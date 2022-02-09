А также обновлённые планшеты Tab S8, S8+ и S8 Ultra.

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Слева направо: S22 Ultra, S22+ и S22

Базовая модель S22 получила AMOLED-дисплей с увеличенным диапазоном динамической частоты обновления картинки от 24 до 120 Гц, рассказала компания. Корпус устройства, по сравнению с прошлогодней версией, не получил значительных изменений.

S22

Ёмкость аккумулятора по сравнению с прошлым поколением уменьшилась с 4000 мА·ч до 3700 мА·ч, при этом Samsung утверждает, что время автономной работы устройства увеличилось. Устройство получило защиту от воды стандарта IPX8 — выдерживает погружение в пресную воду на глубину до полутора метров на 30 минут.

S22 оснащён четырьмя камерами: ультраширокоугольной 12 МП f2.2, широкоугольной 50 МП f1.8, телеобъективом 10 МП f2.4 с трёхкратным увеличением, а также фронтальной камерой 10 МП f2.2. Сенсоры получили увеличенный размер пикселей для захвата света и обновленную систему подавления шумов. По утверждению компании, новое поколение смартфонов создаёт более яркие и чёткие снимки в условиях плохого освещения.

Смартфон доступен в России в восьми цветах по цене от 79 990 рублей за модель со 128 ГБ встроенной памяти.

Модель S22+ получила экран с увеличенной яркостью до 1750 нит и аккумулятор 4500 мА·ч (в S21+ был 4800 мА·ч), запаса которого, по словам инженеров, достаточно для работы в течение двух дней. Смартфон оснащён таким же блоком камер, как S22. Стоимость — от 94 990 рублей за модель со 128 ГБ.

Galaxy S22+

S22 Ultra отличается увеличенной диагональю экрана 6.8 дюймов с яркостью до 1750 нит и динамической частотой обновления картинки от 1 до 120 Гц. Скорость отклика встроенного пера увеличена в три раза.

Модель получила аккумулятор 5000 мА·ч и другую конфигурацию камер: основная широкоугольная камера 108 МП f1.8, две телекамеры 10 МП f1.8 и 10 МП f2.4 с трехкратным и десятикратным увеличением, а также лазерный автофокус. В России S22 Ultra будет продаваться по цене 119 990 рублей за модель со 128 ГБ памяти.

S22 Ultra

Планшеты Tab S8, S8+ и S8 Ultra

Вместе с новым поколением смартфонов Galaxy компания представила обновленные планшеты Tab S8, S8+ и S8 Ultra. Базовая модель получила LCD-экран 11 дюймов с частотой обновления 120 Гц, две основных камеры 13 и 6 МП и ультраширокую фронтальную 12 МП, а также аккумулятор 8000 мА·ч.

Tab S8

Планшеты поставляются с пером с повышенной чувствительностью, определяющей до 4089 уровней нажатия, и технологией распознавания жестов. Перо крепится к корпусу при помощи магнитов.

Tab S8+ отличается от Tab S8 увеличенной диагональю 12.4 дюйма, AMOLED-экраном и аккумулятором 10 090 мА·ч. Оба планшета доступны в трёх цветах по цене от 64 990 рублей за базовую модель и 81 990 рублей за Tab S8+.

Tab S8

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