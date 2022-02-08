Голикова анонсировала выдачу с января, но её несколько раз откладывали из-за отсутствия нужных документов.

Минздрав утвердил приказ, согласно которому QR по наличию антителам к Covid -19 начнут выдавать с 21 февраля. Документ опубликовали на официальном портале правовой информации.

По словам вице-премьера Татьяны Голиковой, сертификат будет действовать полгода и содержать информацию о наличии положительного результата теста на антитела. Это позволит получить QR-код тем, кто привился иностранными вакцинами. Если человек сдал положительный ПЦР-тест, но ему не поставили официальный диагноз Covid-19, сроки сертификата продлят до года.

О новых правилах выдачи сертификатах рассказала в декабре Голикова. Тогда она заявила, что новые правила начнут действовать с января 2022 года. Позже она объявила, что соответствующие постановления и приказы должны быть приняты до 1 февраля.

После этого в Минцифры сообщили, что в эту дату выдача QR-кодов по антителам не началась. Ведомство не получило методологию работы, а необходимые изменения не внесли в нормативную правовую базу.