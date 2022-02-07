Некоторые комментарии Джо Рогана не только невероятно обидны — я хочу пояснить, что они не отражают ценности компании. Я знаю, что из-за этой ситуации многие из вас чувствуют себя разочарованными и неуслышанными.



Я не думаю, что заставить Джо замолчать — это верный путь. Мы должны иметь чёткие границы вокруг контента и принимать меры, когда они пересекаются. Но отмена голосов — это скользкий путь.

