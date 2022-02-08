Глаза фигурам на картине ученицы Малевича за 75 млн рублей пририсовал охранник «Ельцин Центра». Он работал первый день Статьи редакции
Мужчина испортил полотно фирменной ручкой музея.
Фигурам на картине ученицы Малевича Анны Лепорской «Три фигуры» глаза пририсовал охранник екатеринбургского «Президентского центра Б.Н. Ельцина», где полотно участвовало в выставке. Об этом на встрече, посвящённой инциденту, рассказал исполнительный директор музея Александр Дроздов. Видео с мероприятия опубликовала у себя в сторис в инстаграме организатор дискуссии Анна Решеткина.
Дроздов отметил, что 60-летний охранник испортил полотно в первый день работы. Он пририсовал глаза фигурам фирменной ручкой «Ельцин Центра». Почему он это сделал, сотрудники музея не знают: они предположили, что у мужчины произошло «помутнение рассудка». После порчи картины охранник пришёл домой и несколько дней не отвечал на звонки из музея, «поскольку очень переживал» из-за произошедшего.
Фигурам на картине Лепорской пририсовали глазки 7 декабря 2021 года. Реставрацию полотна, которое привезли в «Ельцин Центр» из Третьяковской галереи, оценили в 250 тысяч рублей. Первоначально полиция отказывалась возбуждать уголовное дело, посчитав, что «картина своих свойств не утратила». После жалобы Министерства культуры в Генпрокуратуру правоохранители возбудили уголовное дело.
А как же @Православие. Патриотизм. ?
Вы намекаете на то, что надо было нимбы пририсовать? Не совсем ясна ваша концепция)
Точно. Это просто Бэнкси под прикрытием.
И тем не менее он редкостный долбоеб
Кодзима - гений
Почему он это сделал, сотрудники музея не знают: они предположили, что у мужчины произошло «помутнение рассудка». После порчи картины охранник пришёл домой и несколько дней не отвечал на звонки из музея, «поскольку очень переживал» из-за произошедшего.
Творческие натуры - они такие
А вообще, в этой истории смешно буквально всё 😆
Мне тоже понравилось что они только щас(?) посмотрели записи
"Творческие натуры" - в данном случае великовозрастный долбоеб. Нет, я понимаю, если малолетка бескультурная, или приезжий из ближнего зарубежья, но этому челику провериться бы у психиатра.
И что ты этим хотел сказать?
Ты это, полегче, я тебя не оскорблял тут.
Для кого акт самовыражения, а для кого - вандализм. Если отправят под суд, то и поделом.
Пусть самовыражается за свой счет.
Я в курсе истории про съеденный банан. Так что примерно понимаю, о чем ты тут толкуешь. Но подозреваю, что ты просто решил тут потроллить в комментах.
Наврено это ирония про натуры творческие
Это я понял. Просто уже и тут оправдывальщики находятся.
Художника каждый может обидеть.
Логотип авито на скриншоте отлично вписался
Достойно Ельцин-центра.
Эта история становится все больше и больше про искусство. И после того как деды сотрут подрисовки на картины, полный цикл этого перформанса будет завершен а стоимость картины вырастет ещё сильнее
Классическое рассеянство
Супрематическое
Стало только лучше
Ну и конечно завхозы от культуры сейчас под мантры о «сохранении наследия» и гиканье т.н. «творческой интеллигенции» беспощадно уничтожат бесценный образец подлинной народной творческой интенции.
Заходит князь Оболенский в зал. В зале стоит стол, за столом сидят гусары и каждый из них свое мужское достоинство на стол вывалил. На середине стола лежит огромная куча денег. Под потолком летает сочная муха. А в углу лежит связанный поручик Ржевский.
— Господа, а что вы здесь делаете?
— А мы в игру играем. Кому муха на член сядет, то срывает банк.
— A почему Ржевский в углу связанный лежит?
— А поручик Ржевский шулер-с. Он свой член говном намазал-с.
Я в первый день на работе стесняюсь даже покакать сходить, а тут чел картинам глаза пририсовывает
Просто ты не художник
Так давайте нарисуйте такую же но без глазок уже
В жизни.
Нихуя себе перформанс
Самая интеллектуальная профессия в мире
История непростая. Не советую делать скорпоостижных выводов, основательно не вникнув в ситуацию и предварительно не изучив информацию из нескольких источников.
Регенерирующие импланты сделаны из стволовых клеток, которые легко получить из жировой ткани пациента.
Мужчина испортил полотно фирменной ручкой музея.