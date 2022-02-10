История с виртуальным подрывом активно распространялась в СМИ. Двух других фигурантов дела освободили от уголовной ответственности по статье о терроризме. Они получили 3 и 4 года условно по другой статье.

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1-й Восточный окружной военный суд в Красноярском крае приговорил Никиту Уварова — фигуранта дела «канских подростков» — к пяти годам колонии по статье 205.3 УК РФ (Прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности). Прокуратура запрашивала для него девять лет колонии. Об этом рассказал адвокат Павел Чиков.

Уварова также оштрафовали на 30 тысяч рублей. Богдана Андреева и Дениса Михайленко освободили от уголовной ответственности, так как они оказали содействие следствию. Но они получили три и четыре года условно — вероятно, за изготовление и хранение взрывчатых веществ.

По версии следствия, подростки «объединились в группу для последующего совместного осуществления террористической деятельности», а также «самостоятельно проходили обучение по изготовлению взрывчатых веществ, изготавливали их, и отрабатывали их применение на практике в заброшенном доме, на пустырях и стройках».

Уварова и двоих других фигурантов задержали в 2020 году после того, как они наклеили на офис отдела УФСБ листовки в поддержку аспиранта МГУ Азата Мифтахова с текстом «Руки прочь от анархистов» и «Государство — главный террорист».

Позже в их переписке нашли «планы взорвать ФСБ» в Minecraft. По данным NGS24, они якобы готовились взорвать реальное здание ФСБ. В организации взрыва в Minecraft подростков не обвиняли.