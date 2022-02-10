Двух других фигурантов дела освободили от уголовной ответственности.

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1-й Восточный окружной военный суд в Красноярском крае приговорил Никиту Уварова — фигуранта дела «канских подростков» — к пяти годам колонии по статье 205.3 УК РФ (Прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности). Прокуратура запрашивала для него девять лет колонии. Об этом рассказал адвокат Павел Чиков.

Уварова также оштрафовали на 30 тысяч рублей. Богдана Андреева и Дениса Михайленко освободили от уголовной ответственности, так как они оказали содействие следствию.

Уварова и двоих других фигурантов задержали в 2020 году после того, как они наклеили на офис отдела УФСБ листовки в поддержку аспиранта МГУ Азата Мифтахова с текстом «Руки прочь от анархистов» и «Государство — главный террорист».

Позже в их переписке нашли «планы взорвать ФСБ» в Minecraft. По данным NGS24, они якобы готовились взорвать реальное здание ФСБ. В организации взрыва в Minecraft подростков не обвиняли.

Разборы Саша Кириллова 53 мин Minecraft Статьи редакции «Канское дело»: почему подростка осудили за терроризм и при чём тут «планы взорвать здание ФСБ» в Ответы на главные вопросы о резонансном процессе, где 16-летнего Никиту Уварова приговорили к пяти годам колонии. Плакат в поддержку «канских подростков» на митинге в Петербурге, фото «Закс.ру»