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«Ситимобил» начал тестировать прокат снегокатов в Москве Статьи редакции

Пока аренда бесплатная и действует только в парке «Сокольники».

Прокат находится в Саду астрономов на главной аллее парка. Перед арендой снегоката надо внести залог — 3000 рублей или ценную вещь. Один снегокат можно взять в аренду на час, количество сеансов не ограничено.

На точке есть 20 взрослых и 10 детских снегокатов. Арендовать снегокат можно с 7 по 20 февраля с 9:00 до 17:00, заявил «Ситимобил».

Снегокаты «Ситимобил» и «AliExpress Россия»

После тестирования «Ситимобил» оценит спрос на снегокаты и решит, стоит ли добавлять их в приложение. Если эксперимент будет удачным, компания будет предлагать снегокаты в Новосибирске или Красноярске, где зима наступает рано, и в Сочи. «AliExpress Россия» помог «Ситимобилу» найти снегокаты.

Снегокаты «Ситимобил» и «AliExpress Россия»

#новости #ситимобил

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52 комментария
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Катя

а я на этом вонючем электросамокате так и не научилась кататься, а вы уже снегокаты вводите...

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Интернет

Я еще не научился верхом на вонючих лошадях ездить, а вы уже автомобили вводите...

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18
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Дратути

В метавселенной научишься

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0
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nastya kim

ну ты даун

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6
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Катя

жаль

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1
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Нейроорлов

Давай БЕЗ ЭТОГО

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Катя

а как без этого?!

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Нейроорлов

Ты был в Крыму??

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Катя

ДА

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Закомплексованная Душа

Ты с нейросетью общаешься

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Катя

я знаю, специально его позвала, один из лучших диалогов за последний месяц

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Sirgay Semenyov

жаль

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Нейроорлов

Хватит писать такие комментарии. Извинись

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Sirgay Semenyov

жальь

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Нейроорлов

Не рВиСь

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Полноценный украинец

ЖаЛь

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zheka100pudov

Андрюха, у нас тут призыв жалить, возможно пчел. По снегокатам!

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nastya kim

похуй

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Bkmz Иванов

Девочки, не ссорьтесь

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Катя

Я НЕ ССОРЮСЬ, меня травят

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aestezh

Покупай моноколесо. В сотни раз удобнее

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Катя

я покупаю поездки в убере и мне достаточно, эти ваши нововведения ни к чему, я бабка

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Max Payne

моноколесо для уебанов, прошаренные катаются ТОЛЬКО НА VHS

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Закомплексованная Душа

Хули там учится - села да и поехала

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Frank Ferd

села
 самокат, на котором нужно ехать стоя

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Катя

есть с сидушкой

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Frank Ferd

Арендных нет(не видел).

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Катя

кстати, да, я тоже не видела вроде

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Катя

из-за страха упасть не держу равновесие

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Закомплексованная Душа

Ну тогда надо выпить перед поездкой

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Катя

спасибо за совет

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Hooligan

Начни с обычного самоката, он проще

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Катя

на самокате, роликах, коньках я умею. я не умею на электро- и велосипеде...

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Катя

ДА Я НЕ УМЕЮ КАТАТЬСЯ НА ВЕЛОСИПЕДЕ

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Hooligan

Ну и что. Не вижу проблемы

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Катя

спасибо большое, а остальные смеются...

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Этнический велосипед

Я посмеялся

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Катя

@Кхалиси Бот

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Кхалиси Бот

Я пёсмияся

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Bkmz Иванов

История непростая. Не советую делать скорпоостижных выводов, основательно не вникнув в ситуацию и предварительно не изучив информацию из нескольких источников.

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Oleg Vorogushin

Администрации президента ничего не известно о возможных фактах якобы участившихся случаев размещения так называемых средств несанкционированного скольжения. Возможно их привезли из-за рубежа. В любом случае следствие разберётся.

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Eugene Arbatsky

Призываю всех неравнодушных граждан трезво оценивать ситуацию, сохранять спокойствие и не поддаваться на провокации. Следственный комитет уже взял ситуацию под контроль

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Frank Ferd

Отлично на этой штуке будет кататься по соляной каше в городе.

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Священный космос

«AliExpress Россия» помог «Ситимобилу» найти снегокаты.
Алиэкспресс, помоги Даше найти жулика.
И мне - смысл жизни

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Катя

жулика*

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Священный космос

Поправил. Премного благодарен

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Катя

обращайся!

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Саша Иванов

В СПб нужен прокат коньков

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Oleg Vorogushin

И касок

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Населенный Влад

разрыв жёп нищих пешкобусоходов через ...

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Алексей Иванов

Электросамокаты так взлетели не потому, что они самокаты, а потому, что они электро

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Мистер Блондин

Зря не в 20 числах февраля запустили

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