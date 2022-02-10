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Сергей Исенеков

The Sims 4 не выпустит в России дополнение «Свадебные истории» из-за ЛГБТ-свадьбы двух симов Статьи редакции

Разработчикам пришлось бы удалять контент, чего они не захотели делать.

Скриншот EA

8 февраля студия Maxis представила набор для игры Sims 4 под названием «Свадебные истории». В нём игроки смогут организовать свадьбу своих симов, устроить девичники и мальчишники и заняться другими делами для бракосочетания. Также разработчики во время анонса дополнения познакомили игроков с парой Доминики и Камиллы, «чья любовь не знает границ».

Спустя сутки разработчики и издатель Electronic Arts опубликовали обращение к игрокам, в котором приняли решение не выпускать дополнение в России. Студия и EA объяснили такое решение тем, что им пришлось бы вырезать или заменить часть контента, но они решили этого не делать. Из-за чего именно Maxis отказалась от выпуска дополнения, не называется.

В процессе создания набора и разработки сюжетной линии [Доминики и Камиллы] мы поняли, что не сможем свободно рассказать историю Дом и Кэм во всех странах мир, так как мы ее представляем.

Основа нашей работы в The Sims — возможность создать любую историю без ограничений. Отказавшись от истории Кэм и Дом, мы были бы вынуждены пойти на компромисс с нашими ценностями. Мы дорожим свободой быть собой, любить и делиться своим опытом без ограничений.

Что же это означает для вас, наших игроков? Поскольку мы не можем рассказать историю Кэм и Дом без существенных изменений, мы приняли решение отказаться от выпуска «Свадебные истории» на территории России.

из заявления разработчиков Maxis

#новости #игры #лгбт #sims_4

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Frank Ferd

Столько доить одну часть игры, уметь надо, Rockstar и Тодд Говард позавидуют.

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Параллельный Кирилл

Чему завидовать? Онлайн GTA 5 намного больше приносит.

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5
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Чувак менять ник раз в три мес

чтоб купить симс со всеми дополнениями надо примерно 25к денег , причем не важно какую часть)
а учитывая что у них аудитория женская а они как известно не очень умееют в торренты - нормально им приносит симс я думаю. хорошо доят, без серверов и поддержки

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1
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Chikk

25к денег
 За игру? Серьёзно? OMG, мир сошёл с ума. За 25к денег можно неделю пить, гулять и вообще всё такое безобразничать.

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1
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Чувак менять ник раз в три мес

немножко напиздел. не 25к, а 50к

47064 рублей стоят все дополнения к The Sims 4 без учета самой игры. Все доступные дополнения, без учета еще не вышедшего аддона «Снежные просторы», обойдутся в 45065 рублей. За делюкс-издание самой The Sims 4 придется отдать 2499 рублей; можно взять обычную версию и улучшение до делюкс-издания, но цена почти такая же. 49563 рублей стоит The Sims 4 вместе со всеми дополнениями.

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3
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Пластиковое Окно

Неделю
А в эту игру с 2014 играют. 8 лет.

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Chikk

Охуенное "счастье".

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Импортный ящик

Не считай чужие деньги

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Параллельный Кирилл

А как тогда покупать акции?

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Импортный ящик

Не покупай акции

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Параллельный Кирилл

И что тогда с деньгами делать?

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Импортный ящик

Вкладывать в ммм

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Рекламный торшер

Maxis должны были выпустить дополнение «Отдых на природе», там цензурить и вырезать ничего бы не пришлось для России

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13
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Гибкий Денис

фу блять. самый тупой вид отдыха

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2
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Frank Ferd

Русофоб что ли.

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9
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Гибкий Денис

дебилофоб

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ziggy stardust

Это с хуя ли?

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2
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Гибкий Денис

Потому что я терпеть не могу бесцельное тусование на природе. Сидишь ждёшь когда все дожрут и допьют. Мог бы дома чем нибудь заняться полезным или по городу погулять

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ziggy stardust

По природе погуляй, алло.

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Гибкий Денис

Нахуй надо

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–1
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ziggy stardust

Мне кажется, что дело в сеттинге и компании. Опиши, как проходит твой отдых на природе.

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Гибкий Денис

Последние годы я с таких движух ливаю. Я вообще не любитель в компаниях, интроверт. Мне неинтересно общаться с людьми и что то с ними обсуждать , слушать их проблемы и пиздеть ни о чем, особенно если для этого надо куда то ехать, что то закупать и вообще как то тратиться . В семье приходилось это терпеть, потому что там моего мнения не спрашивали особо. Просто говорили - ты едешь с нами.

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Чувак менять ник раз в три мес

а я как раз запланировал в начале марта отметить майские праздники, где-нить за городом. Ну там сосисок пожарить на костре и всякое такое. Как это можно не любить то, это ж природа блин. Воздух, тишина, птички всякие.

не, если ты приехал и музыку в машине еще врубил шансон какой-то - то понятно. но это быдло отдых, а чисто на природе сосисок пожарить как можно не любить

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Гибкий Денис

Ну вот так. Ещё и сосиски, сорян, у меня и так лишний вес , ещё и ехать специально добавлять.
Не, спасибо, каждому свое, я за мегаполисный отдых.

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Чувак менять ник раз в три мес

хорошо тебе отдохнуть, друг!

а что такое "мегаполисный отдых"? типа клубы/кафешки? или как что

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Гибкий Денис

На курорт на все включено уехать элементарно хотя бы

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Голодный бас

ты оказывается не только в комментариях душный

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Пластиковое Окно

А шашлыки как в квартире готовить?

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Гибкий Денис

В ресторан сходи, тебе там приготовят, неподгоревший и без собирания клещей и комаров

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Рыжий

Нет в тебе романтики((

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Пластиковое Окно

Так с комарами же вкуснее. Нахуй мне шашлык, который обоссал официант?

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Рыжий

Вроде бы "отдых" и существует, чтобы ничем полезным не заниматься...

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Гибкий Денис

Ага и возвращаешься заебанный, потому что потом все это мыть и стирать

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Chikk

Ты чего злой такой? Зачем мыть, зачем стирать? Оставляй просто одежду для дачи на даче. А в человейник - возвертайся в городской одежде.

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Гибкий Денис

Ой не, спасибо. Пока пиздюком был эти принудительные работы на стройке и в огороде, да ебал я это в рот, квартира студия и минимум людей , идеально и комфортно. А ещё если в деревню на неделю мммм пиздец просто . Каждый день как во временной петле , доживаешь его

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Chikk

Отвратительно. Но да, согласен, Кесарю - кесарево. Или же, ещё пословица: каждому своё, сказал индус и залез на обезьяну. :D

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Frank Ferd

В детстве тоже поездка на дачу/деревню к бабушке = батрачить в огороде и по дому. Но сейчас видимо сам старый стал и теперь каждое лето сажаю перцы, фасоль, арбузы, виноград выращивать начал. А вечером после работы в деревне разжечь мангал и пожарить шашлык на ужин - балдёж. Но без шумных компаний и нажиралова.

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Импортный ящик

Подрочить, например

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Гибкий Денис

Да хотя бы

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Путин спас Россию

Смотрите какой умный курица

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Плотный клуб

И правильно, своих любителей в жопу и лесбиянок оставляйте у себя в загнивающей

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Жаль

Любителей в жопу оставляйте, лесбиянок верните, пожалуйста

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3
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Пластиковое Окно

Наоборот, любители в жопу пусть будут, мне баб больше останется. А лисбух нахуй.

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Жаль

Не согласен с тобой

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Пластиковое Окно

А нахуй тебе лисбухи и чем глиномесы мешают?

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Photuum

Там ещё справа беременный мужик

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Дмитрий Родин

В начале они после симс гомиками становятся, а потом в бассейнах тонут. Запретить!

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Грузинский Слава

все правильно и логично. компании должны закрывать свои продукты для местного рынка, чтобы игроки это видели и спрашивали дедов

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Дмитрий Медведев

У нас хоть одну игру запрещали из-за этого? Обычно игры страдали из-за русофобии по типу миссии "No Russian" или целая modern warfare 2019 года. Пиздежом попахивает

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Гибкий Денис

да и то они не страдали, а выходили либо отредактированные , либо в магазине недоступны из рф региона. с других акков всё доступно

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Дмитрий Медведев

Ну так то да и то мв2 в итоге появилась в магазинах.

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савен

ну понятно почему отказались от выпуска на территории рф - закон почитайте, тогда поймете

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FOX

это че, графоний 2022?

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Рекламный торшер

2014

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Екатерина Кузнецова

Может симс уже выпустит пятую часть наконец?

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Грузинский Слава

зачем, если покупают дополнения )

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Гибкий Денис

играйте в неполноценное

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Джонни Мнемоников

Гм, так ведь игруны в симс уже сагитированные. Какая разница-то.

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Е. Батори

Возьму в жены беременного мужика

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Костя Сидоров

Как же правильно и базированно☺

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Добро и позитив

Здравствуйте, вы из ДТФ?

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Артём Михайлюк

Не много потеряли.

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Яня

Но ведь жениться независимо от пола вроде как во всех симсах можно было, возможно даже с самой первой части

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Золотой волк

Тжшные истории

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Ковид

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9 9 комментариев
4
Новости
Сергей Исенеков
The Sims 4 не выпустит в России дополнение «Свадебные истории» из-за ЛГБТ-свадьбы двух симов Статьи редакции

Разработчикам пришлось бы удалять контент, чего они не захотели делать.

Скриншот EA
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