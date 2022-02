Джо Роган во время записи подкаста The Joe Rogan Experience

Spotify подтвердил удаление более 100 выпусков подкаста Джо Рогана под названием The Joe Rogan Experience. Причиной удаления послужил неприемлемый и оскорбительный контент. Об этом рассказал в служебной записке гендиректор Spotify Дэниэл Эк, пишет The New York Times.