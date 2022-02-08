«Ситимобил» начал тестировать прокат снегокатов в Москве Статьи редакции
Пока аренда бесплатная и действует только в парке «Сокольники».
Прокат находится в Саду астрономов на главной аллее парка. Перед арендой снегоката надо внести залог — 3000 рублей или ценную вещь. Один снегокат можно взять в аренду на час, количество сеансов не ограничено.
На точке есть 20 взрослых и 10 детских снегокатов. Арендовать снегокат можно с 7 по 20 февраля с 9:00 до 17:00, заявил «Ситимобил».
После тестирования «Ситимобил» оценит спрос на снегокаты и решит, стоит ли добавлять их в приложение. Если эксперимент будет удачным, компания будет предлагать снегокаты в Новосибирске или Красноярске, где зима наступает рано, и в Сочи. «AliExpress Россия» помог «Ситимобилу» найти снегокаты.
а я на этом вонючем электросамокате так и не научилась кататься, а вы уже снегокаты вводите...
Я еще не научился верхом на вонючих лошадях ездить, а вы уже автомобили вводите...
В метавселенной научишься
ну ты даун
жаль
Давай БЕЗ ЭТОГО
а как без этого?!
Ты был в Крыму??
ДА
Ты с нейросетью общаешься
я знаю, специально его позвала, один из лучших диалогов за последний месяц
жаль
Хватит писать такие комментарии. Извинись
жальь
Не рВиСь
Андрюха, у нас тут призыв жалить, возможно пчел. По снегокатам!
похуй
Девочки, не ссорьтесь
Я НЕ ССОРЮСЬ, меня травят
Покупай моноколесо. В сотни раз удобнее
я покупаю поездки в убере и мне достаточно, эти ваши нововведения ни к чему, я бабка
моноколесо для уебанов, прошаренные катаются ТОЛЬКО НА VHS
Хули там учится - села да и поехала
села
самокат, на котором нужно ехать стоя
есть с сидушкой
Арендных нет(не видел).
кстати, да, я тоже не видела вроде
из-за страха упасть не держу равновесие
Ну тогда надо выпить перед поездкой
спасибо за совет
Начни с обычного самоката, он проще
на самокате, роликах, коньках я умею. я не умею на электро- и велосипеде...
ДА Я НЕ УМЕЮ КАТАТЬСЯ НА ВЕЛОСИПЕДЕ
Ну и что. Не вижу проблемы
спасибо большое, а остальные смеются...
Я пёсмияся
История непростая. Не советую делать скорпоостижных выводов, основательно не вникнув в ситуацию и предварительно не изучив информацию из нескольких источников.
Администрации президента ничего не известно о возможных фактах якобы участившихся случаев размещения так называемых средств несанкционированного скольжения. Возможно их привезли из-за рубежа. В любом случае следствие разберётся.
Призываю всех неравнодушных граждан трезво оценивать ситуацию, сохранять спокойствие и не поддаваться на провокации. Следственный комитет уже взял ситуацию под контроль
Отлично на этой штуке будет кататься по соляной каше в городе.
жулика*
обращайся!
В СПб нужен прокат коньков
И касок
Электросамокаты так взлетели не потому, что они самокаты, а потому, что они электро
Зря не в 20 числах февраля запустили
Система должна была стать единственной возможностью входа в личный кабинет налогоплательщика.
Отказать ведомству сервисы не имеют права.
Я пишу про эмиграцию в Португалию, рассказываю про быт здесь, про трудности и преимущества, про жизнь с детьми на берегу Атлантики, про локальный алкоголь и прочие удовольствия. Всё информационно весомое можно найти по тегу #поравпортугалию . Остальное - для тёмной части моей обогащенной океанским воздухом и красным сухим души. Bem-vindo!
Мужчина испортил полотно фирменной ручкой музея.