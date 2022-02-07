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Новости
Яна Ломакина

SpaceX начала установку станции Starlink на Фиджи, чтобы вернуть интернет на острова Тонга Статьи редакции

Связь в стране пропала после извержения вулкана. Илон Маск в твиттере поинтересовался, не нужно ли отправить жителям оборудование для спутниковой связи.

23 23 комментария
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Специалисты американской компании SpaceX прибыли на один из островов архипелага Фиджи, чтобы установить там станцию спутниковой сети Starlink. Она поможет восстановить в островном государстве Тонга интернет, который пропал после разрыва единственного интернет-кабеля страны из-за извержения вулкана. Об этом пишет Reuters со ссылкой на чиновника на Фиджи.

«Команда SpaceX сейчас находится на Фиджи и устанавливает шлюзовую станцию Starlink для восстановления связи Тонга с миром», — сообщил в твиттере генеральный прокурор Фиджи Айяз Сайед-Хайюм.

Когда сотрудники компании закончат работы, неизвестно. Одновременно с ними ремонтное судно Reliance пытается починить повреждённый подводный интернет-кабель.

В середине января возле острова Тонга в 1800 километрах от Новой Зеландии произошло извержение подводного вулкана с последующим цунами. Из-за этого более 100 тысяч жителей острова остались без интернета, а электроснабжение начало работать с перебоями. На восстановление связи нужно не меньше месяца. Илон Маск предложил более быстрое решение — отправить жителям оборудование для доступа к спутниковой сети Starlink.

Интернет
Никита Логинов
Илон Маск в твиттере предложил жителям Тонга восстановить им интернет. Они не могут ответить из-за отсутствия интернета Статьи редакции

Извержение вулкана разорвало единственный интернет-кабель, ведущий на остров, и Маск захотел отправить жителям оборудование для доступа к Starlink.

Остров Тонга после цунами, вызванного извержением подводного вулкана

#новости #starlink #связь #тонга

23 23 комментария
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23 комментария
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Хозяйственный Орзэмэс

Илон маск респект

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Хозяйственный Орзэмэс

Сегодня ночью как раз смотрел лучшее его интервью русскому парню https://youtu.be/1FtbYVIZM-w

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Rocco

Русскому парню
 Лекс Фридман

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Хозяйственный Орзэмэс

Держи антисемита

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Rocco

И что ты мне сделаешь? Засосешь?

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Хозяйственный Орзэмэс

Дизреспект кину в новом альбоме

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Rocco

Скажешь, что мразь - мразь?

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Хозяйственный Орзэмэс

По фактам

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Навальнята спасают Фермана

Будет как с пещерой в Тайланде

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Sail

Кого маск объявит педофилом на этот раз?

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Абсолютный жар

Путина

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Sail

Осторожно, последний человек который так говорил закончил не очень хорошо

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Oswald Pohl

Это настоящий злодей-миллиардер) Может он и со своими тараканами, но до того же Боззоса ему далеко, намного человечнее он
.

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Путин спас Россию

Илон Маск спасает Тонгу

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Андрей Галицкий

и это не новость ИА панорама

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Ежегодный рак

Starlink ведь реально работает. Крутая штука, если с доступом в сеть есть некоторые проблемы.

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Sail

Обходится она очень дорого

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Ежегодный рак

В одном телеговском чате, где я есть, чувак из Новой Зеландии говорит, что это добро ему обходится в 159nzd за 100-200мбит анлима. Почти 8к на наши, но если из альтернатив adsl, то и норм, пожалуй.

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Sail

На острове если вариантов нет то да, а в деревню даже в глуши россии лучше купить тарелку от микротика и платить 350р в месяц за обычный операторский тариф

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elmre

Спутниковый интернет и раньше был, вопрос цены и доступности для обычных граждан.

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Hooligan

Илон Маск молодец

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Ze Katze

Трусики Тонга под защитой 😎

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Вася Пражкин

А наши могли бы им команду РКН отправить, чтобы зарегулировать их интернет. А то как они без фильтров-то? Скрепы их фиджишные не порвутся?

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