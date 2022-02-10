The Sims 4 не выпустит в России дополнение «Свадебные истории» из-за ЛГБТ-свадьбы двух симов Статьи редакции
Разработчикам пришлось бы удалять контент, чего они не захотели делать.
8 февраля студия Maxis представила набор для игры Sims 4 под названием «Свадебные истории». В нём игроки смогут организовать свадьбу своих симов, устроить девичники и мальчишники и заняться другими делами для бракосочетания. Также разработчики во время анонса дополнения познакомили игроков с парой Доминики и Камиллы, «чья любовь не знает границ».
Спустя сутки разработчики и издатель Electronic Arts опубликовали обращение к игрокам, в котором приняли решение не выпускать дополнение в России. Студия и EA объяснили такое решение тем, что им пришлось бы вырезать или заменить часть контента, но они решили этого не делать. Из-за чего именно Maxis отказалась от выпуска дополнения, не называется.
Столько доить одну часть игры, уметь надо, Rockstar и Тодд Говард позавидуют.
чтоб купить симс со всеми дополнениями надо примерно 25к денег , причем не важно какую часть)
а учитывая что у них аудитория женская а они как известно не очень умееют в торренты - нормально им приносит симс я думаю. хорошо доят, без серверов и поддержки
25к денег
За игру? Серьёзно? OMG, мир сошёл с ума. За 25к денег можно неделю пить, гулять и вообще всё такое безобразничать.
немножко напиздел. не 25к, а 50к
47064 рублей стоят все дополнения к The Sims 4 без учета самой игры. Все доступные дополнения, без учета еще не вышедшего аддона «Снежные просторы», обойдутся в 45065 рублей. За делюкс-издание самой The Sims 4 придется отдать 2499 рублей; можно взять обычную версию и улучшение до делюкс-издания, но цена почти такая же. 49563 рублей стоит The Sims 4 вместе со всеми дополнениями.
Неделю
А в эту игру с 2014 играют. 8 лет.
Охуенное "счастье".
Русофоб что ли.
Это с хуя ли?
По природе погуляй, алло.
Мне кажется, что дело в сеттинге и компании. Опиши, как проходит твой отдых на природе.
Последние годы я с таких движух ливаю. Я вообще не любитель в компаниях, интроверт. Мне неинтересно общаться с людьми и что то с ними обсуждать , слушать их проблемы и пиздеть ни о чем, особенно если для этого надо куда то ехать, что то закупать и вообще как то тратиться . В семье приходилось это терпеть, потому что там моего мнения не спрашивали особо. Просто говорили - ты едешь с нами.
а я как раз запланировал в начале марта отметить майские праздники, где-нить за городом. Ну там сосисок пожарить на костре и всякое такое. Как это можно не любить то, это ж природа блин. Воздух, тишина, птички всякие.
не, если ты приехал и музыку в машине еще врубил шансон какой-то - то понятно. но это быдло отдых, а чисто на природе сосисок пожарить как можно не любить
хорошо тебе отдохнуть, друг!
а что такое "мегаполисный отдых"? типа клубы/кафешки? или как что
А шашлыки как в квартире готовить?
Нет в тебе романтики((
Так с комарами же вкуснее. Нахуй мне шашлык, который обоссал официант?
Вроде бы "отдых" и существует, чтобы ничем полезным не заниматься...
Ты чего злой такой? Зачем мыть, зачем стирать? Оставляй просто одежду для дачи на даче. А в человейник - возвертайся в городской одежде.
Отвратительно. Но да, согласен, Кесарю - кесарево. Или же, ещё пословица: каждому своё, сказал индус и залез на обезьяну. :D
В детстве тоже поездка на дачу/деревню к бабушке = батрачить в огороде и по дому. Но сейчас видимо сам старый стал и теперь каждое лето сажаю перцы, фасоль, арбузы, виноград выращивать начал. А вечером после работы в деревне разжечь мангал и пожарить шашлык на ужин - балдёж. Но без шумных компаний и нажиралова.
Смотрите какой умный курица
Любителей в жопу оставляйте, лесбиянок верните, пожалуйста
Наоборот, любители в жопу пусть будут, мне баб больше останется. А лисбух нахуй.
Не согласен с тобой
А нахуй тебе лисбухи и чем глиномесы мешают?
Там ещё справа беременный мужик
В начале они после симс гомиками становятся, а потом в бассейнах тонут. Запретить!
У нас хоть одну игру запрещали из-за этого? Обычно игры страдали из-за русофобии по типу миссии "No Russian" или целая modern warfare 2019 года. Пиздежом попахивает
Ну так то да и то мв2 в итоге появилась в магазинах.
ну понятно почему отказались от выпуска на территории рф - закон почитайте, тогда поймете
это че, графоний 2022?
Может симс уже выпустит пятую часть наконец?
Гм, так ведь игруны в симс уже сагитированные. Какая разница-то.
Возьму в жены беременного мужика
Как же правильно и базированно☺
Здравствуйте, вы из ДТФ?
Не много потеряли.
Но ведь жениться независимо от пола вроде как во всех симсах можно было, возможно даже с самой первой части
Разработчикам пришлось бы удалять контент, чего они не захотели делать.
На ресурсах появилось объявление с символикой ведомства. Это значит, что полиция задержала владельцев сайтов.