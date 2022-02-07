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Новости
vc.ru

ИТ-компании подписали новый антипиратской меморандум — «Яндекс» будет удалять из поиска сайты с нелегальным контентом Статьи редакции

Среди таких сайтов — Lostfilm и Kinogo.

45 45 комментариев
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В новой версии появилось правило об удалении из поисковой выдачи пиратских доменов, у которых больше 100 ссылок на незаконные копии фильмов и сериалов, пишут «Ведомости».

Мера не коснётся легальных площадок, например, сайтов органов власти, СМИ, соцсетей, видеосервисов, включенных в реестр аудиовизуальных сервисов Роскомнадзора, и других. Если на них найдут пиратские материалы, сервисы смогут представлять свои интересы в суде.

Под запрет попадут около 20% доменов, рассказывал президент Медиа-коммуникационного союза Михаил Демин. Среди них Lostfilm, Kinogo и другие сайты, которые «выжили» из-за регулярной смены доменных имён.

«Яндекс», Mail.ru Group (сейчас VK), Rambler Group и правообладатели подписали меморандум о борьбе с пиратством в ноябре 2018 года. Со стороны правообладателей были «Первый канал», «Национальная медиа группа» («Пятый канал» и «Рен ТВ»), «Газпром-медиа» (НТВ, ТНТ, «Матч ТВ», «Пятница», «ТВ-3»), онлайн-кинотеатры ivi, Megogo, Tvzavr, «Амедиатека», «Кинопоиск» и другие.

Обновлённый меморандум подписали те же компании. Новым участником стала дочерняя компания «Сбера» «Сберинтертейнмент», которая объединяет Okko, «Союзмультфильм», SberGames и «СберЗвук».

Он будет действовать до 1 сентября 2022 года. Компании ждут принятия законопроекта, основанного на первой версии меморандума. Он предусматривает внесудебную блокировку сайтов с пиратским контентом. В «Яндексе» сообщили vc.ru, что новый подход позволит отработать механизм борьбы с пиратством до принятия законопроекта.

Также действие меморандума могут распространить и на все объекты интеллектуальной собственности, а не только музыку и изображения. Это случится, если примут законопроект о борьбе с пиратством.

В «Яндексе» подтвердили TJ подписание обновлённого меморандума, а также отметили, что новая версия предусматривает согласованный отраслью механизм удаления доменов из поисковой выдачи.

Самое важное на текущий момент — принятие внесённого в Государственную Думу законопроекта. Мы надеемся, что такой подход в конечном итоге приведёт к росту популярности официальных видеоресурсов.

пресс-служба «Яндекса»

#новости #яндекс #пиратство

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45 комментариев
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Sail

Ну и зачем тогда им пользоваться?

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29
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solawind

А что, кто то пользуется Яндексом как поисковиком?

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20
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Ежегодный рак

Поиск по картинкам только там. Гугл в этом плане вообще позорный.

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26
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Олег Новиков

Региональная выдача в разы лучше Гугла. Но вы из Украины.

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8
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solawind

Например? Покажи какой то пример зароса где Яндекс более релевантную выдачу даёт. Я сравнивал некоторое время и даже по рунету (по которому я что то ищу раз в полгода) Яндекс был хуже. И результатами, и удобством чтения выдачи

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3
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Олег Новиков

Оно мне надо, кому-то что-то доказывать?! Я лишь высказался, в чем я пользуюсь Яндексом. Исходя из вашего текста вы не поняли, я говорю о Региональной выдачи, т.е. я живу в Казани и выдача для казанца лучше, чем у Гугла. Пользуюсь 2 поисковиками для разных задач.

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13
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Фактический химик

Бля кста, вот вы лайкаете этого Олега, а он бтв зареган 5 января в привязанной странице ВК 10 друзей и те фейки или не фейки хз, ссылок на Инстаграме нету, страница в ВК вызывает сомнения в реальности.

Пишет комменты в части Украины, причем тут Украина сейчас хуй знает.

По факту может он и прав (региональная выдача у Яндекса круче), но это же реально с большой вероятностью бот

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2
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заказ наряд

Неудобнее, фильтруется, заебал нет ЗАЕБАЛ рекламой из каждого утюга.

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0
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Путин спас Россию

Я пользуюсь

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2
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solawind

Это как раз показывает что искать в яндексе не умная идея

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3
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Путин спас Россию

Боюсь рынку неинтересны твои ценные мысли на этот счёт

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5
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Колючий лолипоп

Ты про член?

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0
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Sail

Я.Член

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5
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заказ наряд

Я/МЫ

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1
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Alexander Star

Будет выдавать новости как Путин нашел амфоры, полетал с журавлями, как поставил на место Байдена и т.п.

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1
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Плоский паук например

https://duckduckgo.com/

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8
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Sail

https://ddg.gg

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8
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Плоский паук например

О, не знал

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0
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Божий дебаркадер

Ага, только региональную выдачу придется отключить (собственно, можно с тем же успехом пользоваться гуглом, если остальные фичи ddg не интересуют)

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5
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Alexander Star

Стартпейдж лучше.

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0
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SadDamnWhoSaid

Хуево на русском ищет

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0
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Грузовой Данила

ни разу не лоббирование своих интересов при помощи юристов и связей в ГД

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10
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Владимир Керенский

Что плохого отстаивать свой лицензионный контент, на который ты потратил деньги?

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0
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Chikk

Пидарасы, чего уж тут. С другой стороны - да и пофиг, приличные ресурсы и так в памяти, домен набрать в адресной строке - не велик труд.

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6
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Sail

Из-за такого подхода не могу в торе освоиться

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0
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Chikk

Я там вообще ни разу не был. И ничего - живу прекрасно, без стресса даже. :)

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0
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Sail

Мне мама в детстве говорила что всегда надо пробовать что-нибудь новенькое

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1
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Chikk

Надо же в рамках разумности и действительно нужности следовать советам. А то так можно и с Климовым начать гулять за ручку и стихи ему с табуретки читать. :)

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Sail

А я только за!

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0
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zwergchelovek.

заведи записную книжку))

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Навальнята спасают Фермана

а почему кто нибудь из кинотеатров не купить лостфильм? охуенный же перевод

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Дратути

HDRezka лучше

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1
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CrazyCat

Хз, а hdrezka не нравится, особенно женские голоса.

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Павел Мусатов

Потому что Кравец уже переводит половину Амедиатеки, а у нынешнего Лоста нет никакой фишки кроме того, что они когда-то были крутыми.

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1
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Навальнята спасают Фермана

в сериальном плане я сейчас где то на середине игр престолов. Не знал ситуации

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0
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Миша

VK тоже из поисковой выдачи удалят?

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3
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zwergchelovek.

это другое!

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1
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Hooligan

Не проблема. Есть другие поисковые системы.

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3
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Плоский паук например

Когда уже официалы достигнут уровня сервиса от пиратов?

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1
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Sail

Справедливости ради поддержка в кинопабе так себе

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Зелёный Мох

Её нет, есть лишь пара ноющих ебанатов в тг-чате вечно не довольных, что их царское величество потревожили

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0
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Rond

Никогда, правообладатели будут всегда видеть в потребителях потенциальных пиратов, и всячески их анально дрмить

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1
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Михаил Зеленин

Никогда, из-за фрагментации и эксклюзивов.

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Plan 🇧&🇨

Мы надеемся, что такой подход

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Михаил Зеленин

Tvzavr же сдох

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