Британия решила ограничить просмотр порно по возрасту. Проверять его обяжут не только порносайты, но и Reddit и Twitter Статьи редакции
Для доступа к порно пользователям придётся предоставлять площадкам документы: паспорт, водительские права или банковские карты.
Правительство Великобритании вернулось к идее ограничить доступ к порносайтам по возрасту. От неё отказались в 2019 году, но теперь власти страны готовят новые поправки — с более жёсткими ограничениями. Под закон подпадут как порносайты, так и соцсети, «где доступно большое количество порнографических материалов». Об этом сообщает The Guardian.
Как отмечает издание, в первую очередь это коснётся Reddit и Twitter, поскольку Facebook и Instagram уже полностью запретили порнографичный контент на своих площадках. Соцсетям, которые попадут под поправки, придётся либо требовать у пользователей документы, подтверждающие возраст, либо заблокировать весь порно-контент на территории страны.
За отказ от проверки возраста сайтам грозит штраф в размере 10% от глобального оборота или блокировка. По данным The Guardian, в Великобритании порносайты посещают от 20 до 25 миллионов человек в год, а проверка возраста одного пользователя будет стоит 15-20 пенсов (15-21 рубль).
Впервые о намерении проверять пользователей на возраст объявили в 2015 году. Спустя два года власти страны анонсировали новые правила по доступу к эротическому контенту, главная цель которых заключалась в ограждении несовершеннолетних от порно, но их объявлении перенесли на год из-за технических проблем.
В 2019 году в Великобритании отложили законопроект о проверке возраста при просмотре порно. Власти посчитали, что нужно включить это правило в более общие законопроекты, которые будут охранять пользователей от вредоносного контента на разных площадках.
Какой смысл в ограничениях, если у каждого есть письки и можно их посмотреть в любой момент?
Ты как обезьяна, которая не понимает шутки на идиотскую новость.
Даже в советском союзе прон доставали, а там даже интернета не было
Взаимно
Там другой комментарий был
Очередные люди 40-х и 50-х годов рождения пытаются задобрить своего бога перед смертью, пытаясь принести ему в жертву радость жизни более молодых. Очередное ханжество и попытка свалить на "новую моду" и "новые технологии" все проблемы мира, который стал непонятным в силу возраста. Особенно это трогательно в UK, где ВСЯ аристократия прошла через частные школы с их доброй старой мастурбацией в кругу одноклассников и почти поголовным гомосексуализмом школьников. У Стивена Фрая есть чудесная книжка "Лжец", где он детально описывает быт и нравы в закрытых школах Британии, через которые прошёл весь правящий класс.
Уровень интеллекта типичного ТЖ-шника. Даже комментировать не буду, твой коммент в рамку надо.
а в рамку не сделал!
Значит в клетку...
Порвался, жаль
Спасибо люблю целую
И я тебя
При сталине таких ели
Я что, похож на быка?
Да ну ты что, это же ВЕЛИКОБРИТАНИЯ. Все ты чушь пишешь, там такого не может быть, нет
Великобритания удивительно разделённая страна - пуританство и секс у них сочетаются ещё как.
Демократия и королева - тоже сочетаются.
Премьер-министр лживый клоун и мечты о былом величии - всё тут.
Там ещё два лондона!
Разница в том, что там законодатели подстраиваются под волю избирателей. В России население никого не выбирает, терпят то что в кремле скажут. Разницу уловил?
Расскажи мне про выборы в Палату Лордов и я тебе поверю.
Да и про то как сейчас страна пытается уйти Бориса Джонсона, но всё никак не может. Вот у него рейтинг доверия-то упадёт, ой-ой.
Разница в том, что там законодатели подстраиваются под волю избирателей.
Ну да, конечно.
Там свободные выборы всех уровней.
В России выборов нет.
Только за премьера нет прямых выборов. Его выбирают партии, которые могу вступать в коалицию. Так что вполне может оказаться, что голосовал я за одного, а премьер от другой партии, а закон вообще от третьей и голосуют за него чтобы какие-то там внутренние вопросы провернуть.
А перед народом просто лицемерничают по максимуму и после избрания могут творить уже много чего. Главное не сильно перегнуть и не устраивать ковид вечеринки. Так что не стал бы я верить, что где-то там прям всё отлично. Лучше - да, отлично - нет такого нигде.
Спонсировать золотые унитазы и обеды из 30 блюд для королевской семьи они тоже свободно выбрали?
Мне кажется что в какой-то момент некоторые (многие, особенно такие "традиционалистские") государства вдруг осознали что с постепенным уходом общественной жизни в интернет-пространства, власти всё менее могут полноценно контролить своих граждан (а как ни крути, одна из целей государства управлять людьми) и теряют возможности управлять, сдвигаясь на периферию - вместо классического гос.управления в интернет пространстве появляются свои управляющие - IT корпорации со своими правилами, уставами, законами и т.д. Можно сказать что у традиционного гос. управления появился конкурент, и теперь государственный аппарат будет максимально возможно щемить этого конкурента. Ну а запреты порнухи это побочные эффекты этой борьбы - надо же как то и обычным людям показать что без государственного одобрения они пока что ещё не могут, т.е. такой синдром вахтера на максималках, если можно так выразиться.
Но ведь там жил Оксиморон
Оттепель...
бляди запрещают порно, спешите видеть
Я лично за то, чтобы давали два варианта: либо регистрация под своим именем, через паспорт, с фото и т.д, либо анонимность за деньги. Решит огромное количество проблем.
нужно решать проблему кремлеботов СРОЧНО. скоро выборы в сша
А я за то чтобы 60+ не допускали ни к одной государственной должности. Решит огромное количество проблем.
В итоге, ты заплатишь, так ещё и данные все равно обезличат (Про второй вариант)
кто??
Ты - это условно пользователь
Оказывается наши долбоебы, ведущие войну с YouTube, ещё не такие уж и сумасшедшие.
думаешь в офис порнхаба в Великобритании придут вооруженные полицейские с требованием запретить порно??
Oi mate! Where is your porn loicence?
зачем??
Моралфажество - это психический вирус.
Жду, когда разразится сексуальная революция, и на всех улицах будут оргии всех со всеми
будут оргии всех со всеми
Вообще со всеми?
x
кстати об этом. я не знаю в курсе ты или нет, но эта форма для залогинивания через вконтактик — всего лишь слой поверх сайта. убирается юблоком, например
НУ если уж Великобритания
Тем временем на главной адидаса великобритании - adidas.co.uk
нужно перенимать опыт
Свободные выборы, зарплаты?
анонимность за деньги
с оплатой через Monero?
paypal анонимен
Харам?
+
дурной пример заразителен. достаточно одним ебланам сделать доступ на порнхаб через вконтакте, так сразу у других возникает соблазн сделать аналогичную хероту.
Есть же серьёзные страны, которые мало того что и от ЕС даже оградились, так ещё им не нужны все эти слащавые "смотри>плати>раздевай"
Там свободные выборы. Если что делают, значит это отображает волю избирателей
Средний избиратель "считает" приблизительно то, чем ему насрали в голову СМИ и "лидеры мнений".
Зачем?
Блядь, бриташка. Ты то куда?
И там на впн перейдут
Для доступа к порно пользователям придётся предоставлять площадкам документы: паспорт, водительские права или банковские карты.
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