Минздрав утвердил дату выдачи QR-кодов по антителам: получить их можно будет с 21 февраля Статьи редакции
Голикова анонсировала выдачу с января, но её несколько раз откладывали из-за отсутствия нужных документов.
Минздрав утвердил приказ, согласно которому QR по наличию антителам к Covid -19 начнут выдавать с 21 февраля. Документ опубликовали на официальном портале правовой информации.
По словам вице-премьера Татьяны Голиковой, сертификат будет действовать полгода и содержать информацию о наличии положительного результата теста на антитела. Это позволит получить QR-код тем, кто привился иностранными вакцинами. Если человек сдал положительный ПЦР-тест, но ему не поставили официальный диагноз Covid-19, сроки сертификата продлят до года.
О новых правилах выдачи сертификатах рассказала в декабре Голикова. Тогда она заявила, что новые правила начнут действовать с января 2022 года. Позже она объявила, что соответствующие постановления и приказы должны быть приняты до 1 февраля.
После этого в Минцифры сообщили, что в эту дату выдача QR-кодов по антителам не началась. Ведомство не получило методологию работы, а необходимые изменения не внесли в нормативную правовую базу.
QR-Дыня
Хотел бустернуться, но заболел 🤧
не парься - омикрону плевать на бустер
но люди с бустером переносят легче
хорошо если так и данные корректны. это файзер ?
А чё, не пришитым, но переболевшим тоже так можно?🥺
Казалось бы а хули не сразу то
Ваще пахуй
И зачем он нужен?
В документе написано, что сертификат формируется однократно при отсутствии прививок и сведений о болезни. То есть если человек получил сертификат, а через полгода переболел повторно, этим он уже воспользоваться не сможет? А в чем смысл
по болезни дадут новый код
не указывают какой именно тест на антитела, на какие именно антитела и количество антител видимо не важно.
Процедура взятия на антител на анализ
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