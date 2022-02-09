«Ъ»: объём «пиратского» контента в России продолжает расти — несмотря на блокировку сайтов Статьи редакции
На один заблокированный портал «пираты» создают два-три новых.
- В «Коммерсанте» ознакомились со статистикой Роскомнадзора по количеству заблокированных по решению суда «пиратских» сайтов в 2021 году. РКН заблокировал 59 тысяч таких сайтов и их «зеркала». Для сравнения, в 2020-м ведомство ограничило доступ к 30 тысячам сайтов.
- По данным WebKontrol, за 2021-й объём «пиратского» контента в России вырос на 24%. Аналитики отмечают, что число «пиратских» ссылок в соцсетях и ресурсах, где контентом делятся сами пользователи, только удвоилось.
- Group-IB за 2021 год обнаружила 6 миллионов ссылок на «пиратский» контент, в то время как в 2020-м их было всего 2,3 миллиона. Число сайтов с нелегальным контентом выросло с 21,7 тысячи до 32,5 тысячи, а число доменов, которыми пользуются «пираты», увеличилось более чем втрое — до 197,6 тысячи.
- В Digital Rights Center рост популярности «пиратских» ресурсов связывают с увеличением потребления видеоконтента.
У меня уже подступает хохот
С умным голосованием вполне сработало.
Ну да, нигде же не публиковались списки и найти их было очень трудно, интернет проиграл
Помню, какое тут было горение после выпила паблика из телеграма. Ну и, наверное, публикация списков на гитхабе - это было от хорошей жизни.
Так можно сказать, что и покупкой наркоттков нет проблем.
В данном случае просто они залочили один сайт из-за списков, в итоге списки опубликовались везде, от порнхаба до стима и буквально наводнили интернет. Короче как заклятие хранилища в гари поттере
как сработало-то? кому надо было найти, те находили. если у тебя с радаров оно пропало, то это ты не смотрел дальше своего носа
Я думал, что цель - это максимальное распространение этих списков. Ну, в таком случае - это успех, конечно.
а зачем этот список бабе нюре из зажопинска? внучок-левачок, каким ты его представляешь может найти нужную строчку и этой бабе нюре выслать смской, которые почему-то еще не запретили. а тебе хоть на двери в квартиру его приклей, будет абсолютно похуй.
цель была распространить среди тех, кто по ним будет голосовать. и вычищали их только в последний день голосования, а сами списки были доступные и дней 5 до него. кому надо было, себе все скопировали или заранее знакомым сказали че как
Как скажете. Если работать по принципу "кому надо, тот и так знает", то никакие блокировки не страшны.
ну он свои функции выполняет, под предлогом блокировки сми и tj удаляют неугодные материалы. А кто не удалил - заблочены.
потому что легальные сервисы тоже говном оказались и кроме эксклюзивов ничем не примечательны.
кому надо 2-3 подписки держать? тут извините только торрентный приговор
2-3 это в лучшем случае.
плюсую. скажу как человек, у которого есть все подписки на отечественные сервисы (так уж сложилось): кинопоиск, окко, айви, мигого, винк, премьер, кион. даже с этими всеми подписками хуй просто так легально в рамках подписки посмотришь фильмы (даже старые). извините за пример — босс молокосос — явно не топовый мульт, но вторая часть есть в подписках, а первую надо покупать. про сериалы я вообще молчу. проще пользоваться одним нелегальным и платить туда
Хах. Острые козырьки питик стоят.
Kinopub
rutracker
Решил как-то РКН решетом море вычерпать...
У них там как бы тоже нет варианта забить хуй, жалобы от правообладателей то идут. Просто где-то борьба с аниме идёт по просьбе бабы сраки из Житомира, а где-то по жалобе Disney.
Рано ещё Житомир приплетать
Ну так-то уже сделали централизованные DPI, управляющиеся самим РКН и способные по щелчку блочить не только сайты и IP-адреса, но и протоколы по сигнатурам. К тому же, если нихуя не получится даже с этой темой, в итоге просто сделают белый список ресурсов, да и все. Доступ к VPN и другим проксирующим серверам будет вообще по лицензиям, физикам же все заблочат по протоколу просто.
Короче, пока вы ржете, у них работа полным ходом идет. Если бы блокировка того же телеграмм произошла бы сегодня — результат уже был бы иной, уровень техподготовки сейчас совсем другой.
Да потому что в этой стране все делается через задний проход. Ну вот подписан я на кинопоиск hd, подписан на нетфликс, подписан на эпл тв, а хуле толку то? Фильмов выбора нет, новинки сначала в кинотеатрах крутят, а потом сука продают на тех сайтах где я подписан, за что я в итоге плачу то блять? Раз уж так хотите бабки тянуть, новинки сразу на продажу ставьте в онлайн кинотеатрах, на хуй мне ваши кинотеатры я хочу дома спокойно посмотреть фильм без тупых двуногих жрущих, ржущих и просто мешающих смотреть.
Да ладно если бы новинки, они за фильмы годовой или полугодовой давности денег хотят
новинки сначала в кинотеатрах крутят, а потом сука продают на тех сайтах где я подписан
А в других странах как?
Не пиши мне, а то еще припишут общение к экстремистом )))
Оказывается, пиратство возникает не от свободного доступа к ресурсам, удивительно
Спрос рождает предложение. Ну нет у большинства Россиян 200 рублей в месяц для просмотра легального контента. Да и вообще это за их гранью понимания. Они получат удовольствие от 480p.
Проблема в том, что на просмотр контента нужно потратить не 200 рублей, а пару тыщ в лучшем случае — один нетфликс стоит 990р. Плюс покупка фильмов, которые могут стоить по 300-700 рублей за раз.
ну с нетфликсом хотя бы понятно — они делают ахуенный эксклюзивный контент
ну че т дохуя. мне кажется обычный человек ограничивается 1-2 платными сервисами (условно, нетфликс и кинопоиск), а в штатах это может быть какой нибудь амазон прайм и нетфликс. возможно, спорт — это отдельные пидорасы.
Это токсичный тип, надо его закенселить
ЛЮБО смотреть как мнение любителей всего лицензионного вертят на хую
Есть оплаченные подписки и Apple TV, и Кинопоиск HD, и Amazon – первым пользовался давно осенью, вторым даже не помню когда, третьим относительно недавно из-за выхода финала The Expanse. Но в целом довольно уныло всё с этими сервисами. Приобретать четвёртую, пятую, шестую подписки как-то нет желания.
Ну и Disney+ у нас легального все равно нет.
КОПИРАСТАМ СОСАТБ!!!
как же так вышло?!
если что, то у меня Кинопоиск, а также Megogo и Kion (от Озона)
А не хотят ли эти "умы", которые проводят аналитику и ведут статистику взять во внимание тот факт, что доходы населения стремительно падают. И причина просто в этом?
рост количества ссылок не равняется рост популярности пиратства
Вот это поворот
На один заблокированный портал «пираты» создают два-три новых.
Вслед за инициативой США.
Испытательный полёт при помощи экспериментальной автономной системы длился полчаса.
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С вами снова ваша любимая и лучшая рубрика этого бложе — «Утренний высер». После брейншторма и в целях привлечь менее привыкшую к срамным словам аудиторию мною было принято решение о большом ребрендинге. Теперь рубрика называется более благозвучно для типичного обывателя — «Утренний щитшторм».
При этом в правительстве не уверены в затее и предпочитают продолжать требовать от Google удалить «запрещённый контент».