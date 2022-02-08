Отказать ведомству сервисы не имеют права.

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2 февраля 2022 года комиссия при Роскомнадзоре определила список из 79 сайтов, которые должны установить счётчик Mediascope до 1 марта, пишет РБК со ссылкой на протокол заседания комиссии.

Передавать данные должны будут онлайн-кинотеатры Okko, Premier, ivi, Netflix, «Кинопоиск», новостные агрегаторы «Яндекс.Новости», «Rambler/новости», СМИ2, «Новости@Mail.ru», соцсети Facebook, Instagram, Twitter, YouTube и СМИ «Коммерсантъ», «Эхо Москвы» и другие.

Mediascope до 9 февраля должна предоставить Роскомнадзору график исследования 79 сайтов. Отказаться ведомству сервисы не имеют права, как это сделал в 2019 году «Яндекс», но потом возобновил сотрудничество. Google принципиально отказывается от установки счётчиков аудитории, сообщает издание.

В комиссию при Роскомнадзоре вошли чиновники — замминистра цифрового развития Бэлла Черкасова, заместитель руководителя Роскомнадзора Вадим Субботин и главы крупных медиахолдингов — гендиректор НМГ Светлана Баланова, гендиректор «СТС Медиа» Вячеслав Муругов и другие.

В мае 2021 года в Госдуму внесли законопроект о едином счётчике интернет-аудитории, в июне он был принят. В августе Роскомнадзор разработал порядок передачи данных об аудитории сайтов единому измерителю.

Регулятор начал принимать заявки для выбора единого счётчика в январе 2022 года. Тогда источники «Ведомостей» называли Mediascope единственным претендентом