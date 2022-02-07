SpaceX начала установку станции Starlink на Фиджи, чтобы вернуть интернет на острова Тонга Статьи редакции
Связь в стране пропала после извержения вулкана. Илон Маск в твиттере поинтересовался, не нужно ли отправить жителям оборудование для спутниковой связи.
Специалисты американской компании SpaceX прибыли на один из островов архипелага Фиджи, чтобы установить там станцию спутниковой сети Starlink. Она поможет восстановить в островном государстве Тонга интернет, который пропал после разрыва единственного интернет-кабеля страны из-за извержения вулкана. Об этом пишет Reuters со ссылкой на чиновника на Фиджи.
«Команда SpaceX сейчас находится на Фиджи и устанавливает шлюзовую станцию Starlink для восстановления связи Тонга с миром», — сообщил в твиттере генеральный прокурор Фиджи Айяз Сайед-Хайюм.
Когда сотрудники компании закончат работы, неизвестно. Одновременно с ними ремонтное судно Reliance пытается починить повреждённый подводный интернет-кабель.
В середине января возле острова Тонга в 1800 километрах от Новой Зеландии произошло извержение подводного вулкана с последующим цунами. Из-за этого более 100 тысяч жителей острова остались без интернета, а электроснабжение начало работать с перебоями. На восстановление связи нужно не меньше месяца. Илон Маск предложил более быстрое решение — отправить жителям оборудование для доступа к спутниковой сети Starlink.
Сегодня ночью как раз смотрел лучшее его интервью русскому парню https://youtu.be/1FtbYVIZM-w
Русскому парню
Лекс Фридман
И что ты мне сделаешь? Засосешь?
Скажешь, что мразь - мразь?
Будет как с пещерой в Тайланде
Кого маск объявит педофилом на этот раз?
Осторожно, последний человек который так говорил закончил не очень хорошо
Это настоящий злодей-миллиардер) Может он и со своими тараканами, но до того же Боззоса ему далеко, намного человечнее он
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Илон Маск спасает Тонгу
и это не новость ИА панорама
Обходится она очень дорого
На острове если вариантов нет то да, а в деревню даже в глуши россии лучше купить тарелку от микротика и платить 350р в месяц за обычный операторский тариф
Спутниковый интернет и раньше был, вопрос цены и доступности для обычных граждан.
Илон Маск молодец
Трусики Тонга под защитой 😎
А наши могли бы им команду РКН отправить, чтобы зарегулировать их интернет. А то как они без фильтров-то? Скрепы их фиджишные не порвутся?
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