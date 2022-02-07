Тесты включали проверку на случай отключения страны от системы межбанковских переводов SWIFT, запрета на поставку западного софта, серверов и чипов.

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Первый вице-премьер Андрей Белоусов провёл серию совещаний по итогам стресс-тестов российских компаний и системно-значимых банков к возможным санкциям, которые грозят России в случае вторжения на территорию Украины. Об этом пишет The Bell со ссылкой на три источника, близких к правительству.

Во время совещания с докладами выступили представители реального и финансового секторов и инфраструктуры, в том числе «Почты России», «Аэрофлота» и «РЖД». «Отчитываются все бодро, но в частных разговорах говорят — катастрофа», — сообщил один из собеседников издания.

Другой источник рассказал, что при введении ограничений на конвертацию рубля у российских банков «точно есть проблема с рефинансированием внешнего долга». По его словам, учения проводили все системно-значимые банки страны.

Источник The Bell в крупном государственном банке отметил, что в части инфраструктуры финансово-кредитная организация смотрит на китайских подрядчиков. «На Huawei конкретно никто не настаивает, но это рекомендация, которую стоит учитывать в текущих условиях», сказал он.

Многие западные СМИ на протяжении нескольких месяцев сообщают о том, что Россия концентрирует войска вблизи Украины, и предполагают, что речь может идти о подготовке вторжения. На это США угрожают жёсткими антироссийскими санкциями. Среди возможных мер выделяют: отключение России от системы межбанковских переводов SWIFT, запрет на экспорт электроники и введение санкций против крупных российских банков.