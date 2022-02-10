Подростка из Канска приговорили к пяти годам по делу о терроризме. Процесс стал известен после «взрыва ФСБ» в Minecraft Статьи редакции
История с виртуальным подрывом активно распространялась в СМИ. Двух других фигурантов дела освободили от уголовной ответственности по статье о терроризме. Они получили 3 и 4 года условно по другой статье.
1-й Восточный окружной военный суд в Красноярском крае приговорил Никиту Уварова — фигуранта дела «канских подростков» — к пяти годам колонии по статье 205.3 УК РФ (Прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности). Прокуратура запрашивала для него девять лет колонии. Об этом рассказал адвокат Павел Чиков.
Уварова также оштрафовали на 30 тысяч рублей. Богдана Андреева и Дениса Михайленко освободили от уголовной ответственности, так как они оказали содействие следствию. Но они получили три и четыре года условно — вероятно, за изготовление и хранение взрывчатых веществ.
По версии следствия, подростки «объединились в группу для последующего совместного осуществления террористической деятельности», а также «самостоятельно проходили обучение по изготовлению взрывчатых веществ, изготавливали их, и отрабатывали их применение на практике в заброшенном доме, на пустырях и стройках».
Уварова и двоих других фигурантов задержали в 2020 году после того, как они наклеили на офис отдела УФСБ листовки в поддержку аспиранта МГУ Азата Мифтахова с текстом «Руки прочь от анархистов» и «Государство — главный террорист».
Позже в их переписке нашли «планы взорвать ФСБ» в Minecraft. По данным NGS24, они якобы готовились взорвать реальное здание ФСБ. В организации взрыва в Minecraft подростков не обвиняли.
А о том, какое решение принял суд по поводу обвинения "в четырех эпизодах изготовления и трех эпизодах хранения взрывчатки" Павел Чиков решил умолчать? Или же именно за них срок и дали. Было бы интересно узнать. Есть ссылка на дело на сайте суда? А то слушать только мнение проигравшего адвоката - так себе затея.
Как будто новости из какой-то сюрреалистичной вселенной читаю.
На всякий случай не буду это лайкать
А я буду, у меня загран есть
долбаебы-анархисты решили сменить власть с помощью самодельного оружия и об этом они писали в вк друг другу
А виноват Путин)
Вот и разозлили еще процент нового поколения.
ситуация капец, но он еще молодой. Освободится и свалит из рф.
Одну ли? Я вот теперь даже не знаю, когда он выйдет через 5 лет, без образования, перспектив, с поломанной жизнью.... Не рванет ли что-то и в самом деле?
К тому времени установится уже ПРБ и ему нечего будет взрывать
Просто пиздец
Хотя применительно к России стоит уже говорить «обыкновенный пиздец»
А вы не хотели бы выйти и отстоять подростка? Тысячь так 5 человек. Может и отбили б у вашей власти его.
Очередная победа многонационального народа российской федерации. Вместо того, чтобы придавать вопиющий беспредел общественной огласки, пытаться делать хоть что-то, всем на это дело было в общем-то поебать. Мерзкая апатия и отсутствие какого-либо сострадания к своим согражданам ведет к закономерному исходу.
А пацана отправят в такие же замечательные тюрьмы, где, с молчаливого согласия россиян, насилуют шваброй и прочими прекрасными вещами.
Ща как давай сочувствовать мамкиным анархистам и коммунистам, которые собираются переворот устраивать))
Да, жду пасты "когда пришли за коммунистами" и так далее.
Комментарий удален
Переворот в маинкрафте, лол? Ты совсем конченый?
Анархисты это база
Если бы ВСЕ замечательные и прекрасные люди России имели бы хоть каплю человечности в себе, не пытались бы искать каких-то полутонов в очевидно сфабрикованном ради продвижения по службе деле, не требовали бы от независимых политиков и правозащитников какого-то молниеносного решения всех проблем, а наоборот поддерживали бы их, банально бы придавали все это безумие огласке, давно бы все жили в совершенно другой стране.
не пытались бы искать каких-то полутонов в очевидно сфабрикованном ради продвижения по службе деле
в ПРБ все будут решать виновен человек или нет по заголовкам тематических СМИ, не видя в глаза материалы дела. Тогда заживем
Россиян, думаю, если щас опросить, они поддержат такое решение)0
Как бы ни было это пиздецом тотальным, но правде надо смотреть в глаза
Все россияне? Почитай комментарии на этом сайте, например
много
наци
анального
многонационального народа
Многоэтнического. Нация в одной юрисдикции всегда одна или нет ни одной.
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Так пишешь, будто сам какие-то действия предпринимал
Даже если бы жители Канска(или любого другого города) захотели выйти на согласованный митинг его бы не согласовали из-за ковида.
срок дополняется...
И рабство в SIMS
как отмечает «ОВД-Инфо», непосредственно в организации взрыва в Minecraft школьников не обвиняли. Их переписка, в том числе об игре, была использована следствием как доказательство обучения терроризму.
Таки из-за игры тоже
Из-за игры, потому что они классифицирует подрыв здания в игре, как "подготовку и обучение террористической деятельности".
Ирония в том, что в недвней статье чел пытался всем объяснить, что его судят за планирование, неважно игра это или чертежи и схватил 400 дизов
Мне в той ветке на пару комментов дизов по 50 влепили. До сих пор не могу привыкнуть к этому срезу общества
мда...
Не совсем так.
Вот уроды. Сломали парню жизнь из-за какой-то хуйни.
И блядь в этой ебаной стране призывают рожать детей. Походу скоро вместо школы надо будет отправлять ребёнка сразу в колонию, чтоб учился ходить строем и жить по понятиям
Парень сломал жизнь сам себе, когда полез играть в революционера.
Чувак читал анархическую лит-ру, мастрячил взрывчатые вещества, создал группу по этим интересам.
Это конечно не Бен Ладен, но и от Брейвика недалеко так то.
Он изготовил распространял с друзьями листовки с планами что-то сделать со зданием фсб (в реальной жизни). И клеил их также на само здание фсб и другие здания. Обсуждал с друзьями также эти планы в чатах. Ну а потом вот этот Майнкрафт.
Хз как к этому относиться. С одной стороны хреново, что сажают за такое — я бы дал условку и это было бы большим наказанием для него и его родителей. Но я не знаю всех материалов дела, так как оно засекречено. А то что знаю не поддерживаю совсем. Где-то он недополучил воспитания — все такие дела исходят из этого.
К примеру, у The Offspring есть старая песня "kill the president". И мне не известно, что у них были с этим проблемы.
Альбомы, концерты, это покруче листовок. Недополучили воспитания.)
К чему аналогия с оффспринг? Уваров разве собирался выпустить альбом или писал песни? Нет, он изготавливал коктейли Молотова, обсуждал как бы свергнуть нынешний режим. За это он должен понести наказание. Я бы ограничился условкой или общественными работами. Но я не прокурор и не судья. Приговор в 5 лет считаю чрезмерным. Надеюсь он сможет выйти по удо гораздо раньше и отбросит свои антиобщественные мысли.
Если он так хотел изменить политическое устройство, лучше бы занимался правозащитной деятельностью, пошёл бы волонтером в какую-то благотворительную организацию или нко — это пока у нас не запрещено, хотя и сильно ограничивается.
листовки с планами что-то сделать со зданием фсб (в реальной жизни)
И клеил их также на само здание фсб и другие здания.
Нахрена ты врёшь, чтобы их очернить? Или на тебя действует то, что наша власть пользуется "да никто не помнит с чего всё началось" ?
Всё началось с этого
Подростки расклеивали листовки в поддержку аспиранта МГУ Азата Мифтахова.
И наклеили листовку на здание ФСБ. Их за это задержали, отобрали телефоны и там нашли чат с перепиской про взрыв здания в Майнкрафте.
Это РЕБЕНОК. Какие планы "в реальной жизни", что ты такое несёшь вообще.
Гнида.
По-моему у пацана было как раз правильное воспитание, если он не мог спокойно смотреть на тот пиздец что происходит.
Про листовки с планами что-то сделать со зданием фсб не знал, есть ссылочка на сурс? Я только видел листовки в поддержку Азата.
Как же вы заебали с этим кликбейтным говном про майнкрафт
Лет через 10 это будет казаться очень гуманным.
В цивилизованной стране мальчика бы к психологу отвели, в России - ломают жизнь навсегда.
Пойду поцелую свой ВНЖ, ни секунды не жалею о принятом шесть лет назад решении. Россия - страна для несчастных.
Молодец! Единственное правильное решение.
Смотря какой контекст, вряд ли Мустафу бы пожалели, и вроде сажали уже и в Англии, и во Франции надолго за подготовку.
попробуй промывать глаза после золотого дождя
Боты продолжают талдычить про Майнкрафт, не обращая внимания на переписки и показания свидетелей.
Не отменяет того, что дело о теракте создали из ничего. Но сам факт, конечно, интересный.
пипец промыли пацанам голову, а виноват путен
Да здравствует российский суд, самый гуманный суд в мире!
Господин судья, у меня вопрос: а за покупку алкоголя в Симах до 18-ти тоже будут сроки давать?
РЕАЛЬНЫЙ срок за НЕСОВЕРШЕННОЕ действие в ВИРТУАЛЬНОЙ РЕАЛЬНОСТИ.
Киберпанк ближе, чем мы думаем.
В статье опять ни слова о том, что они занимались изготовлением коктейлей Молотова?
что с этой страной не так
Такой срок, не меньше, должны получить те, кто выносил решение. Биомусор из ФСБ на листовки обиделись и поломали судьбу человеку. Его по-любому ещё и «кенты» оговорили, когда «сотрудничали» со следствием. Пиздец!
Игровые новости, которые мы заслужили.
Ну да, судя по большинству комментов было бы лучше дождаться пока они ебанули бы какое нибудь здание с кучей жертв по итогу. А потом бы на тж читали бы разборы этих терактов и возмущались бы бездействием ФСБ ментов и далее по списку.
А если бы они решили школу забросать коктейлями Молотова? Ведь судя по его последнему слову, то его не очень то любили везде, где он учился, начиная от учеников и заканчивая преподами. По мне в этой ситуации, парень этот обосрался по полной, а местное комьюнити из него мученика делает
*те самые комменты про чеченцев*
Таков мордор
Почему везде такие кликбейтные заголовки, как будто всё дело состоит только из взрыва в майнкрафте
Норм, даёшь больше подростков-уголовников без перспектив и сломанными жизнями
Я даже боюсь написать тут какие мы сценарии в детстве разыгрывали. когда играли в войнушки с палками и игрушечными пстолетами...там точно пожизненное дадут в текущих реалиях.
Одни призывают головы реально оказать и хоть бы кто-нибудь пальцем пошевелил. Других за виртуальные преступления сажают.
А какой приговор по делу о пытках в колониях? Ах да
Вот что значит мастерство заголовка.
На самом деле неизвестно (т.к. материалов дела нет) чем конкретно занимались эти школьники.
Исходя из приговора выглядит так, что они делали коктейли молотова и бросались ими на заброшках, попутно обсуждая в телеграме. А в силу возраста они еще и в майнкрафт играли.
Скрепа в безопасности... пока что
@Сергей Звезда объясните пожалуйста как может настолько мудакцкий и жёлтый заголовок пройти. редактора новостей? Вы там совсем небанулись нахуй? Не читаете свои собственные новости или что? Это что блять лайф ньюс?
Вот так и рождаются Джокреры
После скандала Adidas отказалась от спонсорского контракта со спортсменом. Сейчас дело расследует полиция, ему грозит до пяти лет тюрьмы.
Разработчикам пришлось бы удалять контент, чего они не захотели делать.
История с виртуальным подрывом активно распространялась в СМИ. Двух других фигурантов дела освободили от уголовной ответственности по статье о терроризме. Они получили 3 и 4 года условно по другой статье.
По данным российского издания, Элиес Кампо — не бывший топ-менеджер Telegram, а экс-волонтёр, лгущий о знакомстве с Павлом Дуровым.
Ответы на главные вопросы о резонансном процессе, где 16-летнего Никиту Уварова приговорили к пяти годам колонии.