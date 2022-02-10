По данным российского издания, Элиес Кампо — не бывший топ-менеджер Telegram, а экс-волонтёр, лгущий о знакомстве с Павлом Дуровым.

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Фото Wired

8 февраля Wired выпустил материал «Как телеграм стал анти-фейсбуком». Журналисты поговорили с бывшими и нынешними сотрудниками мессенджера. Среди них был Элиес Кампо, который представился бывшим «директором по росту бизнеса и развитию партнёрств». Оказалось, он никогда не работал в команде Павла Дурова, выяснил «Код Дурова».

Источник, близкий к Telegram, рассказал изданию, что Кампо был волонтёром мессенджера и получил служебный адрес электронной почты, который потом деактивировали. Он не знаком с Павлом Дуровым, а его рассказ в интервью журналу — ложь. Информацию об этом «Код Дурова» направил в Wired.

В интервью 36-летний испанский инженер заявил, что работал в WhatsApp, но в 2015 перешёл в Telegram, когда познакомился с Павлом Дуровым через общего друга. Кампо восхищался основателем мессенджера и считал его «самым изощрённым мыслителем о своём продукте».

Было трудно встретиться с ним, я постоянно задавался вопросом, не считает ли Дуров меня шпионом WhatsApp. Элиес Кампо