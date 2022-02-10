В процессе создания набора и разработки сюжетной линии [Доминики и Камиллы] мы поняли, что не сможем свободно рассказать историю Дом и Кэм во всех странах мир, так как мы ее представляем.

Основа нашей работы в The Sims — возможность создать любую историю без ограничений. Отказавшись от истории Кэм и Дом, мы были бы вынуждены пойти на компромисс с нашими ценностями. Мы дорожим свободой быть собой, любить и делиться своим опытом без ограничений.

Что же это означает для вас, наших игроков? Поскольку мы не можем рассказать историю Кэм и Дом без существенных изменений, мы приняли решение отказаться от выпуска «Свадебные истории» на территории России.