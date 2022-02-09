Артист вину не признал.

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Фото из инстаграма Моргенштерна

Полиция Набережных Челнов составила на рэпера Моргенштерна административный протокол из-за пропаганды наркотиков в трёх его клипах, сообщает ТАСС со ссылкой на источник. Информацию подтвердил адвокат исполнителя.

Поводом для возбуждения дела стала татуировка на груди артиста. Специалисты Набережночелнинского государственного педагогического университета, проводившие лингво-ботаническую экспертизу, обнаружили, что по её краям изображено «растение, похожее на коноплю».

Кроме того, специалисты Московского научно-практического центра наркологии департамента здравоохранения Москвы нашли в клипах Моргенштерна «множественные сцены, формирующие у зрителя ассоциативные связи между допустимостью незаконного потребления продуктов растения конопля и достижением успеха, лояльное отношение к незаконному употреблению наркотических средств, а также побуждающие интерес к культивированию наркосодержащих растений и незаконному их употреблению». Речь идёт о клипах «Новая волна», El problema и Yung Hefner.

«Получается, что при наличии данной татуировки, что бы Моргенштерн ни говорил и что бы он ни пел, по мнению полицейского, все это будет пропагандой наркотиков», — считает адвокат рэпера Сергей Жорин. Сам артист вину не признал.

Административное дело из-за пропаганды наркотиков заводят на Моргенштерна не впервые. Летом 2021 года его оштрафовали по этой статье из-за клипов «Розовое вино — 2» и Family. В конце ноября глава Следственного комитета Александр Бастрыкин обвинил музыканта в «торговле наркотиками через соцсети». После этого рэпер покинул Россию.