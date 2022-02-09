Для доступа к порно пользователям придётся предоставлять площадкам документы: паспорт, водительские права или банковские карты.

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Правительство Великобритании вернулось к идее ограничить доступ к порносайтам по возрасту. От неё отказались в 2019 году, но теперь власти страны готовят новые поправки — с более жёсткими ограничениями. Под закон подпадут как порносайты, так и соцсети, «где доступно большое количество порнографических материалов». Об этом сообщает The Guardian.

Как отмечает издание, в первую очередь это коснётся Reddit и Twitter, поскольку Facebook и Instagram уже полностью запретили порнографичный контент на своих площадках. Соцсетям, которые попадут под поправки, придётся либо требовать у пользователей документы, подтверждающие возраст, либо заблокировать весь порно-контент на территории страны.

За отказ от проверки возраста сайтам грозит штраф в размере 10% от глобального оборота или блокировка. По данным The Guardian, в Великобритании порносайты посещают от 20 до 25 миллионов человек в год, а проверка возраста одного пользователя будет стоит 15-20 пенсов (15-21 рубль).

Впервые о намерении проверять пользователей на возраст объявили в 2015 году. Спустя два года власти страны анонсировали новые правила по доступу к эротическому контенту, главная цель которых заключалась в ограждении несовершеннолетних от порно, но их объявлении перенесли на год из-за технических проблем.

В 2019 году в Великобритании отложили законопроект о проверке возраста при просмотре порно. Власти посчитали, что нужно включить это правило в более общие законопроекты, которые будут охранять пользователей от вредоносного контента на разных площадках.