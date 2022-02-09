Утренний щитшторм от 9 фераля 2022

С вами снова ваша любимая и лучшая рубрика этого бложе — «Утренний высер». После брейншторма и в целях привлечь менее привыкшую к срамным словам аудиторию мною было принято решение о большом ребрендинге. Теперь рубрика называется более благозвучно для типичного обывателя — «Утренний щитшторм».