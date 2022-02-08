Силовики пришли по 60 адресам.

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Около 200 сотрудников полиции, следствия и СОБР начали обыски примерно по 60 адресам, где располагаются жилкомсервисы, дорожные предприятия и их подрядчики. Об этом пишет «Фонтанка». Информацию подтвердила изданию «Деловой Петербург» пресс-служба МВД.

По данным издания, силовики пришли в организации во многих районах города, например, Выборгском, Приморском и Фрунзенском. Следственные мероприятия провели по просьбе администрации города. По предварительным данным, обыски организовали из-за некачественной уборки снега в городе, сообщил источник РИА «Новости».

Дополнено. В прокуратуре объяснили обыски возбуждением уголовных дел из-за хищений денежных средств. Перед этим ведомство проверяло предприятия, отвечающие за содержание улично-дорожной сети и кровель в зимнее время.

Правительство Петербурга и лично губернатора Александра Беглова раскритиковали за плохую уборку снега в городе. Жители жаловались на неубранный снег, гололёд и сосульки. Во время обильного снегопада и гололёда в травмпунктах собирались очереди из пострадавших.

17 января прокуратура Петербурга заявила, что начала проверку сообщений в соцсетях о «некачественной уборке города». Там собрались оценить, как соблюдаются требования федерального законодательства при обработке дорог и пешеходных зон противогололедными материалами с учетом «нестабильных погодных условий».