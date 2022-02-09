Samsung представила смартфоны S22, S22+ и S22 Ultra по цене от 79 990 рублей Статьи редакции
А также обновлённые планшеты Tab S8, S8+ и S8 Ultra.
Базовая модель S22 получила AMOLED-дисплей с увеличенным диапазоном динамической частоты обновления картинки от 24 до 120 Гц, рассказала компания. Корпус устройства, по сравнению с прошлогодней версией, не получил значительных изменений.
Ёмкость аккумулятора по сравнению с прошлым поколением уменьшилась с 4000 мА·ч до 3700 мА·ч, при этом Samsung утверждает, что время автономной работы устройства увеличилось. Устройство получило защиту от воды стандарта IPX8 — выдерживает погружение в пресную воду на глубину до полутора метров на 30 минут.
S22 оснащён четырьмя камерами: ультраширокоугольной 12 МП f2.2, широкоугольной 50 МП f1.8, телеобъективом 10 МП f2.4 с трёхкратным увеличением, а также фронтальной камерой 10 МП f2.2. Сенсоры получили увеличенный размер пикселей для захвата света и обновленную систему подавления шумов. По утверждению компании, новое поколение смартфонов создаёт более яркие и чёткие снимки в условиях плохого освещения.
Смартфон доступен в России в восьми цветах по цене от 79 990 рублей за модель со 128 ГБ встроенной памяти.
Модель S22+ получила экран с увеличенной яркостью до 1750 нит и аккумулятор 4500 мА·ч (в S21+ был 4800 мА·ч), запаса которого, по словам инженеров, достаточно для работы в течение двух дней. Смартфон оснащён таким же блоком камер, как S22. Стоимость — от 94 990 рублей за модель со 128 ГБ.
S22 Ultra отличается увеличенной диагональю экрана 6.8 дюймов с яркостью до 1750 нит и динамической частотой обновления картинки от 1 до 120 Гц. Скорость отклика встроенного пера увеличена в три раза.
Модель получила аккумулятор 5000 мА·ч и другую конфигурацию камер: основная широкоугольная камера 108 МП f1.8, две телекамеры 10 МП f1.8 и 10 МП f2.4 с трехкратным и десятикратным увеличением, а также лазерный автофокус. В России S22 Ultra будет продаваться по цене 119 990 рублей за модель со 128 ГБ памяти.
Планшеты Tab S8, S8+ и S8 Ultra
Вместе с новым поколением смартфонов Galaxy компания представила обновленные планшеты Tab S8, S8+ и S8 Ultra. Базовая модель получила LCD-экран 11 дюймов с частотой обновления 120 Гц, две основных камеры 13 и 6 МП и ультраширокую фронтальную 12 МП, а также аккумулятор 8000 мА·ч.
Планшеты поставляются с пером с повышенной чувствительностью, определяющей до 4089 уровней нажатия, и технологией распознавания жестов. Перо крепится к корпусу при помощи магнитов.
Tab S8+ отличается от Tab S8 увеличенной диагональю 12.4 дюйма, AMOLED-экраном и аккумулятором 10 090 мА·ч. Оба планшета доступны в трёх цветах по цене от 64 990 рублей за базовую модель и 81 990 рублей за Tab S8+.
Диагональ Tab S8 Ultra составляет 14.6 дюймов. В планшет встроено две фронтальных камеры на 12 МП — широкоугольная и сверхширокоугольная. К Tab S8 Ultra можно подключить клавиатуру со встроенным тач-падом (продаётся отдельно). Стоимость устройства в России составит 106 990 рублей за модель со 128 ГБ встроенной памяти.
Но ведь в айфонах сзади блок ещё хуже, и спереди челка и рамки.
Мечта трипофоба
Я до покупки айфона в прошлом феврале сидел всю жизнь на топовых ведрах под предлогом "эти айфоны для тпшек, а я типа гик, не буду я с этим говном ходить" (не рофл). Купил в итоге айфон, ибо смартфоны на ведре после 2019 какой-то мусор.
Да после с 9 с красивым экраном все уныло, тож пересел
Андроид нужен, но он должен стоить максимум 40к, вот зачем нужен андроид за 100к действительно загадка.
Зачем андроид за 40к, если есть айфон 11 за 40к, в котором проц будет быстрее (А13), камера лучше, видео лучше, получение обновлений iOS еще лет 5
Есть неплохие ведра за 100-150к.
Отдрочил поди чуваку, чтобы тебе айфон дали погонять
У эпла класные часы и данные приложений переносятся. Больше аргументов не нашёл.
Зачем нужна Вольва, если есть Приора...
Зачем жрать капусту, если есть картошка?
тру) рассуждают про "гейропу" побывав за всю жизнь в египте 2 раза по всё включено))
Зачем нужна девушка, если есть рука?
согласен
Затем что не всем нравится айфон.
Но с андроидами тоже беда в последнее время.
Ой, да простит меня Господь, потому что он лучше
Чем?
Айфон говно
У меня у жены и детей айфоны, и у детей еще и по айпаду , каждый раз когда надо помочь им что-нибудь настроить, я испытываю чуть ли не физическую боль, как все неудобно и нелогично. А когда приходится воспользоваться айтюнс, я потом неделю отхожу
Сам хожу с ванпласом 8 про, купленным за 43 тысячи, кайфую
И с тем что Самсунг за 80 тысяч - зло, тоже согласен однозначно
Зачем айтюнс, юзай 3uTools
В целом с какого-то времени, не так давно, продукцией эппл стало возможно пользоваться, но да, все неудобно и нелогично.
То ноут 7 взрывались. После с10 был с20, а потом, соответственно, с21 и с22.
Не надо считать чужие деньги. Для кого то и все что выше нокия 100 дорого
И нюхать чужое говно
я
Привет
Очевидно те, кто не покупает такое же говно за 109 990 pyб.
Подожду пока камер будет минимум 7 и они будут выпирать из корпуса хотя бы на сантиметр
Что не так? Оно полностью прячется в корпус.
Я делал как-то стопмоушен анимацию. И палка очень пригодилась, удаётся делать фотки, ни на милиметр не сдвинув телефон
У супруги galaxy note 20, с этим стилусом. По работе охуенно помогает, так как работает в нужных для работы приложениях, для работы в которых стилус удобнее в разы, чем пальчики.
перо это топ
Можно достать и почесать жопу, например
Твой айфон так может ?
79990₽ или 40-50000₽ через пару месяцев
@Мирон Янович нет у тебя приступа трипофобии от этого??
Мерзко
Андроед 😂
За 80к 😂
Имеджин платить 100k за телефон с дыркой в экране.
Ну за айфоны же платят, а там не просто дырка а уебищееый вырез в половину верха
Тем кому нужен функционал больше чем у айфонов, рассчитанных на среднего долбоеба. И без анальных ограничений
А зачем нужен айфон?
Грамотная сегрегация
Ты уж раздели - либо для людей с умом, либо для женщин. Либо, вообще, для людей
а где фото экрана телефонов? по слухам говорили, что впервые запилят рамку экрана без подбородка снизу, реализовали? или только челку в планшетах запилили?
Я думал у новых пикселей кринжовый блок камер, а Самсунг их уделали одной левой. Профи.
А Ётафон ещё существует ?
2 раза пытался перейти на айфоны, какое же уебищное юзабилити для 15летних девочек. андроид топчик, если тебе не нужно селфица в зеркале в лифте и в спортзале
Я уже заказал и оплатил.
Доставка 11 марта.
А вы?
А где тут 4 камеры?
S22 оснащён четырьмя камерами: ультраширокоугольной 12 МП f2.2, широкоугольной 50 МП f1.8, телеобъективом 10 МП f2.4 с трёхкратным увеличением
Или они сделали зеркало которе между матрицами переключается?
Фотки только сзади?
Судя по ценам подарки в виде ушей (или что они "дарят" в этот раз?) за предзаказ включены в цену даже для тех кто будет брать после выхода
Цены, конечно, атас. Ладно, до лета подожду,: может скидки будут.
Самсунгу конечно плюс что он долго поддерживает свои флагманы, в прошлом году обновил S8 (выпущен 2017) и обещают android 12 на samsung s10 (2019)!
топ за свои?
обычное, ничем не примечательное обновление. у эппл такие последние 5 лет
На НТВ шутили над высшими российскими чиновниками и иронизировали над действиями во время войны в Чечне — пока руководство канала не сменилось.
В твиттере пожаловались на невозможность снять квартиру, будучи студентом без опыта работы — спор закончился обсуждением экономических систем и прав человека.
Власти США провели крупнейшую конфискацию криптовалюты в своей истории. В сети не верят, что за масштабной схемой стоит автор треков, где буквально поётся про взлом кошельков.
При этом в правительстве не уверены в затее и предпочитают продолжать требовать от Google удалить «запрещённый контент».