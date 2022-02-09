Новости
Яна Ломакина

Производитель тренажёров Peloton уволил 2800 сотрудников и включил в их выходное пособие годовую подписку на тренировки Статьи редакции

Компания сменила гендиректора.

Крупный американский производитель тренажёров для дома и оборудования для фитнеса Peloton объявил о плане сокращения издержек и реструктуризации, который включает сокращение 2,8 тысяч сотрудников, следует из заявления компании. Это примерно 20% рабочей силы, уточняет The Wall Street Journal.

В выходное пособие сотрудников руководство включило годовую подписку на онлайн-тренировки. «Ежемесячное членство в Peloton будет бесплатным для уволенных членов команды ещё на 12 месяцев», — объявило руководство компании, добавив, что подписка стала дополнением к «значительным денежном выплатам», размер которых зависит от должности и стажа.

Сооснователь Peloton Джон Фоули покинул должность гендиректора компании. Его пост займёт бывший финансовый директор Spotify и Netflix Барри Маккарти.

После заявления Peloton о смене руководства и начале реструктуризации акции компании подскочили в цене на 20%. Аналитики объяснили реакцию инвесторов тем, что в компании давно назрели перемены. В пандемию, когда фитнес-центры были закрыты, спрос на домашние тренажёры резко вырос. Но компания не смогла отреагировать на это: покупатели жаловались на многомесячные задержки товара и массово отменяли заказы. После возобновления работы фитнес-центров рыночная стоимость компании упала с 50 миллиардов долларов до 9,8 миллиарда.

#новости

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Frank Ferd

"Эффективные" менеджеры - наивысшее зло, порождённое современной цивилизацией.

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Astraeus

И что плохого в оптимизации работы компании путем сокращений?

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7
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Al

Особенно в бюджетных организациях))))))))))))))))))

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5
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Astraeus

Да где угодно

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1
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Al

Ну да, 1 человек может работать за 4ых за прибавку к зп +20%. В каждой организации в РФ наоптимизировали так, что либо часы работы сократили, либо сотрудников просто нет, особенно в час пик.

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7
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Astraeus

То, что в некоторых бюджетных организациях из-за оптимизаций и тупости менеджеров все идет по пизде - не значит, что оптимизация это априори плохо.

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6
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Очередной Данила

Трудовые отношения должны регулироваться законом

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Al

Всем похуй. И бюджетникам еще хуже, т.к. на них похуй в двойне. 2 окна работает на всю почту или мфц? Ну штурмуй звонками целый день горячую линию. Может поможет в ЭТОТ РАЗ. Это же не частные организации, которые ты можешь поменять.

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4
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Astraeus

Нет.

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Frank Ferd

Сначала раздувают штат различного рода bullshit jobs, потом героически его сокращают. Инвесторы рады, менеджеры рады. А крайними остаются работяги.

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2
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Сергій Осипчук

Так же работает менеджмент в принципе. Сначала создай проблему, а потом реши.

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Frank Ferd

Следующие крепкие хозяйственники. Айтишники на подсосе.

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Max Payne

это вообще с другой оперы.
распусти сейчас половину всех менеджеров-бюджетников - ничего не поменяется. да и бумагу сэкономим.

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Дима Орлов

Возьми свои слова обратно, пёс

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Революционный турник

подписка стала дополнением к «значительным денежном выплатам»
Кокийе выплоты мне положыны?

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aliftin

Никакие, только атжуманья, бигит и гяря.

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Николай Бойко
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1
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Рпош Ашршщ

Кхе

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плюшевый батон

А история с сексом в большом городе это какая-то многоходовочка была? Явно использование бренда с ними согласовали

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Новости
Яна Ломакина
На рэпера Моргенштерна завели дело о пропаганде наркотиков — из-за татуировки с коноплёй в клипах Статьи редакции

Артист вину не признал.

Фото из инстаграма Моргенштерна 
75 75 комментариев
26
Новости
Яна Ломакина
Производитель тренажёров Peloton уволил 2800 сотрудников и включил в их выходное пособие годовую подписку на тренировки Статьи редакции

Компания сменила гендиректора.

19 19 комментариев
15
Twitter
Кузькин отец
Dmitry Kolezev @kolezev
На Моргенштерна составили протокол за татутировку с листами конопли на теле. Провели "лингво-ботаническую экспертизу"!

При этом у меня возле дома в магазине по-прежнему продается конопляный чай трех видов с листами конопли на этикетке. Не говоря уж про косметику Hempz.
6 6 комментариев
9
Олег Ивахнов
Старший единорожек88
Еще больше Ивахнова (извините)

Я тут завел блог в телеграме, чтоб сливать туда все подряд из того, что лень постить на тж или в инст. Можно срать в комментах (иначе зачем это всё)

https://t.me/cherezha

13 13 комментариев
5
Twitter
Кузькин отец
Проф. Преображенский @prof_preobr
Вы спрашиваете, кто, если не Путин, может быть лидером России?
Вот человек.
Из Питера, кстати.
Он может быть лидером нашей страны.
Отличным лидером.
Просто послушайте его.
10 10 комментариев
23
Twitter
VladimirV
DW на русском @dw_russian
60% европейцев поддерживают идею вступления Евросоюза или НАТО на защиту Украины в случае вторжения со стороны России, следует из опроса, проведенного Европейским советом по международной политике
28 28 комментариев
15
Маковая Соломка
Верующий Мика
Заводы стоят, одни блогеры в стране

Решила освоить новую профессию, раз даже незнакомцы говорят, что пора начать зарабатывать. Узнала, что государство субсидирует доп.образование.

13 13 комментариев
5
Twitter
Кузькин отец
Janssen–Cilag @JanssenSillag
Это уже путенский прогресс????
6 6 комментариев
13
Oldfag TV

Редакция нашего блога не гарантирует, что анекдот будет новым или смешным.

— Папа, папа, а почему наша бабушка по двору зигзагами бегает? — Кому бабушка, а кому и тёща! Подай-ка, сынок, новую обойму!

4 4 комментария
4
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