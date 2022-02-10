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Новости
Артём Мазанов

Подростка из Канска приговорили к пяти годам по делу о терроризме. В переписке нашли «планы взорвать ФСБ» в Minecraft Статьи редакции

Двух других фигурантов дела освободили от уголовной ответственности.

184 184 комментария
8122 просмотров

1-й Восточный окружной военный суд в Красноярском крае приговорил Никиту Уварова — фигуранта дела «канских подростков» — к пяти годам колонии по статье 205.3 УК РФ (Прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности). Прокуратура запрашивала для него девять лет колонии. Об этом рассказал адвокат Павел Чиков.

Уварова также оштрафовали на 30 тысяч рублей. Богдана Андреева и Дениса Михайленко освободили от уголовной ответственности, так как они оказали содействие следствию.

Уварова и двоих других фигурантов задержали в 2020 году после того, как они наклеили на офис отдела УФСБ листовки в поддержку аспиранта МГУ Азата Мифтахова с текстом «Руки прочь от анархистов» и «Государство — главный террорист».

Позже в их переписке нашли «планы взорвать ФСБ» в Minecraft. По данным NGS24, они якобы готовились взорвать реальное здание ФСБ. В организации взрыва в Minecraft подростков не обвиняли.

Разборы
Саша Кириллова
«Канское дело»: почему подростка осудили за терроризм и при чём тут «планы взорвать здание ФСБ» в Minecraft Статьи редакции

Ответы на главные вопросы о резонансном процессе, где 16-летнего Никиту Уварова приговорили к пяти годам колонии.

Плакат в поддержку «канских подростков» на митинге в Петербурге, фото «Закс.ру»

#новости #право #канскоедело

Статья дополняется
184 184 комментария
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184 комментария
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Артур Манукян

Как будто новости из какой-то сюрреалистичной вселенной читаю.

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96
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Dr. Acula
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50
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Инвестиционный корабль

Путин - пидорас и хуесос

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92
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upup _

На всякий случай не буду это лайкать

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9
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Максим Ростокин

А я буду, у меня загран есть

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11
2 комментария
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Импортный ящик

Вот и сгубили еще одну жизнь

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69
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Artyom Cheprasov

Просто пиздец

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60
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Artyom Cheprasov

Хотя применительно к России стоит уже говорить «обыкновенный пиздец»

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19
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Sirgay Semenyov

Очередная победа многонационального народа российской федерации. Вместо того, чтобы придавать вопиющий беспредел общественной огласки, пытаться делать хоть что-то, всем на это дело было в общем-то поебать. Мерзкая апатия и отсутствие какого-либо сострадания к своим согражданам ведет к закономерному исходу.

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39
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Sirgay Semenyov

А пацана отправят в такие же замечательные тюрьмы, где, с молчаливого согласия россиян, насилуют шваброй и прочими прекрасными вещами.

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27
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Путин спас Россию

Ща как давай сочувствовать мамкиным анархистам и коммунистам, которые собираются переворот устраивать))

Да, жду пасты "когда пришли за коммунистами" и так далее.

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–27
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Александр Авдеев

когда тебя пидараса уже забанят?

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13
10 комментариев
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Рекламный торшер

Скройся в своём Казахстане и не лезь в дела россиян

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6
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Astraeus

Анархисты это база

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1
5 комментариев
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Sirgay Semenyov

Если бы ВСЕ замечательные и прекрасные люди России имели бы хоть каплю человечности в себе, не пытались бы искать каких-то полутонов в очевидно сфабрикованном ради продвижения по службе деле, не требовали бы от независимых политиков и правозащитников какого-то молниеносного решения всех проблем, а наоборот поддерживали бы их, банально бы придавали все это безумие огласке, давно бы все жили в совершенно другой стране.

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4
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Владимир Старик

Россиян, думаю, если щас опросить, они поддержат такое решение)0

Как бы ни было это пиздецом тотальным, но правде надо смотреть в глаза

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2
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Славой Жижек

много
наци
анального

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3
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Sergey Gong

Даже если бы жители Канска(или любого другого города) захотели выйти на согласованный митинг его бы не согласовали из-за ковида.

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0
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Золотой волк

Статья дополняется ✏️ща ещё докинут ограбление и износ в гта

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43
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Мистер Андерсон

срок дополняется...

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12
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Железнодорожный кавалер

Обогнали метавселенную Фейсбука

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38
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Гибкий Денис

ирония в том что их судят за что угодно кроме майнкрафта

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28
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Импортный ящик

Слово майнкрафт можно убрать

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2
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Гибкий Денис

из заголовка

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3
6 комментариев
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Artyom Cheprasov

как отмечает «ОВД-Инфо», непосредственно в организации взрыва в Minecraft школьников не обвиняли. Их переписка, в том числе об игре, была использована следствием как доказательство обучения терроризму.

Таки из-за игры тоже

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1
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Социалистический алмаз

которое подозрительно созвучно с одной книгой, ну тут явное оправдание нацизма

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0
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August

Вот уроды. Сломали парню жизнь из-за какой-то хуйни.
И блядь в этой ебаной стране призывают рожать детей. Походу скоро вместо школы надо будет отправлять ребёнка сразу в колонию, чтоб учился ходить строем и жить по понятиям

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16
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Путин спас Россию

Парень сломал жизнь сам себе, когда полез играть в революционера.

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–10
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Ramierl

Чувак читал анархическую лит-ру, мастрячил взрывчатые вещества, создал группу по этим интересам.
Это конечно не Бен Ладен, но и от Брейвика недалеко так то.

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3
16 комментариев
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Дизайнер Павленко

Он изготовил распространял с друзьями листовки с планами что-то сделать со зданием фсб (в реальной жизни). И клеил их также на само здание фсб и другие здания. Обсуждал с друзьями также эти планы в чатах. Ну а потом вот этот Майнкрафт.

Хз как к этому относиться. С одной стороны хреново, что сажают за такое — я бы дал условку и это было бы большим наказанием для него и его родителей. Но я не знаю всех материалов дела, так как оно засекречено. А то что знаю не поддерживаю совсем. Где-то он недополучил воспитания — все такие дела исходят из этого.

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5
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робот-бёрдвотчер

К примеру, у The Offspring есть старая песня "kill the president". И мне не известно, что у них были с этим проблемы.
Альбомы, концерты, это покруче листовок. Недополучили воспитания.)

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8
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Веселый пёс_анон

Но я не знаю всех материалов дела, так как оно засекречено. А то что знаю не поддерживаю совсем
На то и расчёт мусорской.

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2
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Madao

Гнида.

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1
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Kyofu de Matsu

Это РЕБЕНОК. Какие планы "в реальной жизни", что ты такое несёшь вообще.

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0
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Рыжий

14 лет - ребенок? У пацана идеологическая накачка + они реально тренировались собирать и взрывать коктейли Молотова и врыв пакеты

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–4
1 комментарий
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робот-бёрдвотчер

Лет через 10 это будет казаться очень гуманным.

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11
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Призванный огонь

заголовок желтый.
апд. был

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–3
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Мистер Андерсон

попробуй промывать глаза после золотого дождя

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11
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Призванный огонь

иди промой

«Канское дело»: почему подростков обвиняют в…
Ответы на главные вопросы о резонансном сюжете перед приговором, где прокурор запросил для…
tjournal.ru
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7
22 комментария
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Веселый пёс_анон

Заголовок по факту.

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8
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Призванный огонь

статья кирилловой опровергает этот факт

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1
2 комментария
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Михаил Горлов

Как же вы заебали с этим кликбейтным говном про майнкрафт

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7
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Сеня

пипец промыли пацанам голову, а виноват путен

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6
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Триада

В аудио марш анархистов, странно что на экране нет буквы А.
Бтв интересное видео про анархизм
https://youtu.be/0vlSsDxbS8Q

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0
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Владимир Старик

Да здравствует российский суд, самый гуманный суд в мире!
Господин судья, у меня вопрос: а за покупку алкоголя в Симах до 18-ти тоже будут сроки давать?

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6
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Веселый пёс_анон

В каком месте освободили-то? Условки раздали.

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4
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FOX

что с этой страной не так

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3
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Ферман спас Россию

Игровые новости, которые мы заслужили.

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3
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Владимир Старик

Это вам не дтф!

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2
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Грузинский Слава

особенно отвратительно местное говно которое радуется уголовным срокам для детей

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3
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Владимир Горячев

Не вижу, что кто-то радуется.

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2
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Зянон

Боты продолжают талдычить про Майнкрафт, не обращая внимания на переписки и показания свидетелей.

Не отменяет того, что дело о теракте создали из ничего. Но сам факт, конечно, интересный.

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2
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Dr. Acula

*те самые комменты про чеченцев*

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3
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Le Roi de ta mère

РЕАЛЬНЫЙ срок за НЕСОВЕРШЕННОЕ действие в ВИРТУАЛЬНОЙ РЕАЛЬНОСТИ.

Киберпанк ближе, чем мы думаем.

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–2
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Рыжий

Попробуй читать такие новости дальше заголовка. Например, вот разбор
https://tjournal.ru/analysis/529145-kanskoe-delo-pochemu-podrostkov-obvinyayut-v-terrorizme-pri-chem-tut-minecraft-i-kak-s-istoriey-svyazan-vnuk-byvshego-mera?ref=tjournal.ru

«Канское дело»: почему подростка осудили за…
Ответы на главные вопросы о резонансном процессе, где 16-летнего Никиту Уварова приговорили к пяти…
tjournal.ru
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4
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Rond

Читали что не надо
Смотрели что не надо
Кидали пустые бутылки на пустыре

А теперь опять имеем комменты "ну не все так однозначно" и "заголовок желтый"

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0
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Зянон

При чем здесь виртуальная реальность?

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2
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Ферман спас Россию

Таков мордор

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2
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Dan

Вот так и рождаются Джокреры

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2
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Рекламный торшер

Террористическая государственная организация приговорила подростка из Канска к 5 годам лишения свободы. Нужно правильнее писать заголовки.

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2
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Покойный торшер

блядь, Канск это же вообще пиздец жопа мира, я там был проездом, откуда там слабовики знают про Майнкрафт сука

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0
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Покойный торшер

но правильно все делают, терроризм нужно резать на корню

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2
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Путин спас Россию

С этим согласен

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1
3 комментария
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Путин спас Россию

Закрой рот, сноб

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1
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Damir ReDevil

Ну да, судя по большинству комментов было бы лучше дождаться пока они ебанули бы какое нибудь здание с кучей жертв по итогу. А потом бы на тж читали бы разборы этих терактов и возмущались бы бездействием ФСБ ментов и далее по списку.

А если бы они решили школу забросать коктейлями Молотова? Ведь судя по его последнему слову, то его не очень то любили везде, где он учился, начиная от учеников и заканчивая преподами. По мне в этой ситуации, парень этот обосрался по полной, а местное комьюнити из него мученика делает

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0
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Путин спас Россию

парень этот обосрался по полной, а местное комьюнити из него мученика делает
Никогда такого не было....

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1
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Александр Кузнецов

Сюр

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1
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конгруэ́нтный

терпение

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1
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Al

Я даже боюсь написать тут какие мы сценарии в детстве разыгрывали. когда играли в войнушки с палками и игрушечными пстолетами...там точно пожизненное дадут в текущих реалиях.

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1
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Андрей Апанасик

В статье опять ни слова о том, что они занимались изготовлением пиротехники?

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1
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Андрей Охапкин

А ну тихо

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0
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Андрей Апанасик
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0
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Веселый пёс_анон

Это запрещено? Это доказано?

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0
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Андрей Охапкин

Кто полностью разобрался в ситуации, реально просто за Майнкрафт посадили или всё не так однозначно? 🤔

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0
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Путин спас Россию

https://tjournal.ru/analysis/529145-kanskoe-delo-pochemu-podrostka-osudili-za-terrorizm-i-pri-chem-tut-plany-vzorvat-zdanie-fsb-v-minecraft

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1
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Roma Dmitriev

надеюсь завтра придет путин и даст ему амнистию, пусть хоть ради пиара своего, но это лучше, чем срок в колонии для пацана 16-летнего

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0
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Гибкий Денис

наивный

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0
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Roma Dmitriev

@Кхалиси Бот

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1
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Кхалиси Бот

няивный

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1
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Андрей Заварзин

@Сергей Звезда объясните пожалуйста как может настолько мудакцкий и жёлтый заголовок пройти. редактора новостей? Вы там совсем небанулись нахуй? Не читаете свои собственные новости или что? Это что блять лайф ньюс?

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–2
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Артём Мазанов

Что тебя в нынешнем заголовке не устраивает?

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0
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Sirgay Semenyov

это болезненный борец с лицемерием либерах, зачем на него обращать внимание?

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1
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Андрей Заварзин

Ты зачем дурака включил? Перечитай информацию об этом деле на нормальном ресурсе, поймешь в чем действительно обвиняют этих детей

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–2
6 комментариев
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Sergey Gong

Это теперь что получается, надо с детьми в майнкрафт играть?

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0
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робот-бёрдвотчер

А может это воронежская ответка на то, что нашу спортсменку обвиняют в принятии допинга?

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0
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iFlow Games

Больной безумный мир.

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AnDyLawless

Я что-то не понял : где они собирались взорвать здание ФСБ ? Т.е., действительно, в реальности и обсуждали это в игровом чате или виртуальное, созданное в этой самой игре .

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0
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Зянон

По мнению следствия и участников, получивших условное наказание - в реальности. По мнению интернет-общественности и предполагаемого руководителя группы - в игре.

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0
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Александр Батищев

Людоеды

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0
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Сергей Крашевич

Это точно пройдёт

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0
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Космический Кабачок

Да какие только штуки мы не крафтили…

Грустно читать такие новости из-за абсурда. Педофилу дают 3-5-ну 10.. он по досточке выходит и убивает и ничего в системе после этого не меняется.

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0
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МИД Болгарии

Ну, тут даже мы в ахуе. Хотя, творить такую дичь... Восхищаемся.

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0
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Излишний паук например

бедный пацан, ужас нахуй

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Дмитрий Кузнецов

Оху ть

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Stanley H. Tweedle

Норм, даёшь больше подростков-уголовников без перспектив и сломанными жизнями

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Павел Каташев

Вот она мета-реальность

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Diablo

Большой привет от Рамзана и ко..

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No Name

Вы понимаете что это пиздец и к чему мы прикатились

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Kyofu de Matsu

Вы что, хотите как на Украине?

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конгруэ́нтный

еще парочку таких кейсов и можно будет собирать людей на площадях
или нет
вас хрен разберешь

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6 комментариев
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