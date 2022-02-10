Wired выпустил интервью с экс-сотрудниками Telegram. «Код Дурова» выяснил, что один из героев не работал в компании Статьи редакции
По данным российского издания, Элиес Кампо — не бывший топ-менеджер Telegram, а экс-волонтёр, лгущий о знакомстве с Павлом Дуровым.
8 февраля Wired выпустил материал «Как телеграм стал анти-фейсбуком». Журналисты поговорили с бывшими и нынешними сотрудниками мессенджера. Среди них был Элиес Кампо, который представился бывшим «директором по росту бизнеса и развитию партнёрств». Оказалось, он никогда не работал в команде Павла Дурова, выяснил «Код Дурова».
Источник, близкий к Telegram, рассказал изданию, что Кампо был волонтёром мессенджера и получил служебный адрес электронной почты, который потом деактивировали. Он не знаком с Павлом Дуровым, а его рассказ в интервью журналу — ложь. Информацию об этом «Код Дурова» направил в Wired.
В интервью 36-летний испанский инженер заявил, что работал в WhatsApp, но в 2015 перешёл в Telegram, когда познакомился с Павлом Дуровым через общего друга. Кампо восхищался основателем мессенджера и считал его «самым изощрённым мыслителем о своём продукте».
При этом он отмечал, что Дуров построил вокруг себя «культ», а компании не достаёт прозрачности. По словам Кампо, основатель Telegram выстроил образ одного из самых загадочных бизнесменов, а обращаться к нему следовало только на «Вы». Как отмечает автор материала Wired Даррен Лукайдес, сотрудники компании скрытны, а Дуров уже много лет не давал интервью и не выступал на публике.
В интервью 36-летний испанский инженер заявил
не давал интервью по тому что пара вопросов разрушит ореол загадочности
Звучит как тост
А разве на английском не всегда обращаются на "вы"?
Campo says, the company's inner circle of mainly Russian developers look upon their leader “almost like a divine figure,” addressing their boss with the formal “you” and never contradicting him
Переводчик изнасиловал журналиста
Тут нет фразы «а обращаться к нему следовало только на «Вы»».
Ну и в английском «you» это вы, а не ты. В английском никто не обращается на ты. Только в стилизованных текстах бывает используют устаревшее ты.
И в этом фрагменте явно прописано про русских разработчиков.
Не совсем точно, да, но ты придираешься к формулировке. Сам факт, что к нему обращаются только с уважительным «вы», передан. В американских компаниях так не принято, обычно боссы общаются на равных.
Ну и в английском «you» это вы, а не ты.
Нет, you — это именно «ты». В английском (по крайней мере, американском) более неформальное обращение, чем у нас. Если хотят добавить уважительности, говорят «you sir».
Отнюдь, You — это «Вы», а «ты» — это «Thou», которое вышло из обихода из-за чопорности англичан.
Слово thou (транскрипция [ðaʊ]) ранее являлось местоимением второго лица единственного числа в английском языке. Впоследствии было вытеснено местоимением второго лица множественного числа you, в силу повсеместного обращения на «вы» (известна шутка, что англичанин обращается на «вы» даже к своей собаке).
https://www.wikiwand.com/ru/Thou
Starting in the 1300s, thou and thee were used to express familiarity, formality, contempt, for addressing strangers, superiors, inferiors, or in situations when indicating singularity to avoid confusion was needed; concurrently, the plural forms, ye and you began to also be used for singular: typically for addressing rulers, superiors, equals, inferiors, parents, younger persons, and significant others.[3] In the 17th century, thou fell into disuse in the standard language, often regarded as impolite, but persisted, sometimes in an altered form, in regional dialects of England and Scotland,[4] as well as in the language of such religious groups as the Society of Friends.
https://www.wikiwand.com/en/Thou
Дай почитать, как оно стало «ты», изначально-то английский в США везли пуритане.
https://learningenglish.voanews.com/a/you-you-guys-y-all-second-person-pronouns-in-american-english/5798548.html
- пока я нахожу, что You сейчас в любом английском и singular и plural, но не нахожу ничего про вежливость этого дела.
Я спрашивал об этом друзей-американцев, и все отвечали, что для них you — это обычное обращение, не подразумевающее какого-либо *особого* уважения. Они так одинаково обращаются к друзьям-ровесникам и ко старшим, и это уравнение расслабляет общение. А в детстве многих заставляли ко всем старшим обращаться sir и ma'am, и это напрягало.
Нужно понимать, что у нас разный менталитет, и тут нельзя провести прямую параллель, у них другое отношение к обращению, более фамильярное. Не зря Wired в интервью выделяет, что к Дурову обращаются через «formal you». Очевидно, что для них you — это как-раз таки неформальная форма, простая, панибратская. Иначе американскому читателю не объяснить, что у нас есть «ты» и «вы».
Нам, в свою очередь, из-за этой разницы, сложно выбрать подходящий вариант при переводе фильма, например. Не будут же все персонажи друг другу только «тыкать» или только «выкать». Вот и приходится смотреть на взаимоотношения персонажей в более широком контексте и подбирать более подходящий под наши реалии вариант.
You sir, как и you all, это уточнение что именно имеется под you, а не увеличение уважительности.
Сам факт, что к нему обращаются только с уважительным «вы», передан
Этот факт передан, но додумано, что это следовало бы делать. Этого в оригинальной статье нет.
Хочешь сказать, что когда клиент мне пишет в письме «Thank you, sir», он боится, что я подумаю, будто обращение идёт не ко мне одному? Это просто показательная вежливость, аналог нашего обращения на «вы», нередко прикола ради. Это как если бы я сказал «Большое спасибо за ваше мнение, Никита, вы очень любезны».
«Sir» добавляется для выказывания уважения. В армии, например, это делается принудительно, чтобы внушать уважение к вышестоящим чинам. В бытовом общении используется при общении с незнакомым человеком, особенно со стороны работников государственных организаций.
«You, sir» и «you sir» это грамматически две разные ситуации.
Может быть, речь о местоимении "вы" в испанском языке.
Почему журналисты не могут взять интервью у дубайских эскортниц, они с Дуровым NDA подписывают перед сексом что ли?
Один из героев не работал в компании и был уволен 2 недели назад
Чувак на фото похож на сына бутусова и гослинга.
хм, цукеберг настолько боится пашка, что заказывает дешевую желтуху для ради черного пиара?
Обращение на "Вы" или блокировка тг для всех сотрудников?
Разработчикам пришлось бы удалять контент, чего они не захотели делать.
По данным российского издания, Элиес Кампо — не бывший топ-менеджер Telegram, а экс-волонтёр, лгущий о знакомстве с Павлом Дуровым.
На ресурсах появилось объявление с символикой ведомства. Это значит, что полиция задержала владельцев сайтов.