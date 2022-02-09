Спортсменка завоевала «золото» в командном турнире, но теперь судьба медали неизвестна: почти вся информация идёт от СМИ, а МОК проводит «юридические консультации». Главное.

Российские фигуристы третий день не могут получить награду за победу в командном соревновании на зимней Олимпиаде в Пекине. Церемония должны была состояться 7 февраля, но её несколько раз переносили. Издание Inside The Games сообщило, что это связано с положительной допинг-пробой Камилы Валиевой — 15-летней фигуристки, представлявшей страну в одиночном женском прокате.