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Новости
Сергей Исенеков

«Отмена — это скользкий путь»: глава Spotify назвал расовые оскорбления причиной удаления выпусков подкаста Джо Рогана Статьи редакции

Компания рассказала сотрудникам своё видение конфликта, а также объяснила, почему не удалила выпуски про вакцинацию.

23 23 комментария
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Джо Роган во время записи подкаста The Joe Rogan Experience

Spotify подтвердил удаление более 100 выпусков подкаста Джо Рогана под названием The Joe Rogan Experience. Причиной удаления послужил неприемлемый и оскорбительный контент. Об этом рассказал в служебной записке гендиректор Spotify Дэниэл Эк, пишет The New York Times.

Sara Fischer @sarafischer
#BREAKING: @Spotify CEO Daniel Ek addresses Joe Rogan racial slur/podcast removal situation in a note to employees obtained by @Axios:
— Says he's committing $100 million for licensing, development, marketing of music and audio content from historically marginalized groups https://twitter.com/sarafischer/status/1490076958625079301
Скриншот записки гендиректора Spotify Дэниэла Эка сотрудникам компании

В записке Эк также отметил, что Роган принял решение удалить некоторые выпуски после встречи с руководителями стримингового сервиса и после «собственных размышлений». Он рассказал, что компания обсудила с ведущим шоу «некоторые материалы, включая историю с использованием некоторых расовых оскорблений».

Некоторые комментарии Джо Рогана не только невероятно обидны — я хочу пояснить, что они не отражают ценности компании. Я знаю, что из-за этой ситуации многие из вас чувствуют себя разочарованными и неуслышанными.

Я не думаю, что заставить Джо замолчать — это верный путь. Мы должны иметь чёткие границы вокруг контента и принимать меры, когда они пересекаются. Но отмена голосов — это скользкий путь.

Дэниэл Эк

гендиректор Spotify

Spotify также выделит 110 миллионов долларов на развитие контента «исторически притесняемых групп». По словам гендиректора компании, стриминговый сервис стремится создать более открытую и инклюзивную платформу. Некоторые СМИ отмечают, что за такую же сумму в 2020 году Spotify подписал с Джо Роганом контракт на ведение подкастов в рамках серии The Joe Rogan Experience.

26 января фолк-музыкант Нил Янг потребовал удалить свою музыку из библиотеки Spotify, возмутившись выпуском подкаста комика Джо Рогана о «бесполезности» вакцин. 29 января в знак солидарности с Янгом свои песни пообещала удалить канадская певица Джони Митчелл. К ним присоединились и многие другие музыканты.

31 января Spotify объявил, что начнёт помечать подкасты с обсуждением коронавируса. Джо Роган принёс публичные извинения. Спустя пять дней удалил более 100 выпусков подкаста Джо Рогана, но те, что вызвали споры о дезинформации, остались в сервисе.

#новости #spotify

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Иван Прохоров

Вот Алекс Фридман хорошо сказал

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Selfish Ledger

Хоми заставляет меня купить его книжку. Real AF

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Иван Прохоров

Чью книжку? Алекс точно не коммунист

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Selfish Ledger

David Goggins. Он мотиватор людей, атлет. Я не очень интересовался, но блин по делу вообще написал я не выдержу наверное куплю его книжку послушаю.

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Иван Прохоров

что значит Хоми? (Прости, что туплю)

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Selfish Ledger

Homie это чёрные друг друга на районе так называют типа с района пацанчик.

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Грузовой Данила

Мудачество в современных США

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Frank Ferd

Spotify также выделит 110 миллионов долларов на развитие контента «исторически притесняемых групп»
 Когда ждать чек от Spotify?

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Сраный Ковбой

После прослушивания всех подкастов на спотифае

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Alexander Star

Опять какие-то негры/или "исторически притесняемые группы" обиделись. Вот только я хочу, чтобы моя абоненка шла на новую музыку, а не на поддержку контента хуй пойми кого.

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Zakhar Zakharov

пиздец. захотелось уйти из спотифая обратно в православный наш яндекс.музыку

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Грузовой Данила

дык там тебе будут рассказывать про паториотичный контент и традиционные ценности скоро

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Zakhar Zakharov

но пока еще нет. плюс мне нравится "моя волна".
пользуюсь сейчас параллельно обеими приложениями, чтобы выбрать одну в итоге

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Грузовой Данила

ну хз, никогда не стоит исключать старый добрый mp3

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Zakhar Zakharov

там нового для себя не найдешь, если специально не искал и скачал

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Грузовой Данила

будь самостоятельным, как ты узнавал музыку еще лет пять назад то

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Zakhar Zakharov

лет пять назад в вк) заходил к интересным людям и слушал у них их подборки. оттуда и крал для своего списка

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Selfish Ledger

У тебя гудков снимает Киркорова с козьей спермой на лице и на первом канале лупит огромные бабки

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groostlan

Пускай к нам идёт, мы его не отменим. Только вот площадка нужна.....яндекс.музыка..неее...ммм
zaycev.net
Роган велком

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Semen Semenov

Мне кажется, что вся эта игра просто, чтобы черную аудиторию не потерять.

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zwergchelovek.

как сука эти леваки заебали. в каждой бочке у них блять затычка. научитесь уже без истерик воспринимать точку зрения отличную от вашей. повзрослейте.

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Chikk

Демократические ценности, либерализм, даже гласность обычная - всё это всратое лицемерие в этом вот "прогрессивном обществе".

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Selfish Ledger

Красиво. Он купил рогана за сотку и теперь купит много чёрных за сотку и совесть чиста и чёрные довольны. Только слушать их никто не будет потому что рыночек решает.

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–1
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