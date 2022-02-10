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Новости
Sasha Shambilova

Wired выпустил интервью с экс-сотрудниками Telegram. «Код Дурова» выяснил, что один из героев не работал в компании Статьи редакции

По данным российского издания, Элиес Кампо — не бывший топ-менеджер Telegram, а экс-волонтёр, лгущий о знакомстве с Павлом Дуровым.

36 36 комментариев
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Фото Wired

8 февраля Wired выпустил материал «Как телеграм стал анти-фейсбуком». Журналисты поговорили с бывшими и нынешними сотрудниками мессенджера. Среди них был Элиес Кампо, который представился бывшим «директором по росту бизнеса и развитию партнёрств». Оказалось, он никогда не работал в команде Павла Дурова, выяснил «Код Дурова».

Источник, близкий к Telegram, рассказал изданию, что Кампо был волонтёром мессенджера и получил служебный адрес электронной почты, который потом деактивировали. Он не знаком с Павлом Дуровым, а его рассказ в интервью журналу — ложь. Информацию об этом «Код Дурова» направил в Wired.

В интервью 36-летний испанский инженер заявил, что работал в WhatsApp, но в 2015 перешёл в Telegram, когда познакомился с Павлом Дуровым через общего друга. Кампо восхищался основателем мессенджера и считал его «самым изощрённым мыслителем о своём продукте».

Было трудно встретиться с ним, я постоянно задавался вопросом, не считает ли Дуров меня шпионом WhatsApp.

Элиес Кампо

При этом он отмечал, что Дуров построил вокруг себя «культ», а компании не достаёт прозрачности. По словам Кампо, основатель Telegram выстроил образ одного из самых загадочных бизнесменов, а обращаться к нему следовало только на «Вы». Как отмечает автор материала Wired Даррен Лукайдес, сотрудники компании скрытны, а Дуров уже много лет не давал интервью и не выступал на публике.

#новости #telegram #медиа

36 36 комментариев
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36 комментариев
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No Name

В интервью 36-летний испанский инженер заявил

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Веселый пёс_анон

Где пуш?

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5
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Импортный ящик

Перехвачен

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9
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Раненый кот

Израсходовали на майнкрафт

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0
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Ирина Китаева

не давал интервью по тому что пара вопросов разрушит ореол загадочности

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6
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Импортный ящик

Не давал, потому что не хотел

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0
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Qwerty

Звучит как тост

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0
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Импортный ящик

Алкаш

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0
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робот-бёрдвотчер

А разве на английском не всегда обращаются на "вы"?

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2
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Зимний Никита

Campo says, the company's inner circle of mainly Russian developers look upon their leader “almost like a divine figure,” addressing their boss with the formal “you” and never contradicting him
Переводчик изнасиловал журналиста

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1
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Глухой калькулятор

Всё правильно перевели. В английском все обращаются друг к другу на «ты», а формальной версии (Вы) как таковой нет в современном языке. Поэтому, упоминая “formal you”, Wired скорее всего имеет именно русское «Вы».

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3
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Зимний Никита

Тут нет фразы «а обращаться к нему следовало только на «Вы»».

Ну и в английском «you» это вы, а не ты. В английском никто не обращается на ты. Только в стилизованных текстах бывает используют устаревшее ты.

И в этом фрагменте явно прописано про русских разработчиков.

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0
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Глухой калькулятор

Не совсем точно, да, но ты придираешься к формулировке. Сам факт, что к нему обращаются только с уважительным «вы», передан. В американских компаниях так не принято, обычно боссы общаются на равных.

Ну и в английском «you» это вы, а не ты.
 Нет, you — это именно «ты». В английском (по крайней мере, американском) более неформальное обращение, чем у нас. Если хотят добавить уважительности, говорят «you sir».

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1
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Sam Lowry

Отнюдь, You — это «Вы», а «ты» — это «Thou», которое вышло из обихода из-за чопорности англичан.

Слово thou (транскрипция [ðaʊ]) ранее являлось местоимением второго лица единственного числа в английском языке. Впоследствии было вытеснено местоимением второго лица множественного числа you, в силу повсеместного обращения на «вы» (известна шутка, что англичанин обращается на «вы» даже к своей собаке).
https://www.wikiwand.com/ru/Thou

Starting in the 1300s, thou and thee were used to express familiarity, formality, contempt, for addressing strangers, superiors, inferiors, or in situations when indicating singularity to avoid confusion was needed; concurrently, the plural forms, ye and you began to also be used for singular: typically for addressing rulers, superiors, equals, inferiors, parents, younger persons, and significant others.[3] In the 17th century, thou fell into disuse in the standard language, often regarded as impolite, but persisted, sometimes in an altered form, in regional dialects of England and Scotland,[4] as well as in the language of such religious groups as the Society of Friends.
https://www.wikiwand.com/en/Thou

Thou | Wikiwand
Слово thou ранее являлось местоимением второго лица единственного числа в английском языке…
www.wikiwand.com
Thou | Wikiwand
The word thou /ðaʊ/ is a second-person singular pronoun in English. It is now largely archaic…
www.wikiwand.com
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Глухой калькулятор

Я говорю в первую очередь об американском английском, о чём упомянул сразу.

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Sam Lowry

Дай почитать, как оно стало «ты», изначально-то английский в США везли пуритане.

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Sam Lowry

https://learningenglish.voanews.com/a/you-you-guys-y-all-second-person-pronouns-in-american-english/5798548.html

- пока я нахожу, что You сейчас в любом английском и singular и plural, но не нахожу ничего про вежливость этого дела.

You, You Guys, Y’all: Second-Person Pronouns in…
In this Everyday Grammar, we explore second-person plural pronouns in American English and other…
learningenglish.voanews.com
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Глухой калькулятор

Я спрашивал об этом друзей-американцев, и все отвечали, что для них you — это обычное обращение, не подразумевающее какого-либо *особого* уважения. Они так одинаково обращаются к друзьям-ровесникам и ко старшим, и это уравнение расслабляет общение. А в детстве многих заставляли ко всем старшим обращаться sir и ma'am, и это напрягало.

Нужно понимать, что у нас разный менталитет, и тут нельзя провести прямую параллель, у них другое отношение к обращению, более фамильярное. Не зря Wired в интервью выделяет, что к Дурову обращаются через «formal you». Очевидно, что для них you — это как-раз таки неформальная форма, простая, панибратская. Иначе американскому читателю не объяснить, что у нас есть «ты» и «вы».

Нам, в свою очередь, из-за этой разницы, сложно выбрать подходящий вариант при переводе фильма, например. Не будут же все персонажи друг другу только «тыкать» или только «выкать». Вот и приходится смотреть на взаимоотношения персонажей в более широком контексте и подбирать более подходящий под наши реалии вариант.

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Зимний Никита

You sir, как и you all, это уточнение что именно имеется под you, а не увеличение уважительности.

Сам факт, что к нему обращаются только с уважительным «вы», передан
Этот факт передан, но додумано, что это следовало бы делать. Этого в оригинальной статье нет.

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–1
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Глухой калькулятор

Хочешь сказать, что когда клиент мне пишет в письме «Thank you, sir», он боится, что я подумаю, будто обращение идёт не ко мне одному? Это просто показательная вежливость, аналог нашего обращения на «вы», нередко прикола ради. Это как если бы я сказал «Большое спасибо за ваше мнение, Никита, вы очень любезны».

«Sir» добавляется для выказывания уважения. В армии, например, это делается принудительно, чтобы внушать уважение к вышестоящим чинам. В бытовом общении используется при общении с незнакомым человеком, особенно со стороны работников государственных организаций.

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0
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Зимний Никита

«You, sir» и «you sir» это грамматически две разные ситуации.

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Ziggy Stardust

Может быть, речь о местоимении "вы" в испанском языке.

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Внешний американец

Если хочется покрасоваться, можно пользовать thou и производные.

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Frank Ferd

Почему журналисты не могут взять интервью у дубайских эскортниц, они с Дуровым NDA подписывают перед сексом что ли?

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Молодежный рубин

Его вкусы специфичны

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Импортный ящик

Раскопал отмыл

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Ха-ха Хи-хи

Один из героев не работал в компании и был уволен 2 недели назад

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Молодежный рубин

Ха, лох

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Импортный ящик

Не груби

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Молодежный рубин

Извени

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Импортный ящик

Ок

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Гибкий Денис

а обращаться к нему следовало только на «Вы»
 к нему следует обращаться товарищ капитан

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aliftin

Чувак на фото похож на сына бутусова и гослинга.

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Импортный ящик

И на Жмышенко

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Roma Dmitriev

хм, цукеберг настолько боится пашка, что заказывает дешевую желтуху для ради черного пиара?

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Blessed

Обращение на "Вы" или блокировка тг для всех сотрудников?

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–1
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Последний выдох миллениала
2 2 комментария
7
Twitter
Последний выдох миллениала
Вот это ПОВОРОТ
Двач @ru2ch
0 Обсудить
17
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Сергей Исенеков
The Sims 4 не выпустит в России дополнение «Свадебные истории» из-за ЛГБТ-свадьбы двух симов Статьи редакции

Разработчикам пришлось бы удалять контент, чего они не захотели делать.

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108 108 комментариев
51
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Kafelnikov Yevgeny @KYevgeni
Заебали уже кардиологи и эксперты 🤦‍♂! Вы реально не отдупляетесь,что препарат состоит у WADA в запрете с 2014 года,и похую на его эффективность в применении?? Или вы думаете,что регламент существует для всех,кроме русских?
28 28 комментариев
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Anton NS
Большой невод @informnevod
Глава «Газпром-медиа» Александр Жаров зарабатывает по 1 млн руб. в день, включая выходные и праздники. Он – куратор никчемного проекта RuTube, который задумывался как российский аналог YouTube, но даже с переплатами за контент – неконкурентоспособен.
11 11 комментариев
19
Новости
Sasha Shambilova
Wired выпустил интервью с экс-сотрудниками Telegram. «Код Дурова» выяснил, что один из героев не работал в компании Статьи редакции

По данным российского издания, Элиес Кампо — не бывший топ-менеджер Telegram, а экс-волонтёр, лгущий о знакомстве с Павлом Дуровым.

Фото Wired
36 36 комментариев
23
Новости
Sasha Shambilova
МВД закрыло три крупных мошеннических сайта по продаже данных краденных банковских карт Статьи редакции

На ресурсах появилось объявление с символикой ведомства. Это значит, что полиция задержала владельцев сайтов.

38 38 комментариев
14
Twitter
Кузькин отец
Проф. Преображенский @prof_preobr
Вы будете смеяться, но Путин сегодня опять потребовал от НАТО "юридически закреплённых гарантий безопасности".

В НАТО скоро появится отдельный чиновник, обязанностью которого будет каждый день дежурно посылать Путина с его ультиматумом.
ivan davydov @ivan_f_davydov
В любой непонятной ситуации требуй гарантий нерасширения НАТО на восток.
6 6 комментариев
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Олег Ивахнов
Чистый теркин30см
Немного о ценах

Залез сейчас на СберМаркет (Господин Греф, занесите за рекламу пожалуйста) проверить насколько выросли цены с последнего заказа. Отчитываюсь:

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