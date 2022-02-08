Мужчина испортил полотно фирменной ручкой музея.

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Фото The Art Newspaper

Фигурам на картине ученицы Малевича Анны Лепорской «Три фигуры» глаза пририсовал охранник екатеринбургского «Президентского центра Б.Н. Ельцина», где полотно участвовало в выставке. Об этом на встрече, посвящённой инциденту, рассказал исполнительный директор музея Александр Дроздов. Видео с мероприятия опубликовала у себя в сторис в инстаграме организатор дискуссии Анна Решеткина.

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Кто стал виновником этого хулиганства, умопомрачения. Когда мы посмотрели записи, оказалось, что это сотрудник частного охранного предприятия, с которым у нас заключён договор на обеспечение охраны «Ельцин Центра» и музея. Александр Дроздов исполнительный директор «Президентского центра Б.Н.Ельцина»

Дроздов отметил, что 60-летний охранник испортил полотно в первый день работы. Он пририсовал глаза фигурам фирменной ручкой «Ельцин Центра». Почему он это сделал, сотрудники музея не знают: они предположили, что у мужчины произошло «помутнение рассудка». После порчи картины охранник пришёл домой и несколько дней не отвечал на звонки из музея, «поскольку очень переживал» из-за произошедшего.