МВД закрыло три крупных мошеннических сайта по продаже данных краденных банковских карт Статьи редакции
На ресурсах появилось объявление с символикой ведомства. Это значит, что полиция задержала владельцев сайтов.
В ночь с 7 на 8 февраля на ресурсах появились баннеры о блокировке правоохранительными органами. За всё время работы этих сайтов на них продавалась информация о более чем 113 миллионах банковских карт, а стоимость превышала почти 655 миллионов долларов. Об этом сообщили РБК в Group-IB.
В компании отметили, что проблемы с доступом к сайтам начались 5 февраля. Представитель Group-IB рассказал, что речь идёт не о простой блокировке, а о дефейсе. Эта практика подразумевает, что МВД размещает баннеры на ресурсах, принадлежащих арестованным хакерам.
Речь идёт о кардшопах (сайтах по продаже данных банковских карт) Ferum и Trump's Dumps, форуме с объявлениями таких магазинов Sky-Fraud, а также о ресурсе Uas-Service, на котором продавали скомпрометированные номера социального страхования. Все сайты русскоязычные, хотя доля данных с российских карт на них невелика.
- На форуме Sky-Fraud Group-IB обнаружила данные о более чем 20 тысячах банковских карт. Сайт существует с 2011 года, помимо рекламы кардшопов, там также размещали данные средств платежей.
- За время существования ресурса Ferum, о котором стало известно в 2011 году, на нём могло продаваться 65 миллионов карт, суммарная стоимость которых — 280,6 миллиона долларов, считают в Group-IB. За 2020-2021 годы компания зафиксировала данные 14,5 миллиона карт — это больше, чем на любом другом сайте ресурсе по кардингу (мошенничеству с банковскими картами).
- По данным Group-IB, на Trumps Dump могли реализовать 48 миллионов дампов банковских стоимости 378,3 миллиона долларов. Первые рекламные объявления о сайте появились в 2017 году.
- Uas-Service не связан с кардингом, но у него общий сервер с Ferum и Trumps Dump, выяснили в Group-IB. Это даёт основания предполагать, что ими управляла одна хакерская организация.
Ахаха, серьёзно?) Не с ноута пока, не могу глянуть. Или ты сам добавил?
Фронтендеры напряглись.
можно ссылку в личку?
https://habr.com/ru/news/t/650321/
Тут есть.
ФСБ+ФБР=братья навек
Очень забавно, как формируются информационные потоки.
Редакция ТЖ плотно подсела на новости с РБК, Group-IB оплачивают РБК приоритет для своих новостей, потому что им надо светится в инфополе после ареста прошлого гендира и восстанавливать репутацию.
Не понимаю только, польователям ТЖ совсем всё равно что хавать? Тупо пресс-релизы Group-IB можно на сайт постить...
У тебя чеки на руках?
Не понимаю только, польователям ТЖ совсем всё равно что хавать?
тут щитпост от редакции в телегу выводится и лукасы собирает. а ты переживаешь за вкусы пользователей. на дтф елистратов постит только у себя в блоге, а потом перепосты делает в редакционные подсайты, наверное ему обидно, что его блога нет в топе рейтинга пользователей.
в это время все пользователи комитета на мобилках постоянно испытывают какие-то проблемы, а на бестолковые редизайны сайтов у всех пользователей аллергия. кстати, можно еще вспомнить рекламу, которую показывают даже плюсовым пользователям в виде оплаченных материалов мимо подсайта промо и бесполезность плюса самого по себе
украинский вроде
Підтверджую.
Есть только один Бог! Бог Император Человечества! Помни это, мой маленький любитель ереси!
За тобой уже выехали
Он анимешная собакодевочка
https://youtu.be/9mBIU9i2N0U
Был знакомый в 2000-х, через интернет продавал софт, ну и понятно, что в те годы в России при предложении "купить лицензионный софт" люди искренне не понимали на хуя, поэтому все клиенты были зарубежные. А системы онлайн-банкинга в России тоже были тогда… а были ли они вообще тогда? Короче, покупка осуществлялась довольно незатейливо - покупатель присылал электронное письмо со всеми данными карты и писал фразу дисклеймер, что-то вроде "я уполномачиваю вас снять с этой карты 80 долларов для оплаты такого-то софта". Сейчас такое сложно представить, да)) в общем, за пару лет такой работы у него скопились данные сотен карт. Ну и он не сдержался, начал изредка использовать для разных покупок в онлайне - для оплаты доступа к порно-сайтам и юзнету. Много не тратил, не больше 15-20 долларов за раз. Долбоеб, конечно, был, сильно рисковал. Знакомый этот, да…
Хз, тогда же и потерял с ним контакт. Но я думаю, таких долбаебов тогда много было, на заре интернет торговли. Потому что способ оплаты по карте через е-мэйл был довольно распространенным. Ну и наверняка какая-то часть этих долбоебов попалась
МВД закрыло три крупных мошеннических сайта по продаже данных краденных банковских карт.
И открыли свой сайт.
Разработчикам пришлось бы удалять контент, чего они не захотели делать.
На ресурсах появилось объявление с символикой ведомства. Это значит, что полиция задержала владельцев сайтов.