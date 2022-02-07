{"id":1064,"title":"\u041f\u0440\u043e\u0439\u0434\u0438\u0442\u0435 \u044d\u0442\u043e\u0442 \u0442\u0435\u0441\u0442, \u043f\u043e\u043a\u0430 \u043a\u0440\u0438\u043f\u0442\u043e\u0433\u0440\u0430\u0444\u0438\u044e \u0438\u0437 \u0435\u0434\u044b \u043d\u0435 \u0437\u0430\u043f\u0440\u0435\u0442\u0438\u043b\u0438","url":"\/redirect?component=advertising&id=1064&url=https:\/\/tjournal.ru\/special\/kaleidofood&placeBit=1&hash=f30606208ead4bb67ee3624f20be3cd7a9b9c0ae8b2bd8a40218541848752d25","isPaidAndBannersEnabled":false}
Новости
Сергей Исенеков

«В частных разговорах говорят — катастрофа»: The Bell рассказал об учениях крупных компаний из-за возможных санкций США Статьи редакции

Тесты включали проверку на случай отключения страны от системы межбанковских переводов SWIFT, запрета на поставку западного софта, серверов и чипов.

69 69 комментариев
4723 просмотров

Первый вице-премьер Андрей Белоусов провёл серию совещаний по итогам стресс-тестов российских компаний и системно-значимых банков к возможным санкциям, которые грозят России в случае вторжения на территорию Украины. Об этом пишет The Bell со ссылкой на три источника, близких к правительству.

Во время совещания с докладами выступили представители реального и финансового секторов и инфраструктуры, в том числе «Почты России», «Аэрофлота» и «РЖД». «Отчитываются все бодро, но в частных разговорах говорят — катастрофа», — сообщил один из собеседников издания.

Другой источник рассказал, что при введении ограничений на конвертацию рубля у российских банков «точно есть проблема с рефинансированием внешнего долга». По его словам, учения проводили все системно-значимые банки страны.

Источник The Bell в крупном государственном банке отметил, что в части инфраструктуры финансово-кредитная организация смотрит на китайских подрядчиков. «На Huawei конкретно никто не настаивает, но это рекомендация, которую стоит учитывать в текущих условиях», сказал он.

Многие западные СМИ на протяжении нескольких месяцев сообщают о том, что Россия концентрирует войска вблизи Украины, и предполагают, что речь может идти о подготовке вторжения. На это США угрожают жёсткими антироссийскими санкциями. Среди возможных мер выделяют: отключение России от системы межбанковских переводов SWIFT, запрет на экспорт электроники и введение санкций против крупных российских банков.

В начале февраля «Коммерсантъ» рассказал, что Сбер провёл технологические учения на случай отключения от зарубежной IT-инфраструктуры из-за возможных санкций США. По данным издания, во время учений моделировалось отключение структур банка от поддержки Microsoft, Nvidia, Oracle, Intel и других компаний.

#новости #санкции #сша

69 69 комментариев
24
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
0
69 комментариев
Популярные
По порядку
Написать комментарий...
Ежегодный рак

Да заебали. Нет чтобы налаживать ПАРТНЁРСКИЕ отношения, они вместо этого продолжают со всеми сраться, готовиться к санкциям и обсираться от собственной беспомощности.

Ответить
56
Развернуть ветку
Прохожий Даниль

дедам не нужны партнерские отношения, дедам нужно пересидеть

Ответить
29
Развернуть ветку
Ежегодный рак

После нас хоть потоп.

Ответить
9
Развернуть ветку
Eva Dark

И виллы в Европе

Ответить
4
Развернуть ветку
Добро и позитив

ПАРТНЁРСКИЕ отношения
 а ты чё из этих чтоле, из ЛГБТ? Двоечку прописать?

Ответить
9
Развернуть ветку
Ежегодный рак

из ЛГБТ

Ответить
26
Развернуть ветку
Навальнята спасают Фермана

а помнишь как лет 10 назад охуевали от убогих стран где люди на площадях жгут портреты и сидят под санкциями?

Ответить
7
Развернуть ветку
Данислав Жуков

Так этого Путин и шайка хотят: нефть же за доллары продают, чем выше курс рубля - тем проще на ворованное здесь жить. Остальное в долларах в офшоры. Тимченко, Ротенберг, Усманов и другие довольные.

Народ же нищий в это время думает как выжить.

Ответить
0
Развернуть ветку
Хрен Моржов

Там не может быть никаких партнёрских отношений. Они хотят диктовать нам что делать, мы так не хотим. Поэтому пусть идут на х..

Ответить
–11
Развернуть ветку
Слава Инженеров

Они хотят диктовать нам что делать
 например?

Ответить
4
Развернуть ветку
Хрен Моржов

Векторы внутренней и внешней политики, выгодной им

Ответить
–3
Развернуть ветку
Слава Инженеров

например?

Ответить
3
Развернуть ветку
Деревянный микроскоп

Вернуть Крым в украинскую оккупацию

Ответить
0
Развернуть ветку
Абсолютный жар

Честные выборы хотят навязать!!!

Ответить
1
Развернуть ветку
Низкий будильник

ЧЕРТОВЫ ЗАПАДНЫЕ ПАРТНЕРЫ!

Ответить
0
Развернуть ветку
Алексей Чанков

У Путина был вариант продать согласие НАТО на переговоры как успех и тихо слить все эти ультиматумы. Но это не стали делать, а наоборот сказали, что недовольны. Теперь есть два пути: обтекать или продолжать повышать ставки. Пока войска продолжают прибывать на границу. Глядя на реакцию кремлёвских пропогандонов, Лукашенко и другие факты: что-то таки планируется, но очкуют

Ответить
18
Развернуть ветку
Eva Dark

дохуя важный политолог в треде, подрабатываешь на полставки в АП?

Ответить
–1
Развернуть ветку
Владимир Старик

Мы тут все своего рода политологи...

Ответить
7
Развернуть ветку
Eva Dark
Ответить
10
Развернуть ветку
Алексей Чанков

Делимся мыслями просто. Я слежу за новостями на эту тему, решил высказаться. Есть что возразить - возражай.А нет - проходи мимо, остряк хренов.

Ответить
4
Развернуть ветку
Eva Dark

ну Алексей Чанков из интернетов дохуя важный представитель диванных войск, чтобы делиться мыслями Путина.

Ответить
–9
Развернуть ветку
Алексей Чанков

Зачем порвался?

Ответить
5
Развернуть ветку
Eva Dark

мне кажется, твоё эго достаёт через сайт до меня

Ответить
–1
Развернуть ветку
Слава Инженеров

до моего*

Ответить
0
Развернуть ветку
Добро и позитив

Я думаю все максимально банально: Украина захочет зачистить Донбасс, наши побегут на спасение "этнических русских".

Ответить
–3
Развернуть ветку
Алексей Чанков

Украине было бы странно это захотеть именно сейчас, когда там сконцентрированы войска РФ.

Ответить
4
Развернуть ветку
Maksim Romanenko

А если госдума признает республики?

Ответить
0
Развернуть ветку
Алексей Чанков

А что это поменяет? Только ещё даст больше поводов РФ защищать "свободные республики". Не думаю, что это должно быть триггером для военных действий.

Ответить
0
Развернуть ветку
Стас Фарбер

а они не понимают, что в случае войны, режим 100% рухнет? тут ковид экономику сбил с ног, а тут еще война. это 100% крах

Ответить
0
Развернуть ветку
Алексей Чанков

Не знаю, я не уверен что рухнет. Проблемы будут в экономике, народ будет ещё беднее. Но вон рейтинг одобрения Путина на фоне ультиматумов вырос до 69%. У Лукашенко проблемы - а он сидит. Режимы в Иране, в КНДР, в Венесуэле на месте. Скажете где буду деньги брать? Да вон с Китаем подписали договор на поставку газа и нефти.
Одна надежда на элиты, которые не для того воровали все эти годы, чтобы потом в Сочи сидеть и летать на МС21.

Ответить
2
Развернуть ветку
Добро и позитив

Жизнь в богатстве дает уверенность в своей неуязвимости

Ответить
0
Развернуть ветку
solawind

похоже что так.

Ответить
0
Развернуть ветку
Владимир Старик

Соглы. Но, думаю, выберут первый вариант и будут обтекать, да

Ответить
0
Развернуть ветку
Текущий чайник

Источник The Bell в крупном государственном банке отметил, что в части инфраструктуры финансово-кредитная организация смотрит на китайских подрядчиков.
 Еееeeeee, даешь слив данных Винни-пуху

Ответить
11
Развернуть ветку
Андрей Охапкин

А что такого? Он всё равно в другом городе

Ответить
0
Развернуть ветку
Текущий чайник

Китайцы нам не друзья, а враги.

Ответить
8
Развернуть ветку
Андрей Охапкин

*правительство Китая

Ответить
3
Развернуть ветку
Прохожий Даниль
Ответить
1
Развернуть ветку
Universe

В ближайшие 15-30 лет станем провинцией Китая. Скриньте.

Ответить
0
Развернуть ветку
Славный самолет
Ответить
5
Развернуть ветку
Richard Lewis

Блеванул...

Ответить
7
Развернуть ветку
Law Kriq

На Huawei конкретно никто не настаивает, но это рекомендация, которую стоит учитывать в текущих условиях
 На хуях конкретно никто не настаивает, но это рекомендация, которую стоит учитывать в отсутствие точеных пик.

Ответить
6
Развернуть ветку
Прохожий Даниль

В целом все логично, россия является частью мировой экономики, ничего в изоляции развиваться не может.

Деды правда это не понимают в силу своей деменции, а значит мы все станем хуже жить

Ответить
3
Развернуть ветку
Dima Sergeyevich

Главное, что не они.

Ответить
2
Развернуть ветку
TJaba

Когда доллар по 200, сколько еще ждать?

Ответить
3
Развернуть ветку
Aram Mirzoyants

2026-27

Ответить
0
Развернуть ветку
TJaba

долго чет, можно побыстрее

Ответить
0
Развернуть ветку
Aram Mirzoyants

это не ко мне, не я решаю

Ответить
0
Развернуть ветку
Anton NS

Цена российской нефти Urals впервые за семь лет превысила $95 за баррель
 Пока что наоборот, рубль укрепляется. У меня даже мысль возникла, может это такая многоходов_очка Путина, чтоб разогнать цену на нефть.

Ответить
0
Развернуть ветку
Ziggy Stardust

Продолжаю верить, что ничего серьёзного не произойдёт.

Ответить
3
Развернуть ветку
заказ наряд

Почему?

Мне честно интересно. Вот есть предпосылки, вот есть объяснения, вот войска и техника, их количество растет.

Почему вы считаете, что путин в какой-то момент остановится привозить войска и технику на границу? Отвезет обратно? Оставит стоять там, ждать и бухать?

Какой вариант развития событий вам кажется вероятней?

Ответить
0
Развернуть ветку
Sergey Klimenko

Мне кажется уровень конфликта уже сильно высок для его военного продолжения. Были бы это тёрки с одной Украиной, было бы проще поверить, что Путин устроит открытую войну. Но тут уже конфликт по сути с Америкой и Европой и вообще я не вижу смысла ради чего так рисковать Путину устраивая войну. Потеряет он от нее гораздо больше чем приобретет. Ну может у него другое мнение, но со стороны это выглядит именно так

Ответить
0
Развернуть ветку
Selfish Ledger

Потому что никто не хочет войны все хотят чтобы нато перестало наступать и именно так и получится потому что украинцы не пойдут на провокацию, а России эта война совсем не нужна, она ее не выиграет.

Ответить
0
Развернуть ветку
Егор Ниглов

«Отчитываются все бодро, но в частных разговорах говорят — катастрофа»

Катастрофа в чем? В том, что они понесут финансовые потери. Или в том, что будет война, с человеческими жертвами?

Ответить
0
Развернуть ветку
CrazyCat

Ну кого в госкорпорациях волнуют человеческие жертвы, о чем ты вообще. Конечно речь о финансовых потерях.

Ответить
5
Развернуть ветку
Ertha

SWIFT не отключат, потому что если будет отключение то Россия найдет альтернативу при этом очень сильно пострадав (и все остальные тоже пострадают). Своя уже есть и Visa, Mastercard потеряют огромную долю на рынке как доминантные международные платежные системы.

В остальном вторжение на Украину уже дело решенное. У России осталось 2 года, если они не вторгнуться сейчас то через 2 года слабая Украинская армия хоть и останется слабой, но будет оснащена вооружением которое сделает вторжение просто неприятным сюрпризом для бюджета РФ + население будет полностью индоктринировано от Российского влияния

Ответить
–3
Развернуть ветку
BTopHuk

Ванга в треде

Ответить
1
Развернуть ветку
Прохожий Даниль

не просто ванга, но и мыслечтец, ведь решение о вторжении только в голове у одного человека

Ответить
3
Развернуть ветку
Ertha

Ну да, он встал не с той ноги и отправил войска в атагу!
Это дело решенное, потому что скопление войск таков что уже потрачен бюджет и ресурсы. Стягивания всего этого обратно просто так не будет, если только Хуев и НАТО не решат капитулировать что естественно не случится

Ответить
0
Развернуть ветку
DelRosso

У Аэрофлота вообще американская система бронирования и регистрации... Там вообще сложно процесс быстро перестроить.

Ответить
0
Развернуть ветку
Renat Zaripov

Вот на кого реально насрать так это на госкомпании

Ответить
0
Развернуть ветку
Телевизионный чувак

Половина ВВП страны примерно. Дают работу миллионам россиян и платят миллиарды рублей в бюджет.

Ответить
2
Развернуть ветку
Renat Zaripov

Это нормально что именно госкомпании занимают большую часть рынка? Трансаэро развалился, никто не умер. А Аэрофлот дышит за наши же налоги.

Ответить
0
Развернуть ветку
Телевизионный чувак

А что ты меня спрашиваешь?)

Ответить
0
Развернуть ветку
Renat Zaripov

Вопрос риторический)

Ответить
0
Развернуть ветку
Телевизионный чувак

Мы тут обсуждали как-то, большинство проголосовали за неспешную приватизацию: https://tjournal.ru/ask/505343-kak-vam-goskapitalizm

Как вам госкапитализм? — Вопросы на TJ
Заезжаете вы такой в Кремль в 2024 году, только устроились в своём президентском кабинете, как…
tjournal.ru
Ответить
0
Развернуть ветку
Соседа собака

Заебало уже все это, если честно

Ответить
1
Развернуть ветку
ХАНТЕР73

Вот сами говорят, докладывают, что санкции не страшны и импортозамещение работает. А Пыня и верит. Ну значится ничего страшного не случится. А тут бац и Росиющка в текстуры провалилась.

Ответить
0
Развернуть ветку
Грузовой Данила

Ну такие вещи наверное были бы заметны, тут такие огромные мероприятия, а узнают о них только из кабинетов чиновников ? И что никто ни с какого предприятия не проболтался нигде ?

Ответить
–1
Развернуть ветку
Написать комментарий...
Читать все 69 комментариев
Мероприятия Разместить
Показать ещё
Все мероприятия
null