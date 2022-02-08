Пока аренда бесплатная и действует только в парке «Сокольники».

Прокат находится в Саду астрономов на главной аллее парка. Перед арендой снегоката надо внести залог — 3000 рублей или ценную вещь. Один снегокат можно взять в аренду на час, количество сеансов не ограничено.

На точке есть 20 взрослых и 10 детских снегокатов. Арендовать снегокат можно с 7 по 20 февраля с 9:00 до 17:00, заявил «Ситимобил».

Снегокаты «Ситимобил» и «AliExpress Россия»

После тестирования «Ситимобил» оценит спрос на снегокаты и решит, стоит ли добавлять их в приложение. Если эксперимент будет удачным, компания будет предлагать снегокаты в Новосибирске или Красноярске, где зима наступает рано, и в Сочи. «AliExpress Россия» помог «Ситимобилу» найти снегокаты.

Снегокаты «Ситимобил» и «AliExpress Россия»