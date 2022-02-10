Футболист Курт Зума пнул кота. За это его лишили животных, отстранили от игр и оштрафовали на 250 тысяч фунтов Статьи редакции
После скандала Adidas отказалась от спонсорского контракта со спортсменом. Сейчас дело расследует полиция, ему грозит до пяти лет тюрьмы.
Английский футбольный клуб «Вест Хэм Юнайтед» отстранил от игр защитника Курта Зуму и оштрафовал его на «максимально возможную сумму» в 250 тысяч фунтов стерлингов (25 миллионов рублей) после публикации видео, где спортсмен пинает своего бенгальского кота. Об этом сообщается на сайте клуба, сумму уточняет The Telegraph.
Ролик выложил британский таблоид The Sun, первоначально кадры опубликовал брат футболиста Йоан Зума в снэпчате. В первом видео спортсмен бросает кота на пол и пинает его, затем кидает в него предметом, пока животное пытается спрятаться под стол. В третьем ролике кота держит ребёнок, а Зума бьёт его по морде.
Пользователи соцсетей негативно отреагировали на проявленную жестокость в отношении животных и создали петицию с призывом привлечь Зуму к ответственности. На момент написания материала её подписали больше 266 тысяч человек.
К призывам привлечь Зуму к ответственности присоединился и мэр Лондона Садик Хан. В апреле 2021 году правительство Великобритании ужесточило наказание за насилие над животными: по новым правилам футболисту грозит до пяти лет тюрьмы.
После резонанса Британское Королевское общество защиты животных от жестокого обращения (RSPCA) заявило, что уже разбирается в ситуации в судебном порядке, а полиция английского графства Эссекс начала расследование совместно с зоозащитниками. Обеих кошек Зумы конфисковали. Организация заверила, что животные в безопасности, но подробностей дела не раскрыла, чтобы «соответствовать надлежащему судебному процессу».
В «Вест Хэм Юнайтед» сообщили, что полностью поддерживают расследование RSPCA, а сам Зума сотрудничает со следствием. Согласно заявлению на сайте, футболист «чрезвычайно раскаивается и, как и все в клубе, полностью понимает глубину чувства, вызванного инцидентом, и необходимость принятия мер». Он заверил, что кошки здоровы, а «это был единственный случай». Его брат также извинился за публикацию ролика.
После случившегося спонсоры начали отказываться от сотрудничества с Зумой и «Вест Хэм Юнайтед». Согласно заявлению Adidas, они провели расследование, по результатам которого разорвали контракт с футболистом.
От спонсорской сделки с клубом отказалась страховая компания Vitality, заявив, что «осуждает любое насилие над животными». Ещё один спонсор «Вест Хэм Юнайтед» Experience Kissimmee заявил, что обдумывает свою роль в отношениях с клубом и ждёт дополнительных данных о случившемся.
Надеюсь штраф перевели котику на корм
думаю кота усыпят, если он вовремя не найдет хозяев
Будет думать в следующий раз, как пинать кота. Когда есть жена.
Мэйсон Гринвуд не подтвердит))
Они не были женаты!
Сначалась женись, а потом уже бей.
Чему вас отец в детстве учил?
Просто нужно отбирать Инстаграм и родственников и жён
ты анкету в тиндере заполняешь что ли?)
Представляю, какой вой бы подняли россиянские правые из Барнаула, если бы контракты разорвали после того, как он пнул ЖЕЩИНУ, а не кота.
Так себе сравнение. С женщиной (или мужчиной или трансом или кем-то там еще) ситуации разные бывают. Любой, кто жил со своей женщиной, об этом знает.
А кот это всегда пушистый комок, который не может спровоцировать или ответить
Можно другое сравнение
На момент написания материала её подписали больше 266 тысяч человек.
В Британии против нигры, пнувшего кота, впряглось людей больше, чем в России против террориста, убивающего людей.
В первом видео спортсмен бросает женщину на пол и пинает ее, затем кидает в нее предметом, пока она пытается спрятаться под стол. В третьем ролике женщину держит ребёнок, а Зума бьёт ее по лицу.
По-моему, вполне себе ситуация чтобы разорвать все контракты. Даже в тюрьму присесть можно.
Какой же пидорас, я не могу. Шиз ебанный
Никто:
Либерахи, когда что-то плохо говорят про швятую гейропку/Америку:
Так то не пнул, а пихнул , ничо коту от такого не будет, они меж собой сильнее месятся
Где коты, а где люди
266 тысяч человек это больше чем за отставку Кадырова
Ну животные над которыми Кадыров издевается не так симпатичны как 🐱.
Ну охуеть теперь, из-за сраной кошатины
Пиздец
Предлагаю тебя отпиздить ногами, если не нравится кошатина
фашист ебучий
Человек может ответить на пинок или урегулировать вопрос дипломатическим путём, а использовать силу против существа заведомо слабее, которое ты обязался защищать, оберегать и поддерживать - мерзость и предательство. Таким преступникам место в тюрьме
столько криков будто он ей голову ботинком раздавил. кошка в порядке, чувак осознал, мир ебанулся
Его брат также извинился за публикацию ролика
Ключевой момент. Проблема не в проступке, а в том, что ролик в сеть утёк (^:
Брат молодец. А то никто бы не узнал.
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Don’t f**k with cats
Он вроде котов не трахал а только бил.
Ты просто не в теме
Вот мразота
Само видео пинанья
Все правильно сделали. Нечего обижать животных.
Правильно
Я один не вижу здесь жестокого обращения? Ну видно же что пнул он его легко да и возможно не шутки ради, может кот залез на стол и нагадил или съел канарейку. Ну серьезно, я против жестокого обращения — но это когда бьют так, что у кота травмы, гематомы или вообще до полусмерти. Тут он даже не со злости пнул его, кот не подлетел на 3 метра вверх, а уж футболист может пнуть хорошо, будьте уверены. В общем это какой-то пиздец, тупо травля.
господа минусаторы, я не против минусов — но хоть аргументируйте как-то свою мысль. Тут явно не адекватное наказание за незначительный проступок. Если это была просто такая дурацкая шутка, то я еще понимаю осуждение над животным. Но за шкодничество котов бьют так, чтобы им было больно и закрепилось в памяти, но так, чтобы не покалечить. Тоесть полотенцем, например, но не твёрдыми предметами, и так котов и обучали всю историю их существования, пока в 21 веке не понабежали защитнички, которые считают, что лучше кота выкинуть на мороз, чтобы он сдох там чем лишний раз полотецнем ударить не дай бог. Фу, блин.. противно от такого лицемерия.
Но за шкодничество котов бьют так, чтобы им было больно и закрепилось в памяти, но так, чтобы не покалечить.
Нормальные люди не бьют домашних животных
пока в 21 веке не понабежали защитнички, которые считают, что лучше кота выкинуть на мороз, чтобы он сдох там чем лишний раз полотецнем ударить не дай бог
Не понимаю откуда вы взяли эти 2 варианта и зачем противопоставляете друг другу.
Ну и до середины 20 века женщинам и детям тоже считалось приемлимым наподдать, ну так легонько, чтоб запомнили как себя вести, а не чтоб покалечить, конечно же
Na fuck
Интересное выражение
Скорее всего, просто букву с запятой не пропечатал человек.
"Nah, fuck him".
Типа "Да ну не, ну его нахер"
"Нах, фак хим"
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Видно, что чел неадекватный и наказание безусловно должно быть, но 5 лет тюрьмы?! Серьезно?
Надо бы 10.
А вот раньше, в Египте, римлянина линчевали.
МДА УЖ, Зума... Кайфовал от его игры в Челси. Метил на молодого капитана команды Абрамыча, но чет подобсрался, полетел по арендам и в счастливом для него итоге попал команду, которая неплохо держится в таблице АПЛ.
Насколько ебанатом надо быть, чтобы загубить себе карьеру из-за жестокости по отношению к животным? Да еще и дать брату выложить это в соц. сети (брат такой же конч по ходу).
Не надеюсь, что его посадят, но желаю ему съебаться из мира большого футбола в свое африканское гетто в Лионе подальше от цивилизованного мира, в котором не пиздят животинок.
Ебаный негрила
Кто пишет про беззащитных животных не огребал от них в попытке дать им то что они не любят. Помыть, укол, таблетку.
Мой мне чуть лицо не срезал и руку в 2х местах прокусил. Хуясе беззащитность.
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Бля, а вы вот неиронично поддерживаете такой срок? Типа, пять лет. За убийство по неосторожности могут дать меньше. Ебануться.
Преступление направлено против безусловно беззащитного существа. Поэтому "до 5 лет" вполне может быть поддержано
Преступление направлено против безусловно беззащитного существа.
С хуя мы вообще считаем это критерием? А ещё очень забавно видеть тут слово "существо", потому что если мы всё же вводим такой критерий, то получается, когда ты моешь руки, ты совершаешь геноцид с отягчающими обстоятельствами. Чёт не очень соответствует моей моральной интуиции, если честно, но если для тебя норм, что все люди должны сидеть, то такой критерий, конечно, охуенен.
Пацан к успеху шёл.
Видео и правда отвратительное. У Зумы проблемы с башкой
Сосиска
Уронили
и оштрафовали на 250 тысяч фунтов
1 кошачьего корма
2 избыточного веса
3 стерлингов
Звонок другу или у вас есть правильный ответ?
Nail him to the cross!!! Говнюк какой.
Футкэтист.
Зачем бить животных когда есть дети
От Зумы не ожидала, конечно
кАты канселят нигор
Это не новость из панорамы?
Честно говоря, ничего такого особо возмутительного он со своим котом не сделал.
Ну проучил его за что-то. Для кота этот пинок вообще ничто.
Н
Если бы он пнул человека, то ему бы ничего не было
А если пнул белого, то виноват стал бы белый
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