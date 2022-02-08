Система должна была стать единственной возможностью входа в личный кабинет налогоплательщика.

Налоговое управление США отказалось от использования частной сети идентификации ID.me, позволяющей гражданам подтверждать свою личность с помощью распознавания лица. Об этом говорится в заявлении службы.

«Налоговое управление серьёзно относится к конфиденциальности и безопасности налогоплательщиков, и мы понимаем все опасения. Каждый должен быть уверен, что его личная информация защищена», — написал начальник службы Чарльз Реттиг. Он добавил, что агентство будет использовать методы аутентификации, не связанные с распознаванием лиц.

Управление намеревалось сделать вход по биометрии единственной возможностью получить доступ к личному кабинету налогоплательщика. Пользователи должны были зарегистрировать учётную запись ID.me, отправить копию своего удостоверения личности, счёт за коммунальные услуги и видео-селфи.

Решение службы раскритиковали. Конгрессмены и общественники опасались, что использование распознавания лиц приведёт к нарушению конфиденциальности личных данных. Сенатор-демократ Рон Уайден в открытом письме призвал службу отказаться от системы. Аналогичное обращение опубликовала группа сенаторов-республиканцев. Они указывали на отсутствие прозрачности в отношениях агенства с частной системой ID.me, риски утечек персональной информации и вероятность предвзятости алгоритмов.