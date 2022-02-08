В России происходит аморализм — это самая тяжелая вещь. Это адаптация к насилию, это разрушение общих представлений, ответственности, способности к сочувствию и сопереживанию. Это можно назвать лагерной моралью — умри ты сегодня, а я завтра. Замкнутость доверия, способность к сопереживанию только к ближайшим людям.

