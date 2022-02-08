Полиция Петербурга провела массовые обыски в жилкомсервисах из-за некачественной уборки снега в городе Статьи редакции
Силовики пришли по 60 адресам.
Около 200 сотрудников полиции, следствия и СОБР начали обыски примерно по 60 адресам, где располагаются жилкомсервисы, дорожные предприятия и их подрядчики. Об этом пишет «Фонтанка». Информацию подтвердила изданию «Деловой Петербург» пресс-служба МВД.
По данным издания, силовики пришли в организации во многих районах города, например, Выборгском, Приморском и Фрунзенском. Следственные мероприятия провели по просьбе администрации города. По предварительным данным, обыски организовали из-за некачественной уборки снега в городе, сообщил источник РИА «Новости».
Дополнено. В прокуратуре объяснили обыски возбуждением уголовных дел из-за хищений денежных средств. Перед этим ведомство проверяло предприятия, отвечающие за содержание улично-дорожной сети и кровель в зимнее время.
Правительство Петербурга и лично губернатора Александра Беглова раскритиковали за плохую уборку снега в городе. Жители жаловались на неубранный снег, гололёд и сосульки. Во время обильного снегопада и гололёда в травмпунктах собирались очереди из пострадавших.
17 января прокуратура Петербурга заявила, что начала проверку сообщений в соцсетях о «некачественной уборке города». Там собрались оценить, как соблюдаются требования федерального законодательства при обработке дорог и пешеходных зон противогололедными материалами с учетом «нестабильных погодных условий».
Не проще ли было выгнать такое количество силовиков на уборку снега?
Нет пока. Забавно, несколько лет назад у меня был вариант защитить диссертацию о обыске в сфере it, но я подумал что это не особо интересная тема и не стал продолжать работу.
Не так - сейчас бы обыскивали, основываясь на моих рекомендациях по проведению этого мероприятия.
На не преподающих кандидатов всем поебать в этой стране.
но тема исследовалась?
У меня были наработки, просто нужно было развить тему в нужную сторону. И самое грустное что я начал этим заниматься и готовил литературу, гонял на обыски, а потом забил хуй и все потерял. Такие дела.
Непредусмотрительно. И печально(
В этой стране, все равно, работать не будет, но для общего развития было бы интересно.
Видел бы ты Петербург сейчас.
На мостовых лужи глубиной по щиколотку, потому что воде некуда уходить, из-за больших сугробов на обочинах.
Тут 200 человек - это капля в море. Не уверен, что масштабе городе и 20.000 справятся.
Такие штуки закупить.
Подумал что обыски провели у недовольных качеством уборки
Вот не с тех начинают, да
Где лопата?
В шутке.
Снег
«По указанным адресам снега не обнаружено, так что всё оке»
обыски
из-за некачественной уборки снега
Ищут украденный здравый смысл?
Обнаружили массовые хищения лопат и мётел. Теперь можно будет написать следующий заголовок, обвинив во всём организованную группу лиц. :)
сосули
Плюсовая температура, снег тает - пора.
А когда 140 млн - то и ходить не надо, все рядом)
Это относительно чистая улица.
Просто вышел из кафе и снял то что есть.
Иноагент
Сука, ну неужели так сложно соединить водосточную трубу с ливнёвкой, чтобы вода утекала сразу в канализацию, а не тебе под ноги.
Вроде там вообще нет ливневки. Лужи вокруг никуда не утекают. Да и потом если не будет промежутка, лёд будет нарастать в трубе, пока она не свалится к чертям.
Да я вообще говорю, много где в центре это можно было сделать. Меньше воды с крыш окажется на тротуаре - меньше луж будет в принципе. А за опытом и технологиями при необходимости можно отправиться в условную Финляндию.
Снег является государственной собственностью Российской Федерации принадлежащее на праве собственности Российской Федерации и администрации города Санкт-Петербург. Уничтожение снега будет приравниваться к порче общественного имущества. УК РФ Статья 214. Вандализм. Наказывается штрафом в размере до сорока тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех месяцев, либо обязательными работами на срок до трехсот шестидесяти часов, либо исправительными работами на срок до одного года, либо арестом на срок до трех месяцев.
Из-за отсутствующей уборки снега и воды.
Вчера имел огромное удовольствие идти по одной из главных улиц на Петроградке по щиколотку в воде. Сука, по щиколотку!
Не нравится,пиздуй из России!,©
@Илья Брайченко
Я думаю, это был сарказм
Там же (с) стоит
Беглов, сука, заебал. Калинский район наряду с выборгским не чистят вообще.
Лопаты искали?
А я то думаю, че во дворе с самого утра какой-то движ по уборке снега, никогда такого не было, а тут вдруг решили
Представляю это примерно так:
Оттепель
Ну вы поняли теперь схему - заваливаете значит снегом входы-выходы в городской суд и вам сразу и снег везде почистят и проверки начнут! В экстренных случаях ещё можно нассать поверх сугробов сами знаете какое слово :)
Искали украденый снег
Я пишу про эмиграцию в Португалию, рассказываю про быт здесь, про трудности и преимущества, про жизнь с детьми на берегу Атлантики, про локальный алкоголь и прочие удовольствия. Всё информационно весомое можно найти по тегу #поравпортугалию . Остальное - для тёмной части моей обогащенной океанским воздухом и красным сухим души. Bem-vindo!
Мужчина испортил полотно фирменной ручкой музея.
Пока одни удивлялись, как президенты двух стран вообще слышат друг друга на таком расстоянии, другие превращали стол в объект для мемов.
Пока это лишь превью портативного ПК от Valve, но по ним уже можно понять, как ощущается устройство и насколько комфортно на нём играть.