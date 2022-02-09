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Новости
Яна Ломакина

На рэпера Моргенштерна завели дело о пропаганде наркотиков — из-за татуировки с коноплёй в клипах Статьи редакции

Артист вину не признал.

75 75 комментариев
4687 просмотров
Фото из инстаграма Моргенштерна 

Полиция Набережных Челнов составила на рэпера Моргенштерна административный протокол из-за пропаганды наркотиков в трёх его клипах, сообщает ТАСС со ссылкой на источник. Информацию подтвердил адвокат исполнителя.

Поводом для возбуждения дела стала татуировка на груди артиста. Специалисты Набережночелнинского государственного педагогического университета, проводившие лингво-ботаническую экспертизу, обнаружили, что по её краям изображено «растение, похожее на коноплю».

Кроме того, специалисты Московского научно-практического центра наркологии департамента здравоохранения Москвы нашли в клипах Моргенштерна «множественные сцены, формирующие у зрителя ассоциативные связи между допустимостью незаконного потребления продуктов растения конопля и достижением успеха, лояльное отношение к незаконному употреблению наркотических средств, а также побуждающие интерес к культивированию наркосодержащих растений и незаконному их употреблению». Речь идёт о клипах «Новая волна», El problema и Yung Hefner.

«Получается, что при наличии данной татуировки, что бы Моргенштерн ни говорил и что бы он ни пел, по мнению полицейского, все это будет пропагандой наркотиков», — считает адвокат рэпера Сергей Жорин. Сам артист вину не признал.

Административное дело из-за пропаганды наркотиков заводят на Моргенштерна не впервые. Летом 2021 года его оштрафовали по этой статье из-за клипов «Розовое вино — 2» и Family. В конце ноября глава Следственного комитета Александр Бастрыкин обвинил музыканта в «торговле наркотиками через соцсети». После этого рэпер покинул Россию.

Разборы
Екатерина Кузнецова
Государство против Моргенштерна: от дел за «пропаганду» наркотиков до отмены концертов. Хронология конфликта Статьи редакции

Рэпер прежде отшучивался от обвинений в «развращении молодёжи», а теперь жертвует деньги на благотворительность после угроз и отменяет выступления.

Скриншот из клипа Моргенштерна «Pablo»

#новости #музыка #моргенштерн #наркотики

75 75 комментариев
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75 комментариев
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FOX

лингво-ботаническую экспертизу

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84
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Правоохранительный хот-дог

Здравствуйте!

Как доктор лингво-ботанических наук я разочарован вашим комментарием. Возможно, проведу его экспертизу.

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8
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k. wintermute

Так тут не лингво-ботаническая нужна, а мемически-насмехательная …

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0
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Лекарственный Никита

переводили "конопля" с латыни

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2
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ununnamed

«cum our»

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2
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Лекарственный Никита

кончай наш

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7
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Ферман спас Россию

Конче наш

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7
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Dmitry Sursin

*Произошло оскорбление целого региона РФ*
Ваше последнее слово?

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3
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Неприятный микрофон

и пробовали, она ли это

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1
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Случайный пёс_анон

а скажите что-нибудь на ботаническом

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1
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Трансгендолет

конопля: растет в поле
 рандомный следак в поисках премии: а нет ли здесь пропаганды?

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50
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Al

Арестовать поле и всех кто там был.

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17
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Трансгендолет

И арестующих, так как в их зрачках отражалась конопопля во время ареста. А это тоже пропаганда.

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22
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заказ наряд

Они написали слово "конопля" в протоколе. Рецидивисты.

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5
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hallybarton

Показывал пальцем на растение похожее на коноплю , а не бил его палкой, тем самым формируя положительное отношение к норкотекам

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1
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Slow Dimon

И кто носит одежду конопляную

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3
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Slow Dimon

Да что уж там разбираться, всех кто носит одежду.

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3
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Ферман спас Россию

Провести обыски на полях

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1
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VladimirV

Можно ли посадить землю?

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0
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Он Самый

Попытки высечь море уже были в истории

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PRIME XXVII

666 на ебале верующих не оскорбляет? Проще было бы это навязать, хотя может ещё докинут.

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22
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Лекарственный Никита

да и слово "моргенштерн" немецкое...оправдание нацизма

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26
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Посторонний блик

Morgenstern — "утренняя звезда", отсылка к Люциферу. Тут и придумывать ничего не нужно.

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25
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Ферман спас Россию

Моргенштерн это такой молоток в третьем дарк соулсе

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5
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Друз Фаруэл

Так и запишем. Оскорбление чувств верующих в дарк соул.

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2
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Сергей Лукин

Пропаганда немецкого насилия в состоянии наркотического опьянения против верующих.

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0
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PRIME XXVII

У него там ещё и череп с ножом в голове. Пропаганда ненависти или суицида.

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9
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Митрандир

Да и ебало слишком европейское, соответственно поддерживает корпус НАТО.

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2
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Ферман спас Россию

Он же казах вроде

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0
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Заслуженный ключ

белудж

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0
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Лекарственный Никита

все преступники в Набережных Челнах пойманы

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19
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Some Dude

в это время в челнах...
https://t.me/Cbpub/27631

КБ
Это зомби-апокалипсис какой-то.
Российская Федерация, Сидоровка.
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7
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Some Dude

а это челны пару лет назад, 19 год)
https://kazanreporter.ru/news/30947_zaderzan-ustanovivsij-mogilu-vladimira-putina-v-nabereznyh-celnah
но нет, челны не протестный город ни разу. это моногород, большая часть работает на камазе, который входит в ростех, конечно. такой же город едра, как и многие региональные города. и да, там в 90-ые и 00-ые было очень "весело", сравнимо с казанским феноменом

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3
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Лекарственный Никита

Опять троцкисткие элементы на западные деньги дискредитируют власть

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2
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Лекарственный Никита

А в чем казанский феномен? Криминала не было что ли?

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2
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Some Dude

наоборот, типо в казани уличные банды были особенно сильны, про это и книги писали и сериал собираются снимать, сейчас кастинг проходит

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0
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Some Dude

тоже челны, 2013 год. у этого чувака уже дети, наверное есть)

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Стас Фарбер

до сих пор не понял, что с ними происходит?

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Some Dude

может просто работяги на завод идут, я хз. но там по большей части синяки и всякие неблагополучные челики живут

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0
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Подлинный бинокль

ВДНХ, фонтан

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19
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Руслан Астратов

Как перестать охуевать с новостей в этом блядском государстве

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14
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Никита

Только перестав их читать

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1
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Он Самый

Кратковременный эффект. Новости будут приходить в словах друзей, родственников и знакомых. Новости будут встречать тебя на полках продуктового магазина. Потом новости постучат в дверь в 6 утра.

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4
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Он Самый

Уехать или [описание действий предусмотренных статьями ст.277-282.2 УК]

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1
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Dmitry Sursin

Значок с крестиком обычно помогает...
А потом можно билет в одну сторону купить, тренд событий "Проблемы 2024" уже сейчас задаётся его бреднями про ядерную войну из-за Крыма. А общество до сих пор не может принять того факта, что оно в 2014-м ошиблось выбрав сторону Путина и всё ни как не оклемается.

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1
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Ферман спас Россию

Скоро война и весь этот милый вздор будет восприниматься с грустью.

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0
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Руслан Астратов

Думаю, не будет войны

Ботоксный трясёт оружием и своим вялым только для того, чтобы на него обратили внимание

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1
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Рыжий

Война еще 8 лет назад началась

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0
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Роман Александров

Сколько штрафов можно взять...

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14
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Седой фитиль

Им придется брать биопсию с места татуировки что бы проверить ее на канабиоиды. Иначе это техническая конопля.

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8
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Ферман спас Россию

Последственный уже на каком-то шоу давал показания, что дилеры и сутенеры у него одни и те же со всеми присутствующими в студии депутатами

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3
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Кот Эхолот

Я как-то летом увидел под забором куст конопли, мне теперь куда эмигрировать?

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6
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Заслуженный ключ

В Конопляндию

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Даулет Тургалиев

Я провёл свою экспертизу и обнаружил листья Датистки(Datisca cannabina). Не запрещённое растение

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5
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Правоохранительный хот-дог

Лингво-ботаническая экспертиза покажет, что cannabina похоже на cannabis

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2
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Неприятный микрофон
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5
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FOX
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4
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outsider man

за пропаганду сатанизма ещё можно

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2
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Друз Фаруэл

Я даже знаю какой эксперт углядел дело в татуировке.

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2
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Руслан Астратов

Бастрыкин залупой

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Революционный турник

лояльное отношение к незнакомому употреблению наркотических средств
@Яна Ломакина
сегодня не выспалась наверное. Вторая подряд статья с ошибкой

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Яна Ломакина

Это не я, это эксперты 🤡

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5
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Путин спас Россию

Нет ты

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0
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Яна Ломакина

Клевета(

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2
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Рабочий щит

А где там татушка с марькой?

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0
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Рабочий щит

А..., бля. Типичная полиция набережных членов в глазах, видят всякую хуйню

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3
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Семейный Макс

А череп это пропаганда суицида

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савен

дада

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савен

хоспади да отъебитесь вы от человека
лучше расследуйте коррупцию кремля

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Daniil Minashkin

Ну ничего, скоро очередные выборы и неожиданно все перестанут быть развратителями русских детей

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Друз Фаруэл

И вот еще вопросик, а труселя его следаки изучали? Соответствуют ли они Кодексу Строителя Путинизма?

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Коровка спасла Россию

Набережные Челны возбудились

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0
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hallybarton

"Специалисты Набережночелнинского государственного педагогического университета" проведут любую лингво-биологическую, духовно-физическую и морально-химическую экспертизы из-за которых ты сядешь

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0
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Егор Владимирович

Неужели Соловей был прав, что типа государство видит в Моргене какую-то большую угрозу, что мол слишком у него большая база влияния, и типа не дай Бог он скажет "выходить на улицы".

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0
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Сергей Рубцов

Тем временем в родной Тульской области на гербе поселка Епифань

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0
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Кузькин отец
Janssen–Cilag @JanssenSillag
Это уже путенский прогресс????
6 6 комментариев
12
Офтоп
oh yeah?!
лолкдаун
5 5 комментариев
25
Олег Ивахнов
Старший единорожек88
Еще больше Ивахнова (извините)

Я тут завел блог в телеграме, чтоб сливать туда все подряд из того, что лень постить на тж или в инст. Можно срать в комментах (иначе зачем это всё)

https://t.me/cherezha

13 13 комментариев
5
Oldfag TV

Редакция нашего блога не гарантирует, что анекдот будет новым или смешным.

— Папа, папа, а почему наша бабушка по двору зигзагами бегает? — Кому бабушка, а кому и тёща! Подай-ка, сынок, новую обойму!

4 4 комментария
4
Новости
Яна Ломакина
Производитель тренажёров Peloton уволил 2800 сотрудников и включил в их выходное пособие годовую подписку на тренировки Статьи редакции

Компания сменила гендиректора.

19 19 комментариев
15
Новости
Яна Ломакина
На рэпера Моргенштерна завели дело о пропаганде наркотиков — из-за татуировки с коноплёй в клипах Статьи редакции

Артист вину не признал.

Фото из инстаграма Моргенштерна 
75 75 комментариев
26
Twitter
VladimirV
DW на русском @dw_russian
60% европейцев поддерживают идею вступления Евросоюза или НАТО на защиту Украины в случае вторжения со стороны России, следует из опроса, проведенного Европейским советом по международной политике
28 28 комментариев
16
Маковая Соломка
Верующий Мика
Заводы стоят, одни блогеры в стране

Решила освоить новую профессию, раз даже незнакомцы говорят, что пора начать зарабатывать. Узнала, что государство субсидирует доп.образование.

13 13 комментариев
5
Twitter
Кузькин отец
Dmitry Kolezev @kolezev
На Моргенштерна составили протокол за татутировку с листами конопли на теле. Провели "лингво-ботаническую экспертизу"!

При этом у меня возле дома в магазине по-прежнему продается конопляный чай трех видов с листами конопли на этикетке. Не говоря уж про косметику Hempz.
6 6 комментариев
9
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