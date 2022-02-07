ИТ-компании подписали новый антипиратской меморандум — «Яндекс» будет удалять из поиска сайты с нелегальным контентом Статьи редакции
Среди таких сайтов — Lostfilm и Kinogo.
В новой версии появилось правило об удалении из поисковой выдачи пиратских доменов, у которых больше 100 ссылок на незаконные копии фильмов и сериалов, пишут «Ведомости».
Мера не коснётся легальных площадок, например, сайтов органов власти, СМИ, соцсетей, видеосервисов, включенных в реестр аудиовизуальных сервисов Роскомнадзора, и других. Если на них найдут пиратские материалы, сервисы смогут представлять свои интересы в суде.
Под запрет попадут около 20% доменов, рассказывал президент Медиа-коммуникационного союза Михаил Демин. Среди них Lostfilm, Kinogo и другие сайты, которые «выжили» из-за регулярной смены доменных имён.
«Яндекс», Mail.ru Group (сейчас VK), Rambler Group и правообладатели подписали меморандум о борьбе с пиратством в ноябре 2018 года. Со стороны правообладателей были «Первый канал», «Национальная медиа группа» («Пятый канал» и «Рен ТВ»), «Газпром-медиа» (НТВ, ТНТ, «Матч ТВ», «Пятница», «ТВ-3»), онлайн-кинотеатры ivi, Megogo, Tvzavr, «Амедиатека», «Кинопоиск» и другие.
Обновлённый меморандум подписали те же компании. Новым участником стала дочерняя компания «Сбера» «Сберинтертейнмент», которая объединяет Okko, «Союзмультфильм», SberGames и «СберЗвук».
Он будет действовать до 1 сентября 2022 года. Компании ждут принятия законопроекта, основанного на первой версии меморандума. Он предусматривает внесудебную блокировку сайтов с пиратским контентом. В «Яндексе» сообщили vc.ru, что новый подход позволит отработать механизм борьбы с пиратством до принятия законопроекта.
Также действие меморандума могут распространить и на все объекты интеллектуальной собственности, а не только музыку и изображения. Это случится, если примут законопроект о борьбе с пиратством.
В «Яндексе» подтвердили TJ подписание обновлённого меморандума, а также отметили, что новая версия предусматривает согласованный отраслью механизм удаления доменов из поисковой выдачи.
Ну и зачем тогда им пользоваться?
А что, кто то пользуется Яндексом как поисковиком?
Региональная выдача в разы лучше Гугла. Но вы из Украины.
Например? Покажи какой то пример зароса где Яндекс более релевантную выдачу даёт. Я сравнивал некоторое время и даже по рунету (по которому я что то ищу раз в полгода) Яндекс был хуже. И результатами, и удобством чтения выдачи
Оно мне надо, кому-то что-то доказывать?! Я лишь высказался, в чем я пользуюсь Яндексом. Исходя из вашего текста вы не поняли, я говорю о Региональной выдачи, т.е. я живу в Казани и выдача для казанца лучше, чем у Гугла. Пользуюсь 2 поисковиками для разных задач.
Бля кста, вот вы лайкаете этого Олега, а он бтв зареган 5 января в привязанной странице ВК 10 друзей и те фейки или не фейки хз, ссылок на Инстаграме нету, страница в ВК вызывает сомнения в реальности.
Пишет комменты в части Украины, причем тут Украина сейчас хуй знает.
По факту может он и прав (региональная выдача у Яндекса круче), но это же реально с большой вероятностью бот
Неудобнее, фильтруется, заебал нет ЗАЕБАЛ рекламой из каждого утюга.
Я пользуюсь
Это как раз показывает что искать в яндексе не умная идея
Боюсь рынку неинтересны твои ценные мысли на этот счёт
Я.Член
Я/МЫ
Будет выдавать новости как Путин нашел амфоры, полетал с журавлями, как поставил на место Байдена и т.п.
Стартпейдж лучше.
Хуево на русском ищет
Что плохого отстаивать свой лицензионный контент, на который ты потратил деньги?
Пидарасы, чего уж тут. С другой стороны - да и пофиг, приличные ресурсы и так в памяти, домен набрать в адресной строке - не велик труд.
Из-за такого подхода не могу в торе освоиться
Я там вообще ни разу не был. И ничего - живу прекрасно, без стресса даже. :)
Мне мама в детстве говорила что всегда надо пробовать что-нибудь новенькое
Надо же в рамках разумности и действительно нужности следовать советам. А то так можно и с Климовым начать гулять за ручку и стихи ему с табуретки читать. :)
А я только за!
заведи записную книжку))
а почему кто нибудь из кинотеатров не купить лостфильм? охуенный же перевод
HDRezka лучше
Хз, а hdrezka не нравится, особенно женские голоса.
Потому что Кравец уже переводит половину Амедиатеки, а у нынешнего Лоста нет никакой фишки кроме того, что они когда-то были крутыми.
в сериальном плане я сейчас где то на середине игр престолов. Не знал ситуации
VK тоже из поисковой выдачи удалят?
это другое!
Не проблема. Есть другие поисковые системы.
Справедливости ради поддержка в кинопабе так себе
Её нет, есть лишь пара ноющих ебанатов в тг-чате вечно не довольных, что их царское величество потревожили
Никогда, правообладатели будут всегда видеть в потребителях потенциальных пиратов, и всячески их анально дрмить
Никогда, из-за фрагментации и эксклюзивов.
Мы надеемся, что такой подход
Tvzavr же сдох
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