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Новости
vc.ru

Роскомнадзор обязал Instagram, Netflix, YouTube и другие сайты установить единый счётчик аудитории Статьи редакции

Отказать ведомству сервисы не имеют права.

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2 февраля 2022 года комиссия при Роскомнадзоре определила список из 79 сайтов, которые должны установить счётчик Mediascope до 1 марта, пишет РБК со ссылкой на протокол заседания комиссии.

Передавать данные должны будут онлайн-кинотеатры Okko, Premier, ivi, Netflix, «Кинопоиск», новостные агрегаторы «Яндекс.Новости», «Rambler/новости», СМИ2, «Новости@Mail.ru», соцсети Facebook, Instagram, Twitter, YouTube и СМИ «Коммерсантъ», «Эхо Москвы» и другие.

Mediascope до 9 февраля должна предоставить Роскомнадзору график исследования 79 сайтов. Отказаться ведомству сервисы не имеют права, как это сделал в 2019 году «Яндекс», но потом возобновил сотрудничество. Google принципиально отказывается от установки счётчиков аудитории, сообщает издание.

В комиссию при Роскомнадзоре вошли чиновники — замминистра цифрового развития Бэлла Черкасова, заместитель руководителя Роскомнадзора Вадим Субботин и главы крупных медиахолдингов — гендиректор НМГ Светлана Баланова, гендиректор «СТС Медиа» Вячеслав Муругов и другие.

В мае 2021 года в Госдуму внесли законопроект о едином счётчике интернет-аудитории, в июне он был принят. В августе Роскомнадзор разработал порядок передачи данных об аудитории сайтов единому измерителю.

Регулятор начал принимать заявки для выбора единого счётчика в январе 2022 года. Тогда источники «Ведомостей» называли Mediascope единственным претендентом

2 февраля Роскомнадзор выбрал Mediascope единым счётчиком интернет-аудитории. Для передачи данных сайты должны установить специальную программу или передавать их вручную.

#новости #роскомнадзор

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Al

Как заебали эти трутни...

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Потребительский цвет

Поставили на счётчик

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Видящий Истинную Природу Бытия

Шоб такая хрень была внизу

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Разный ГОСТ

И зачем?!

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9
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Значимый паркур

Важные люди изображают деятельность

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8
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пепси

Контроль. А в конкретном случае деды сверху думают, что таким образом они смогут узнать кто, что, когда и сколько посмотрел. Ну вот представьте, выходит на Нетфликсе докфильм про какого-то оппозиционера, да? Или оппозиционной направленности. Ну и вот деды думают что ХОП — и в воронок вас посадили! А что вы смотрели,в самом деле? Вас Россия не устраивает?! Вы против имеете что-то?!

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6
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Забродившая Дыня

Как обойти этот ебучий счетчик? Ublock и vpn?

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0
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пепси

Так его ещё не запустили))00

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Значимый паркур

Решил поискать в интернете людей, входящих в комиссию

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7
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Al

50% пиздим, еще 40% пиздят друзья/крыша, 10% планктонам. Усе.

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5
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Стас Фарбер

да похуй, то что они делают, благодаря этому нихуя не работает

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0
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фиолетовый бобер

А потом счетчики аудитории скажут ставить в каждый дом, чтоб всякие экстремисты в гости не ходили

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4
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Разный ГОСТ

Ко мне и так никто не приходит домой

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0
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Рыжий

Одиночка? Полюбому экстремист какой-то, к нормальным людям гости ходят

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7
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Al

Еще и ник "Рыжий"...какой-то батальон tj....

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1
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Selfish Ledger

Тебе не страшно такие комменты писать? Воронок уже едет. Рестик арестик

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–3
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Фантастический ихтиандр

Очередной доказательство, что с бандитами никаких дел иметь нельзя. Их аппетиты всегда растут.

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Рыжий

Это правда

Во Франции Google оштрафовали на €500 млн
Согласно европейскому законодательству Google должен начать платить изданиям за то, что их тексты…
www.rbc.ru
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0
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Viktor Vasilyev

ТОже чуть бред но более законный. Так как информация СМИ и их статьи и заголовки это их данные и результат их труда которым гугл воспользовался и соответственно незаконно исопльзовал труд других сми для агрегации в своем сервисе.

Здесь же заставляют насадить зонд

Но чтобы не подумали, и у других есть такие глупые законы, а не только у нас. Но у нас с этим вообще беда. достаточно посомтреть график блокировок мировой с запросами на блокировку. Мы впереди планеты

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3
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Andrey Fedorov

А что будет, если счетчик не поставят?

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0
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Значимый паркур

"Вы не имеете права отказаться!!!"

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10
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Al

Ну пожалуйста поставьте

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2
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Новый Уренгой

Очень надеюсь, что пошлют их.

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Рыжий

Ору. Про Apple так же писали

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Новый Уренгой

Я написал "надеюсь", то бишь это всего лишь моя маленькая мечта, не более. Я прекрасно понимаю, что никто никого не пошлёт.

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8
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Рыжий

Ладно

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Al

Кого их? Мнение россиян? Да, мнение россиян пошлют :). А счетчики установят.

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4
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Bibba La Bibba

Тогда их приземлят за жопу

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2
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Selfish Ledger

зачем всем на тебя наплевать. Один Гугл не соглашается и пытается не видеть России в упор.

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–4
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Новый Уренгой

зачем всем на тебя наплевать

бро, сложно

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3
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Значимый паркур

Противоречивая хронология

определила список из 79 сайтов, которые должны установить счётчик Mediascope до 1 марта
Mediascope до 9 февраля должна предоставить Роскомнадзору график исследования 79 сайтов

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FUNGAME

Ой, да кому это когда мешало? Ломом подметать асфальт, вилкой чистить унитаз, круглое таскать, квадратное катать, сажать людей по новым законам задним числом, собирать статистику до статистического события — это же всё так скрепно!

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4
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Значимый паркур

"Мы пожнем, и засеем, и вспашем"

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Ёршик Золотой

Вот такой когда то был единым. Его надо ставить.

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Забродившая Дыня

Tjournal еще не прикрутили этот счетчик?

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пепси

Раздать всем нумера!

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Зянон

Или полное закрытие телеграм в России.

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Соколов Андрей

блокирую в фаерволе эту хуйню

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Aleksander Prokofiev

Никто не в курсе, где посмотреть официальный список?
Переживаю, надо ли мне ставить 😅

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Venia Sazonov

Штож, стало интересно что эта штука собирает, решил локально докинуть их трекер и посмотреть что и как
Нагуглил mediascope web index, видимо тот самый проект, который этим должен заниматься

И вуаля, к ним нельзя зарегаться самому, публичных доков я за 5 минут тоже не нашёл

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Venia Sazonov

На сайте вебиндекса есть табличка, которая называется топ-10 ресурсов рунета с аналитикой по посещениям, типов девайсов и тд

И сайты из этого списка никаких запросов на домены медиаскоуп не шлют. Зато почти все шлют кучу данных в Яндекс аналитику

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Venia Sazonov

Так что две новости
Плохая - потенциально тонна данных собирается, яндекс аналитика трекает каждый чих юзера
Хорошая - любые плагины для блокировки отслеживания уже должны помогать от этой штуки

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Al

Ну вообще многие сайты через вебвизор яндекса пишут все действия пользователя.

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Забродившая Дыня

Vpn и блокировщики наше все

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Батискаф бомжа

Приземлились прямо на хуй

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Человек-человек
Экспериментальный ящик

На дтф вообще отчаялись, поздравляют с днем рождения всех подряд ради лайков

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3
Кнорозов

Первое утро в Стамбуле. Щас позавтракаем, потом пойдём гулять

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