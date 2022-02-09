На Олимпиаде — допинг-скандал у российских фигуристов. Награждение отложили, причиной называют пробу 15-летней Валиевой Статьи редакции
Спортсменка завоевала «золото» в командном турнире, но теперь судьба медали неизвестна: почти вся информация идёт от СМИ, а МОК проводит «юридические консультации». Главное.
Российские фигуристы третий день не могут получить награду за победу в командном соревновании на зимней Олимпиаде в Пекине. Церемония должны была состояться 7 февраля, но её несколько раз переносили. Издание Inside The Games сообщило, что это связано с положительной допинг-пробой Камилы Валиевой — 15-летней фигуристки, представлявшей страну в одиночном женском прокате.
Рассказываем главное о скандале. TJ будет обновлять заметку по мере поступления новой информации.
- Помимо Валиевой, в командном соревновании участвовали Марк Кондратюк в одиночном мужском катании, Анастасия Мишина и Александр Галлямов в соревновании среди пар, а также Виктория Синицина и Никита Кацалапов в танцевальных дуэтах. Они победили с общим счётом в 74 очка, обеспечив себе золотую награду досрочно. На втором и третьем месте — сборные США и Японии.
- Во время исполнения произвольной программы Валиева впервые за историю Олимпиады исполнила четверной прыжок. За прокат она набрала 178,92 балла, принеся 10 баллов команде. Как пишет «Чемпионат.com», её выступление «привело в невероятный восторг весь мир».
- Церемония награждения российских фигуристов должна была состояться в тот же день 7 февраля, но сначала её перенесли на 8 число, а потом — на неопределённый срок. В пресс-службе Международного олимпийского комитета (МОК) объяснили, что причиной этого стала ситуация, требующая юридической консультации с Международным союзом конькобежцев (ISU). В организации заверили, что пытаются как можно быстрее решить ситуацию.
- 9 февраля Inside The Games и USA Today сообщили, что причиной задержки церемонии награждения российских фигуристов стала допинг-проба одного из них. Спустя несколько часов издание Inside The Games заявило, что её сдала Валиева.
- Как отмечает Inside The Games, перенос церемонии связан с возрастом фигуристки. Она не достигла 16 лет, из-за чего по правилам Всемирного антидопингового кодекса считается «защищённым лицом», а значит её не могут обвинить в нарушении. По данным издания, это и стало причиной долгого разбирательства с юристами.
- Inside The Games также подчёркивает, что Валиева может избежать серьёзного наказания из-за возраста, а ситуация — разрешиться уже 10 февраля. Кроме этого, в процессе разбирательства планируют изучить роль её окружения в нарушении правил. Также известно, что пробу у спортсменки взяли до начала Олимпиады в Пекине.
- Издание The Guardian также сообщило о положительной допинг-пробе у одного из российских фигуристов, но отметило, что найденное вещество не может повлиять на результаты соревнований. Имени спортсмена и название вещества в публикации не указаны.
- Журналист «Матч ТВ» Валерий Лисин со ссылкой на источники сообщил, что найденным веществом может быть марихуана. Источник РБК заявил, что никакого наркотика в пробе нет.
- По данным заместителя генпродюсера «Матч ТВ» Василия Конова, в пробе нашли триметазидин — препарат, предназначенный при лечении кардиологических проблем. Об этом же сообщило издание «Спорт-Экспресс» со ссылкой на источники.
- Как сообщает «Чемпионат.com», тест у Валиевой брали ещё в декабре. По данным источников издания, он показал «наличие запрещённой субстанции в микродозе».
- «Спорт-Экспресс» сообщило, Валиеву отстранят от соревнований и не допустят до личного турнира, а российских фигуристов «практически гарантированно» лишат золотой награды. Позже издание удалило эту публикацию.
- Российская команда пока никак не комментировала информацию о положительной допинг-пробе. РБК со ссылкой на источники сообщает, что после переноса церемонии награждения тренеры попросили членов олимпийской сборной внимательнее заполнять паспорт АДАМС — онлайн-систему хранения данных о спортсменах.
- По данным Sports.ru, Валиева, Кондратюк, Мишина и Галлямов не появились на тренировке 9 февраля. Как сообщили тренеры, все, кроме Валиевой, не вышли на лёд по плану. Об отсутствии 15-летней фигуристки ничего неизвестно.
- Вице-президент Международного союза конькобежцев (ISU) Александр Лакерник назвал информацию СМИ «слухами». Пресс-атташе Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Ольга Ермолина заявила, что организации известно только то, что «знают все». В ФФККР и Олимпийском комитете России от комментариев Inside The Games отказались.
- Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков предложил дождаться официальных заявлений о положительной допинг-пробе. В Кремль такие сообщения не поступали.
Бля скорее бы эта хуета закончилась. Олимпиада интересна примерно 1 из 1000
Так потом сразу пойдут куда более интересные новости
Просто бесит что почти всё инфополе покрывает история о том, как какие то типы пытаются сделать что-то лучше других типов
Это как: алкоголика насильно не заставляют пить.
Сначала подсадили на новости, а потом травят паленой олимпиадой.
Так похуй что зашел написать коммент как тебе похуй…..
Держу в курсе: я реально смотрю каждую олимпиаду и на карантине пересматривала все прошлые годы соревнований.
держи в курсе
я не говорил что мне похуй на одимпиаду, я сказал что она бесит, в этом и смысл комментов, разве не так?
Ты сама видишь что твоё сообщение о том, что ты реально её смотришь выглядит как оправдание? Типа нет, есть люди кто это смотрит и я одна из них) что подтверждает мою мысль, что это интересно 1 из 1000
В отсутствие своих медалей активно радуешься за неудачи сборной соседней страны? Ебать, как бабка у подъезда: своей половой жизни нет, так хоть радость обозвать соседскую девчонку шалавой.
Опять не удалось допинг утаить, обидная неудача.
Ты на championat.com зайди, там жопу твою от злости, видимо, еще как разнесет.
"ТЖ попытался взять комментарий у сборной России по поводу заявлений МОК, но там ответили, что они нихера не поняли"
Реально. То наркотики, то не наркотики, то проба с допингом была в декабре, но каким-то образом допустили к олимпиаде
Я пытался на это сделать отсылку https://tjournal.ru/gifv/529260
Может только сейчас вскрыли
Не получилось у Запада истерикой разжечь войну на Украине, теперь по мелкому пакостят
Председатель Xi велел чекисту не начинать, пока Олимпиада.
Путин бросил ручку на стол узнав...
...что паразиты выйдут комом и висячие папилломы отвалятся сами, стоит лишь принять две ложки густого, известного еще нашим бабушкам, советского
радиоактивного пепла
Да не, наверно привычка с ТЖ
Ещё и пИсать запрещает
Так она на короля Рунета бочку катила недавно
Внатуре - чо бухтите?
То ли дело - терапевтический допинг
Странная хуйня конечно, для чего ждать было, если пробу в декабре взяли
русофобия.
одиночный женский прокат — збс звучит.
Кстати, непаханное поле.
В интернете одни гимнастки.
Ещё pornhub мог бы делать подборки в честь Олимпийских игр. Хоть какой-то интерес бы появился к этому мероприятию.
теперь еще 10 лет без флага на олимпиадах ?
не
проклятые пиндосы
Мне знакомый чувак биатлонист, не какой-то рядовой, а вполне перспективный - ездил на международные соревнования и планировал быть на олимпиаде, но проблемы со здоровьем подкосили, рассказывал, что их в группе с 14 лет заставляли допинг жрать. Конечно, не буду судить по всей системе по одному случаю, но не удивлюсь, если этот случай не единичный.
Это комментарии с пикабу что-ли?
Какой допинг в фигурном катании, а главное зачем? Или ей в жопу засунули ядерный моторчик для увеличения скорости, разработки сколково?
Она упала в длинной программе, но так то да
бро, да элементарная разогревка перед тренировкой тебя (и меня) скосит нахуй так, что жить не захочется.
или ты риииилли думаешь, что прыгать на коньках и крутить 100500 оборотов вокруг своей оси это просто?
Убедил. Дайте ей две дозы допинга, пусть прыгает свои 100500 тулупы на радость всем. А кто будет возникать того это... в ядерный пепел. Они просто сдохнут, а мы в рай.
Да, только не моторчик
Ну ничего, по БМВ Х5 вручим, чтобы не было обидно!
Окажется, что в пробе просто были остатки противозачаточного. И проверять нужно тренера. И не на допинг.
А кто ебал её? Папич?
биполяр очка
Не будет
«наличие запрещённой субстанции в микродозе»
Жрала бы пачками амфитамины, прикрываясь вымышленной болезнью, её бы сейчас все жалели.
А так, сгнобят теперь и до оставшихся всю олимпиаду доебываться будут.
Цукерберг, достал. Не буду я там регистрироваться
ну ни дня без допинга
Никак вы блять не научитесь
В прошлый раз был искусственый член с мочой, в этот раз не успели сделать протез вагины.
я очень сомневаюсь что ей дали покурить травы в китае
Не важно, что ей давали в Китае, проба была взята еще до Олимпиады.
ебите их
Их и ебут, это всегда были и есть элитные девочки для власть имущих
Снова акт вопиющей гусофобии.
Золото все равно ее, сасай
Триметазидин – что это за препарат, для чего нужен и улучшает ли результаты? Объясняет спортивный врач https://www.sports.ru/tribuna/blogs/russiateam/3014288.html?sl=1
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Спортсменка завоевала «золото» в командном турнире, но теперь судьба медали неизвестна: почти вся информация идёт от СМИ, а МОК проводит «юридические консультации». Главное.
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