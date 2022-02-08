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Новости
Яна Ломакина

Глаза фигурам на картине ученицы Малевича за 75 млн рублей пририсовал охранник «Ельцин Центра». Он работал первый день Статьи редакции

Мужчина испортил полотно фирменной ручкой музея.

51 51 комментарий
5059 просмотров
Фото The Art Newspaper

Фигурам на картине ученицы Малевича Анны Лепорской «Три фигуры» глаза пририсовал охранник екатеринбургского «Президентского центра Б.Н. Ельцина», где полотно участвовало в выставке. Об этом на встрече, посвящённой инциденту, рассказал исполнительный директор музея Александр Дроздов. Видео с мероприятия опубликовала у себя в сторис в инстаграме организатор дискуссии Анна Решеткина.

Кто стал виновником этого хулиганства, умопомрачения. Когда мы посмотрели записи, оказалось, что это сотрудник частного охранного предприятия, с которым у нас заключён договор на обеспечение охраны «Ельцин Центра» и музея.

Александр Дроздов
исполнительный директор «Президентского центра Б.Н.Ельцина»

Дроздов отметил, что 60-летний охранник испортил полотно в первый день работы. Он пририсовал глаза фигурам фирменной ручкой «Ельцин Центра». Почему он это сделал, сотрудники музея не знают: они предположили, что у мужчины произошло «помутнение рассудка». После порчи картины охранник пришёл домой и несколько дней не отвечал на звонки из музея, «поскольку очень переживал» из-за произошедшего.

Фигурам на картине Лепорской пририсовали глазки 7 декабря 2021 года. Реставрацию полотна, которое привезли в «Ельцин Центр» из Третьяковской галереи, оценили в 250 тысяч рублей. Первоначально полиция отказывалась возбуждать уголовное дело, посчитав, что «картина своих свойств не утратила». После жалобы Министерства культуры в Генпрокуратуру правоохранители возбудили уголовное дело.

#новости #искусство

51 51 комментарий
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Неведомый коктейль

охранник совершил акт современного искусства, показав всю иронию иллюзии безопасности. пририсовав глаза, он метафорически открыл глаза людям на то, что опасность системе представляет сама система. охранника оправдать, дать премию, картину так и оставить с глазами

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128
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Южный Мика

Наконец-то понимающий человек, возможно ты единственный на всём ТЖ

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4
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Dmitry Ryleev

А как же @Православие. Патриотизм. ?

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0
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Antony Duke

Вы намекаете на то, что надо было нимбы пририсовать? Не совсем ясна ваша концепция)

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1
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Вынужденный чувак

?

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0
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Antony Duke

Точно. Это просто Бэнкси под прикрытием.

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1
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Православный торшер

людям на то, что опасность системе представляет сама система
 На то, что система всегда прикроет своих

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0
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Валерий Парыгин

И тем не менее он редкостный долбоеб

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0
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Дмитрий Родин

Кодзима - гений

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Явный лолипоп

Просто это был еще один ученик Малевича. Или ученик ученицы. Он ждал этого момента десятилетиями и наконец завершил начатое.

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0
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Путин спас Россию

Почему он это сделал, сотрудники музея не знают: они предположили, что у мужчины произошло «помутнение рассудка». После порчи картины охранник пришёл домой и несколько дней не отвечал на звонки из музея, «поскольку очень переживал» из-за произошедшего.
Творческие натуры - они такие

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28
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Путин спас Россию

А вообще, в этой истории смешно буквально всё 😆

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13
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Bkmz Иванов

Мне тоже понравилось что они только щас(?) посмотрели записи

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2
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Ramierl

"Творческие натуры" - в данном случае великовозрастный долбоеб. Нет, я понимаю, если малолетка бескультурная, или приезжий из ближнего зарубежья, но этому челику провериться бы у психиатра.

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–2
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Окончательный фонарь

Чел.
Если бы тебе не сказали, что эти глаза нарисованы ручкой каким-то охранником, ты бы даже близко этого не понял, смотря на картину.

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6
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Ramierl

И что ты этим хотел сказать?

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0
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Окончательный фонарь

Что тебе, дубина, не понять страданий художника, который решился на акт самовыражения, который не был воспринят так называемыми "работниками культуры", которые уничтожили его работу, а самого его наверняка отправили под суд.

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6
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Ramierl

Ты это, полегче, я тебя не оскорблял тут.
Для кого акт самовыражения, а для кого - вандализм. Если отправят под суд, то и поделом.
Пусть самовыражается за свой счет.

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Окончательный фонарь

Ты абсолютно не понимаешь современного искусства.

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0
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Ramierl

Я в курсе истории про съеденный банан. Так что примерно понимаю, о чем ты тут толкуешь. Но подозреваю, что ты просто решил тут потроллить в комментах.

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Bkmz Иванов

Наврено это ирония про натуры творческие

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Ramierl

Это я понял. Просто уже и тут оправдывальщики находятся.

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Плохой танк88

Инкарнация Репина.

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zheka100pudov

Художника каждый может обидеть.

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Maksim Derkach
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16
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Neketa Fo

Логотип авито на скриншоте отлично вписался

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2
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Alexander Golubev

Достойно Ельцин-центра.

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1
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Экспериментальный ящик

Все правильно сделал, бездарные художники даже лицо нарисовать не могут и оставляют как есть, а людям на это «искусство» потом смотреть и воодушевляться

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7
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Значимый паркур

Этот охранник есть на этом фото?

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8
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Устойчивый кран

Александр Кержаков ещё в Зените играл

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3
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Германский Филипп

И до сих пор Кержаков играет в Зените ). Только Михаил, его брат. И не забивает, а пропускает.

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0
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Миллениал флакон

Эта история становится все больше и больше про искусство. И после того как деды сотрут подрисовки на картины, полный цикл этого перформанса будет завершен а стоимость картины вырастет ещё сильнее

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8
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пепси

Классическое рассеянство

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4
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Таблетка Галоперидола

Супрематическое

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1
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Zoid Q
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1
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Германский Филипп

А потом охранник сбежал. Как оказалось, он прятался в инсталляции "Туалет не работает". Она представляет из себя туалет, на котором написано "Туалет не работает". (По мотивам "О чем говорят мужчины")

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5
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Луиджи Вампа

Стало только лучше

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3
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Тюремный калькулятор

На картине заклятье — каждый, оставшийся с ней наедине, испытывает непреодолимое желание пририсовать глаза

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4
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Оладий Лукич

Ну и конечно завхозы от культуры сейчас под мантры о «сохранении наследия» и гиканье т.н. «творческой интеллигенции» беспощадно уничтожат бесценный образец подлинной народной творческой интенции.

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Православный торшер

Заходит князь Оболенский в зал. В зале стоит стол, за столом сидят гусары и каждый из них свое мужское достоинство на стол вывалил. На середине стола лежит огромная куча денег. Под потолком летает сочная муха. А в углу лежит связанный поручик Ржевский.
— Господа, а что вы здесь делаете?
— А мы в игру играем. Кому муха на член сядет, то срывает банк.
— A почему Ржевский в углу связанный лежит?
— А поручик Ржевский шулер-с. Он свой член говном намазал-с.

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3
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Окончательный фонарь

Уже уничтожили. Увы, шедевр утрачен навеки.

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0
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Александр Добриневский

Я в первый день на работе стесняюсь даже покакать сходить, а тут чел картинам глаза пририсовывает

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2
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Оладий Лукич

Просто ты не художник

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4
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miniawe .

Так давайте нарисуйте такую же но без глазок уже

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2
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Быстрый калькулятор

Он работал первый и последний день

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1
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Zoid Q

В жизни.

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Adir Hartmann

Нихуя себе перформанс

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Плохой танк88

Et quis custodiet custodes ipsos?

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N.D

Самая интеллектуальная профессия в мире

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Bkmz Иванов

История непростая. Не советую делать скорпоостижных выводов, основательно не вникнув в ситуацию и предварительно не изучив информацию из нескольких источников.

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Душевный космос

Дайте угадаю, охранник большой любитель самого вкусного пломбира, людей были душевнее и крепкого кулака в жопе!?

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–4
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Первое утро в Стамбуле. Щас позавтракаем, потом пойдём гулять

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5
Новости
Яна Ломакина
Глаза фигурам на картине ученицы Малевича за 75 млн рублей пририсовал охранник «Ельцин Центра». Он работал первый день Статьи редакции

Мужчина испортил полотно фирменной ручкой музея.

Фото The Art Newspaper
51 51 комментарий
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