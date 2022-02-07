Страна атаковала как минимум три криптовалютных биржи.

Северная Корея организовала кибератаки для кражи криптовалюты на миллионы долларов и оплатила этими деньгами ракетную программу страны. Об этом пишет «Би-би-си» со ссылкой на доклад ООН.

По данным исследователей, с 2020 года по середину 2021 года киберпреступники по поручению властей КНДР украли более 50 миллионов цифровых активов. Пострадали как минимум три криптовалютных биржи в Северной Америке, Европе и Азии. Расследователи утверждают, что атаки были «важным источником дохода» для ядерной и баллистической ракетной программы страны.

Исследователи передали данные Комитету ООН по санкциям. В 2019 году Совет Безопасности ООН запретил Северной Корее проводить ядерные испытания и запускать баллистические ракеты. Но, несмотря на это, страна продолжила развитие инфраструктуры. По оценкам исследователей, КНДР «накопила» на оружейную программу 2 миллиарда долларов.