Тонга починила свой подводный кабель и восстановила интернет. Связь не работала больше месяца Статьи редакции
Королевство снова соединилось с внешним миром.
Власти государства Тонга починили единственный подводный интернет-кабель, который 15 января разорвало извержение вулкана в Тихом океане. О восстановлении связи cообщает ABC News со ссылкой на премьер-министра королевства Сиаоси Совалени.
Интернет снова работает на основных островах государства Тонгатапу и Эуа, инженеры начали восстанавливать связь и в других частях королевства. «Я очень рад, что мы снова онлайн», — сказал премьер-министр.
Председатель Tonga Cables Limited Самиуэла Фонда уточнила, что ремонтная бригада завершила соединение оборванного кабеля 21 февраля. Затем инженеры начали 24-часовые испытания, чтобы выявить неисправности. Всё работает без перебоев.
7 февраля SpaceX начала установку станции Starlink на Фиджи, чтобы подключить Тонга к спутниковому интернету, а основатель компании Илон Маск пожертвовал государству 50 спутниковых терминалов. Завершили ли инженеры установку станции, неизвестно.
Круто наверное зайти в интернет и увидеть что назревает война
Круто наверное зайти в интернет и увидеть что назревает война
И акции Сбера которые ты по глупости купил обвалились.
хотяб никто педофилом не стал
Для начала нужно создать ракетную компанию, заставить ракеты летать, запускать их на орбиту каждые две недели, вывести две тысячи спутников обеспечив покрытие даже над Тонга. Если все получается, можно в принципе не интересоваться тем - интересуется ли кто-то газетными заголовками. https://satellitemap.space/?constellation=starlink
Скоро уже набигут сюда. Жди. :)
Там просто утро ещё, скоро нарот проснётся и пойдёт жара общения.
Машины летают
Сейчас они посмотрят что вокруг, охуеют, и обрежут сами
И как они до интернетов связь поддерживали с внешним миром.
Флешками
Ну наконец-то! Мы так рады!
Весь мир затаив дыхание следил за починкой.
А вы все на Ростелеком жалуетесь :/
Вот они охуеют от новостей с фронтов украины!
Они как почитают последние новости снова его обрежут и попросят не восстанавливать.
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