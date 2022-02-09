{"id":1085,"title":"\u041a\u0430\u043a \u0432\u044b\u0433\u043b\u044f\u0434\u044f\u0442 \u0432\u0430\u0448\u0438 \u043b\u044e\u0431\u0438\u043c\u044b\u0435 \u0432\u0438\u0434\u0435\u043e\u043c\u0435\u043c\u044b \u0432 4K","url":"\/redirect?component=advertising&id=1085&url=https:\/\/vc.ru\/vk\/355139-sem-vidov-razresheniya-avtomaticheskie-subtitry-i-monetizaciya-kak-pomenyalos-vk-video-v-2021-godu&placeBit=1&hash=af42f63d0c2732faeb5744a8cbafe0eaa24b915007d1458cf79606264b0c5041","isPaidAndBannersEnabled":false}
Новости
Sasha Shambilova

Британия решила ограничить просмотр порно по возрасту. Проверять его обяжут не только порносайты, но и Reddit и Twitter Статьи редакции

Для доступа к порно пользователям придётся предоставлять площадкам документы: паспорт, водительские права или банковские карты.

70 70 комментариев
3210 просмотров

Правительство Великобритании вернулось к идее ограничить доступ к порносайтам по возрасту. От неё отказались в 2019 году, но теперь власти страны готовят новые поправки — с более жёсткими ограничениями. Под закон подпадут как порносайты, так и соцсети, «где доступно большое количество порнографических материалов». Об этом сообщает The Guardian.

Как отмечает издание, в первую очередь это коснётся Reddit и Twitter, поскольку Facebook и Instagram уже полностью запретили порнографичный контент на своих площадках. Соцсетям, которые попадут под поправки, придётся либо требовать у пользователей документы, подтверждающие возраст, либо заблокировать весь порно-контент на территории страны.

За отказ от проверки возраста сайтам грозит штраф в размере 10% от глобального оборота или блокировка. По данным The Guardian, в Великобритании порносайты посещают от 20 до 25 миллионов человек в год, а проверка возраста одного пользователя будет стоит 15-20 пенсов (15-21 рубль).

Впервые о намерении проверять пользователей на возраст объявили в 2015 году. Спустя два года власти страны анонсировали новые правила по доступу к эротическому контенту, главная цель которых заключалась в ограждении несовершеннолетних от порно, но их объявлении перенесли на год из-за технических проблем.

В 2019 году в Великобритании отложили законопроект о проверке возраста при просмотре порно. Власти посчитали, что нужно включить это правило в более общие законопроекты, которые будут охранять пользователей от вредоносного контента на разных площадках.

Новости
Roman Persianinov
Какие новые правила для порносайтов вводит Великобритания под предлогом защиты несовершеннолетних Статьи редакции

Власти уже предложили проверять возраст посетителей сайтов для взрослых с помощью «порно-пропусков», но это лишь часть масштабных реформ.

Неоновая вывеска у лондонского кафе. Фото Reuters

#порно #новости #великобритания #право

70 70 комментариев
20
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
0
70 комментариев
Популярные
По порядку
Написать комментарий...
No Name

Какой смысл в ограничениях, если у каждого есть письки и можно их посмотреть в любой момент?

Ответить
37
Развернуть ветку
Кремлевский месяц
Ответить
1
Развернуть ветку
No Name

Ты как обезьяна, которая не понимает шутки на идиотскую новость.
Даже в советском союзе прон доставали, а там даже интернета не было

Ответить
3
Развернуть ветку
Кремлевский месяц

Да я понял шутку, прости что немного быканул.

Ответить
1
Развернуть ветку
No Name

Взаимно

Ответить
3
Развернуть ветку
Дальний кофе

Вообще, его картинку следует читать как
и письки запретим

Ответить
1
Развернуть ветку
No Name

Там другой комментарий был

Ответить
1
Развернуть ветку
Хенрик Квинто

Очередные люди 40-х и 50-х годов рождения пытаются задобрить своего бога перед смертью, пытаясь принести ему в жертву радость жизни более молодых. Очередное ханжество и попытка свалить на "новую моду" и "новые технологии" все проблемы мира, который стал непонятным в силу возраста. Особенно это трогательно в UK, где ВСЯ аристократия прошла через частные школы с их доброй старой мастурбацией в кругу одноклассников и почти поголовным гомосексуализмом школьников. У Стивена Фрая есть чудесная книжка "Лжец", где он детально описывает быт и нравы в закрытых школах Британии, через которые прошёл весь правящий класс.

Ответить
28
Развернуть ветку
Jonathan Lynn

Уровень интеллекта типичного ТЖ-шника. Даже комментировать не буду, твой коммент в рамку надо.

Ответить
–12
Развернуть ветку
Шумный космос

Даже комментировать не буду
 но ты же прокомментировал

Ответить
15
Развернуть ветку
Mezzo Deesa

а в рамку не сделал!

Ответить
2
Развернуть ветку
Ze Katze

Значит в клетку...

Ответить
0
Развернуть ветку
Цент спас Доллар

Порвался, жаль

Ответить
1
Развернуть ветку
Нейроорлов

Спасибо люблю целую

Ответить
0
Развернуть ветку
Цент спас Доллар

И я тебя

Ответить
1
Развернуть ветку
Нейроорлов

При сталине таких ели

Ответить
0
Развернуть ветку
Цент спас Доллар

Я что, похож на быка?

Ответить
0
Развернуть ветку
Рыжий

Да ну ты что, это же ВЕЛИКОБРИТАНИЯ. Все ты чушь пишешь, там такого не может быть, нет

Ответить
0
Развернуть ветку
T:ema

Великобритания удивительно разделённая страна - пуританство и секс у них сочетаются ещё как.
Демократия и королева - тоже сочетаются.
Премьер-министр лживый клоун и мечты о былом величии - всё тут.

Ответить
1
Развернуть ветку
Mezzo Deesa

Там ещё два лондона!

Ответить
0
Развернуть ветку
VladimirV

Разница в том, что там законодатели подстраиваются под волю избирателей. В России население никого не выбирает, терпят то что в кремле скажут. Разницу уловил?

Ответить
0
Развернуть ветку
T:ema

Расскажи мне про выборы в Палату Лордов и я тебе поверю.

Да и про то как сейчас страна пытается уйти Бориса Джонсона, но всё никак не может. Вот у него рейтинг доверия-то упадёт, ой-ой.

Ответить
1
Развернуть ветку
lovemyonahole

Разница в том, что там законодатели подстраиваются под волю избирателей.
Ну да, конечно.

Ответить
0
Развернуть ветку
VladimirV

Там свободные выборы всех уровней.
В России выборов нет.

Ответить
0
Развернуть ветку
lovemyonahole

Только за премьера нет прямых выборов. Его выбирают партии, которые могу вступать в коалицию. Так что вполне может оказаться, что голосовал я за одного, а премьер от другой партии, а закон вообще от третьей и голосуют за него чтобы какие-то там внутренние вопросы провернуть.
А перед народом просто лицемерничают по максимуму и после избрания могут творить уже много чего. Главное не сильно перегнуть и не устраивать ковид вечеринки. Так что не стал бы я верить, что где-то там прям всё отлично. Лучше - да, отлично - нет такого нигде.

Ответить
0
Развернуть ветку
Hambala Fully

Спонсировать золотые унитазы и обеды из 30 блюд для королевской семьи они тоже свободно выбрали?

Ответить
0
Развернуть ветку
Дальний кофе

А давай ты найдешь конкретных авторов законопроекта и посмотрим на их возраст

Ответить
0
Развернуть ветку
Николай Бойко
Ответить
19
Развернуть ветку
Израильский файл

Мне кажется что в какой-то момент некоторые (многие, особенно такие "традиционалистские") государства вдруг осознали что с постепенным уходом общественной жизни в интернет-пространства, власти всё менее могут полноценно контролить своих граждан (а как ни крути, одна из целей государства управлять людьми) и теряют возможности управлять, сдвигаясь на периферию - вместо классического гос.управления в интернет пространстве появляются свои управляющие - IT корпорации со своими правилами, уставами, законами и т.д. Можно сказать что у традиционного гос. управления появился конкурент, и теперь государственный аппарат будет максимально возможно щемить этого конкурента. Ну а запреты порнухи это побочные эффекты этой борьбы - надо же как то и обычным людям показать что без государственного одобрения они пока что ещё не могут, т.е. такой синдром вахтера на максималках, если можно так выразиться.

Ответить
11
Развернуть ветку
Ужасный вентилятор

И зачем нужна такая страна?

Ответить
9
Развернуть ветку
Путин спас Россию

Но ведь там жил Оксиморон

Ответить
2
Развернуть ветку
Слепой Артем

Потому и уехал

Ответить
2
Развернуть ветку
Ze Katze

Оттепель...

Ответить
0
Развернуть ветку
Alexey A.

бляди запрещают порно, спешите видеть

Ответить
6
Развернуть ветку
Sirgay Semenyov

Я лично за то, чтобы давали два варианта: либо регистрация под своим именем, через паспорт, с фото и т.д, либо анонимность за деньги. Решит огромное количество проблем.

Ответить
–7
Развернуть ветку
Здоровый корабль

Решит огромное количество проблем.
 Еще можно перестать придумывать несуществующие проблемы - тоже огромное количество проблем решится

Ответить
16
Развернуть ветку
Sirgay Semenyov

нужно решать проблему кремлеботов СРОЧНО. скоро выборы в сша

Ответить
1
Развернуть ветку
lovemyonahole

А я за то чтобы 60+ не допускали ни к одной государственной должности. Решит огромное количество проблем.

Ответить
16
Развернуть ветку
Элджей Сартов

В итоге, ты заплатишь, так ещё и данные все равно обезличат (Про второй вариант)

Ответить
1
Развернуть ветку
Sirgay Semenyov

кто??

Ответить
0
Развернуть ветку
Элджей Сартов

Ты - это условно пользователь

Ответить
0
Развернуть ветку
aliftin

Оказывается наши долбоебы, ведущие войну с YouTube, ещё не такие уж и сумасшедшие.

Ответить
2
Развернуть ветку
Sirgay Semenyov

думаешь в офис порнхаба в Великобритании придут вооруженные полицейские с требованием запретить порно??

Ответить
5
Развернуть ветку
Кремлевский месяц

Зачем, если нужно они в подъезд загонят военный крейсер и ебнут в дверь из всех орудий.

Ответить
0
Развернуть ветку
Max Kolosov

Oi mate! Where is your porn loicence?

Ответить
4
Развернуть ветку
Sirgay Semenyov

зачем??

Ответить
0
Развернуть ветку
Тарас Макух

Моралфажество - это психический вирус.

Жду, когда разразится сексуальная революция, и на всех улицах будут оргии всех со всеми

Ответить
2
Развернуть ветку
Сознательный франт

будут оргии всех со всеми
 Вообще со всеми?

Ответить
0
Развернуть ветку
Mezzo Deesa

x

Ответить
0
Развернуть ветку
Учебный торшер

Для доступа к порно пользователям придётся предоставлять площадкам документы: паспорт, водительские права или банковские карты.
Но тоталитарный Интернет по паспорту только в России. Главное не перепутайте

Ответить
2
Развернуть ветку
Колючий танк88

Для доступа к порно пользователям придётся предоставлять площадкам документы: паспорт, водительские права или банковские карты.
 Зачем это всё, если можно через вк??

Ответить
1
Развернуть ветку
Aram Mirzoyants

кстати об этом. я не знаю в курсе ты или нет, но эта форма для залогинивания через вконтактик — всего лишь слой поверх сайта. убирается юблоком, например

Ответить
2
Развернуть ветку
Сеня

НУ если уж Великобритания

Ответить
1
Развернуть ветку
Алексей Ишханов

Тем временем на главной адидаса великобритании - adidas.co.uk

Ответить
1
Развернуть ветку
Украинский единорожек88

Остров недрочения
В океане есть!
Весь покрытый спесью,
Абсолютно весь!

Ответить
1
Развернуть ветку
FOX

нужно перенимать опыт

Ответить
0
Развернуть ветку
VladimirV

Свободные выборы, зарплаты?

Ответить
0
Развернуть ветку
Alexey A.

анонимность за деньги
с оплатой через Monero?

Ответить
0
Развернуть ветку
Sirgay Semenyov

paypal анонимен

Ответить
0
Развернуть ветку
Al

Харам?

Ответить
0
Развернуть ветку
Андрей Галицкий

+

Ответить
0
Развернуть ветку
Aram Mirzoyants

дурной пример заразителен. достаточно одним ебланам сделать доступ на порнхаб через вконтакте, так сразу у других возникает соблазн сделать аналогичную хероту.

Ответить
0
Развернуть ветку
Василий Дробовский

Есть же серьёзные страны, которые мало того что и от ЕС даже оградились, так ещё им не нужны все эти слащавые "смотри>плати>раздевай"

Ответить
0
Развернуть ветку
Фантастический турник

В чём проблема? Станьте пиратами

Ответить
0
Развернуть ветку
VladimirV

Там свободные выборы. Если что делают, значит это отображает волю избирателей

Ответить
0
Развернуть ветку
Ничего этого не будет

Средний избиратель "считает" приблизительно то, чем ему насрали в голову СМИ и "лидеры мнений".

Ответить
0
Развернуть ветку
Незначительный вентилятор

По данным The Guardian, в Великобритании порносайты посещают от 20 до 25 миллионов человек в год
да это пара миллионов человек через инкогнито

Ответить
0
Развернуть ветку
Stanley H. Tweedle

Зачем?

Ответить
0
Развернуть ветку
Anderkeks

Блядь, бриташка. Ты то куда?

Ответить
0
Развернуть ветку
Роман Величкин

И там на впн перейдут

Ответить
0
Развернуть ветку
Написать комментарий...
Читать все 70 комментариев
Новости
Sasha Shambilova
Британия решила ограничить просмотр порно по возрасту. Проверять его обяжут не только порносайты, но и Reddit и Twitter Статьи редакции

Для доступа к порно пользователям придётся предоставлять площадкам документы: паспорт, водительские права или банковские карты.

70 70 комментариев
20
Twitter
некипишуй
Аслан @antiputler_news
россиянина посадили в финскую тюрьму..

Покажите другу патриоту))
9 9 комментариев
26
Дитковский
Мертвый фонарь

Обеденный тикток

1 1 комментарий
7
Zoibana
Революционный турник
Утренний щитшторм от 9 фераля 2022

С вами снова ваша любимая и лучшая рубрика этого бложе — «Утренний высер». После брейншторма и в целях привлечь менее привыкшую к срамным словам аудиторию мною было принято решение о большом ребрендинге. Теперь рубрика называется более благозвучно для типичного обывателя — «Утренний щитшторм».

20 20 комментариев
28
Истории
Екатерина Кузнецова
«Куклы»: история передачи-символа политической сатиры, невозможной на современном российском ТВ Статьи редакции

На НТВ шутили над высшими российскими чиновниками и иронизировали над действиями во время войны в Чечне — пока руководство канала не сменилось.

Виктор Шендерович с куклами. Фото из его фейсбука
69 69 комментариев
174
Новости
Оренбург Медиа
Жириновский в тяжелом состоянии госпитализирован в ЦКБ в Москве
82 82 комментария
43
Чмоня
14 14 комментариев
15
Новости
DTF
«Ъ»: объём «пиратского» контента в России продолжает расти — несмотря на блокировку сайтов Статьи редакции

На один заблокированный портал «пираты» создают два-три новых.

127 127 комментариев
66
Интернет
Максим Друковский
ФБР обвиняет супругов в отмывании $5 млрд после крупного криптовзлома. Интернет больше волнует «кринж-рэп» подозреваемой Статьи редакции

Власти США провели крупнейшую конфискацию криптовалюты в своей истории. В сети не верят, что за масштабной схемой стоит автор треков, где буквально поётся про взлом кошельков.

Кадр из клипа Razzlekhan
28 28 комментариев
72
Больше статей
null