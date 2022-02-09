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Новости
vc.ru

Samsung представила смартфоны S22, S22+ и S22 Ultra по цене от 79 990 рублей Статьи редакции

А также обновлённые планшеты Tab S8, S8+ и S8 Ultra.

184 184 комментария
4373 просмотров
Слева направо: S22 Ultra, S22+ и S22

Базовая модель S22 получила AMOLED-дисплей с увеличенным диапазоном динамической частоты обновления картинки от 24 до 120 Гц, рассказала компания. Корпус устройства, по сравнению с прошлогодней версией, не получил значительных изменений.

S22

Ёмкость аккумулятора по сравнению с прошлым поколением уменьшилась с 4000 мА·ч до 3700 мА·ч, при этом Samsung утверждает, что время автономной работы устройства увеличилось. Устройство получило защиту от воды стандарта IPX8 — выдерживает погружение в пресную воду на глубину до полутора метров на 30 минут.

S22 оснащён четырьмя камерами: ультраширокоугольной 12 МП f2.2, широкоугольной 50 МП f1.8, телеобъективом 10 МП f2.4 с трёхкратным увеличением, а также фронтальной камерой 10 МП f2.2. Сенсоры получили увеличенный размер пикселей для захвата света и обновленную систему подавления шумов. По утверждению компании, новое поколение смартфонов создаёт более яркие и чёткие снимки в условиях плохого освещения.

Смартфон доступен в России в восьми цветах по цене от 79 990 рублей за модель со 128 ГБ встроенной памяти.

Модель S22+ получила экран с увеличенной яркостью до 1750 нит и аккумулятор 4500 мА·ч (в S21+ был 4800 мА·ч), запаса которого, по словам инженеров, достаточно для работы в течение двух дней. Смартфон оснащён таким же блоком камер, как S22. Стоимость — от 94 990 рублей за модель со 128 ГБ.

Galaxy S22+

S22 Ultra отличается увеличенной диагональю экрана 6.8 дюймов с яркостью до 1750 нит и динамической частотой обновления картинки от 1 до 120 Гц. Скорость отклика встроенного пера увеличена в три раза.

Модель получила аккумулятор 5000 мА·ч и другую конфигурацию камер: основная широкоугольная камера 108 МП f1.8, две телекамеры 10 МП f1.8 и 10 МП f2.4 с трехкратным и десятикратным увеличением, а также лазерный автофокус. В России S22 Ultra будет продаваться по цене 119 990 рублей за модель со 128 ГБ памяти.

S22 Ultra
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Планшеты Tab S8, S8+ и S8 Ultra

Вместе с новым поколением смартфонов Galaxy компания представила обновленные планшеты Tab S8, S8+ и S8 Ultra. Базовая модель получила LCD-экран 11 дюймов с частотой обновления 120 Гц, две основных камеры 13 и 6 МП и ультраширокую фронтальную 12 МП, а также аккумулятор 8000 мА·ч.

Tab S8

Планшеты поставляются с пером с повышенной чувствительностью, определяющей до 4089 уровней нажатия, и технологией распознавания жестов. Перо крепится к корпусу при помощи магнитов.

Tab S8+ отличается от Tab S8 увеличенной диагональю 12.4 дюйма, AMOLED-экраном и аккумулятором 10 090 мА·ч. Оба планшета доступны в трёх цветах по цене от 64 990 рублей за базовую модель и 81 990 рублей за Tab S8+.

Tab S8

Диагональ Tab S8 Ultra составляет 14.6 дюймов. В планшет встроено две фронтальных камеры на 12 МП — широкоугольная и сверхширокоугольная. К Tab S8 Ultra можно подключить клавиатуру со встроенным тач-падом (продаётся отдельно). Стоимость устройства в России составит 106 990 рублей за модель со 128 ГБ встроенной памяти.

#новости #samsung #galaxy #смартфоны

184 184 комментария
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184 комментария
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Процентный ихтиандр

Лол, Самсунг в дизайне ниже китайцев уже опустился

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40
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Окружающий кофе

что бывает, когда увольняешь двух гениев, которые держали и обводили айфоны

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31
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solawind

Но ведь в айфонах сзади блок ещё хуже, и спереди челка и рамки.

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11
1 комментарий
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Рабочий щит

нда, тут совсем пиздец

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5
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Лев Толстой

Мечта трипофоба

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1
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Объективный ключ

Этот день все ближе

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1
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Столичный ящик

Да если б там только в дизайне проблема была.

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0
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Дикий Данила

Зачем нужен андроид, если есть эппл?

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19
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Astraeus

Я до покупки айфона в прошлом феврале сидел всю жизнь на топовых ведрах под предлогом "эти айфоны для тпшек, а я типа гик, не буду я с этим говном ходить" (не рофл). Купил в итоге айфон, ибо смартфоны на ведре после 2019 какой-то мусор.

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15
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Лекарственный Никита

та не это просто ты охуел

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24
10 комментариев
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Владислав Недзвецкий

Да после с 9 с красивым экраном все уныло, тож пересел

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0
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Gedevan

Андроид нужен, но он должен стоить максимум 40к, вот зачем нужен андроид за 100к действительно загадка.

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12
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Степан Анейчик

Зачем андроид за 40к, если есть айфон 11 за 40к, в котором проц будет быстрее (А13), камера лучше, видео лучше, получение обновлений iOS еще лет 5

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12
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Astraeus

Есть неплохие ведра за 100-150к.

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0
8 комментариев
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Дикий Данила

всё так брат

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1
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Кремлевский месяц

Ну не знаю, разбил галактику 21-ю, дали погонять айфон. Если честно - у меня горит жопа насколько неудобно пользоваться йосом. Андройд за 10 лет очень сильно развился в плане интерфейса. Плюс экосистема гугла решает.

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7
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El Jay

Отдрочил поди чуваку, чтобы тебе айфон дали погонять

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1
2 комментария
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Александр Королёв

У эпла класные часы и данные приложений переносятся. Больше аргументов не нашёл.

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0
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Chikk

Зачем нужна Вольва, если есть Приора...

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1
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Лекарственный Никита

на вольве нельзя заварить диф

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3
2 комментария
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Дикий Данила

Зачем нужна вольва, если есть мерседес \m/

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2
3 комментария
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Татьяна Кузнецова

Зачем жрать капусту, если есть картошка?

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0
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evgeni lastowka

тру) рассуждают про "гейропу" побывав за всю жизнь в египте 2 раза по всё включено))

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0
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Тимур Мансонуров

Зачем нужна девушка, если есть рука?

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2
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Семь потомков Ноя

согласен

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0
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Западный блик

Запускать RetroArch и прочие эмуляторы

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0
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Лекарственный Никита

поиграть в сегу мега драйв за тыщу баксов ммм

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3
1 комментарий
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Ray Smith

Затем что не всем нравится айфон.
Но с андроидами тоже беда в последнее время.

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1
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Павел Каташев

Ой, да простит меня Господь, потому что он лучше

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0
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Gedevan

Чем?

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0
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Здоровый томагавк_два

Чтобы нормальным телефоном пользоваться 😏

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0
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Bkmz Иванов

Айфон говно

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0
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Da Luxe

У меня у жены и детей айфоны, и у детей еще и по айпаду , каждый раз когда надо помочь им что-нибудь настроить, я испытываю чуть ли не физическую боль, как все неудобно и нелогично. А когда приходится воспользоваться айтюнс, я потом неделю отхожу
Сам хожу с ванпласом 8 про, купленным за 43 тысячи, кайфую
И с тем что Самсунг за 80 тысяч - зло, тоже согласен однозначно

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0
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Ферман спас Россию

Зачем айтюнс, юзай 3uTools
В целом с какого-то времени, не так давно, продукцией эппл стало возможно пользоваться, но да, все неудобно и нелогично.

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0
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Окружающий кофе

Как так уже 22? Вроде недавно были S7, которые взрывались

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5
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Виноватый коктейль

22 — это в тротиловом эквиваленте

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29
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Astraeus

То ноут 7 взрывались. После с10 был с20, а потом, соответственно, с21 и с22.

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4
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Неприятный микрофон

Эти теперь из переработанного пластика рыбных сетей сделаны. Будут теперь не взрываться, а рыбой вонять

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1
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Ужасный вентилятор

Кто это говно за такие деньги покупает?

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11
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Лекарственный Никита

очевидно, говноеды

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4
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solawind

Не надо считать чужие деньги. Для кого то и все что выше нокия 100 дорого

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0
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Rond

И нюхать чужое говно

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1
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Madegghead

я

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0
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Ужасный вентилятор

Привет

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0
2 комментария
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Decadence

Привет

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0
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Ужасный вентилятор

Пукни в пакет

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0
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Fedor Andreev

Очевидно те, кто не покупает такое же говно за 109 990 pyб.

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0
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Sail

Подожду пока камер будет минимум 7 и они будут выпирать из корпуса хотя бы на сантиметр

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9
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Дикий Данила

пхпхпхпхпхп

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1
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Дикий Данила

перо, блятб. ПЕРО СУККК

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3
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Astraeus

Что не так? Оно полностью прячется в корпус.

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5
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Дикий Данила

щяс бы в 2022 делать смартфоны с палкой внутри

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2
9 комментариев
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Иван Прохоров

Я делал как-то стопмоушен анимацию. И палка очень пригодилась, удаётся делать фотки, ни на милиметр не сдвинув телефон

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2
1 комментарий
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Luchano Spaguetti

У супруги galaxy note 20, с этим стилусом. По работе охуенно помогает, так как работает в нужных для работы приложениях, для работы в которых стилус удобнее в разы, чем пальчики.

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1
3 комментария
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Berbekk

перо это топ

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0
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DarkFire

Можно достать и почесать жопу, например

Твой айфон так может ?

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0
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H8isGR8

79990₽ или 40-50000₽ через пару месяцев

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5
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Столичный ящик

Каааааакой пиздец, это ж надо быть настолько уебищными, чтобы не стрематься выпускать вот такую хуиту.

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5
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Колючий танк88

@Мирон Янович нет у тебя приступа трипофобии от этого??

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3
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Лекарственный Никита

пиздец два светофора

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6
1 комментарий
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Путин спас Россию

Мерзко

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2
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Ужасный вентилятор

Терпимо

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1
16 комментариев
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El Jay

Андроед 😂
За 80к 😂

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3
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Недавний бокал

За 120….

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0
1 комментарий
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Grigory Shestakov

Имеджин платить 100k за телефон с дыркой в экране.

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1
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solawind

Ну за айфоны же платят, а там не просто дырка а уебищееый вырез в половину верха

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2
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Вольный меч

Кому нужен самсунг если есть айфон??

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1
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solawind

Тем кому нужен функционал больше чем у айфонов, рассчитанных на среднего долбоеба. И без анальных ограничений

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1
18 комментариев
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Рядовой каякер

За эти деньги себе можно купит айфон и не париться😏

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2
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Decadence

А зачем нужен айфон?

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1
2 комментария
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Лекарственный Никита

смартфоны для людей и женщин с умом

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1
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Лекарственный Никита

но себе бы я взял шо нить попредставительнее

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1
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Гаддэмнит Мадафакоф

Грамотная сегрегация

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Гаддэмнит Мадафакоф

Ты уж раздели - либо для людей с умом, либо для женщин. Либо, вообще, для людей

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0
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Виноватый коктейль

Хорошо

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Михаил Романов

а где фото экрана телефонов? по слухам говорили, что впервые запилят рамку экрана без подбородка снизу, реализовали? или только челку в планшетах запилили?

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1
3 комментария
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Импортный парфюмер

О, выдвижная антенна для телевизора.

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1
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mt

Я думал у новых пикселей кринжовый блок камер, а Самсунг их уделали одной левой. Профи.

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1
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Дешевый Валера

Господи, ну и говно

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Гаддэмнит Мадафакоф
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0
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Борщ-Компанеец

А Ётафон ещё существует ?

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2 комментария
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A K

2 раза пытался перейти на айфоны, какое же уебищное юзабилити для 15летних девочек. андроид топчик, если тебе не нужно селфица в зеркале в лифте и в спортзале

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–1
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Madegghead

Я уже заказал и оплатил.
Доставка 11 марта.
А вы?

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0
2 комментария
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Павел Каташев

А где тут 4 камеры?
S22 оснащён четырьмя камерами: ультраширокоугольной 12 МП f2.2, широкоугольной 50 МП f1.8, телеобъективом 10 МП f2.4 с трёхкратным увеличением
Или они сделали зеркало которе между матрицами переключается?

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–1
3 комментария
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Владислав Недзвецкий

Фотки только сзади?

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2 комментария
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Михаил Романов

Судя по ценам подарки в виде ушей (или что они "дарят" в этот раз?) за предзаказ включены в цену даже для тех кто будет брать после выхода

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Рог Кирилл

Цены, конечно, атас. Ладно, до лета подожду,: может скидки будут.

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FOX

Самсунгу конечно плюс что он долго поддерживает свои флагманы, в прошлом году обновил S8 (выпущен 2017) и обещают android 12 на samsung s10 (2019)!

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0
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Андрей Галицкий

топ за свои?

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1 комментарий
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Смутный вентилятор

Да не, показалось, наверное...

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Jake Vasya

обычное, ничем не примечательное обновление. у эппл такие последние 5 лет

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