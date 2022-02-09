На рэпера Моргенштерна завели дело о пропаганде наркотиков — из-за татуировки с коноплёй в клипах Статьи редакции
Артист вину не признал.
Полиция Набережных Челнов составила на рэпера Моргенштерна административный протокол из-за пропаганды наркотиков в трёх его клипах, сообщает ТАСС со ссылкой на источник. Информацию подтвердил адвокат исполнителя.
Поводом для возбуждения дела стала татуировка на груди артиста. Специалисты Набережночелнинского государственного педагогического университета, проводившие лингво-ботаническую экспертизу, обнаружили, что по её краям изображено «растение, похожее на коноплю».
Кроме того, специалисты Московского научно-практического центра наркологии департамента здравоохранения Москвы нашли в клипах Моргенштерна «множественные сцены, формирующие у зрителя ассоциативные связи между допустимостью незаконного потребления продуктов растения конопля и достижением успеха, лояльное отношение к незаконному употреблению наркотических средств, а также побуждающие интерес к культивированию наркосодержащих растений и незаконному их употреблению». Речь идёт о клипах «Новая волна», El problema и Yung Hefner.
«Получается, что при наличии данной татуировки, что бы Моргенштерн ни говорил и что бы он ни пел, по мнению полицейского, все это будет пропагандой наркотиков», — считает адвокат рэпера Сергей Жорин. Сам артист вину не признал.
Административное дело из-за пропаганды наркотиков заводят на Моргенштерна не впервые. Летом 2021 года его оштрафовали по этой статье из-за клипов «Розовое вино — 2» и Family. В конце ноября глава Следственного комитета Александр Бастрыкин обвинил музыканта в «торговле наркотиками через соцсети». После этого рэпер покинул Россию.
лингво-ботаническую экспертизу
Так тут не лингво-ботаническая нужна, а мемически-насмехательная …
«cum our»
Конче наш
*Произошло оскорбление целого региона РФ*
Ваше последнее слово?
конопля: растет в поле
рандомный следак в поисках премии: а нет ли здесь пропаганды?
Арестовать поле и всех кто там был.
И арестующих, так как в их зрачках отражалась конопопля во время ареста. А это тоже пропаганда.
Они написали слово "конопля" в протоколе. Рецидивисты.
Показывал пальцем на растение похожее на коноплю , а не бил его палкой, тем самым формируя положительное отношение к норкотекам
И кто носит одежду конопляную
Да что уж там разбираться, всех кто носит одежду.
Провести обыски на полях
Можно ли посадить землю?
Попытки высечь море уже были в истории
666 на ебале верующих не оскорбляет? Проще было бы это навязать, хотя может ещё докинут.
Моргенштерн это такой молоток в третьем дарк соулсе
Так и запишем. Оскорбление чувств верующих в дарк соул.
Пропаганда немецкого насилия в состоянии наркотического опьянения против верующих.
У него там ещё и череп с ножом в голове. Пропаганда ненависти или суицида.
Да и ебало слишком европейское, соответственно поддерживает корпус НАТО.
Он же казах вроде
в это время в челнах...
https://t.me/Cbpub/27631
Российская Федерация, Сидоровка.
а это челны пару лет назад, 19 год)
https://kazanreporter.ru/news/30947_zaderzan-ustanovivsij-mogilu-vladimira-putina-v-nabereznyh-celnah
но нет, челны не протестный город ни разу. это моногород, большая часть работает на камазе, который входит в ростех, конечно. такой же город едра, как и многие региональные города. и да, там в 90-ые и 00-ые было очень "весело", сравнимо с казанским феноменом
наоборот, типо в казани уличные банды были особенно сильны, про это и книги писали и сериал собираются снимать, сейчас кастинг проходит
тоже челны, 2013 год. у этого чувака уже дети, наверное есть)
до сих пор не понял, что с ними происходит?
может просто работяги на завод идут, я хз. но там по большей части синяки и всякие неблагополучные челики живут
Как перестать охуевать с новостей в этом блядском государстве
Только перестав их читать
Кратковременный эффект. Новости будут приходить в словах друзей, родственников и знакомых. Новости будут встречать тебя на полках продуктового магазина. Потом новости постучат в дверь в 6 утра.
Уехать или [описание действий предусмотренных статьями ст.277-282.2 УК]
Значок с крестиком обычно помогает...
А потом можно билет в одну сторону купить, тренд событий "Проблемы 2024" уже сейчас задаётся его бреднями про ядерную войну из-за Крыма. А общество до сих пор не может принять того факта, что оно в 2014-м ошиблось выбрав сторону Путина и всё ни как не оклемается.
Скоро война и весь этот милый вздор будет восприниматься с грустью.
Думаю, не будет войны
Ботоксный трясёт оружием и своим вялым только для того, чтобы на него обратили внимание
Война еще 8 лет назад началась
Сколько штрафов можно взять...
Последственный уже на каком-то шоу давал показания, что дилеры и сутенеры у него одни и те же со всеми присутствующими в студии депутатами
Я как-то летом увидел под забором куст конопли, мне теперь куда эмигрировать?
Я провёл свою экспертизу и обнаружил листья Датистки(Datisca cannabina). Не запрещённое растение
за пропаганду сатанизма ещё можно
Я даже знаю какой эксперт углядел дело в татуировке.
Бастрыкин залупой
лояльное отношение к незнакомому употреблению наркотических средств
@Яна Ломакина
сегодня не выспалась наверное. Вторая подряд статья с ошибкой
Это не я, это эксперты 🤡
Нет ты
Клевета(
дада
хоспади да отъебитесь вы от человека
лучше расследуйте коррупцию кремля
Ну ничего, скоро очередные выборы и неожиданно все перестанут быть развратителями русских детей
И вот еще вопросик, а труселя его следаки изучали? Соответствуют ли они Кодексу Строителя Путинизма?
Набережные Челны возбудились
"Специалисты Набережночелнинского государственного педагогического университета" проведут любую лингво-биологическую, духовно-физическую и морально-химическую экспертизы из-за которых ты сядешь
Неужели Соловей был прав, что типа государство видит в Моргене какую-то большую угрозу, что мол слишком у него большая база влияния, и типа не дай Бог он скажет "выходить на улицы".
Тем временем в родной Тульской области на гербе поселка Епифань
Я тут завел блог в телеграме, чтоб сливать туда все подряд из того, что лень постить на тж или в инст. Можно срать в комментах (иначе зачем это всё)
Редакция нашего блога не гарантирует, что анекдот будет новым или смешным.
— Папа, папа, а почему наша бабушка по двору зигзагами бегает? — Кому бабушка, а кому и тёща! Подай-ка, сынок, новую обойму!
Компания сменила гендиректора.
Артист вину не признал.
Решила освоить новую профессию, раз даже незнакомцы говорят, что пора начать зарабатывать. Узнала, что государство субсидирует доп.образование.