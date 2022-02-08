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Sasha Shambilova

Минздрав утвердил дату выдачи QR-кодов по антителам: получить их можно будет с 21 февраля Статьи редакции

Голикова анонсировала выдачу с января, но её несколько раз откладывали из-за отсутствия нужных документов.

Минздрав утвердил приказ, согласно которому QR по наличию антителам к Covid -19 начнут выдавать с 21 февраля. Документ опубликовали на официальном портале правовой информации.

По словам вице-премьера Татьяны Голиковой, сертификат будет действовать полгода и содержать информацию о наличии положительного результата теста на антитела. Это позволит получить QR-код тем, кто привился иностранными вакцинами. Если человек сдал положительный ПЦР-тест, но ему не поставили официальный диагноз Covid-19, сроки сертификата продлят до года.

О новых правилах выдачи сертификатах рассказала в декабре Голикова. Тогда она заявила, что новые правила начнут действовать с января 2022 года. Позже она объявила, что соответствующие постановления и приказы должны быть приняты до 1 февраля.

После этого в Минцифры сообщили, что в эту дату выдача QR-кодов по антителам не началась. Ведомство не получило методологию работы, а необходимые изменения не внесли в нормативную правовую базу.

#новости #вакцинация #qrкоды #covid19

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Прозрачный завод

Когда уже дынька привьется то?

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Ze Katze

QR-Дыня

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Прозрачный завод

@согласен

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Anton NS
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Ivan

Хотел бустернуться, но заболел 🤧

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Alex A

не парься - омикрону плевать на бустер

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Romula Daraa

но люди с бустером переносят легче

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Alex A

хорошо если так и данные корректны. это файзер ?

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Alex Blush

А чё, не пришитым, но переболевшим тоже так можно?🥺

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Владислав Недзвецкий

Казалось бы а хули не сразу то

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xxx xxx

Ваще пахуй

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FUNKADELIC
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Максим Шпилёв

И зачем он нужен?

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да так

В документе написано, что сертификат формируется однократно при отсутствии прививок и сведений о болезни. То есть если человек получил сертификат, а через полгода переболел повторно, этим он уже воспользоваться не сможет? А в чем смысл

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Валенок

по болезни дадут новый код

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Artem Tanygin

не указывают какой именно тест на антитела, на какие именно антитела и количество антител видимо не важно.

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Владислав Недзвецкий

Процедура взятия на антител на анализ

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