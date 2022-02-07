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Sasha Shambilova

«Я никого не собирался взрывать»: последнее слово подростка, обвинённого в подготовке взрыва здания ФСБ в Minecraft Статьи редакции

Прокурор запросил для Никиты Уварова девять лет лишения свободы.

156 156 комментариев
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Никита Уваров и его адвокат Владимир Васин. Фото предоставили «Новой газете»

На этой неделе суд вынесет приговор Никите Уварову — подростку из Канска, которого обвиняют в прохождении обучения для осуществления террористической деятельности. Прокурор запросил для него девять лет лишения свободы, а в разбирательстве объявили перерыв до 10 февраля.

В последнем слове Уваров заявил, что никогда не планировал совершать теракты, а также рассказал о «недобросовестных сотрудниках системы», занимающиеся его делом.

По словам подростка, после задержания ему угрожали физической силой, а давление продолжилось и в СИЗО. Уваров считает, что именно это стало причиной признательных показаний его друзей. Давление также оказывали на мать подростка.

Если мне дадут реальный срок, я буду отбывать его с чистой совестью и достоинством.

Я буду спокоен, потому что никогда не учил своих друзей плохому, я не был их лидером, мы были на равных и просто дружили. Я никого не оговорил. Мне не стыдно перед людьми, близкими и чужими, которые знают о нашей истории. Пусть кто-то верит не мне, а правоохранительным органам, мне нечего стыдиться. Я никого не собирался взрывать.

Никита Уваров

Уваров рассказал, что пытался объяснить переписки из «ВКонтакте» сотрудникам полиции, но в эти показания ему вписали другие фразы. Он также объяснил, что никогда бы не взорвал здания ФСБ или МВД, поскольку они «находятся в местах, где могут пострадать люди».

Полный текст последнего слова Никиты Уварова, опубликованный «Новой газетой»:

Никита Уваров

Канск — очень маленький город, но в нём очень много проблем. Плохая экология из-за горящего леса, много мусора и грязи. Проблемы с бездомными животными, с огромной бедностью и разрухой, которая проявляется в городских пейзажах, в домах, дорогах и людях. Много людей, даже мои знакомые живут в разваливающихся домах, которых государство оставило на произвол судьбы, которым на протяжении многих лет что-то обещают чиновники и депутаты. С медициной тоже очень много проблем, мало лекарств, оборудования и специалистов. Большой уровень криминала. Я в этом всем рос.

В классе пятом я очень увлёкся учебой в школе и стал очень прилежно учиться, преуспевал по всем предметам, лучше всех писал работы по истории. В какой-то момент в классе шестом я разочаровался в этой системе образования. По каким-то вопросам я мог даже возражать учителям, что тоже повлияло на то, что я разочаровался в школьной системе образования.

В школе оценки у меня стали хуже, но мне нравилось учиться, узнавать что-то новое, и особенный интерес к истории у меня сохранился. Хотя в школу я продолжал ходить и мне ходить в нее более-менее нравилось, пока в классе восьмом у меня сильно не ухудшились отношения с администрацией, учителями и некоторыми учащимися. У классного руководителя была ко мне личная неприязнь, поэтому она вставала на сторону учащихся, с которыми у меня были конфликты. Даже когда я поступил в политехнический колледж, ко мне социальный педагог стала относиться предвзято, говорила, что у неё из-за меня проблемы.

Стремление узнавать что-то новое у меня было, мне нравилось узнавать что-то про физику, химию, про биологию, про разных знаменитых учёных, я также смотрел научно-познавательные программы. Из точных и технических наук я стал больше переходить на гуманитарные. Я предпочитал самообразование и искал информацию в интернете. Просматривал разные каналы с интересным подходом к изучению наук. Из более известных — это «Галилео».

Я уже много раз говорил, как мы с ребятами познакомились. С Д. я был знаком ещё с детского сада, но дружить стали с начала 8-го класса. С Б. познакомился в феврале 2020 года на мероприятии. Мне нравилось с ними общаться, так как у нас было много схожих интересов, и они меня понимали.

Мне было больно от того, что у меня в стране репрессируют людей, гражданских активистов, которые желают стране добра, которые выступают за её благополучие. Об этом я узнавал из неофициальных СМИ, я в это верил. Теперь же, к сожалению, я на своём опыте испытал деспотизм недобросовестных сотрудников системы. Очень многие люди, столкнувшиеся с подобными случаями, а также те, кто просто устал так жить и хочет другого будущего для своих детей, стали поддерживать меня в СИЗО, а также мою маму. За что я им очень благодарен, ведь солидарность и поддержка очень важны людям, которых преследуют за политические взгляды в свободной стране.

Три дня после фактического задержания были очень трудными. У меня сбился сон, я очень устал. Мне угрожали, применяли физическую силу. Но я пытался им все объяснить, что видно по моему объяснению. Я отвечал им на вопросы по переписке и объяснял им видеоролики. Мне туда, кстати, в объяснение приписали фразы. Я на своём опыте убедился, как могут себя вести сотрудники спецслужб, следователи. Я представляю, каково было Д. с Б. в то время.

Давление на меня продолжилось и после — в СИЗО. В СИЗО у меня сильно ухудшилось зрение. Появились проблемы с памятью, с весом, я стал быстро уставать. В целом моё физическое и психическое, моральное здоровье пострадало. Я стал больше нервничать и стал менее общительным. Мне было тяжело. Я понял, что тюрьма не исправляет людей, не уберегает их от рецидива. Она может просто окончательно испортить человека.

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Наша переписка и в «ВКонтакте», и в телеграме была очень объёмной, и мы обсуждали за всё время там очень много тем. И игры, и пиротехнику, и политику, и школу. Часто там проскальзывали разного рода шутки.

Помимо нас троих, темы для разговора задавали все, кто участвовал в переписке в беседе: Л., который скидывал инструкции по изготовлению светошумовых гранат, что видно по скриншотам, слитым в сеть; В., который выражался радикальней всех и писал призывы к партизанству; И., который призывал к насилию. Но за разговоры судят нас. Кстати, данные переписки не были, по сути, законспирированными, хотя опасения участники беседы высказывали насчет конфиденциальности в «ВКонтакте», но мы из него не уходили и продолжали в нём общаться, не думая, что наши фразы так воспримут впоследствии. Чётких последовательных планов к терактам мы не выражали в данных переписках. По работе с пиротехникой и взрывотехникой я тоже не разбирался в законности и в последствиях. Общаясь в личной переписке с П., я не знал, что когда-нибудь её увидит ещё кто-нибудь другой. Я просто выражал свои мысли и переживания, про оружие он меня спрашивал и рассказывал, я ему помогал искать информацию. Я вообще выступаю за облегчение оборота оружия в целях самозащиты, это моё личное мнение. Рассказывал я ему о взрывах и пиротехнике как о своём хобби, я делился с ним своими интересами, он тоже мне рассказывал о своей жизни. Я не помню, чтобы я хоть раз сообщал ему, что готовлю теракт в ФСБ или МВД, я так бы и не сделал, эти здания находятся в местах, где могут пострадать люди.

Той переписки, о которой рассказал в суде главный свидетель П., никогда не было. Он её выдумал, чтобы получить свой условный срок. У него просто не было выбора. На суде он сам сказал, что ничего не удалял из переписки. Но переписки не сохранилось.

Я никогда не писал П., что планирую и готовлю кого-либо взорвать, потому что ничего не планировал и никого не готовил.

А в той переписке, которая исследовалась, мы просто размышляли на тему: плохие люди там или всё-таки хорошие — и их можно как-то агитировать, доносить информацию, что они могут ошибаться, что анархисты плохие. Так я думал, и поэтому предложил Д. поклеить листовки об анархистах именно на здание ФСБ.

И я не думал, что из-за этого могут быть такие последствия. Я и сейчас не думаю, что там все плохие, хотя те, кто работал по моему делу, делали свою работу недобросовестно. Не разбираясь, облегчив себе работу, просто выбили у моих друзей явки под давлением. А когда они поняли, что я не признаюсь в том, что они хотят, появились все плохие характеристики, оговоры друзей, чтоб сломать меня морально, чтоб для стражи был мотив, что я плохой и должен сидеть.

Кто даёт мне характеристику по месту жительства, я долго не мог понять, ведь никто из соседей на меня никогда не жаловался, и я сам никогда не делал ничего противозаконного. Оказывается, это школьный инспектор ПДН. Но я никогда раньше его не видел ни в школе, ни у себя дома.

После моего задержания давили на маму, что у неё денег не хватит на платного адвоката. Они надеялись, что я не выдержу, постоянно приходили ко мне в СИЗО, говорили, что хотят мне помочь. Сразу же, пока у мамы не получалось прийти ко мне после ареста и передать что-либо, принесли мне канцелярские принадлежности, намекая мне на то, что она плохая и не ходит ко мне. Один из них даже предлагал, чтоб мы писали друг другу письма, а он относил.

А ещё специально не давали разрешения на звонки и свидание с мамой, наши многочисленные заявления оставались без ответа. Мне повезло, что апелляционный суд освободил меня из-под стражи.

По поводу свидетеля Л. хочу сказать, что ему просто повезло, что у него бабушка — Надежда Качан (о чём я узнал из материалов дела) — бывший мэр Канска.

Если мне дадут реальный срок, я буду отбывать его с чистой совестью и достоинством.

Я буду спокоен, потому что никогда не учил своих друзей плохому, я не был их лидером, мы были на равных и просто дружили. Я никого не оговорил. Мне не стыдно перед людьми, близкими и чужими, которые знают о нашей истории. Пусть кто-то верит не мне, а правоохранительным органам, мне нечего стыдиться. Я никого не собирался взрывать.

Мне очень важно, что меня и мою маму поддерживали чужие люди. Я даже не знал и не думал о том, что поклеенные листовки приведут к таким невероятным последствиям. Что из этого получилось, мы все знаем.

В последний раз на этом суде я хотел бы сказать: я не террорист, я не виновен в 205.3 УК РФ.

И я просто хотел бы доучится, получить образование и уехать куда-нибудь далеко отсюда, чтобы никого здесь из спецслужб не нервировать и самому не нервничать и стать каким-нибудь фрилансером или ещё кем-нибудь по специальности. Прошу суд дать мне это сделать.

Никиту Уварова, Дениса Михайленко и Богдана Андреева задержали осенью 2020 года, когда они расклеивали листовки в поддержку аспиранта МГУ Азата Мифтахова. По версии следствия, подростки «объединились в группу для последующего совместного осуществления террористической деятельности» — хотели построить и взорвать здание ФСБ в Minecraft.

10 марта 2021 года СК заявил о возбуждении против Уварова, Михайленко и Андреева дела по четырём эпизодам изготовления и трём эпизодам хранения взрывчатых веществ (часть 2 статьи 223.1 УК, часть 2 статьи 222.1 УК). В августе суд освободил Уварова из-под ареста.

#новости #терроризм

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156 комментариев
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Негативный утюг

А если всего лишь бы угрожали отрезать головы - были бы на свободе

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68
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Gedevan

Тут тоже не все так просто, если бы угрожали отрезать головы журналистам, то может быть и медаль бы дали.

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4
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Русский Кексик

Смотря каким. За Киселева пожизненное, за журналистов Дождя героя России

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3
2 комментария
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Коля Поляков

у русских нет традиции кровной мести. так что нам так говорить - нельзя, получается

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0
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Коля Поляков

челы... вы вообще в сарказм умеете, дети шлюх?

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–5
3 комментария
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Эчис Тюлюш

Ебануться... 10 лет. Майнкрафт.

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49
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Selfish Ledger

Зависит от того какой там был уровень детализации. Я утрирую но прикинь если они расставили всех сотрудников по местам и знают у кого есть табельное и где главный сейф со всем оружием и тд. И реально проверяли какой план оптимальный.

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–82
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Dr. Acula

предлагаю пересажать всех, кто в калду играл

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51
40 комментариев
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Кхалиси Бот

Зявесит от тёго кякой тям был уйовень детяизяции. Я утьийюю но пьикень исли они лясстявии всех сётьюдников по местям и зняют у кого есть тяпейное и где глявный сейф са всем ойюзием и тд. И лияйно пьовейяи кякой плян оптимяйный.

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12
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Коммерческий Гоша

А ведь могли и на бумажке нарисовать, срочно запрещаем карандаши.

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3
1 комментарий
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Плотва обыкновенная

@Кхалиси Бот

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0
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Русский Кексик

Да. В Майнкрафте проверяли какой план оптимальный. Это же лучший симулятор

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0
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Абил Мустафа

Мусть сядет в Майнкрафте

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1
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Vas Tupovets

И опять иди смотреть тиктоки и ничего не делать

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0
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No Name

у нас система ИСПРАВИТЕЛЬНАЯ. Разве 9 лет на зоне исправят парня, который просто занимался херней в интернете, как большинство из нас?

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17
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groostlan

у тебя ошибка в слове КАРАТЕЛЬНАЯ

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40
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groostlan

чёт весь день тебя поправляю)

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2
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No Name

ну, называется то исправительная)

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0
2 комментария
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Ильнур Султанов

Хотел вставить шутку про швабры, но тут и так все понятно.

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0
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Миша Рашкин

Как же много людей можно посадить за игры, например кс за терроризм, гта за разбои, ограбления, угон, дота 2 за пропаганду гомосексуализма, супер марио за наркоманию и т.д.

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22
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bor_vn

Это все фигня.
Я оленя в Red Dead Reception 2 убил без лицензии.

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17
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Candy Boy

А сколько убил в Far Cry краснокнижных животных?

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8
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Антон Чехов

все будет, не переживай.

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4
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Madegghead

а за HOMM3?

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0
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Крошечный рак

за такое только уважение олдов

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0
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Crazy .

Hearts of Iron - переписывание и искажение истории, оскорбление памяти дедов
Stellaris - массовые убийства, нарушение всевозможных статей Женевской конвенции: биологические эксперименты, умышленное причинение излишних страданий, незаконная депортация и переселение, геноцид.

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0
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Сеня

Пока Цукерберг занимается внедрением метавселенной, в России за преступление в ней уже сажают

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25
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Владимир Старик

МетаРоссия, впереди планеты всей! ГОРЖУСЬ!

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1
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Деревянный микроскоп

История непростая. Не советую делать скорпоостижных выводов, основательно не вникнув в ситуацию и предварительно не изучив информацию из нескольких источников.

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–55
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Грустный чайник

щас тупые леминги тебя заминусят

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–21
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Грустный чайник

постаьвте мне минус

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–54
26 комментариев
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Candy Boy

Сколько источников уже изучил?

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14
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Chikk

Прошу обратить внимание на стиль письма, внимательность в деталях при изложении позиции. А не как эти либералы - сразу здания строят и ломают их, тем более в Minecraft.

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4
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Rond

Как всегда обе стороны виноваты?

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1
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Саратовский микрофон

Стопятсот ментов, 2 фсбешника которые в чате притворялись подростками и эти три пацаны - да обе стороны виноваты. Одни то что конченные мрази а вторые что доверчивые подростки.

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0
1 комментарий
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Candy Boy

Виноват @Рулон Обоев

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0
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Ползущая улитка

а за скин Путина в кс, вообще расстерл

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hikari

дада, всё не так однозначно ©
коварные приспешники запада иногда прячутся под самыми неожиданными личинами, маскируясь то под правозащитников, то под журналистов, то под школьников. Нужно быть бдительным и вникать в ситуацию)))

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0
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Ничего этого не будет

Когда у одного 15-летнего пацана больше достоинства, чем у всей хуйловской Вертухали.

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12
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Пинкертон

Это что получается, первая уголовка за теракт в метавселенной?

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7
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Пинкертон

Пусть тогда в метатюрьме и мотает срок

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10
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Пинкертон
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9
1 комментарий
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Медный пришелец

В ответ ему невнятной скороговоркой скажут, что именем Российской Федерации нет оснований не доверять компетентным органам

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7
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Александр П.

У меня претензия к СМИ, которые очень выборочно подают информацию про это дело и про этих ребят. Долгое время был уверен, что там все дело только в Майнкрафте и ребят сажают за приколы. А сейчас уже всплывает инфа, что паренёк гранаты собирает у себя дома и особо не скрывает этого. Что это какая-то идеологически заряженная группа анархистов.

Понятное дело, что сажать за мыслепреступление это пиздец, что следствие делает из пацанов террористическую ячейку. Но и многие защитники ребят умалчивают об их взглядах и что у них были на руках инструкции по изготовлению бомбы.

А аргументация пацана никого не удивила? Не стал бы взрывать здание, ведь там находились люди. То есть что-то взорвать в целом он был не против?

Крч, прошу пояснить в комментариях подробности дела, а то тут все только про метавселенные шутят и лайки собирают.

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4
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Саратовский микрофон

Опана что я вижу - к нам все-таки заглянули боты - одно и то же пишут подряд. При том что все СМИ которые я читал дальше заголовка расписывали и про чат с пиротехникой и про майкрафт. Но боты пришли говорит что СМИ у нас плохие а пацаны подросты со скелетами в шкафах.

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4
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Александр П.

Ебать кринжуха. Посмотреть инфу на тж нельзя что ли? Какие я уже оставлял комментарии и все такое. Проще ботом обозвать.

Я не оправдываю следствие и не считаю ребят террористами. Десятку молодому пацану глупо давать за то, что он ничего и не совершил.

Просто я реально не читал про изготовление взрывчатки и какие-то мутные чаты. Только Майнкрафт, копия здания фсб и листовки.

Я вообще не понял, они только обсуждали взрывчатку в чате, или у пацана она реально была. Как по мне, это нихуя не правильно и незаконно.

Но и гэбня конечно ради звёздочек щас припишет им участие в 9/11 и засадит на долго, это пиздец и я это осуждаю.

Но вот только и в "прекрасной России будущего"™ за такими вот мамкиными анархистами-коммунистами стоит приглядывать. Может они ебанутые и реально взорвут что-нибудь.

Но проще расписать все на чёрное и белое. Что гэбня фашисты, что дети святые. Кто за нормальный, кто против кремлебот.

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1
1 комментарий
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Доктор Корнелиус

В смысле, сверху бот что ли?

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0
1 комментарий
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Зянон

В интернет СМИ только про Майнкрафт. А в последнем слове про пиротехнику и светошумовые гранаты. Как то не сходится.

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0
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Мистер Блондин

Вообще как я понял по последнему слову основная претензия к перепискам

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5
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Ничего этого не будет

Старая российская нквд-шная традиция - сажать за слова.

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9
1 комментарий
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Madegghead

подростки играются с петардами.
Ужас, посадить...
Ты в детстве не игрался? Предлагаю и тебе дать десяточку

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3
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Зянон

Просто указываю на то, что последнее слово не сильно соответствует многочисленным публикациям по теме.

Но твоя позиция показательна. Если не с вами, то против вас. Или за репрессивные государство, или за полусумасшедших, которые новость не могут прочитать полностью.

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–4
4 комментария
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Грустный чайник

чё блядь

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–1
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Божий единорожек88

Россия. ВВХ. Итоги.

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3
1 комментарий
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Vas Tupovets

Выпустил пар? Продолжай смотреть тиктоки и ничего не менять

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0
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Burunduk Dobra

Престарелые ограниченные дегенераты настраивают против себя целое поколение наиболее восприимчивых людей, методично, фундаментально и неотвратимо. Забавно наблюдать за их жалкостью, ведь ставка делается на то, лишь бы продержалось и хватило дожить свои несчастные 20 лет, прежде чем всё развалится. Что будет дальше, и какие последствия будут у такой политики - их не волнует.
Нагребли кучу чужих денег, но внутри остаются жалкими червями. Они никакая не элита и никогда ей не являлись.

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2
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groostlan

дадут условку чтоб не казаться такими уж людоедами
хотяяяяяя фсб там и тд, может и уедет
в любом случае @листочок прав

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–7
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Последний выдох миллениала

по террористическим статьям условного срока нет.

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2
5 комментариев
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Robo Krabe

Паспорт гражданина РФ она раздают на ОРДЛО
Оглянись - этот паспорт ничего не даёт, лишь отбирает.
В данном случае - право на адекватность судебной системы.
Как можно детям давать хоть какие то сроки за то воздушный пистолет, майнкрафт и сообщения в соц сетях
Вы не выходите с митингами против войны с моим государством, так хоть выйдите за этих детей, против этой ебанины что устроила людоедская система.

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Верен Дар

Взорвать здание в майнкрафте
10 марта 2021 года СК заявил о возбуждении против Уварова, Михайленко и Андреева дела по четырём эпизодам изготовления и трём эпизодам хранения взрывчатых веществ
Умиляет позиция некоторых личностей по принципу "здесь вижу - здесь не вижу". Это ведь тоже из Оруэлла, вы ребята и есть самые настоящие персонажи его книги. Садить 14-летних пацанов может и неправильно, но гораздо подлее поступают те, кто этих пацанов вовлекает в политическую и экстремистскую деятельность - вы новое АУЕ. Жду минусов, сучары)

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–2
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Robo Krabe

Не понял
Ты за всё хорошее или против него? =)

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aqerd

В последнем слове Уваров , что никогда не планировал совершать теракты, а также рассказал о «недобросовестных сотрудниках системы», занимающиеся его делом.
 Че?

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–16
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Последний выдох миллениала

рный вороооон. Что ж ты вьёёёёшьсяяя. Над моееееею головоооооооой.

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1
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Anatoliy Lyashenko

...преследуют за политические взгляды в свободной стране.
Оксюморон

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0
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Jonny Odyssey

в нынешнее бункерное время все силы ФСБ брошены на поимки блогеров, и других диванных террористов...

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0
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Антон Комаров

єто какой-то позор

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Соколов Андрей

блядь, какой пиздец.

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