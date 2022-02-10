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Новости
Артём Мазанов

Подростка из Канска приговорили к пяти годам по делу о терроризме. Процесс стал известен после «взрыва ФСБ» в Minecraft Статьи редакции

История с виртуальным подрывом активно распространялась в СМИ. Двух других фигурантов дела освободили от уголовной ответственности по статье о терроризме. Они получили 3 и 4 года условно по другой статье.

310 310 комментариев
15 825 просмотров

1-й Восточный окружной военный суд в Красноярском крае приговорил Никиту Уварова — фигуранта дела «канских подростков» — к пяти годам колонии по статье 205.3 УК РФ (Прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности). Прокуратура запрашивала для него девять лет колонии. Об этом рассказал адвокат Павел Чиков.

Уварова также оштрафовали на 30 тысяч рублей. Богдана Андреева и Дениса Михайленко освободили от уголовной ответственности, так как они оказали содействие следствию. Но они получили три и четыре года условно — вероятно, за изготовление и хранение взрывчатых веществ.

По версии следствия, подростки «объединились в группу для последующего совместного осуществления террористической деятельности», а также «самостоятельно проходили обучение по изготовлению взрывчатых веществ, изготавливали их, и отрабатывали их применение на практике в заброшенном доме, на пустырях и стройках».

Уварова и двоих других фигурантов задержали в 2020 году после того, как они наклеили на офис отдела УФСБ листовки в поддержку аспиранта МГУ Азата Мифтахова с текстом «Руки прочь от анархистов» и «Государство — главный террорист».

Позже в их переписке нашли «планы взорвать ФСБ» в Minecraft. По данным NGS24, они якобы готовились взорвать реальное здание ФСБ. В организации взрыва в Minecraft подростков не обвиняли.

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«Канское дело»: почему подростка осудили за терроризм и при чём тут «планы взорвать здание ФСБ» в Minecraft Статьи редакции

Ответы на главные вопросы о резонансном процессе, где 16-летнего Никиту Уварова приговорили к пяти годам колонии.

Плакат в поддержку «канских подростков» на митинге в Петербурге, фото «Закс.ру»

#новости #право #канскоедело

310 310 комментариев
155
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310 комментариев
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Pavel

А о том, какое решение принял суд по поводу обвинения "в четырех эпизодах изготовления и трех эпизодах хранения взрывчатки" Павел Чиков решил умолчать? Или же именно за них срок и дали. Было бы интересно узнать. Есть ссылка на дело на сайте суда? А то слушать только мнение проигравшего адвоката - так себе затея.

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6
7 комментариев
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Артур Манукян

Как будто новости из какой-то сюрреалистичной вселенной читаю.

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146
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Dr. Acula
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85
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Инвестиционный корабль

Путин - пидорас и хуесос

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145
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upup _

На всякий случай не буду это лайкать

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20
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Максим Ростокин

А я буду, у меня загран есть

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25
5 комментариев
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BTopHuk
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3
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Romula Daraa

долбаебы-анархисты решили сменить власть с помощью самодельного оружия и об этом они писали в вк друг другу
А виноват Путин)

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–7
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Инвестиционный корабль

Съеби

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0
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Импортный ящик

Вот и сгубили еще одну жизнь

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110
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заказ наряд

Вот и разозлили еще процент нового поколения.

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3
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Бессмысленный химик

В зумерском штабе сейчас летают ручки во все стороны

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5
1 комментарий
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Антон Комаров

ситуация капец, но он еще молодой. Освободится и свалит из рф.

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1
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Алексей Злобин

Одну ли? Я вот теперь даже не знаю, когда он выйдет через 5 лет, без образования, перспектив, с поломанной жизнью.... Не рванет ли что-то и в самом деле?

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0
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Рыжий

К тому времени установится уже ПРБ и ему нечего будет взрывать

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0
3 комментария
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Artyom Cheprasov

Просто пиздец

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86
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Artyom Cheprasov

Хотя применительно к России стоит уже говорить «обыкновенный пиздец»

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38
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Артур Рева

А вы не хотели бы выйти и отстоять подростка? Тысячь так 5 человек. Может и отбили б у вашей власти его.

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0
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Sirgay Semenyov

Очередная победа многонационального народа российской федерации. Вместо того, чтобы придавать вопиющий беспредел общественной огласки, пытаться делать хоть что-то, всем на это дело было в общем-то поебать. Мерзкая апатия и отсутствие какого-либо сострадания к своим согражданам ведет к закономерному исходу.

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70
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Sirgay Semenyov

А пацана отправят в такие же замечательные тюрьмы, где, с молчаливого согласия россиян, насилуют шваброй и прочими прекрасными вещами.

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41
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Путин спас Россию

Ща как давай сочувствовать мамкиным анархистам и коммунистам, которые собираются переворот устраивать))

Да, жду пасты "когда пришли за коммунистами" и так далее.

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–60
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Комментарий удален

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Рекламный торшер

Скройся в своём Казахстане и не лезь в дела россиян

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17
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Алексей Злобин

Переворот в маинкрафте, лол? Ты совсем конченый?

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4
3 комментария
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Astraeus

Анархисты это база

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2
10 комментариев
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Sirgay Semenyov

Если бы ВСЕ замечательные и прекрасные люди России имели бы хоть каплю человечности в себе, не пытались бы искать каких-то полутонов в очевидно сфабрикованном ради продвижения по службе деле, не требовали бы от независимых политиков и правозащитников какого-то молниеносного решения всех проблем, а наоборот поддерживали бы их, банально бы придавали все это безумие огласке, давно бы все жили в совершенно другой стране.

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12
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Владимир Керенский

не пытались бы искать каких-то полутонов в очевидно сфабрикованном ради продвижения по службе деле
в ПРБ все будут решать виновен человек или нет по заголовкам тематических СМИ, не видя в глаза материалы дела. Тогда заживем

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1
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Владимир Старик

Россиян, думаю, если щас опросить, они поддержат такое решение)0

Как бы ни было это пиздецом тотальным, но правде надо смотреть в глаза

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5
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Андрей Охапкин

Все россияне? Почитай комментарии на этом сайте, например

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1
6 комментариев
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Принудительный микрофон

На самом деле, народ тупо не знает, думаю. По первому не показали, значит не было

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0
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Славой Жижек

много
наци
анального

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4
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Виталий Иванович Иванов

многонационального народа
Многоэтнического. Нация в одной юрисдикции всегда одна или нет ни одной.

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–2
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KingOfTheDivan

Так пишешь, будто сам какие-то действия предпринимал

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1
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Sergey Gong

Даже если бы жители Канска(или любого другого города) захотели выйти на согласованный митинг его бы не согласовали из-за ковида.

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0
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Золотой волк

Статья дополняется ✏️ща ещё докинут ограбление и износ в гта

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58
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Мистер Андерсон

срок дополняется...

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14
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Александр Федоров

И рабство в SIMS

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1
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Железнодорожный кавалер

Обогнали метавселенную Фейсбука

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55
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Гибкий Денис

ирония в том что их судят за что угодно кроме майнкрафта

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38
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Artyom Cheprasov

как отмечает «ОВД-Инфо», непосредственно в организации взрыва в Minecraft школьников не обвиняли. Их переписка, в том числе об игре, была использована следствием как доказательство обучения терроризму.

Таки из-за игры тоже

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10
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ＫＩＢØＵＮＥ

Из-за игры, потому что они классифицирует подрыв здания в игре, как "подготовку и обучение террористической деятельности".

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6
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Гибкий Денис

за это полстраны можно спокойно за неправильный выбор тимы в конт р страйке сажать. сомневаюсь что так

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0
1 комментарий
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Pavel Fedorov

Ирония в том, что в недвней статье чел пытался всем объяснить, что его судят за планирование, неважно игра это или чертежи и схватил 400 дизов

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3
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Рыжий

Мне в той ветке на пару комментов дизов по 50 влепили. До сих пор не могу привыкнуть к этому срезу общества

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–2
4 комментария
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Ramierl

мда...

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0
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Импортный ящик

Слово майнкрафт можно убрать

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2
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Гибкий Денис

из заголовка

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4
6 комментариев
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Социалистический алмаз

которое подозрительно созвучно с одной книгой, ну тут явное оправдание нацизма

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0
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Алексей Злобин

Не совсем так.

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0
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August

Вот уроды. Сломали парню жизнь из-за какой-то хуйни.
И блядь в этой ебаной стране призывают рожать детей. Походу скоро вместо школы надо будет отправлять ребёнка сразу в колонию, чтоб учился ходить строем и жить по понятиям

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31
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Путин спас Россию

Парень сломал жизнь сам себе, когда полез играть в революционера.

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–30
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Ramierl

Чувак читал анархическую лит-ру, мастрячил взрывчатые вещества, создал группу по этим интересам.
Это конечно не Бен Ладен, но и от Брейвика недалеко так то.

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6
36 комментариев
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Дизайнер Павленко

Он изготовил распространял с друзьями листовки с планами что-то сделать со зданием фсб (в реальной жизни). И клеил их также на само здание фсб и другие здания. Обсуждал с друзьями также эти планы в чатах. Ну а потом вот этот Майнкрафт.

Хз как к этому относиться. С одной стороны хреново, что сажают за такое — я бы дал условку и это было бы большим наказанием для него и его родителей. Но я не знаю всех материалов дела, так как оно засекречено. А то что знаю не поддерживаю совсем. Где-то он недополучил воспитания — все такие дела исходят из этого.

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12
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робот-бёрдвотчер

К примеру, у The Offspring есть старая песня "kill the president". И мне не известно, что у них были с этим проблемы.
Альбомы, концерты, это покруче листовок. Недополучили воспитания.)

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20
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Дизайнер Павленко

К чему аналогия с оффспринг? Уваров разве собирался выпустить альбом или писал песни? Нет, он изготавливал коктейли Молотова, обсуждал как бы свергнуть нынешний режим. За это он должен понести наказание. Я бы ограничился условкой или общественными работами. Но я не прокурор и не судья. Приговор в 5 лет считаю чрезмерным. Надеюсь он сможет выйти по удо гораздо раньше и отбросит свои антиобщественные мысли.

Если он так хотел изменить политическое устройство, лучше бы занимался правозащитной деятельностью, пошёл бы волонтером в какую-то благотворительную организацию или нко — это пока у нас не запрещено, хотя и сильно ограничивается.

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–9
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ＫＩＢØＵＮＥ

листовки с планами что-то сделать со зданием фсб (в реальной жизни)
 И клеил их также на само здание фсб и другие здания.
 Нахрена ты врёшь, чтобы их очернить? Или на тебя действует то, что наша власть пользуется "да никто не помнит с чего всё началось" ?
Всё началось с этого
Подростки расклеивали листовки в поддержку аспиранта МГУ Азата Мифтахова.
И наклеили листовку на здание ФСБ. Их за это задержали, отобрали телефоны и там нашли чат с перепиской про взрыв здания в Майнкрафте.

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12
2 комментария
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Веселый пёс_анон

Но я не знаю всех материалов дела, так как оно засекречено. А то что знаю не поддерживаю совсем
На то и расчёт мусорской.

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10
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Kyofu de Matsu

Это РЕБЕНОК. Какие планы "в реальной жизни", что ты такое несёшь вообще.

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4
3 комментария
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Madao

Гнида.

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1
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namesJensen

По-моему у пацана было как раз правильное воспитание, если он не мог спокойно смотреть на тот пиздец что происходит.
Про листовки с планами что-то сделать со зданием фсб не знал, есть ссылочка на сурс? Я только видел листовки в поддержку Азата.

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1
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Михаил Горлов

Как же вы заебали с этим кликбейтным говном про майнкрафт

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19
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робот-бёрдвотчер

Лет через 10 это будет казаться очень гуманным.

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14
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Zhanna Sinelnik

В цивилизованной стране мальчика бы к психологу отвели, в России - ломают жизнь навсегда.
Пойду поцелую свой ВНЖ, ни секунды не жалею о принятом шесть лет назад решении. Россия - страна для несчастных.

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12
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Michael Konovalov

Молодец! Единственное правильное решение.

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0
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у дракона понос

Смотря какой контекст, вряд ли Мустафу бы пожалели, и вроде сажали уже и в Англии, и во Франции надолго за подготовку.

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0
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Призванный огонь

заголовок желтый.
апд. был

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–5
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Мистер Андерсон

попробуй промывать глаза после золотого дождя

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13
24 комментария
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Веселый пёс_анон

Заголовок по факту.

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8
3 комментария
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Зянон

Боты продолжают талдычить про Майнкрафт, не обращая внимания на переписки и показания свидетелей.

Не отменяет того, что дело о теракте создали из ничего. Но сам факт, конечно, интересный.

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7
4 комментария
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Сеня

пипец промыли пацанам голову, а виноват путен

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8
2 комментария
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Владимир Старик

Да здравствует российский суд, самый гуманный суд в мире!
Господин судья, у меня вопрос: а за покупку алкоголя в Симах до 18-ти тоже будут сроки давать?

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10
2 комментария
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Le Roi de ta mère

РЕАЛЬНЫЙ срок за НЕСОВЕРШЕННОЕ действие в ВИРТУАЛЬНОЙ РЕАЛЬНОСТИ.

Киберпанк ближе, чем мы думаем.

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4
3 комментария
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Андрей Апанасик

В статье опять ни слова о том, что они занимались изготовлением коктейлей Молотова?

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5
11 комментариев
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Грузинский Слава

особенно отвратительно местное говно которое радуется уголовным срокам для детей

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5
2 комментария
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FOX

что с этой страной не так

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6
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Вежливый Снайпер

Такой срок, не меньше, должны получить те, кто выносил решение. Биомусор из ФСБ на листовки обиделись и поломали судьбу человеку. Его по-любому ещё и «кенты» оговорили, когда «сотрудничали» со следствием. Пиздец!

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6
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Ферман спас Россию

Игровые новости, которые мы заслужили.

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4
1 комментарий
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Веселый пёс_анон

В каком месте освободили-то? Условки раздали.

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4
1 комментарий
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Damir ReDevil

Ну да, судя по большинству комментов было бы лучше дождаться пока они ебанули бы какое нибудь здание с кучей жертв по итогу. А потом бы на тж читали бы разборы этих терактов и возмущались бы бездействием ФСБ ментов и далее по списку.

А если бы они решили школу забросать коктейлями Молотова? Ведь судя по его последнему слову, то его не очень то любили везде, где он учился, начиная от учеников и заканчивая преподами. По мне в этой ситуации, парень этот обосрался по полной, а местное комьюнити из него мученика делает

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–2
4 комментария
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Dr. Acula

*те самые комменты про чеченцев*

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4
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Ферман спас Россию

Таков мордор

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3
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Рекламный торшер

Террористическая государственная организация приговорила подростка из Канска к 5 годам лишения свободы. Нужно правильнее писать заголовки.

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3
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artemykairyak

Почему везде такие кликбейтные заголовки, как будто всё дело состоит только из взрыва в майнкрафте

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3
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Покойный торшер

блядь, Канск это же вообще пиздец жопа мира, я там был проездом, откуда там слабовики знают про Майнкрафт сука

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1
7 комментариев
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Излишний паук например

бедный пацан, ужас нахуй

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2
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Stanley H. Tweedle

Норм, даёшь больше подростков-уголовников без перспектив и сломанными жизнями

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2
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Al

Я даже боюсь написать тут какие мы сценарии в детстве разыгрывали. когда играли в войнушки с палками и игрушечными пстолетами...там точно пожизненное дадут в текущих реалиях.

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2
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Eugene Safonov

Одни призывают головы реально оказать и хоть бы кто-нибудь пальцем пошевелил. Других за виртуальные преступления сажают.

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2
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ＫＩＢØＵＮＥ

А какой приговор по делу о пытках в колониях? Ах да

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2
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Бумажный украинец

Вот что значит мастерство заголовка.

На самом деле неизвестно (т.к. материалов дела нет) чем конкретно занимались эти школьники.
Исходя из приговора выглядит так, что они делали коктейли молотова и бросались ими на заброшках, попутно обсуждая в телеграме. А в силу возраста они еще и в майнкрафт играли.

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2
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Robo Krabe

Скрепа в безопасности... пока что

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2
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Андрей Заварзин

@Сергей Звезда объясните пожалуйста как может настолько мудакцкий и жёлтый заголовок пройти. редактора новостей? Вы там совсем небанулись нахуй? Не читаете свои собственные новости или что? Это что блять лайф ньюс?

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–3
15 комментариев
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Dan

Вот так и рождаются Джокреры

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1
1 комментарий
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Ещё 51 комментарий
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История с виртуальным подрывом активно распространялась в СМИ. Двух других фигурантов дела освободили от уголовной ответственности по статье о терроризме. Они получили 3 и 4 года условно по другой статье.

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«Канское дело»: почему подростка осудили за терроризм и при чём тут «планы взорвать здание ФСБ» в Minecraft Статьи редакции

Ответы на главные вопросы о резонансном процессе, где 16-летнего Никиту Уварова приговорили к пяти годам колонии.

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Условие одно: не просить у меня денег (положить на телефон, купить чипсы и тд) если ко...
С прошлого месяца снова начал системно выдавать сыну карманные (а не когда как пап дац 500р, дай сотку и тд). Базовый доход, так сказать.
5000р раз в месяц. Тратить можно на все, что угодно.
Условие одно: не просить у меня денег (положить на телефон, купить чипсы и тд) если кончатся.

Первый месяц: бутсы, мяч, набор мышь/наушники/коврик, задонатил в играх, журнал фифа с наклейками, ништяки вкусняшки в магазине. Ничего не отложил.

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