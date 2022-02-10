С прошлого месяца снова начал системно выдавать сыну карманные (а не когда как пап дац 500р, дай сотку и тд). Базовый доход, так сказать.

5000р раз в месяц. Тратить можно на все, что угодно.

Условие одно: не просить у меня денег (положить на телефон, купить чипсы и тд) если кончатся.



Первый месяц: бутсы, мяч, набор мышь/наушники/коврик, задонатил в играх, журнал фифа с наклейками, ништяки вкусняшки в магазине. Ничего не отложил.



Личными деньгами ребенок распоряжается совсем иначе, чем родительскими. Уже начинает сам смотреть цены, считать, оценивать целесообразность траты. #овулятор

С прошлого месяца снова начал системно выдавать сыну карманные (а не когда как пап дац 500р, дай сотку и тд). Базовый доход, так сказать.5000р раз в месяц. Тратить можно на все, что угодно.Условие одно: не просить у меня денег (положить на телефон, купить чипсы и тд) если ко...