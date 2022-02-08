Налоговое управление США отказалось от ПО для распознавания лиц после критики — общественники опасались утечек Статьи редакции
Система должна была стать единственной возможностью входа в личный кабинет налогоплательщика.
Налоговое управление США отказалось от использования частной сети идентификации ID.me, позволяющей гражданам подтверждать свою личность с помощью распознавания лица. Об этом говорится в заявлении службы.
«Налоговое управление серьёзно относится к конфиденциальности и безопасности налогоплательщиков, и мы понимаем все опасения. Каждый должен быть уверен, что его личная информация защищена», — написал начальник службы Чарльз Реттиг. Он добавил, что агентство будет использовать методы аутентификации, не связанные с распознаванием лиц.
Управление намеревалось сделать вход по биометрии единственной возможностью получить доступ к личному кабинету налогоплательщика. Пользователи должны были зарегистрировать учётную запись ID.me, отправить копию своего удостоверения личности, счёт за коммунальные услуги и видео-селфи.
Решение службы раскритиковали. Конгрессмены и общественники опасались, что использование распознавания лиц приведёт к нарушению конфиденциальности личных данных. Сенатор-демократ Рон Уайден в открытом письме призвал службу отказаться от системы. Аналогичное обращение опубликовала группа сенаторов-республиканцев. Они указывали на отсутствие прозрачности в отношениях агенства с частной системой ID.me, риски утечек персональной информации и вероятность предвзятости алгоритмов.
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