Новости
Яна Ломакина

Тонга починила свой подводный кабель и восстановила интернет. Связь не работала больше месяца Статьи редакции

Королевство снова соединилось с внешним миром.

Подводные интернет-кабели, изображение CartoGIS ANU

Власти государства Тонга починили единственный подводный интернет-кабель, который 15 января разорвало извержение вулкана в Тихом океане. О восстановлении связи cообщает ABC News со ссылкой на премьер-министра королевства Сиаоси Совалени.

Интернет снова работает на основных островах государства Тонгатапу и Эуа, инженеры начали восстанавливать связь и в других частях королевства. «Я очень рад, что мы снова онлайн», — сказал премьер-министр.

Председатель Tonga Cables Limited Самиуэла Фонда уточнила, что ремонтная бригада завершила соединение оборванного кабеля 21 февраля. Затем инженеры начали 24-часовые испытания, чтобы выявить неисправности. Всё работает без перебоев.

7 февраля SpaceX начала установку станции Starlink на Фиджи, чтобы подключить Тонга к спутниковому интернету, а основатель компании Илон Маск пожертвовал государству 50 спутниковых терминалов. Завершили ли инженеры установку станции, неизвестно.

#новости #связь #тонга

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Константин Дудко

Круто наверное зайти в интернет и увидеть что назревает война

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Павел Каташев
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Gedevan

Круто наверное зайти в интернет и увидеть что назревает война
 И акции Сбера которые ты по глупости купил обвалились.

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Пожарный корабль

7 февраля SpaceX начала установку станции Starlink на Фиджи, чтобы подключить Тонга к спутниковому интернету, а основатель компании Илон Маск пожертвовал государству 50 спутниковых терминалов.
 Завершили ли инженеры установку станции, неизвестно.
 Классика

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3
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Данила Романов

хотяб никто педофилом не стал

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Грубый крюк

главное попасть в новостные заголовки, а что дальше..кто будет интересоваться?

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Igor Antarov

Для начала нужно создать ракетную компанию, заставить ракеты летать, запускать их на орбиту каждые две недели, вывести две тысячи спутников обеспечив покрытие даже над Тонга. Если все получается, можно в принципе не интересоваться тем - интересуется ли кто-то газетными заголовками. https://satellitemap.space/?constellation=starlink

Starlink satellite tracker
Live view of SpaceX starlink satellite constellation and coverage.
satellitemap.space
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Должен мангал

Как они там без тж?

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Chikk

Скоро уже набигут сюда. Жди. :)

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Должен мангал

Ждуля

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Chikk

Там просто утро ещё, скоро нарот проснётся и пойдёт жара общения.

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Должен мангал

Расскажут, как их Илон кинул

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Виталий Чухнов

Машины летают

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Капитальный Артем

Наконец-то смогут часовые бредни Путина послушать.

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Административный корабль

Острова Тонга намыл Ленин лично, и где благодарность?

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solawind

Сейчас они посмотрят что вокруг, охуеют, и обрежут сами

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Саша

И как они до интернетов связь поддерживали с внешним миром.

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Gedevan

Флешками

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Ху Эмай

Ну наконец-то! Мы так рады!

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Незаконный франт

Еее, хорошие новости!

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Daniel Shnaider

Весь мир затаив дыхание следил за починкой.

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Alexey Samarkin

А вы все на Ростелеком жалуетесь :/

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Vadim Zero

Вот они охуеют от новостей с фронтов украины!

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Административный корабль

Королевство снова соединилось с внешним миром
 и немедленно охренело от последних новостей

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Константин Иванов

Они как почитают последние новости снова его обрежут и попросят не восстанавливать.

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Личный череп

Щас опять будут писать на ТонгаДжорнале

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