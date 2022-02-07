«Отмена — это скользкий путь»: глава Spotify назвал расовые оскорбления причиной удаления выпусков подкаста Джо Рогана Статьи редакции
Компания рассказала сотрудникам своё видение конфликта, а также объяснила, почему не удалила выпуски про вакцинацию.
Spotify подтвердил удаление более 100 выпусков подкаста Джо Рогана под названием The Joe Rogan Experience. Причиной удаления послужил неприемлемый и оскорбительный контент. Об этом рассказал в служебной записке гендиректор Spotify Дэниэл Эк, пишет The New York Times.
В записке Эк также отметил, что Роган принял решение удалить некоторые выпуски после встречи с руководителями стримингового сервиса и после «собственных размышлений». Он рассказал, что компания обсудила с ведущим шоу «некоторые материалы, включая историю с использованием некоторых расовых оскорблений».
Spotify также выделит 110 миллионов долларов на развитие контента «исторически притесняемых групп». По словам гендиректора компании, стриминговый сервис стремится создать более открытую и инклюзивную платформу. Некоторые СМИ отмечают, что за такую же сумму в 2020 году Spotify подписал с Джо Роганом контракт на ведение подкастов в рамках серии The Joe Rogan Experience.
26 января фолк-музыкант Нил Янг потребовал удалить свою музыку из библиотеки Spotify, возмутившись выпуском подкаста комика Джо Рогана о «бесполезности» вакцин. 29 января в знак солидарности с Янгом свои песни пообещала удалить канадская певица Джони Митчелл. К ним присоединились и многие другие музыканты.
31 января Spotify объявил, что начнёт помечать подкасты с обсуждением коронавируса. Джо Роган принёс публичные извинения. Спустя пять дней удалил более 100 выпусков подкаста Джо Рогана, но те, что вызвали споры о дезинформации, остались в сервисе.
Вот Алекс Фридман хорошо сказал
Хоми заставляет меня купить его книжку. Real AF
Чью книжку? Алекс точно не коммунист
David Goggins. Он мотиватор людей, атлет. Я не очень интересовался, но блин по делу вообще написал я не выдержу наверное куплю его книжку послушаю.
что значит Хоми? (Прости, что туплю)
Homie это чёрные друг друга на районе так называют типа с района пацанчик.
Spotify также выделит 110 миллионов долларов на развитие контента «исторически притесняемых групп»
Когда ждать чек от Spotify?
После прослушивания всех подкастов на спотифае
Опять какие-то негры/или "исторически притесняемые группы" обиделись. Вот только я хочу, чтобы моя абоненка шла на новую музыку, а не на поддержку контента хуй пойми кого.
пиздец. захотелось уйти из спотифая обратно в православный наш яндекс.музыку
но пока еще нет. плюс мне нравится "моя волна".
пользуюсь сейчас параллельно обеими приложениями, чтобы выбрать одну в итоге
там нового для себя не найдешь, если специально не искал и скачал
лет пять назад в вк) заходил к интересным людям и слушал у них их подборки. оттуда и крал для своего списка
У тебя гудков снимает Киркорова с козьей спермой на лице и на первом канале лупит огромные бабки
Пускай к нам идёт, мы его не отменим. Только вот площадка нужна.....яндекс.музыка..неее...ммм
zaycev.net
Роган велком
Мне кажется, что вся эта игра просто, чтобы черную аудиторию не потерять.
как сука эти леваки заебали. в каждой бочке у них блять затычка. научитесь уже без истерик воспринимать точку зрения отличную от вашей. повзрослейте.
Демократические ценности, либерализм, даже гласность обычная - всё это всратое лицемерие в этом вот "прогрессивном обществе".
Красиво. Он купил рогана за сотку и теперь купит много чёрных за сотку и совесть чиста и чёрные довольны. Только слушать их никто не будет потому что рыночек решает.
Я теперь чтец. Начала читать Капитан Сорви-голова, по чьей то рекомендации здесь, и Лабораторию еды. Там, кстати, написано, что стейки перед прожаркой можно солить. Я конечно же попробовала, иии… можете солить. Хотите рецепт? Он есть в этой очень дорогой книге.
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