Производитель тренажёров Peloton уволил 2800 сотрудников и включил в их выходное пособие годовую подписку на тренировки Статьи редакции
Компания сменила гендиректора.
Крупный американский производитель тренажёров для дома и оборудования для фитнеса Peloton объявил о плане сокращения издержек и реструктуризации, который включает сокращение 2,8 тысяч сотрудников, следует из заявления компании. Это примерно 20% рабочей силы, уточняет The Wall Street Journal.
В выходное пособие сотрудников руководство включило годовую подписку на онлайн-тренировки. «Ежемесячное членство в Peloton будет бесплатным для уволенных членов команды ещё на 12 месяцев», — объявило руководство компании, добавив, что подписка стала дополнением к «значительным денежном выплатам», размер которых зависит от должности и стажа.
Сооснователь Peloton Джон Фоули покинул должность гендиректора компании. Его пост займёт бывший финансовый директор Spotify и Netflix Барри Маккарти.
После заявления Peloton о смене руководства и начале реструктуризации акции компании подскочили в цене на 20%. Аналитики объяснили реакцию инвесторов тем, что в компании давно назрели перемены. В пандемию, когда фитнес-центры были закрыты, спрос на домашние тренажёры резко вырос. Но компания не смогла отреагировать на это: покупатели жаловались на многомесячные задержки товара и массово отменяли заказы. После возобновления работы фитнес-центров рыночная стоимость компании упала с 50 миллиардов долларов до 9,8 миллиарда.
"Эффективные" менеджеры - наивысшее зло, порождённое современной цивилизацией.
И что плохого в оптимизации работы компании путем сокращений?
Особенно в бюджетных организациях))))))))))))))))))
Да где угодно
Ну да, 1 человек может работать за 4ых за прибавку к зп +20%. В каждой организации в РФ наоптимизировали так, что либо часы работы сократили, либо сотрудников просто нет, особенно в час пик.
То, что в некоторых бюджетных организациях из-за оптимизаций и тупости менеджеров все идет по пизде - не значит, что оптимизация это априори плохо.
Всем похуй. И бюджетникам еще хуже, т.к. на них похуй в двойне. 2 окна работает на всю почту или мфц? Ну штурмуй звонками целый день горячую линию. Может поможет в ЭТОТ РАЗ. Это же не частные организации, которые ты можешь поменять.
Нет.
Сначала раздувают штат различного рода bullshit jobs, потом героически его сокращают. Инвесторы рады, менеджеры рады. А крайними остаются работяги.
Так же работает менеджмент в принципе. Сначала создай проблему, а потом реши.
Следующие крепкие хозяйственники. Айтишники на подсосе.
это вообще с другой оперы.
распусти сейчас половину всех менеджеров-бюджетников - ничего не поменяется. да и бумагу сэкономим.
Возьми свои слова обратно, пёс
Никакие, только атжуманья, бигит и гяря.
Кхе
А история с сексом в большом городе это какая-то многоходовочка была? Явно использование бренда с ними согласовали
Артист вину не признал.
Компания сменила гендиректора.
Я тут завел блог в телеграме, чтоб сливать туда все подряд из того, что лень постить на тж или в инст. Можно срать в комментах (иначе зачем это всё)
Решила освоить новую профессию, раз даже незнакомцы говорят, что пора начать зарабатывать. Узнала, что государство субсидирует доп.образование.
Редакция нашего блога не гарантирует, что анекдот будет новым или смешным.
— Папа, папа, а почему наша бабушка по двору зигзагами бегает? — Кому бабушка, а кому и тёща! Подай-ка, сынок, новую обойму!