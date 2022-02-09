Крупный американский производитель тренажёров для дома и оборудования для фитнеса Peloton объявил о плане сокращения издержек и реструктуризации, который включает сокращение 2,8 тысяч сотрудников, следует из заявления компании. Это примерно 20% рабочей силы, уточняет The Wall Street Journal.

В выходное пособие сотрудников руководство включило годовую подписку на онлайн-тренировки. «Ежемесячное членство в Peloton будет бесплатным для уволенных членов команды ещё на 12 месяцев», — объявило руководство компании, добавив, что подписка стала дополнением к «значительным денежном выплатам», размер которых зависит от должности и стажа.

После заявления Peloton о смене руководства и начале реструктуризации акции компании подскочили в цене на 20%. Аналитики объяснили реакцию инвесторов тем, что в компании давно назрели перемены. В пандемию, когда фитнес-центры были закрыты, спрос на домашние тренажёры резко вырос. Но компания не смогла отреагировать на это: покупатели жаловались на многомесячные задержки товара и массово отменяли заказы. После возобновления работы фитнес-центров рыночная стоимость компании упала с 50 миллиардов долларов до 9,8 миллиарда.