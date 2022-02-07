Связь в стране пропала после извержения вулкана. Илон Маск в твиттере поинтересовался, не нужно ли отправить жителям оборудование для спутниковой связи.

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Специалисты американской компании SpaceX прибыли на один из островов архипелага Фиджи, чтобы установить там станцию спутниковой сети Starlink. Она поможет восстановить в островном государстве Тонга интернет, который пропал после разрыва единственного интернет-кабеля страны из-за извержения вулкана. Об этом пишет Reuters со ссылкой на чиновника на Фиджи.

«Команда SpaceX сейчас находится на Фиджи и устанавливает шлюзовую станцию Starlink для восстановления связи Тонга с миром», — сообщил в твиттере генеральный прокурор Фиджи Айяз Сайед-Хайюм.

Когда сотрудники компании закончат работы, неизвестно. Одновременно с ними ремонтное судно Reliance пытается починить повреждённый подводный интернет-кабель.

В середине января возле острова Тонга в 1800 километрах от Новой Зеландии произошло извержение подводного вулкана с последующим цунами. Из-за этого более 100 тысяч жителей острова остались без интернета, а электроснабжение начало работать с перебоями. На восстановление связи нужно не меньше месяца. Илон Маск предложил более быстрое решение — отправить жителям оборудование для доступа к спутниковой сети Starlink.