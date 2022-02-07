ООН: Северная Корея финансирует ракетную программу за счёт украденной криптовалюты Статьи редакции
Страна атаковала как минимум три криптовалютных биржи.
Северная Корея организовала кибератаки для кражи криптовалюты на миллионы долларов и оплатила этими деньгами ракетную программу страны. Об этом пишет «Би-би-си» со ссылкой на доклад ООН.
По данным исследователей, с 2020 года по середину 2021 года киберпреступники по поручению властей КНДР украли более 50 миллионов цифровых активов. Пострадали как минимум три криптовалютных биржи в Северной Америке, Европе и Азии. Расследователи утверждают, что атаки были «важным источником дохода» для ядерной и баллистической ракетной программы страны.
Исследователи передали данные Комитету ООН по санкциям. В 2019 году Совет Безопасности ООН запретил Северной Корее проводить ядерные испытания и запускать баллистические ракеты. Но, несмотря на это, страна продолжила развитие инфраструктуры. По оценкам исследователей, КНДР «накопила» на оружейную программу 2 миллиарда долларов.
В стране бедность, правитель вкидывает бабло в ракеты. Классика.
Скажите спксибо вашим дедам что загнали Корею в жопу и самоликвидировались. А теперь их внуки вроде вас удивляются пездецу который там творится
Напомни, а латинскую америку, африку и нищую юго-восточную азию тоже коммунизм на колени поставил?
или, всё-таки, не всё так просто?
Напомни, а латинскую америку, африку и нищую юго-восточную азию тоже коммунизм на колени поставил?
Да. Все нищие страны Латинской Америки и ЮВА имеют достаточно низкий уровень экономических свобод. В то время как развитые страны этих регионов достигли своего уровня благодаря свободному рынку.
А с Африкой все проще - судя по всему, черные реально слегка глупее, чем белые и азиаты.
ООН может всякую хуйню наисследовать чтобы отчитаться о потраченных бабках, всё равно это никак не проверить
Крипта валюта будущего, она сделает мир лучше. Кажется так говорили адепты?
Вежливые хакеры
Красавцы 👍💪🏻
Майнеры сосать 👎👋
Кругом враги, кругом ракеты. :)
Опа, ещё одна страна-ОПГ
Киберпанк же ж)
Через Китай наверняка