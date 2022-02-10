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Новости
Sasha Shambilova

МВД закрыло три крупных мошеннических сайта по продаже данных краденных банковских карт Статьи редакции

На ресурсах появилось объявление с символикой ведомства. Это значит, что полиция задержала владельцев сайтов.

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В ночь с 7 на 8 февраля на ресурсах появились баннеры о блокировке правоохранительными органами. За всё время работы этих сайтов на них продавалась информация о более чем 113 миллионах банковских карт, а стоимость превышала почти 655 миллионов долларов. Об этом сообщили РБК в Group-IB.

В компании отметили, что проблемы с доступом к сайтам начались 5 февраля. Представитель Group-IB рассказал, что речь идёт не о простой блокировке, а о дефейсе. Эта практика подразумевает, что МВД размещает баннеры на ресурсах, принадлежащих арестованным хакерам.

Это может свидетельствовать о том, что сотрудники полиции получили доступ к инфраструктуре злоумышленников, что возможно только в связи с задержанием лиц, причастных к управлению как форумом, так и кардшопами.

представитель Group-IB

Речь идёт о кардшопах (сайтах по продаже данных банковских карт) Ferum и Trump's Dumps, форуме с объявлениями таких магазинов Sky-Fraud, а также о ресурсе Uas-Service, на котором продавали скомпрометированные номера социального страхования. Все сайты русскоязычные, хотя доля данных с российских карт на них невелика.

  • На форуме Sky-Fraud Group-IB обнаружила данные о более чем 20 тысячах банковских карт. Сайт существует с 2011 года, помимо рекламы кардшопов, там также размещали данные средств платежей.
  • За время существования ресурса Ferum, о котором стало известно в 2011 году, на нём могло продаваться 65 миллионов карт, суммарная стоимость которых — 280,6 миллиона долларов, считают в Group-IB. За 2020-2021 годы компания зафиксировала данные 14,5 миллиона карт — это больше, чем на любом другом сайте ресурсе по кардингу (мошенничеству с банковскими картами).
  • По данным Group-IB, на Trumps Dump могли реализовать 48 миллионов дампов банковских стоимости 378,3 миллиона долларов. Первые рекламные объявления о сайте появились в 2017 году.
  • Uas-Service не связан с кардингом, но у него общий сервер с Ferum и Trumps Dump, выяснили в Group-IB. Это даёт основания предполагать, что ими управляла одна хакерская организация.

Рынок кардинга становится все менее привлекательным для киберкриминала: его объёмы с прошлого года сокращаются. Кардшопы поделят между собой клиентов и поставщиков, однако уже сейчас понятно, что кардинг постепенно движется к закату. Ликвидация трёх старейших кардшопов — это однозначный сигнал для кардеров во всём мире.

Дмитрий Волков
генеральный директор Group-IB

#новости #блокировки #хакеры

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Веселый пёс_анон

Там смешное в коде.

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9
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Дратути

Ахаха, серьёзно?) Не с ноута пока, не могу глянуть. Или ты сам добавил?

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2
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Веселый пёс_анон

Ну нет, это менты юморят. На хабре нашёл.

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6
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Frank Ferd

Фронтендеры напряглись.

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1
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Стас Фарбер

можно ссылку в личку?

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Веселый пёс_анон

https://habr.com/ru/news/t/650321/

Тут есть.

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God Damn

ФСБ+ФБР=братья навек

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3
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Первоначальный кофе

Очень забавно, как формируются информационные потоки.
Редакция ТЖ плотно подсела на новости с РБК, Group-IB оплачивают РБК приоритет для своих новостей, потому что им надо светится в инфополе после ареста прошлого гендира и восстанавливать репутацию.

Не понимаю только, польователям ТЖ совсем всё равно что хавать? Тупо пресс-релизы Group-IB можно на сайт постить...

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6
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Жаль

У тебя чеки на руках?

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Some Dude

Не понимаю только, польователям ТЖ совсем всё равно что хавать?
тут щитпост от редакции в телегу выводится и лукасы собирает. а ты переживаешь за вкусы пользователей. на дтф елистратов постит только у себя в блоге, а потом перепосты делает в редакционные подсайты, наверное ему обидно, что его блога нет в топе рейтинга пользователей.
в это время все пользователи комитета на мобилках постоянно испытывают какие-то проблемы, а на бестолковые редизайны сайтов у всех пользователей аллергия. кстати, можно еще вспомнить рекламу, которую показывают даже плюсовым пользователям в виде оплаченных материалов мимо подсайта промо и бесполезность плюса самого по себе

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Дратути
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1
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Импортный ящик

Ты кто? Господь Бог?

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Выходной велосипед

God Damn
God
бог?
Да

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2
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Импортный ящик

Спасибо за перевод

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Выходной велосипед

You’re welcome

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Профессор Лебедев
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Импортный ящик

На каком языке это высрано

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God Damn

украинский вроде

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3
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pashazaur

Підтверджую.

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Профессор Лебедев

Есть только один Бог! Бог Император Человечества! Помни это, мой маленький любитель ереси!

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Импортный ящик

Ктулху накажет тебя

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Профессор Лебедев

За тобой уже выехали

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Импортный ящик
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Профессор Лебедев
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Импортный ящик
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Максим Шишлов

Он анимешная собакодевочка
https://youtu.be/9mBIU9i2N0U

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Da Luxe

Был знакомый в 2000-х, через интернет продавал софт, ну и понятно, что в те годы в России при предложении "купить лицензионный софт" люди искренне не понимали на хуя, поэтому все клиенты были зарубежные. А системы онлайн-банкинга в России тоже были тогда… а были ли они вообще тогда? Короче, покупка осуществлялась довольно незатейливо - покупатель присылал электронное письмо со всеми данными карты и писал фразу дисклеймер, что-то вроде "я уполномачиваю вас снять с этой карты 80 долларов для оплаты такого-то софта". Сейчас такое сложно представить, да)) в общем, за пару лет такой работы у него скопились данные сотен карт. Ну и он не сдержался, начал изредка использовать для разных покупок в онлайне - для оплаты доступа к порно-сайтам и юзнету. Много не тратил, не больше 15-20 долларов за раз. Долбоеб, конечно, был, сильно рисковал. Знакомый этот, да…

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Трезвый бокал

Так он попался или нет?

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Da Luxe

Хз, тогда же и потерял с ним контакт. Но я думаю, таких долбаебов тогда много было, на заре интернет торговли. Потому что способ оплаты по карте через е-мэйл был довольно распространенным. Ну и наверняка какая-то часть этих долбоебов попалась

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Благодарный Гоша

65 миллионов карт общей стоимостью примерно 280 миллионов, т.е. на карте в среднем по 320 рублей ($4,3).

Это даже до среднего класса сильно не дотягивает ).

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Веселый пёс_анон

Стоимость краденых карт же не равна балансу.

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Благодарный Гоша

Ну да, но по мне как-то дешево оценено. С учетом, что там российских почти нет.

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2
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Владимир Галкин

МВД закрыло три крупных мошеннических сайта по продаже данных краденных банковских карт.
И открыли свой сайт.

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Рыжий
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Импортный ящик

Так им и надо

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Anton NS
Большой невод @informnevod
Глава «Газпром-медиа» Александр Жаров зарабатывает по 1 млн руб. в день, включая выходные и праздники. Он – куратор никчемного проекта RuTube, который задумывался как российский аналог YouTube, но даже с переплатами за контент – неконкурентоспособен.
6 6 комментариев
10
Oldfag TV

Который день ловлю себя на мысли, что весь рабочий настрой заканчивается ровно в тот момент, когда выключаешь двигатель на парковке перед офисом.

2 2 комментария
4
Astraeus
Ковид

К концу второго года пандемии таки провалил ачивку "пережить эту пандемию, ни разу не заболев" - клятый омикрон.

9 9 комментариев
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Вот это ПОВОРОТ
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Kafelnikov Yevgeny @KYevgeni
Заебали уже кардиологи и эксперты 🤦‍♂! Вы реально не отдупляетесь,что препарат состоит у WADA в запрете с 2014 года,и похую на его эффективность в применении?? Или вы думаете,что регламент существует для всех,кроме русских?
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Сергей Исенеков
The Sims 4 не выпустит в России дополнение «Свадебные истории» из-за ЛГБТ-свадьбы двух симов Статьи редакции

Разработчикам пришлось бы удалять контент, чего они не захотели делать.

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2 2 комментария
7
Новости
Sasha Shambilova
МВД закрыло три крупных мошеннических сайта по продаже данных краденных банковских карт Статьи редакции

На ресурсах появилось объявление с символикой ведомства. Это значит, что полиция задержала владельцев сайтов.

35 35 комментариев
13
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