного победителя нашли и сообщили ему о выигрыше. О нём Тейлор узнал, когда вернулся в Аризону. Победитель сможет забрать свой выигрыш в Лас-Вегасе.

Я благодарю агентов Отдела по соблюдению законов, в частности агента Дэна Нуки, за то, что они обеспечили доверие общественности к игровой индустрии. Они потратили бесчисленные часы в течение двух недель, чтобы найти меня и гарантировать, что я получу выигрыш. Роберт Тейлор победитель