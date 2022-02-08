Новости
Яна Ломакина

Налоговое управление США отказалось от ПО для распознавания лиц после критики — общественники опасались утечек Статьи редакции

Система должна была стать единственной возможностью входа в личный кабинет налогоплательщика.

Налоговое управление США отказалось от использования частной сети идентификации ID.me, позволяющей гражданам подтверждать свою личность с помощью распознавания лица. Об этом говорится в заявлении службы.

«Налоговое управление серьёзно относится к конфиденциальности и безопасности налогоплательщиков, и мы понимаем все опасения. Каждый должен быть уверен, что его личная информация защищена», — написал начальник службы Чарльз Реттиг. Он добавил, что агентство будет использовать методы аутентификации, не связанные с распознаванием лиц.

Управление намеревалось сделать вход по биометрии единственной возможностью получить доступ к личному кабинету налогоплательщика. Пользователи должны были зарегистрировать учётную запись ID.me, отправить копию своего удостоверения личности, счёт за коммунальные услуги и видео-селфи.

Решение службы раскритиковали. Конгрессмены и общественники опасались, что использование распознавания лиц приведёт к нарушению конфиденциальности личных данных. Сенатор-демократ Рон Уайден в открытом письме призвал службу отказаться от системы. Аналогичное обращение опубликовала группа сенаторов-республиканцев. Они указывали на отсутствие прозрачности в отношениях агенства с частной системой ID.me, риски утечек персональной информации и вероятность предвзятости алгоритмов.

#новости #биометрия #сша

144 просмотров
5 5 комментариев
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
0
5 комментариев
Популярные
По порядку
Frank Ferd

В России данная проблема отсутствует - все ваши данные и так свободно продаются, можно не волноваться, что вдруг что-то сольют.

Ответить
3
Развернуть ветку
Первоначальный хот-дог

Не то что в России

Ответить
2
Развернуть ветку
Забродившая Дыня

У России свой путь

Ответить
0
Развернуть ветку
Явный лолипоп

Ты куда забрёл?

Ответить
1
Развернуть ветку
Быстрый калькулятор

общественники опасались уточек

Ответить
0
Развернуть ветку
Написать комментарий...
Читать все 5 комментариев
Zhanna Sinelnik
Olá Amigos!

Я пишу про эмиграцию в Португалию, рассказываю про быт здесь, про трудности и преимущества, про жизнь с детьми на берегу Атлантики, про локальный алкоголь и прочие удовольствия. Всё информационно весомое можно найти по тегу #поравпортугалию . Остальное - для тёмной части моей обогащенной океанским воздухом и красным сухим души. Bem-vindo!

11 11 комментариев
5
Новости
Яна Ломакина
Глаза фигурам на картине ученицы Малевича за 75 млн рублей пририсовал охранник «Ельцин Центра». Он работал первый день Статьи редакции

Мужчина испортил полотно фирменной ручкой музея.

Фото The Art Newspaper
51 51 комментарий
36
Twitter
EliteSonicFan @EliteSonicFan
3 3 комментария
8
Кнорозов

Первое утро в Стамбуле. Щас позавтракаем, потом пойдём гулять

7 7 комментариев
5
Twitter
Ипполит Воробьянинов
Тайга.инфо @taygainfo
Депутата от ЕР застрелили в Красноярском крае

https://tayga.info/175778
23 23 комментария
10
Twitter
Вестник Стабильности (анонимный сатирик) @stabilnosti
ВИДЕОФАКТ! Как проходили сегодняшние переговоры Макрона и Путина в Кремле:
9 9 комментариев
11
Наука
Софья Сажнева
Израильские врачи создали имплант, который восстанавливает спинной мозг и лечит до 80% случаев паралича Статьи редакции

Регенерирующие импланты сделаны из стволовых клеток, которые легко получить из жировой ткани пациента.

Центр регенеративной биотехнологии Сагол
47 47 комментариев
260
Twitter
Кузькин отец
Andrey Zakirzyanov @Bezizyanov
Французы восхитились позицией Путина
6 6 комментариев
28
Twitter
Bad Mother Fucker
Пeрзидент Роисси @KermlinRussia
Хотел бы отметить, что этот примат, которого вы только что упомянули, он ведь сидит не за политическую деятельность.
1 1 комментарий
53
Больше статей
null