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Яна Ломакина

ООН: Северная Корея финансирует ракетную программу за счёт украденной криптовалюты Статьи редакции

Страна атаковала как минимум три криптовалютных биржи.

Северная Корея организовала кибератаки для кражи криптовалюты на миллионы долларов и оплатила этими деньгами ракетную программу страны. Об этом пишет «Би-би-си» со ссылкой на доклад ООН.

По данным исследователей, с 2020 года по середину 2021 года киберпреступники по поручению властей КНДР украли более 50 миллионов цифровых активов. Пострадали как минимум три криптовалютных биржи в Северной Америке, Европе и Азии. Расследователи утверждают, что атаки были «важным источником дохода» для ядерной и баллистической ракетной программы страны.

Исследователи передали данные Комитету ООН по санкциям. В 2019 году Совет Безопасности ООН запретил Северной Корее проводить ядерные испытания и запускать баллистические ракеты. Но, несмотря на это, страна продолжила развитие инфраструктуры. По оценкам исследователей, КНДР «накопила» на оружейную программу 2 миллиарда долларов.

#новости #криптовалюты #севернаякорея

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Полтергей

В стране бедность, правитель вкидывает бабло в ракеты. Классика.

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Дархан Нұрғабылов

Скажите спксибо вашим дедам что загнали Корею в жопу и самоликвидировались. А теперь их внуки вроде вас удивляются пездецу который там творится

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–5
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Приятный Гоша

Ну да. Деды наши виноваты, а не их ебанутые правители.

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3
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T:ema

Напомни, а латинскую америку, африку и нищую юго-восточную азию тоже коммунизм на колени поставил?
или, всё-таки, не всё так просто?

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Astraeus

Напомни, а латинскую америку, африку и нищую юго-восточную азию тоже коммунизм на колени поставил?
Да. Все нищие страны Латинской Америки и ЮВА имеют достаточно низкий уровень экономических свобод. В то время как развитые страны этих регионов достигли своего уровня благодаря свободному рынку.
А с Африкой все проще - судя по всему, черные реально слегка глупее, чем белые и азиаты.

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Деревянный микроскоп

Медуза: Пользователи ТЖ оплачивают Plus за счёт украденных киви кошельков

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Текущий чайник

Рот закрой

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8
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Ежегодный рак

Мне подкинули. Я не виноват.

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Dmitry Pasyutin

ООН может всякую хуйню наисследовать чтобы отчитаться о потраченных бабках, всё равно это никак не проверить

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5
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aliftin

Крипта валюта будущего, она сделает мир лучше. Кажется так говорили адепты?

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Роман Александров

Вежливые хакеры

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Медный пришелец

КНДР украли более 50 миллионов цифровых активов
50 миллионов Догекоинов

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Западный кофе

я и смотрю Биржа ТЖ того

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Хозяйственный Орзэмэс

Криптоанархисты

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Андрей Охапкин

Красавцы 👍💪🏻
Майнеры сосать 👎👋

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Alexander Revan
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Chikk

Кругом враги, кругом ракеты. :)

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Отвратительный череп

Киберпанк уже здесь

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Джордж Харви

Опа, ещё одна страна-ОПГ

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Ramierl

Киберпанк же ж)

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Виртуальный Валера

Как они их выводили и как обменивали на ресурсы?

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Путин спас Россию

Через Китай наверняка

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