Новости
DTF

«Ъ»: объём «пиратского» контента в России продолжает расти — несмотря на блокировку сайтов Статьи редакции

На один заблокированный портал «пираты» создают два-три новых.

  • В «Коммерсанте» ознакомились со статистикой Роскомнадзора по количеству заблокированных по решению суда «пиратских» сайтов в 2021 году. РКН заблокировал 59 тысяч таких сайтов и их «зеркала». Для сравнения, в 2020-м ведомство ограничило доступ к 30 тысячам сайтов.
  • По данным WebKontrol, за 2021-й объём «пиратского» контента в России вырос на 24%. Аналитики отмечают, что число «пиратских» ссылок в соцсетях и ресурсах, где контентом делятся сами пользователи, только удвоилось.
  • Group-IB за 2021 год обнаружила 6 миллионов ссылок на «пиратский» контент, в то время как в 2020-м их было всего 2,3 миллиона. Число сайтов с нелегальным контентом выросло с 21,7 тысячи до 32,5 тысячи, а число доменов, которыми пользуются «пираты», увеличилось более чем втрое — до 197,6 тысячи.
  • В Digital Rights Center рост популярности «пиратских» ресурсов связывают с увеличением потребления видеоконтента.

«Пиратский» контент по-прежнему популярен у россиян в силу устоявшихся привычек или отсутствия возможности купить подписку на легальный сервис. Пираты, в свою очередь, создают два-три новых сайта на один заблокированный.

Саркис Дарбинян
управляющий партнер Digital Rights Center
Новости
vc.ru
ИТ-компании подписали новый антипиратской меморандум — «Яндекс» будет удалять из поиска сайты с нелегальным контентом Статьи редакции

Среди таких сайтов — Lostfilm и Kinogo.

#новости #пиратство

1855 просмотров
54 54 комментария
31
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
0
54 комментария
Популярные
По порядку
Написать комментарий...
Революционный турник

Роскомнадзор пытается зарегулировать интернет

Ответить
53
Развернуть ветку
Виноватый коктейль

Потом посмеемся, когда он появится русский фаервол

Ответить
9
Развернуть ветку
Жаль

У меня уже подступает хохот

Ответить
7
Развернуть ветку
Зянон

С умным голосованием вполне сработало.

Ответить
0
Развернуть ветку
Pavel Fedorov

Ну да, нигде же не публиковались списки и найти их было очень трудно, интернет проиграл

Ответить
4
Развернуть ветку
Зянон

Помню, какое тут было горение после выпила паблика из телеграма. Ну и, наверное, публикация списков на гитхабе - это было от хорошей жизни.

Так можно сказать, что и покупкой наркоттков нет проблем.

Ответить
1
Развернуть ветку
Pavel Fedorov

В данном случае просто они залочили один сайт из-за списков, в итоге списки опубликовались везде, от порнхаба до стима и буквально наводнили интернет. Короче как заклятие хранилища в гари поттере

Ответить
1
Развернуть ветку
Some Dude

как сработало-то? кому надо было найти, те находили. если у тебя с радаров оно пропало, то это ты не смотрел дальше своего носа

Ответить
0
Развернуть ветку
Зянон

Я думал, что цель - это максимальное распространение этих списков. Ну, в таком случае - это успех, конечно.

Ответить
0
Развернуть ветку
Some Dude

а зачем этот список бабе нюре из зажопинска? внучок-левачок, каким ты его представляешь может найти нужную строчку и этой бабе нюре выслать смской, которые почему-то еще не запретили. а тебе хоть на двери в квартиру его приклей, будет абсолютно похуй.
цель была распространить среди тех, кто по ним будет голосовать. и вычищали их только в последний день голосования, а сами списки были доступные и дней 5 до него. кому надо было, себе все скопировали или заранее знакомым сказали че как

Ответить
0
Развернуть ветку
Зянон

Как скажете. Если работать по принципу "кому надо, тот и так знает", то никакие блокировки не страшны.

Ответить
0
Развернуть ветку
Сомнительный клуб

не их , вот и бесятся....

Ответить
0
Развернуть ветку
Михаил Желтухин

ну он свои функции выполняет, под предлогом блокировки сми и tj удаляют неугодные материалы. А кто не удалил - заблочены.

Ответить
0
Развернуть ветку
гчк

потому что легальные сервисы тоже говном оказались и кроме эксклюзивов ничем не примечательны.
кому надо 2-3 подписки держать? тут извините только торрентный приговор

Ответить
22
Развернуть ветку
zwergchelovek.

2-3 это в лучшем случае.

Ответить
3
Развернуть ветку
Aram Mirzoyants

плюсую. скажу как человек, у которого есть все подписки на отечественные сервисы (так уж сложилось): кинопоиск, окко, айви, мигого, винк, премьер, кион. даже с этими всеми подписками хуй просто так легально в рамках подписки посмотришь фильмы (даже старые). извините за пример — босс молокосос — явно не топовый мульт, но вторая часть есть в подписках, а первую надо покупать. про сериалы я вообще молчу. проще пользоваться одним нелегальным и платить туда

Ответить
3
Развернуть ветку
Алексей Горячев

Хах. Острые козырьки питик стоят.

Ответить
0
Развернуть ветку
Алексей Горячев

Kinopub

Ответить
1
Развернуть ветку
гчк

rutracker

Ответить
0
Развернуть ветку
BTopHuk

Решил как-то РКН решетом море вычерпать...

Ответить
16
Развернуть ветку
aliftin

У них там как бы тоже нет варианта забить хуй, жалобы от правообладателей то идут. Просто где-то борьба с аниме идёт по просьбе бабы сраки из Житомира, а где-то по жалобе Disney.

Ответить
5
Развернуть ветку
Nagibator RusPro

Рано ещё Житомир приплетать

Ответить
1
Развернуть ветку
Kolyanok

Ну так-то уже сделали централизованные DPI, управляющиеся самим РКН и способные по щелчку блочить не только сайты и IP-адреса, но и протоколы по сигнатурам. К тому же, если нихуя не получится даже с этой темой, в итоге просто сделают белый список ресурсов, да и все. Доступ к VPN и другим проксирующим серверам будет вообще по лицензиям, физикам же все заблочат по протоколу просто.

Короче, пока вы ржете, у них работа полным ходом идет. Если бы блокировка того же телеграмм произошла бы сегодня — результат уже был бы иной, уровень техподготовки сейчас совсем другой.

Ответить
0
Развернуть ветку
Игорь Полоцкий

Да потому что в этой стране все делается через задний проход. Ну вот подписан я на кинопоиск hd, подписан на нетфликс, подписан на эпл тв, а хуле толку то? Фильмов выбора нет, новинки сначала в кинотеатрах крутят, а потом сука продают на тех сайтах где я подписан, за что я в итоге плачу то блять? Раз уж так хотите бабки тянуть, новинки сразу на продажу ставьте в онлайн кинотеатрах, на хуй мне ваши кинотеатры я хочу дома спокойно посмотреть фильм без тупых двуногих жрущих, ржущих и просто мешающих смотреть.

Ответить
12
Развернуть ветку
Соколов Андрей

Да ладно если бы новинки, они за фильмы годовой или полугодовой давности денег хотят

Ответить
3
Развернуть ветку
Андрей Охапкин

новинки сначала в кинотеатрах крутят, а потом сука продают на тех сайтах где я подписан
 А в других странах как?

Ответить
–1
Развернуть ветку
Игорь Полоцкий

Не пиши мне, а то еще припишут общение к экстремистом )))

Ответить
0
Развернуть ветку
Сержант Волков

Оказывается, пиратство возникает не от свободного доступа к ресурсам, удивительно

Ответить
7
Развернуть ветку
Прохладный шмель

Кто бы мог подумать! Айяйяяяяяй!
Как же так?

Ответить
5
Развернуть ветку
Зенитный Петя

да лаааадно

Ответить
4
Развернуть ветку
Правоохранительный хот-дог

Необходимо увеличить финансирование Роскомнадзора в 7-10 раз! Нанять еще больше бездельников!

Ответить
3
Развернуть ветку
Колючий танк88
Ответить
2
Развернуть ветку
Правоохранительный хот-дог

Не надо окаваивать это мерзкое ведомство

Ответить
1
Развернуть ветку
Колючий танк88

Есть какие-то аргументы?

Ответить
0
Развернуть ветку
Правоохранительный хот-дог

Я расстроюсь

Ответить
0
Развернуть ветку
Колючий танк88

Лааадно.

Ответить
1
Развернуть ветку
Юра Пономарёв

Спрос рождает предложение. Ну нет у большинства Россиян 200 рублей в месяц для просмотра легального контента. Да и вообще это за их гранью понимания. Они получат удовольствие от 480p.

Ответить
1
Развернуть ветку
Майкл Тач

Проблема в том, что на просмотр контента нужно потратить не 200 рублей, а пару тыщ в лучшем случае — один нетфликс стоит 990р. Плюс покупка фильмов, которые могут стоить по 300-700 рублей за раз.

Ответить
3
Развернуть ветку
Aram Mirzoyants

ну с нетфликсом хотя бы понятно — они делают ахуенный эксклюзивный контент

Ответить
0
Развернуть ветку
Краткий бинокль

Я как-то пытался перевести в легальное русло, что я смотрю: сериалы, фильмы, спорт и так далее. У меня получилась сумма в районе 10-11 тысяч

Ответить
0
Развернуть ветку
Краткий бинокль

В месяц

Ответить
0
Развернуть ветку
Aram Mirzoyants

ну че т дохуя. мне кажется обычный человек ограничивается 1-2 платными сервисами (условно, нетфликс и кинопоиск), а в штатах это может быть какой нибудь амазон прайм и нетфликс. возможно, спорт — это отдельные пидорасы.

Ответить
0
Развернуть ветку
Вольный меч
Ответить
1
Развернуть ветку
Никитин Алексей

Это токсичный тип, надо его закенселить

Ответить
0
Развернуть ветку
Stanley H. Tweedle

ЛЮБО смотреть как мнение любителей всего лицензионного вертят на хую

Ответить
1
Развернуть ветку
Serge

Есть оплаченные подписки и Apple TV, и Кинопоиск HD, и Amazon – первым пользовался давно осенью, вторым даже не помню когда, третьим относительно недавно из-за выхода финала The Expanse. Но в целом довольно уныло всё с этими сервисами. Приобретать четвёртую, пятую, шестую подписки как-то нет желания.
Ну и Disney+ у нас легального все равно нет.

Ответить
1
Развернуть ветку
Золотой Кирилл

Блин тогда придётся блокировать все домены, громе государственных(((

Ответить
0
Развернуть ветку
Явный меч

Для начала: полное прекращение работы телеграма в России

Ответить
1
Развернуть ветку
Даниил Слесарчук

КОПИРАСТАМ СОСАТБ!!!

Ответить
0
Развернуть ветку
Лесной меч

Что значит объём контента — это просто количество ссылок? Уместно ли в случае зеркал их считать как не единое?

Ответить
0
Развернуть ветку
Plan 🇧&🇨

как же так вышло?!

если что, то у меня Кинопоиск, а также Megogo и Kion (от Озона)

Ответить
0
Развернуть ветку
DpaHuk

А не хотят ли эти "умы", которые проводят аналитику и ведут статистику взять во внимание тот факт, что доходы населения стремительно падают. И причина просто в этом?

Ответить
0
Развернуть ветку
Exorcist

рост количества ссылок не равняется рост популярности пиратства

Ответить
0
Развернуть ветку
artemykairyak

Вот это поворот

Ответить
0
Развернуть ветку
Написать комментарий...
Читать все 54 комментария
Секретный ингредиент
0 Обсудить
5
Новости
DTF
«Ъ»: объём «пиратского» контента в России продолжает расти — несмотря на блокировку сайтов Статьи редакции

На один заблокированный портал «пираты» создают два-три новых.

54 54 комментария
31
Технологии
DTF
Евросоюз представил план по инвестированию 49 миллиардов долларов в производство и устойчивые поставки чипов Статьи редакции

Вслед за инициативой США.

61 61 комментарий
25
Технологии
Софья Сажнева
Агентство DARPA впервые запустило боевой вертолёт Black Hawk без экипажа на борту Статьи редакции

Испытательный полёт при помощи экспериментальной автономной системы длился полчаса.

DARPA
13 13 комментариев
36
Новости
Яна Ломакина
На рэпера Моргенштерна завели дело о пропаганде наркотиков — из-за татуировки с коноплёй в клипах Статьи редакции

Артист вину не признал.

Фото из инстаграма Моргенштерна 
130 130 комментариев
56
Zoibana
Революционный турник
Утренний щитшторм от 9 фераля 2022

С вами снова ваша любимая и лучшая рубрика этого бложе — «Утренний высер». После брейншторма и в целях привлечь менее привыкшую к срамным словам аудиторию мною было принято решение о большом ребрендинге. Теперь рубрика называется более благозвучно для типичного обывателя — «Утренний щитшторм».

17 17 комментариев
22
Владислав Васильев
Собираем спортбайк!

Пошаговая инструкция с подробным описанием процесса сборки.

Что должно получиться
3 3 комментария
15
Интернет
Яна Ломакина
«Агентство»: «Газпром-медиа» пытался переманить блогеров в Rutube, чтобы сделать замену ютубу Статьи редакции

При этом в правительстве не уверены в затее и предпочитают продолжать требовать от Google удалить «запрещённый контент».

90 90 комментариев
70
Twitter
Кузькин отец
Проф. Преображенский @prof_preobr
Вы спрашиваете, кто, если не Путин, может быть лидером России?
Вот человек.
Из Питера, кстати.
Он может быть лидером нашей страны.
Отличным лидером.
Просто послушайте его.
19 19 комментариев
51
Больше статей
null