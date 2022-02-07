«В частных разговорах говорят — катастрофа»: The Bell рассказал об учениях крупных компаний из-за возможных санкций США Статьи редакции
Тесты включали проверку на случай отключения страны от системы межбанковских переводов SWIFT, запрета на поставку западного софта, серверов и чипов.
Первый вице-премьер Андрей Белоусов провёл серию совещаний по итогам стресс-тестов российских компаний и системно-значимых банков к возможным санкциям, которые грозят России в случае вторжения на территорию Украины. Об этом пишет The Bell со ссылкой на три источника, близких к правительству.
Во время совещания с докладами выступили представители реального и финансового секторов и инфраструктуры, в том числе «Почты России», «Аэрофлота» и «РЖД». «Отчитываются все бодро, но в частных разговорах говорят — катастрофа», — сообщил один из собеседников издания.
Другой источник рассказал, что при введении ограничений на конвертацию рубля у российских банков «точно есть проблема с рефинансированием внешнего долга». По его словам, учения проводили все системно-значимые банки страны.
Источник The Bell в крупном государственном банке отметил, что в части инфраструктуры финансово-кредитная организация смотрит на китайских подрядчиков. «На Huawei конкретно никто не настаивает, но это рекомендация, которую стоит учитывать в текущих условиях», сказал он.
Многие западные СМИ на протяжении нескольких месяцев сообщают о том, что Россия концентрирует войска вблизи Украины, и предполагают, что речь может идти о подготовке вторжения. На это США угрожают жёсткими антироссийскими санкциями. Среди возможных мер выделяют: отключение России от системы межбанковских переводов SWIFT, запрет на экспорт электроники и введение санкций против крупных российских банков.
В начале февраля «Коммерсантъ» рассказал, что Сбер провёл технологические учения на случай отключения от зарубежной IT-инфраструктуры из-за возможных санкций США. По данным издания, во время учений моделировалось отключение структур банка от поддержки Microsoft, Nvidia, Oracle, Intel и других компаний.
И виллы в Европе
ПАРТНЁРСКИЕ отношения
а ты чё из этих чтоле, из ЛГБТ? Двоечку прописать?
а помнишь как лет 10 назад охуевали от убогих стран где люди на площадях жгут портреты и сидят под санкциями?
Так этого Путин и шайка хотят: нефть же за доллары продают, чем выше курс рубля - тем проще на ворованное здесь жить. Остальное в долларах в офшоры. Тимченко, Ротенберг, Усманов и другие довольные.
Народ же нищий в это время думает как выжить.
Там не может быть никаких партнёрских отношений. Они хотят диктовать нам что делать, мы так не хотим. Поэтому пусть идут на х..
Они хотят диктовать нам что делать
например?
Векторы внутренней и внешней политики, выгодной им
например?
У Путина был вариант продать согласие НАТО на переговоры как успех и тихо слить все эти ультиматумы. Но это не стали делать, а наоборот сказали, что недовольны. Теперь есть два пути: обтекать или продолжать повышать ставки. Пока войска продолжают прибывать на границу. Глядя на реакцию кремлёвских пропогандонов, Лукашенко и другие факты: что-то таки планируется, но очкуют
дохуя важный политолог в треде, подрабатываешь на полставки в АП?
Мы тут все своего рода политологи...
Делимся мыслями просто. Я слежу за новостями на эту тему, решил высказаться. Есть что возразить - возражай.А нет - проходи мимо, остряк хренов.
ну Алексей Чанков из интернетов дохуя важный представитель диванных войск, чтобы делиться мыслями Путина.
Зачем порвался?
мне кажется, твоё эго достаёт через сайт до меня
до моего*
Я думаю все максимально банально: Украина захочет зачистить Донбасс, наши побегут на спасение "этнических русских".
Украине было бы странно это захотеть именно сейчас, когда там сконцентрированы войска РФ.
А если госдума признает республики?
А что это поменяет? Только ещё даст больше поводов РФ защищать "свободные республики". Не думаю, что это должно быть триггером для военных действий.
а они не понимают, что в случае войны, режим 100% рухнет? тут ковид экономику сбил с ног, а тут еще война. это 100% крах
Не знаю, я не уверен что рухнет. Проблемы будут в экономике, народ будет ещё беднее. Но вон рейтинг одобрения Путина на фоне ультиматумов вырос до 69%. У Лукашенко проблемы - а он сидит. Режимы в Иране, в КНДР, в Венесуэле на месте. Скажете где буду деньги брать? Да вон с Китаем подписали договор на поставку газа и нефти.
Одна надежда на элиты, которые не для того воровали все эти годы, чтобы потом в Сочи сидеть и летать на МС21.
Жизнь в богатстве дает уверенность в своей неуязвимости
похоже что так.
Соглы. Но, думаю, выберут первый вариант и будут обтекать, да
А что такого? Он всё равно в другом городе
*правительство Китая
В ближайшие 15-30 лет станем провинцией Китая. Скриньте.
Блеванул...
На Huawei конкретно никто не настаивает, но это рекомендация, которую стоит учитывать в текущих условиях
На хуях конкретно никто не настаивает, но это рекомендация, которую стоит учитывать в отсутствие точеных пик.
Главное, что не они.
Когда доллар по 200, сколько еще ждать?
2026-27
долго чет, можно побыстрее
это не ко мне, не я решаю
Цена российской нефти Urals впервые за семь лет превысила $95 за баррель
Пока что наоборот, рубль укрепляется. У меня даже мысль возникла, может это такая многоходов_очка Путина, чтоб разогнать цену на нефть.
Продолжаю верить, что ничего серьёзного не произойдёт.
Почему?
Мне честно интересно. Вот есть предпосылки, вот есть объяснения, вот войска и техника, их количество растет.
Почему вы считаете, что путин в какой-то момент остановится привозить войска и технику на границу? Отвезет обратно? Оставит стоять там, ждать и бухать?
Какой вариант развития событий вам кажется вероятней?
Мне кажется уровень конфликта уже сильно высок для его военного продолжения. Были бы это тёрки с одной Украиной, было бы проще поверить, что Путин устроит открытую войну. Но тут уже конфликт по сути с Америкой и Европой и вообще я не вижу смысла ради чего так рисковать Путину устраивая войну. Потеряет он от нее гораздо больше чем приобретет. Ну может у него другое мнение, но со стороны это выглядит именно так
Потому что никто не хочет войны все хотят чтобы нато перестало наступать и именно так и получится потому что украинцы не пойдут на провокацию, а России эта война совсем не нужна, она ее не выиграет.
«Отчитываются все бодро, но в частных разговорах говорят — катастрофа»
Катастрофа в чем? В том, что они понесут финансовые потери. Или в том, что будет война, с человеческими жертвами?
Ну кого в госкорпорациях волнуют человеческие жертвы, о чем ты вообще. Конечно речь о финансовых потерях.
SWIFT не отключат, потому что если будет отключение то Россия найдет альтернативу при этом очень сильно пострадав (и все остальные тоже пострадают). Своя уже есть и Visa, Mastercard потеряют огромную долю на рынке как доминантные международные платежные системы.
В остальном вторжение на Украину уже дело решенное. У России осталось 2 года, если они не вторгнуться сейчас то через 2 года слабая Украинская армия хоть и останется слабой, но будет оснащена вооружением которое сделает вторжение просто неприятным сюрпризом для бюджета РФ + население будет полностью индоктринировано от Российского влияния
Ванга в треде
Ну да, он встал не с той ноги и отправил войска в атагу!
Это дело решенное, потому что скопление войск таков что уже потрачен бюджет и ресурсы. Стягивания всего этого обратно просто так не будет, если только Хуев и НАТО не решат капитулировать что естественно не случится
У Аэрофлота вообще американская система бронирования и регистрации... Там вообще сложно процесс быстро перестроить.
Вот на кого реально насрать так это на госкомпании
Это нормально что именно госкомпании занимают большую часть рынка? Трансаэро развалился, никто не умер. А Аэрофлот дышит за наши же налоги.
Вопрос риторический)
Мы тут обсуждали как-то, большинство проголосовали за неспешную приватизацию: https://tjournal.ru/ask/505343-kak-vam-goskapitalizm
Заебало уже все это, если честно
Вот сами говорят, докладывают, что санкции не страшны и импортозамещение работает. А Пыня и верит. Ну значится ничего страшного не случится. А тут бац и Росиющка в текстуры провалилась.