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Артём Мазанов

Правительство РФ утвердило концепцию регулирования криптовалют: их не запретят, пользователей будут идентифицировать Статьи редакции

Для проведения операций с криптовалютой гражданам России придётся пройти идентификацию и открыть кошелёк в банке.

Правительство РФ утвердило концепцию законодательного регулирования оборота цифровых валют. Это произошло почти через три недели после того, как Центробанк предложил полностью запретить криптовалюты в России, а Минфин выступил против этого.

По данным РБК, Минфин и ЦБ должны подготовить совместный законопроект к 18 февраля. Правительство считает, что полное отсутствие регулирования криптовалют (или их запрет) приведёт к росту доли теневой экономики и случаев мошенничества.

Главное из концепции

  • Основная цель регулирования — «интеграция механизма оборота цифровых валют в финансовую систему и обеспечение контроля за денежными потоками».

  • Инвесторов разделят на квалифицированных и неквалифицированных.
  • Предполагается лицензирование криптовалютных площадок, у которых должны быть «финансовые подушки безопасности по ликвидности и достаточности капитала», это будет обеспечивать интересы граждан.
  • Появятся организаторы системы цифровых валют — ими смогут стать банки с универсальной лицензией. Они будут идентифицировать участников транзакций, в том числе по имени, адресу электронной почты, номеру телефона, данным банковского счета и паспортным данным.
  • Для идентификации участников транзакций также будут использовать данные из даркнета.
  • Для отслеживания платежей будут использовать сервис «Прозрачный блокчейн». По словам правительства, он позволит определять параметры «нормальных, подозрительных и высокорисковых транзакции».

  • При покупке или продаже цифровой валюты оператор обмена цифровых валют будет передавать организатору системы информацию о криптовалютном кошельке клиента и о деталях этой операции.

  • Иностранные криптобиржи должны будут открыть представительство и интегрироваться с национальной системой обмена цифровых валют. Они не смогут выводить денежные средства клиентов на счета, отличные от счета клиента у организатора системы.
  • Надзор за рынком криптовалют будет у Минфина, Росфинмониторинга, ФНС, Минцифры, Генпрокуратуры и ЦБ.

#новости #запреткрипты

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Вынужденный чувак

Набиуллина учуяла поток крипты, протекающей мимо её карманов

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25
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Значимый паркур

Лучше бы дальше занималась своим важным делом - изменением ключевой ставки на 0,25 процентных пункта

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3
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Прозрачный завод

Обесценивание

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Офицерский утюг

Центробанк предложил полностью запретить криптовалюты
И решила запретить его нахуй.

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Chikk

И смысл этой крипты, если анонимность помножили на ноль?

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Прозрачный завод

А разве смысл был в анонимности?

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пепси

Да

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Прозрачный завод

Нет

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пепси

Поясни

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Прозрачный завод

Я все что хотел пояснил в альбоме красота и уродство, дальше сам

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пепси

Я слушаю Замая, извини

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6
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Прозрачный завод

Жесть

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Денис Туряница

Я не спец (хотя учусь), но анонимность там заканчивается на этапе регистрации на бирже, куда надо подать документы. Суть в прозрачности и отслеживаемости переводов, а так же в технических особенностях блокчейна. Анонимность кошелька - ерунда.

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Chikk

Ну не в коматозных транзакциях и конских платежах - это точно. :)

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anton platonov

там кстати изначально заложена супер прозрачность, за счет чего супер надежность и пр.
анонимность это на ТЖ

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Chikk

анонимность это на ТЖ
 @Плохие Шутки вам тут шутку подвезли, принимайте. :)

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Комиссар

Крипта никогда не была анонимной. Все транзакции отслеживаются, просто они обезличены. А смысл крипты (конкретно биткоина) в автономном существовании от централизованных финансовых систем и попытке сбежать от поганой инфляции, которую вызывают центральные банки.

А для тех, кому нужна анонимность есть: p2p переводы, миксеры, монеро

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Chikk

обезличены

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Прозрачный завод

Открыл кошелек в банке

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Иллюзия Постоянства

Привет! А ты настоящий Oxxxymiron?

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Прозрачный завод

Да 😏

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Зелёный Мох

Когда интервью с Дудем???

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Прозрачный завод

Мох

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Батискаф бомжа

Это омикрон

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Значимый паркур

Для идентификации участников транзакций также будут использовать данные из даркнета
Что?

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Chikk

ЦБ учит модные слова.

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Артём Мазанов

идентифицировать и классифицировать участников криптовалютных операций с использованием данных из социальных сетей и Даркнет ("скрытая сеть" - сегмент интернета, который скрыт из общего доступа, соединение устанавливается между доверенными пирами (участниками) в зашифрованном виде, с использованием нестандартных портов и протоколов);

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Значимый паркур

Спасибо, но лучше не стало

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Артём Мазанов

Никому не стало лучше

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Alexander the Nth

с использованием нестандартных портов и протоколов

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Неизбежный татарин

Для идентификации участников транзакций также будут использовать данные из даркнета

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anton platonov

«Прозрачный блокчейн» - это как водянистая вода типа, только блокчейн

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Значимый паркур

Специальный господрядчик сделает специальный сервис за миллиард на PHP и MySQL и назовет его "Прозрачный блокчейн". Это будет непрозрачный не блокчейн, но на то и кавычки

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Поэтический волк

Все очень плохо.

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Мистер Блондин

Нужно экспертное мнение
@Семь потомков Ноя

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Семь потомков Ноя

Похуймайним

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Имя Фамилия

Так ведь крипта создавалось для того, чтобы быть анонимной и работать вне банков и гос. структур. Сюр

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Джордж Харви

Наконец-то хоть что-то адекватное. Это говно давно пора было зарегулировать

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Bogdan K.

Море опечаток, перечитай плес(9((

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Selfish Ledger

Браво

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BTopHuk

Номерной знак согласно ГОСТ Р 50577-93

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Hooligan

Ладно. Только интернет не переломайте

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Иркутский Гоша

Типа с рублёвым мошенничеством они разобрались.

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Сергей Ахрем

думается биржи нахуй их пошлют

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Selfish Ledger

Ты налог платишь бирже на тебя похуй

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Александр Дмуховский

Здравый смысл тут победил, не все потеряно.
Хотя пока ещё не известно, чем всё закончится

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Новости
Артём Мазанов
Правительство РФ утвердило концепцию регулирования криптовалют: их не запретят, пользователей будут идентифицировать Статьи редакции

Для проведения операций с криптовалютой гражданам России придётся пройти идентификацию и открыть кошелёк в банке.

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