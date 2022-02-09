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Новости
Sasha Shambilova

На Олимпиаде — допинг-скандал у российских фигуристов. Награждение отложили, причиной называют пробу 15-летней Валиевой Статьи редакции

Спортсменка завоевала «золото» в командном турнире, но теперь судьба медали неизвестна: почти вся информация идёт от СМИ, а МОК проводит «юридические консультации». Главное.

123 123 комментария
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Фото Getty Images

Российские фигуристы третий день не могут получить награду за победу в командном соревновании на зимней Олимпиаде в Пекине. Церемония должны была состояться 7 февраля, но её несколько раз переносили. Издание Inside The Games сообщило, что это связано с положительной допинг-пробой Камилы Валиевой — 15-летней фигуристки, представлявшей страну в одиночном женском прокате.

Рассказываем главное о скандале. TJ будет обновлять заметку по мере поступления новой информации.

  • Помимо Валиевой, в командном соревновании участвовали Марк Кондратюк в одиночном мужском катании, Анастасия Мишина и Александр Галлямов в соревновании среди пар, а также Виктория Синицина и Никита Кацалапов в танцевальных дуэтах. Они победили с общим счётом в 74 очка, обеспечив себе золотую награду досрочно. На втором и третьем месте — сборные США и Японии.
  • Во время исполнения произвольной программы Валиева впервые за историю Олимпиады исполнила четверной прыжок. За прокат она набрала 178,92 балла, принеся 10 баллов команде. Как пишет «Чемпионат.com», её выступление «привело в невероятный восторг весь мир».
Российские фигуристы, участвовавшие в командном соревновании. Фото Getty Images
  • Церемония награждения российских фигуристов должна была состояться в тот же день 7 февраля, но сначала её перенесли на 8 число, а потом — на неопределённый срок. В пресс-службе Международного олимпийского комитета (МОК) объяснили, что причиной этого стала ситуация, требующая юридической консультации с Международным союзом конькобежцев (ISU). В организации заверили, что пытаются как можно быстрее решить ситуацию.

Можете поставить свой последний доллар на то, что мы делаем всё, чтобы как можно быстрее разрешить эту ситуацию. В неё вовлечены атлеты, которые выиграли медали. Но, как вы понимаете, юридические нюансы иногда тянутся.

Марк Адамс
глава пресс-службы МОК
  • 9 февраля Inside The Games и USA Today сообщили, что причиной задержки церемонии награждения российских фигуристов стала допинг-проба одного из них. Спустя несколько часов издание Inside The Games заявило, что её сдала Валиева.
  • Как отмечает Inside The Games, перенос церемонии связан с возрастом фигуристки. Она не достигла 16 лет, из-за чего по правилам Всемирного антидопингового кодекса считается «защищённым лицом», а значит её не могут обвинить в нарушении. По данным издания, это и стало причиной долгого разбирательства с юристами.
  • Inside The Games также подчёркивает, что Валиева может избежать серьёзного наказания из-за возраста, а ситуация — разрешиться уже 10 февраля. Кроме этого, в процессе разбирательства планируют изучить роль её окружения в нарушении правил. Также известно, что пробу у спортсменки взяли до начала Олимпиады в Пекине.
  • Издание The Guardian также сообщило о положительной допинг-пробе у одного из российских фигуристов, но отметило, что найденное вещество не может повлиять на результаты соревнований. Имени спортсмена и название вещества в публикации не указаны.
  • Журналист «Матч ТВ» Валерий Лисин со ссылкой на источники сообщил, что найденным веществом может быть марихуана. Источник РБК заявил, что никакого наркотика в пробе нет.
  • По данным заместителя генпродюсера «Матч ТВ» Василия Конова, в пробе нашли триметазидин — препарат, предназначенный при лечении кардиологических проблем. Об этом же сообщило издание «Спорт-Экспресс» со ссылкой на источники.
  • Как сообщает «Чемпионат.com», тест у Валиевой брали ещё в декабре. По данным источников издания, он показал «наличие запрещённой субстанции в микродозе».
  • «Спорт-Экспресс» сообщило, Валиеву отстранят от соревнований и не допустят до личного турнира, а российских фигуристов «практически гарантированно» лишат золотой награды. Позже издание удалило эту публикацию.
  • Российская команда пока никак не комментировала информацию о положительной допинг-пробе. РБК со ссылкой на источники сообщает, что после переноса церемонии награждения тренеры попросили членов олимпийской сборной внимательнее заполнять паспорт АДАМС — онлайн-систему хранения данных о спортсменах.
  • По данным Sports.ru, Валиева, Кондратюк, Мишина и Галлямов не появились на тренировке 9 февраля. Как сообщили тренеры, все, кроме Валиевой, не вышли на лёд по плану. Об отсутствии 15-летней фигуристки ничего неизвестно.
  • Вице-президент Международного союза конькобежцев (ISU) Александр Лакерник назвал информацию СМИ «слухами». Пресс-атташе Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Ольга Ермолина заявила, что организации известно только то, что «знают все». В ФФККР и Олимпийском комитете России от комментариев Inside The Games отказались.
  • Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков предложил дождаться официальных заявлений о положительной допинг-пробе. В Кремль такие сообщения не поступали.

#новости #пекин2022 #спорт

123 123 комментария
62
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123 комментария
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groostlan

Бля скорее бы эта хуета закончилась. Олимпиада интересна примерно 1 из 1000

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44
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Неприятный микрофон

Тебя насильно не заставляют читать новости о ней

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43
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Ферман спас Россию

Так потом сразу пойдут куда более интересные новости

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10
4 комментария
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groostlan

Просто бесит что почти всё инфополе покрывает история о том, как какие то типы пытаются сделать что-то лучше других типов

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–1
2 комментария
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bor_vn

Это как: алкоголика насильно не заставляют пить.
Сначала подсадили на новости, а потом травят паленой олимпиадой.

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1
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Трудный фитиль

так-то похуй, а сколько из бюджета выделают на эту херню?

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1
3 комментария
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alien Alina

Так похуй что зашел написать коммент как тебе похуй…..
Держу в курсе: я реально смотрю каждую олимпиаду и на карантине пересматривала все прошлые годы соревнований.

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1
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groostlan

держи в курсе
я не говорил что мне похуй на одимпиаду, я сказал что она бесит, в этом и смысл комментов, разве не так?

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4
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groostlan

Ты сама видишь что твоё сообщение о том, что ты реально её смотришь выглядит как оправдание? Типа нет, есть люди кто это смотрит и я одна из них) что подтверждает мою мысль, что это интересно 1 из 1000

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1
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Дальнейший ключ

Яка сумна новина

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34
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Арсений Зябликов

В отсутствие своих медалей активно радуешься за неудачи сборной соседней страны? Ебать, как бабка у подъезда: своей половой жизни нет, так хоть радость обозвать соседскую девчонку шалавой.

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–30
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Либеральный Илья

Я не знаю как у вас, а у нас в Китае
Комментарий твой читали — дико угарали

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17
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Ферман спас Россию

Опять не удалось допинг утаить, обидная неудача.

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8
1 комментарий
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Luchano Spaguetti

Ты на championat.com зайди, там жопу твою от злости, видимо, еще как разнесет.

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0
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Frank Ferd

"ТЖ попытался взять комментарий у сборной России по поводу заявлений МОК, но там ответили, что они нихера не поняли"

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28
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Рыжий

Реально. То наркотики, то не наркотики, то проба с допингом была в декабре, но каким-то образом допустили к олимпиаде

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19
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Ужасный вентилятор

Похуй

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2
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Frank Ferd

Я пытался на это сделать отсылку https://tjournal.ru/gifv/529260

Запись в подсайте Видео и гифки — TJhub на TJ
Запись в подсайте Видео и гифки — TJhub на TJ
tjournal.ru
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0
1 комментарий
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Николай Щорс

Может только сейчас вскрыли

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0
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Путин спас Россию

Не получилось у Запада истерикой разжечь войну на Украине, теперь по мелкому пакостят

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21
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Ферман спас Россию

Председатель Xi велел чекисту не начинать, пока Олимпиада.

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5
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Алина Кипр

Путин бросил ручку на стол узнав...

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22
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Дешевый Валера

Что эта фигуристка ему не достанется?

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13
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Ферман спас Россию

...что паразиты выйдут комом и висячие папилломы отвалятся сами, стоит лишь принять две ложки густого, известного еще нашим бабушкам, советского

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3
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Владимир Старик

радиоактивного пепла

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5
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Коровка спасла Россию
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10
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Израильский файл

всем русским рекомендую заткнуться
 хуя она разжигает

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48
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Duard Kuban

Да не, наверно привычка с ТЖ

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3
2 комментария
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Дратути

Ещё и пИсать запрещает

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0
1 комментарий
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Герой рунета 2009

Так она на короля Рунета бочку катила недавно

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0
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Genesi5 ­

Внатуре - чо бухтите?

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1
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Жестокий алмаз

На те же грабли

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18
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Genesi5 ­

То ли дело - терапевтический допинг

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1
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KingOfTheDivan

Странная хуйня конечно, для чего ждать было, если пробу в декабре взяли

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17
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Ипполит Воробьянинов

русофобия.

одиночный женский прокат — збс звучит.

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13
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bor_vn

Кстати, непаханное поле.
В интернете одни гимнастки.

Ещё pornhub мог бы делать подборки в честь Олимпийских игр. Хоть какой-то интерес бы появился к этому мероприятию.

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1
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Михаил

теперь еще 10 лет без флага на олимпиадах ?

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13
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iollk

не

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0
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Alex Fielding

проклятые пиндосы

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12
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Тяжкий щит

Ждём митинг российских домохозяек в знак того, что наша дорогая Полиночка не такая и вообще это все проделки англосаксов ебучих

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6
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Тяжкий щит

Хотя я и правда верю, что 15-летний ребёнок сам не смог бы принять чудодобавки. Если это действительно правда, то это проеб команды

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7
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Astraeus

Мне знакомый чувак биатлонист, не какой-то рядовой, а вполне перспективный - ездил на международные соревнования и планировал быть на олимпиаде, но проблемы со здоровьем подкосили, рассказывал, что их в группе с 14 лет заставляли допинг жрать. Конечно, не буду судить по всей системе по одному случаю, но не удивлюсь, если этот случай не единичный.

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7
1 комментарий
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Тяжкий щит
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2
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Astraeus

Это комментарии с пикабу что-ли?

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0
4 комментария
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Ужасный вентилятор

Ой))))

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8
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Джон Кроули

Какой допинг в фигурном катании, а главное зачем? Или ей в жопу засунули ядерный моторчик для увеличения скорости, разработки сколково?

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4
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Тяжкий щит

Ну четверные прыгать всю программу без ошибок - это тебе не пиво сосать. Сгонка веса, выносливость, сейчас че угодно фарма может

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10
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alien Alina

Она упала в длинной программе, но так то да

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0
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anton platonov

бро, да элементарная разогревка перед тренировкой тебя (и меня) скосит нахуй так, что жить не захочется.
или ты риииилли думаешь, что прыгать на коньках и крутить 100500 оборотов вокруг своей оси это просто?

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1
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Джон Кроули

Убедил. Дайте ей две дозы допинга, пусть прыгает свои 100500 тулупы на радость всем. А кто будет возникать того это... в ядерный пепел. Они просто сдохнут, а мы в рай.

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1
2 комментария
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Untiy

Да, только не моторчик

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0
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АндрейВоробей

Ну ничего, по БМВ Х5 вручим, чтобы не было обидно!

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5
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Frank Ferd

Окажется, что в пробе просто были остатки противозачаточного. И проверять нужно тренера. И не на допинг.

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5
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Genesi5 ­

А кто ебал её? Папич?

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1 комментарий
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Дешевый Валера

Провожают наркоманку на соревнования

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5
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Словесный Интервент
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4
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Ялкынчик🔥

биполяр очка

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2
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Зенитный Петя

какой допинг может быть в фигурке??

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2
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Либеральный Илья

Да хоть тот же мельдоний или БАД какой-нибудь

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5 комментариев
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Здоровый томагавк_два

Родченков 2.0 будет?

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3
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No Name

Не будет

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2
4 комментария
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Иван Клюхин

«наличие запрещённой субстанции в микродозе»
Жрала бы пачками амфитамины, прикрываясь вымышленной болезнью, её бы сейчас все жалели.
А так, сгнобят теперь и до оставшихся всю олимпиаду доебываться будут.

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–4
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Психический ключ

Амфетамин через Е и его не едят

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0
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Рядовой каякер

Пишут, что проба была взята в декабре и в ней было выявлена микроконцентрация этого вещества, которая не дает спортивного преимущества. Зачем тогда тянуть до самой олимпиады и во время нее вываливать этот факт?

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3
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Лев Толстой

Цукерберг, достал. Не буду я там регистрироваться

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4 комментария
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Очередной Данила

Ей скорее всего тренер давал "витаминки"

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2
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Данил Вишнивецкий

ну ни дня без допинга

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2
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Павел Бокарёв

Никак вы блять не научитесь

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2
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Frank Ferd

В прошлый раз был искусственый член с мочой, в этот раз не успели сделать протез вагины.

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0
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Selfish Ledger

я очень сомневаюсь что ей дали покурить травы в китае

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1
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Polina Malahova

Не важно, что ей давали в Китае, проба была взята еще до Олимпиады.

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1
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Евгений Важинский
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FUNKADELIC
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Жирный паук например

Это всё проклятый патриархат

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Senrigan

ебите их

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Дешевый Валера

Кого?

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5 комментариев
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При чём здесь путин

Их и ебут, это всегда были и есть элитные девочки для власть имущих

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Сомнительный кофе

Червь бесзребетный. Как и все педофилы. Вшивая бомжиха которая может только детей дурить

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Michael Konovalov

Снова акт вопиющей гусофобии.

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Владислав Недзвецкий

Золото все равно ее, сасай

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Посторонний блик

Понимаю.. сейчас непросто на это грамотно отреагировать... ...но советую тжшникам воздержаться от поспешных резких заявлений...... нужно грамотно взвесить ситуацию.......НЕ РАЗЖИГАТЬ. ..... ...........

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Мрачный велосипед

Триметазидин – что это за препарат, для чего нужен и улучшает ли результаты? Объясняет спортивный врач https://www.sports.ru/tribuna/blogs/russiateam/3014288.html?sl=1

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На Олимпиаде — допинг-скандал у российских фигуристов. Награждение отложили, причиной называют пробу 15-летней Валиевой Статьи редакции

Спортсменка завоевала «золото» в командном турнире, но теперь судьба медали неизвестна: почти вся информация идёт от СМИ, а МОК проводит «юридические консультации». Главное.

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