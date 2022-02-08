Роскомнадзор обязал Instagram, Netflix, YouTube и другие сайты установить единый счётчик аудитории Статьи редакции
Отказать ведомству сервисы не имеют права.
2 февраля 2022 года комиссия при Роскомнадзоре определила список из 79 сайтов, которые должны установить счётчик Mediascope до 1 марта, пишет РБК со ссылкой на протокол заседания комиссии.
Передавать данные должны будут онлайн-кинотеатры Okko, Premier, ivi, Netflix, «Кинопоиск», новостные агрегаторы «Яндекс.Новости», «Rambler/новости», СМИ2, «Новости@Mail.ru», соцсети Facebook, Instagram, Twitter, YouTube и СМИ «Коммерсантъ», «Эхо Москвы» и другие.
Mediascope до 9 февраля должна предоставить Роскомнадзору график исследования 79 сайтов. Отказаться ведомству сервисы не имеют права, как это сделал в 2019 году «Яндекс», но потом возобновил сотрудничество. Google принципиально отказывается от установки счётчиков аудитории, сообщает издание.
В комиссию при Роскомнадзоре вошли чиновники — замминистра цифрового развития Бэлла Черкасова, заместитель руководителя Роскомнадзора Вадим Субботин и главы крупных медиахолдингов — гендиректор НМГ Светлана Баланова, гендиректор «СТС Медиа» Вячеслав Муругов и другие.
В мае 2021 года в Госдуму внесли законопроект о едином счётчике интернет-аудитории, в июне он был принят. В августе Роскомнадзор разработал порядок передачи данных об аудитории сайтов единому измерителю.
Регулятор начал принимать заявки для выбора единого счётчика в январе 2022 года. Тогда источники «Ведомостей» называли Mediascope единственным претендентом
2 февраля Роскомнадзор выбрал Mediascope единым счётчиком интернет-аудитории. Для передачи данных сайты должны установить специальную программу или передавать их вручную.
Как заебали эти трутни...
Шоб такая хрень была внизу
Контроль. А в конкретном случае деды сверху думают, что таким образом они смогут узнать кто, что, когда и сколько посмотрел. Ну вот представьте, выходит на Нетфликсе докфильм про какого-то оппозиционера, да? Или оппозиционной направленности. Ну и вот деды думают что ХОП — и в воронок вас посадили! А что вы смотрели,в самом деле? Вас Россия не устраивает?! Вы против имеете что-то?!
Как обойти этот ебучий счетчик? Ublock и vpn?
Так его ещё не запустили))00
50% пиздим, еще 40% пиздят друзья/крыша, 10% планктонам. Усе.
да похуй, то что они делают, благодаря этому нихуя не работает
А потом счетчики аудитории скажут ставить в каждый дом, чтоб всякие экстремисты в гости не ходили
Одиночка? Полюбому экстремист какой-то, к нормальным людям гости ходят
Еще и ник "Рыжий"...какой-то батальон tj....
Тебе не страшно такие комменты писать? Воронок уже едет. Рестик арестик
Это правда
ТОже чуть бред но более законный. Так как информация СМИ и их статьи и заголовки это их данные и результат их труда которым гугл воспользовался и соответственно незаконно исопльзовал труд других сми для агрегации в своем сервисе.
Здесь же заставляют насадить зонд
Но чтобы не подумали, и у других есть такие глупые законы, а не только у нас. Но у нас с этим вообще беда. достаточно посомтреть график блокировок мировой с запросами на блокировку. Мы впереди планеты
А что будет, если счетчик не поставят?
Ну пожалуйста поставьте
Очень надеюсь, что пошлют их.
Ору. Про Apple так же писали
Я написал "надеюсь", то бишь это всего лишь моя маленькая мечта, не более. Я прекрасно понимаю, что никто никого не пошлёт.
Ладно
Кого их? Мнение россиян? Да, мнение россиян пошлют :). А счетчики установят.
Тогда их приземлят за жопу
зачем всем на тебя наплевать. Один Гугл не соглашается и пытается не видеть России в упор.
зачем всем на тебя наплевать
бро, сложно
Ой, да кому это когда мешало? Ломом подметать асфальт, вилкой чистить унитаз, круглое таскать, квадратное катать, сажать людей по новым законам задним числом, собирать статистику до статистического события — это же всё так скрепно!
Вот такой когда то был единым. Его надо ставить.
Tjournal еще не прикрутили этот счетчик?
Раздать всем нумера!
Или полное закрытие телеграм в России.
блокирую в фаерволе эту хуйню
Никто не в курсе, где посмотреть официальный список?
Переживаю, надо ли мне ставить 😅
Штож, стало интересно что эта штука собирает, решил локально докинуть их трекер и посмотреть что и как
Нагуглил mediascope web index, видимо тот самый проект, который этим должен заниматься
И вуаля, к ним нельзя зарегаться самому, публичных доков я за 5 минут тоже не нашёл
На сайте вебиндекса есть табличка, которая называется топ-10 ресурсов рунета с аналитикой по посещениям, типов девайсов и тд
И сайты из этого списка никаких запросов на домены медиаскоуп не шлют. Зато почти все шлют кучу данных в Яндекс аналитику
Так что две новости
Плохая - потенциально тонна данных собирается, яндекс аналитика трекает каждый чих юзера
Хорошая - любые плагины для блокировки отслеживания уже должны помогать от этой штуки
Ну вообще многие сайты через вебвизор яндекса пишут все действия пользователя.
Vpn и блокировщики наше все
Приземлились прямо на хуй
Регенерирующие импланты сделаны из стволовых клеток, которые легко получить из жировой ткани пациента.
Я пишу про эмиграцию в Португалию, рассказываю про быт здесь, про трудности и преимущества, про жизнь с детьми на берегу Атлантики, про локальный алкоголь и прочие удовольствия. Всё информационно весомое можно найти по тегу #поравпортугалию . Остальное - для тёмной части моей обогащенной океанским воздухом и красным сухим души. Bem-vindo!
Мужчина испортил полотно фирменной ручкой музея.