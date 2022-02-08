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Новости
Яна Ломакина

Полиция Петербурга провела массовые обыски в жилкомсервисах из-за некачественной уборки снега в городе Статьи редакции

Силовики пришли по 60 адресам.

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Около 200 сотрудников полиции, следствия и СОБР начали обыски примерно по 60 адресам, где располагаются жилкомсервисы, дорожные предприятия и их подрядчики. Об этом пишет «Фонтанка». Информацию подтвердила изданию «Деловой Петербург» пресс-служба МВД.

По данным издания, силовики пришли в организации во многих районах города, например, Выборгском, Приморском и Фрунзенском. Следственные мероприятия провели по просьбе администрации города. По предварительным данным, обыски организовали из-за некачественной уборки снега в городе, сообщил источник РИА «Новости».

Дополнено. В прокуратуре объяснили обыски возбуждением уголовных дел из-за хищений денежных средств. Перед этим ведомство проверяло предприятия, отвечающие за содержание улично-дорожной сети и кровель в зимнее время.

Правительство Петербурга и лично губернатора Александра Беглова раскритиковали за плохую уборку снега в городе. Жители жаловались на неубранный снег, гололёд и сосульки. Во время обильного снегопада и гололёда в травмпунктах собирались очереди из пострадавших.

17 января прокуратура Петербурга заявила, что начала проверку сообщений в соцсетях о «некачественной уборке города». Там собрались оценить, как соблюдаются требования федерального законодательства при обработке дорог и пешеходных зон противогололедными материалами с учетом «нестабильных погодных условий».

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К критике властей присоединился Сергей Шнуров: тезисы не оспаривают, но его самого подозревают в «заказе» и связях с Евгением Пригожиным.

#новости #петербург

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aliftin

Не проще ли было выгнать такое количество силовиков на уборку снега?

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33
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Священный космос

Инагент что ли?

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18
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aliftin

Нет пока. Забавно, несколько лет назад у меня был вариант защитить диссертацию о обыске в сфере it, но я подумал что это не особо интересная тема и не стал продолжать работу.

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8
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Священный космос

Щас бы сам обыскивал, был бы в шоколаде

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2
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aliftin

Не так - сейчас бы обыскивали, основываясь на моих рекомендациях по проведению этого мероприятия.

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3
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Священный космос

Ну тебе наверное перепадало чтото

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0
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aliftin

На не преподающих кандидатов всем поебать в этой стране.

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3
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Zn-otstc

но тема исследовалась?

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0
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aliftin

У меня были наработки, просто нужно было развить тему в нужную сторону. И самое грустное что я начал этим заниматься и готовил литературу, гонял на обыски, а потом забил хуй и все потерял. Такие дела.

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1
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Zn-otstc

Непредусмотрительно. И печально(
В этой стране, все равно, работать не будет, но для общего развития было бы интересно.

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0
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Православный торшер

забил и все потерял
 Правильно сделал.

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Южный Мика

Доброе утро. Выспался хоть?

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Священный космос

Болею

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Южный Мика

Да кто сейчас не болеет :)

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Священный космос

Не обесценивай

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1
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Южный Мика

Не обесцениваю, просто у нас например половина офиса слегла. Кого не слышу — у всех такая же фигня

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Священный космос

У меня обострение хронической болячки. Не ковид, к счастью

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1
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Илья Брайченко

Видел бы ты Петербург сейчас.
На мостовых лужи глубиной по щиколотку, потому что воде некуда уходить, из-за больших сугробов на обочинах.
Тут 200 человек - это капля в море. Не уверен, что масштабе городе и 20.000 справятся.

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Южный Мика

Зато можно вставать с колен

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Михаил Ефименко

Такие штуки закупить.

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Untiy

Подумал что обыски провели у недовольных качеством уборки

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23
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Священный космос

Это уже после того как никаких нарушений у подрядчиков и жилкомсервисов не найдут

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6
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Oldfag TV

Вот не с тех начинают, да

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1
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Неведомый коктейль

а чё искали-то

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11
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Условный чайник

Лопаты

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15
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Неведомый коктейль

швабры конфискуют

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4
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Kirill Semin

Где лопата?

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0
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Tauraloke Esteru

В шутке.

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Жаль

Снег

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Виктор Ганелес

«По указанным адресам снега не обнаружено, так что всё оке»

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2
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Dimakey Lekko

обыски
из-за некачественной уборки снега
Ищут украденный здравый смысл?

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12
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Chikk

Обнаружили массовые хищения лопат и мётел. Теперь можно будет написать следующий заголовок, обвинив во всём организованную группу лиц. :)

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Ваша Закладко

сосули

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Дальнейший Мурод

убирать снег? - нахуй надо
устроить "проверки" типа мы не виноваты и пытаемся что-то сделать - всегда пожалуйста!

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5
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Rudolf Cunningham

Плюсовая температура, снег тает - пора.

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5
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Либеральный чувак

Говорят, что когда сотрудников МВД станет 60 миллионов, они в один день придут к остальным жителям, перешли это сообщение своим друзьям чтобы были готовы

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3
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Ilia Gurtovoy
Масяня. Эпизод 152. Доппельгангер
Это типа антиутопия. По некоторым параметрам. Разумеется не имеющая ничего общего с реальностью…
m.youtube.com
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3
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Коровка спасла Россию

А когда 140 млн - то и ходить не надо, все рядом)

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2
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Илья Брайченко

Это относительно чистая улица.
Просто вышел из кафе и снял то что есть.

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3
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Южный Мика

Откуда деньги на кафе? Не предатель ли родины ты случайно???

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2
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Соколов Андрей

Иноагент

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1
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Ziggy Stardust

Сука, ну неужели так сложно соединить водосточную трубу с ливнёвкой, чтобы вода утекала сразу в канализацию, а не тебе под ноги.

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0
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Недоперепил

Вроде там вообще нет ливневки. Лужи вокруг никуда не утекают. Да и потом если не будет промежутка, лёд будет нарастать в трубе, пока она не свалится к чертям.

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Ziggy Stardust

Да я вообще говорю, много где в центре это можно было сделать. Меньше воды с крыш окажется на тротуаре - меньше луж будет в принципе. А за опытом и технологиями при необходимости можно отправиться в условную Финляндию.

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Южный Мика

О, вместо того чтобы придти к карикатуре на губернатора они решили стрелочника найти. Кайф чо

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2
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Дальнейший Мурод

У Питера есть карикатура на губера? Я думал городом стул управляет… или камень…

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2
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Дальнейший Мурод

Хотя не, даже от них было бы меньше вреда

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2
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Руслан

Снег является государственной собственностью Российской Федерации принадлежащее на праве собственности Российской Федерации и администрации города Санкт-Петербург. Уничтожение снега будет приравниваться к порче общественного имущества. УК РФ Статья 214. Вандализм. Наказывается штрафом в размере до сорока тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех месяцев, либо обязательными работами на срок до трехсот шестидесяти часов, либо исправительными работами на срок до одного года, либо арестом на срок до трех месяцев.

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2
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Илья Брайченко

Из-за отсутствующей уборки снега и воды.
Вчера имел огромное удовольствие идти по одной из главных улиц на Петроградке по щиколотку в воде. Сука, по щиколотку!

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1
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Соколов Андрей

Не нравится,пиздуй из России!,©

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Виктор Ганелес

@Илья Брайченко
Я думаю, это был сарказм
Там же (с) стоит

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Соколов Андрей

Беглов, сука, заебал. Калинский район наряду с выборгским не чистят вообще.

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2
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Южный Мика

У тебя тоже обыск проведём, подожди час

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Быстрый калькулятор

Силовики пришли по 60 адресам и убрали снег сами

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Andrew Sychev

Лопаты искали?

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Арчи

А я то думаю, че во дворе с самого утра какой-то движ по уборке снега, никогда такого не было, а тут вдруг решили

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Южный Мика

Справедливости ради у меня тут под домом всю зиму скребут два раза в день машинами, заебали уже даже. Но вот что удивительно — толку-то нихуя, т.е. вот вообще.

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Поправка конституции

Представляю это примерно так:

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Левая повесточка

Оттепель

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Fedor Andreev

Ну вы поняли теперь схему - заваливаете значит снегом входы-выходы в городской суд и вам сразу и снег везде почистят и проверки начнут! В экстренных случаях ещё можно нассать поверх сугробов сами знаете какое слово :)

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amd

Искали украденый снег

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Tarquin @Tarquin_Helmet
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Я пишу про эмиграцию в Португалию, рассказываю про быт здесь, про трудности и преимущества, про жизнь с детьми на берегу Атлантики, про локальный алкоголь и прочие удовольствия. Всё информационно весомое можно найти по тегу #поравпортугалию . Остальное - для тёмной части моей обогащенной океанским воздухом и красным сухим души. Bem-vindo!

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