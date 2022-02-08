Правительство РФ утвердило концепцию регулирования криптовалют: их не запретят, пользователей будут идентифицировать Статьи редакции
Для проведения операций с криптовалютой гражданам России придётся пройти идентификацию и открыть кошелёк в банке.
Правительство РФ утвердило концепцию законодательного регулирования оборота цифровых валют. Это произошло почти через три недели после того, как Центробанк предложил полностью запретить криптовалюты в России, а Минфин выступил против этого.
По данным РБК, Минфин и ЦБ должны подготовить совместный законопроект к 18 февраля. Правительство считает, что полное отсутствие регулирования криптовалют (или их запрет) приведёт к росту доли теневой экономики и случаев мошенничества.
Главное из концепции
Основная цель регулирования — «интеграция механизма оборота цифровых валют в финансовую систему и обеспечение контроля за денежными потоками».
- Инвесторов разделят на квалифицированных и неквалифицированных.
- Предполагается лицензирование криптовалютных площадок, у которых должны быть «финансовые подушки безопасности по ликвидности и достаточности капитала», это будет обеспечивать интересы граждан.
- Появятся организаторы системы цифровых валют — ими смогут стать банки с универсальной лицензией. Они будут идентифицировать участников транзакций, в том числе по имени, адресу электронной почты, номеру телефона, данным банковского счета и паспортным данным.
- Для идентификации участников транзакций также будут использовать данные из даркнета.
- Для отслеживания платежей будут использовать сервис «Прозрачный блокчейн». По словам правительства, он позволит определять параметры «нормальных, подозрительных и высокорисковых транзакции».
При покупке или продаже цифровой валюты оператор обмена цифровых валют будет передавать организатору системы информацию о криптовалютном кошельке клиента и о деталях этой операции.
- Иностранные криптобиржи должны будут открыть представительство и интегрироваться с национальной системой обмена цифровых валют. Они не смогут выводить денежные средства клиентов на счета, отличные от счета клиента у организатора системы.
- Надзор за рынком криптовалют будет у Минфина, Росфинмониторинга, ФНС, Минцифры, Генпрокуратуры и ЦБ.
И смысл этой крипты, если анонимность помножили на ноль?
Да
Поясни
Я слушаю Замая, извини
Я не спец (хотя учусь), но анонимность там заканчивается на этапе регистрации на бирже, куда надо подать документы. Суть в прозрачности и отслеживаемости переводов, а так же в технических особенностях блокчейна. Анонимность кошелька - ерунда.
Ну не в коматозных транзакциях и конских платежах - это точно. :)
там кстати изначально заложена супер прозрачность, за счет чего супер надежность и пр.
анонимность это на ТЖ
анонимность это на ТЖ
@Плохие Шутки вам тут шутку подвезли, принимайте. :)
Крипта никогда не была анонимной. Все транзакции отслеживаются, просто они обезличены. А смысл крипты (конкретно биткоина) в автономном существовании от централизованных финансовых систем и попытке сбежать от поганой инфляции, которую вызывают центральные банки.
А для тех, кому нужна анонимность есть: p2p переводы, миксеры, монеро
обезличены
Привет! А ты настоящий Oxxxymiron?
Когда интервью с Дудем???
Это омикрон
ЦБ учит модные слова.
идентифицировать и классифицировать участников криптовалютных операций с использованием данных из социальных сетей и Даркнет ("скрытая сеть" - сегмент интернета, который скрыт из общего доступа, соединение устанавливается между доверенными пирами (участниками) в зашифрованном виде, с использованием нестандартных портов и протоколов);
Никому не стало лучше
с использованием нестандартных портов и протоколов
«Прозрачный блокчейн» - это как водянистая вода типа, только блокчейн
Нужно экспертное мнение
@Семь потомков Ноя
Похуймайним
Так ведь крипта создавалось для того, чтобы быть анонимной и работать вне банков и гос. структур. Сюр
Наконец-то хоть что-то адекватное. Это говно давно пора было зарегулировать
Море опечаток, перечитай плес(9((
Браво
Номерной знак согласно ГОСТ Р 50577-93
Ладно. Только интернет не переломайте
думается биржи нахуй их пошлют
Ты налог платишь бирже на тебя похуй
Здравый смысл тут победил, не все потеряно.
Хотя пока ещё не известно, чем всё закончится
Письмо уже дошло в Страсбургский суд.
Для проведения операций с криптовалютой гражданам России придётся пройти идентификацию и открыть кошелёк в банке.
Сначала сервис будет доступен только продавцам из США.
Пользователь пытается сохранить в памяти «утерянное искусство» и, помимо архивирования мелодий, общается с их авторами. Последний — композитор Nokia.