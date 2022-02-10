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Новости
Sasha Shambilova

Футболист Курт Зума пнул кота. За это его лишили животных, отстранили от игр и оштрафовали на 250 тысяч фунтов Статьи редакции

После скандала Adidas отказалась от спонсорского контракта со спортсменом. Сейчас дело расследует полиция, ему грозит до пяти лет тюрьмы.

127 127 комментариев
7843 просмотров
Фото Getty Images

Английский футбольный клуб «Вест Хэм Юнайтед» отстранил от игр защитника Курта Зуму и оштрафовал его на «максимально возможную сумму» в 250 тысяч фунтов стерлингов (25 миллионов рублей) после публикации видео, где спортсмен пинает своего бенгальского кота. Об этом сообщается на сайте клуба, сумму уточняет The Telegraph.

Ролик выложил британский таблоид The Sun, первоначально кадры опубликовал брат футболиста Йоан Зума в снэпчате. В первом видео спортсмен бросает кота на пол и пинает его, затем кидает в него предметом, пока животное пытается спрятаться под стол. В третьем ролике кота держит ребёнок, а Зума бьёт его по морде.

Пользователи соцсетей негативно отреагировали на проявленную жестокость в отношении животных и создали петицию с призывом привлечь Зуму к ответственности. На момент написания материала её подписали больше 266 тысяч человек.

К призывам привлечь Зуму к ответственности присоединился и мэр Лондона Садик Хан. В апреле 2021 году правительство Великобритании ужесточило наказание за насилие над животными: по новым правилам футболисту грозит до пяти лет тюрьмы.

Chris Packham @ChrisGPackham
This cruelty is unacceptable .

If the accusation is correct then we must call upon @WestHam to suspend the player and @RSPCA_official to investigate with a view to prosecution .

These people are meant to be role models , they have influence and with that comes responsibility .
Эта жестокость недопустима. Если обвинение верно, то мы должны призвать «Вест Хэм Юнайтед» отстранить игрока, а RSPCA провести расследование с целью судебного преследования. Эти люди претендует на звание образца для подражания, они имеют влияние, а с этим приходит и ответственность.
David Wheater @BigWheatz31
@PoliticsForUK Na fuck him, sack him and fling him in jail.
Нахер его, увольте и отправьте в тюрьму.
Faversham Sarah @Theos_Nan
@ChrisGPackham @WestHam @RSPCA_official The cat, and any other animals he has, should be taken away from him. He's clearly not fit to have any animal in his home. He claims the cat is a cherished member of his family, maybe social services need to keep an eye on his children
Кота и любых других животных, которые у него есть, следует отобрать. Ему явно противопоказано содержать животных в своём доме. Он утверждает, что кот — любимый член его семьи, возможно, социальные службы должны присмотреться к его детям.

После резонанса Британское Королевское общество защиты животных от жестокого обращения (RSPCA) заявило, что уже разбирается в ситуации в судебном порядке, а полиция английского графства Эссекс начала расследование совместно с зоозащитниками. Обеих кошек Зумы конфисковали. Организация заверила, что животные в безопасности, но подробностей дела не раскрыла, чтобы «соответствовать надлежащему судебному процессу».

В «Вест Хэм Юнайтед» сообщили, что полностью поддерживают расследование RSPCA, а сам Зума сотрудничает со следствием. Согласно заявлению на сайте, футболист «чрезвычайно раскаивается и, как и все в клубе, полностью понимает глубину чувства, вызванного инцидентом, и необходимость принятия мер». Он заверил, что кошки здоровы, а «это был единственный случай». Его брат также извинился за публикацию ролика.

После случившегося спонсоры начали отказываться от сотрудничества с Зумой и «Вест Хэм Юнайтед». Согласно заявлению Adidas, они провели расследование, по результатам которого разорвали контракт с футболистом.

От спонсорской сделки с клубом отказалась страховая компания Vitality, заявив, что «осуждает любое насилие над животными». Ещё один спонсор «Вест Хэм Юнайтед» Experience Kissimmee заявил, что обдумывает свою роль в отношениях с клубом и ждёт дополнительных данных о случившемся.

#новости #великобритания #животные #футбол

127 127 комментариев
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127 комментариев
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Умерший Артем

Ну что тут сказать

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134
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Rocco

Надеюсь штраф перевели котику на корм

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8
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Котик Ботик
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12
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Ник на замену

думаю кота усыпят, если он вовремя не найдет хозяев

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2
11 комментариев
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Frank Ferd

Будет думать в следующий раз, как пинать кота. Когда есть жена.

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57
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Сеня

Мэйсон Гринвуд не подтвердит))

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4
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bor_vn

Они не были женаты!
Сначалась женись, а потом уже бей.
Чему вас отец в детстве учил?

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2
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Навальнята спасают Фермана

Просто нужно отбирать Инстаграм и родственников и жён

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–2
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Типичный корабль

Пидарас

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22
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bor_vn

ты анкету в тиндере заполняешь что ли?)

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Sirgay Semenyov

Представляю, какой вой бы подняли россиянские правые из Барнаула, если бы контракты разорвали после того, как он пнул ЖЕЩИНУ, а не кота.

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15
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Рыжий

Так себе сравнение. С женщиной (или мужчиной или трансом или кем-то там еще) ситуации разные бывают. Любой, кто жил со своей женщиной, об этом знает.
А кот это всегда пушистый комок, который не может спровоцировать или ответить

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–10
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Евгений Кочин

Можно другое сравнение
На момент написания материала её подписали больше 266 тысяч человек.
 В Британии против нигры, пнувшего кота, впряглось людей больше, чем в России против террориста, убивающего людей.

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17
1 комментарий
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Веселый франт

В первом видео спортсмен бросает женщину на пол и пинает ее, затем кидает в нее предметом, пока она пытается спрятаться под стол. В третьем ролике женщину держит ребёнок, а Зума бьёт ее по лицу.
 По-моему, вполне себе ситуация чтобы разорвать все контракты. Даже в тюрьму присесть можно.

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6
2 комментария
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Пышный Паша
Мэйсон Гринвуд - футболист, полузащитник – 20…
Мэйсон Гринвуд на Sports.ru - полузащитник: все новости, сколько зарабатывает, статистика 2022…
www.sports.ru
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5
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Глухой калькулятор

Ещё легко отделался

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13
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No Name

Какой же пидорас, я не могу. Шиз ебанный

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10
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Счастливый нос
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10
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Веселый пёс_анон

Научился у русских [актёров] xD

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–8
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No Name

Никто:
Либерахи, когда что-то плохо говорят про швятую гейропку/Америку:

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14
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Веселый пёс_анон

Они сейчас с нами в одной комнате?

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0
22 комментария
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Сергей Алексеев

Так то не пнул, а пихнул , ничо коту от такого не будет, они меж собой сильнее месятся

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0
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Городской Влад

Ох, если бы также наказывали тех, кто проявляет насилие по отношению к другим людям.

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7
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Коровка спасла Россию

Где коты, а где люди

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1
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Городской Влад

Вроде вместе живут

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Сергей Зайкевич

266 тысяч человек это больше чем за отставку Кадырова

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4
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Алина Кипр

Ну животные над которыми Кадыров издевается не так симпатичны как 🐱.

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4
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Инвестиционный корабль

У этих животных российское гражданство?

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1
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ImPReZ

Ну охуеть теперь, из-за сраной кошатины
Пиздец

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–16
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Илья Синица

Предлагаю тебя отпиздить ногами, если не нравится кошатина

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10
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ImPReZ

фашист ебучий

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–3
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inanition

Человек может ответить на пинок или урегулировать вопрос дипломатическим путём, а использовать силу против существа заведомо слабее, которое ты обязался защищать, оберегать и поддерживать - мерзость и предательство. Таким преступникам место в тюрьме

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6
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ImPReZ

столько криков будто он ей голову ботинком раздавил. кошка в порядке, чувак осознал, мир ебанулся

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–2
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Илья Синица

Его брат также извинился за публикацию ролика
 Ключевой момент. Проблема не в проступке, а в том, что ролик в сеть утёк (^:

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4
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Алина Кипр

Брат молодец. А то никто бы не узнал.

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2
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Николай Щорс

Don’t f**k with cats

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3
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Алина Кипр

Он вроде котов не трахал а только бил.

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Николай Щорс

Ты просто не в теме

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2
2 комментария
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Rocco

Вот мразота

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3
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Anton NS

Само видео пинанья

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3
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киллер для Дыни

Все правильно сделали. Нечего обижать животных.

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3
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Добро и позитив

Правильно

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2
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Нижний единорожек88

Что за двойные стандарты? Когда National Geographic снимает в мире животных, никто не предъявляет претензий. А тут в чем отличия?

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2
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grace

Я один не вижу здесь жестокого обращения? Ну видно же что пнул он его легко да и возможно не шутки ради, может кот залез на стол и нагадил или съел канарейку. Ну серьезно, я против жестокого обращения — но это когда бьют так, что у кота травмы, гематомы или вообще до полусмерти. Тут он даже не со злости пнул его, кот не подлетел на 3 метра вверх, а уж футболист может пнуть хорошо, будьте уверены. В общем это какой-то пиздец, тупо травля.

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–8
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grace

господа минусаторы, я не против минусов — но хоть аргументируйте как-то свою мысль. Тут явно не адекватное наказание за незначительный проступок. Если это была просто такая дурацкая шутка, то я еще понимаю осуждение над животным. Но за шкодничество котов бьют так, чтобы им было больно и закрепилось в памяти, но так, чтобы не покалечить. Тоесть полотенцем, например, но не твёрдыми предметами, и так котов и обучали всю историю их существования, пока в 21 веке не понабежали защитнички, которые считают, что лучше кота выкинуть на мороз, чтобы он сдох там чем лишний раз полотецнем ударить не дай бог. Фу, блин.. противно от такого лицемерия.

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–6
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Яня

Но за шкодничество котов бьют так, чтобы им было больно и закрепилось в памяти, но так, чтобы не покалечить.

Нормальные люди не бьют домашних животных

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8
5 комментариев
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Яня

пока в 21 веке не понабежали защитнички, которые считают, что лучше кота выкинуть на мороз, чтобы он сдох там чем лишний раз полотецнем ударить не дай бог
Не понимаю откуда вы взяли эти 2 варианта и зачем противопоставляете друг другу.

Ну и до середины 20 века женщинам и детям тоже считалось приемлимым наподдать, ну так легонько, чтоб запомнили как себя вести, а не чтоб покалечить, конечно же

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5
5 комментариев
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Путин спас Россию

Na fuck
Интересное выражение

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Grisha Tsymbal

Скорее всего, просто букву с запятой не пропечатал человек.
"Nah, fuck him".
Типа "Да ну не, ну его нахер"

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1
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Путин спас Россию

"Нах, фак хим"

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Подводной мангал

На самое святое позарился, лови ответочку

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Nikolay Mn

Видно, что чел неадекватный и наказание безусловно должно быть, но 5 лет тюрьмы?! Серьезно?

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Алина Кипр

Надо бы 10.

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Золотой волк

За это его отстранили от животных и лишили полмиллиона стерлингов

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Duard Kuban

А вот раньше, в Египте, римлянина линчевали.

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Ivar Ragnarsson

МДА УЖ, Зума... Кайфовал от его игры в Челси. Метил на молодого капитана команды Абрамыча, но чет подобсрался, полетел по арендам и в счастливом для него итоге попал команду, которая неплохо держится в таблице АПЛ.
Насколько ебанатом надо быть, чтобы загубить себе карьеру из-за жестокости по отношению к животным? Да еще и дать брату выложить это в соц. сети (брат такой же конч по ходу).
Не надеюсь, что его посадят, но желаю ему съебаться из мира большого футбола в свое африканское гетто в Лионе подальше от цивилизованного мира, в котором не пиздят животинок.

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Robo Krabe

Ебаный негрила

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пан Смирницкий

Кто пишет про беззащитных животных не огребал от них в попытке дать им то что они не любят. Помыть, укол, таблетку.
Мой мне чуть лицо не срезал и руку в 2х местах прокусил. Хуясе беззащитность.

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Hagotireno

Бля, а вы вот неиронично поддерживаете такой срок? Типа, пять лет. За убийство по неосторожности могут дать меньше. Ебануться.

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Рыжий

Преступление направлено против безусловно беззащитного существа. Поэтому "до 5 лет" вполне может быть поддержано

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Hagotireno

Преступление направлено против безусловно беззащитного существа.
 С хуя мы вообще считаем это критерием? А ещё очень забавно видеть тут слово "существо", потому что если мы всё же вводим такой критерий, то получается, когда ты моешь руки, ты совершаешь геноцид с отягчающими обстоятельствами. Чёт не очень соответствует моей моральной интуиции, если честно, но если для тебя норм, что все люди должны сидеть, то такой критерий, конечно, охуенен.

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Пышный Паша

футболист Мэйсон Гринвуд пнул девушку

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Michael Konovalov

Пацан к успеху шёл.

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Импортный ящик

Охуевшая мразь

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Виталий Лановой

Видео и правда отвратительное. У Зумы проблемы с башкой

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Bkmz Иванов

Сосиска

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Bkmz Иванов

Уронили

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Дмитрий Григорьев

и оштрафовали на 250 тысяч фунтов
1 кошачьего корма
2 избыточного веса
3 стерлингов

Звонок другу или у вас есть правильный ответ?

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Mikhail Dragunov

Nail him to the cross!!! Говнюк какой.

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робот-бёрдвотчер

Футкэтист.

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Сладкий Бубалех

Зачем бить животных когда есть дети

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Яня

От Зумы не ожидала, конечно

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Ровный жар

умерла

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Ант Тт

кАты канселят нигор

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Имя Фамилия

Это не новость из панорамы?

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Andrey Antonov

Честно говоря, ничего такого особо возмутительного он со своим котом не сделал.
Ну проучил его за что-то. Для кота этот пинок вообще ничто.

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dark night

Н

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Михаил Октябрьский

Если бы он пнул человека, то ему бы ничего не было

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Михаил Октябрьский

А если пнул белого, то виноват стал бы белый

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Условие одно: не просить у меня денег (положить на телефон, купить чипсы и тд) если кончатся.

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