Подростка из Канска приговорили к пяти годам по делу о терроризме. В переписке нашли «планы взорвать ФСБ» в Minecraft Статьи редакции
Двух других фигурантов дела освободили от уголовной ответственности.
1-й Восточный окружной военный суд в Красноярском крае приговорил Никиту Уварова — фигуранта дела «канских подростков» — к пяти годам колонии по статье 205.3 УК РФ (Прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности). Прокуратура запрашивала для него девять лет колонии. Об этом рассказал адвокат Павел Чиков.
Уварова также оштрафовали на 30 тысяч рублей. Богдана Андреева и Дениса Михайленко освободили от уголовной ответственности, так как они оказали содействие следствию.
Уварова и двоих других фигурантов задержали в 2020 году после того, как они наклеили на офис отдела УФСБ листовки в поддержку аспиранта МГУ Азата Мифтахова с текстом «Руки прочь от анархистов» и «Государство — главный террорист».
Позже в их переписке нашли «планы взорвать ФСБ» в Minecraft. По данным NGS24, они якобы готовились взорвать реальное здание ФСБ. В организации взрыва в Minecraft подростков не обвиняли.
Как будто новости из какой-то сюрреалистичной вселенной читаю.
На всякий случай не буду это лайкать
А я буду, у меня загран есть
Просто пиздец
Хотя применительно к России стоит уже говорить «обыкновенный пиздец»
Очередная победа многонационального народа российской федерации. Вместо того, чтобы придавать вопиющий беспредел общественной огласки, пытаться делать хоть что-то, всем на это дело было в общем-то поебать. Мерзкая апатия и отсутствие какого-либо сострадания к своим согражданам ведет к закономерному исходу.
А пацана отправят в такие же замечательные тюрьмы, где, с молчаливого согласия россиян, насилуют шваброй и прочими прекрасными вещами.
Ща как давай сочувствовать мамкиным анархистам и коммунистам, которые собираются переворот устраивать))
Да, жду пасты "когда пришли за коммунистами" и так далее.
когда тебя пидараса уже забанят?
Анархисты это база
Если бы ВСЕ замечательные и прекрасные люди России имели бы хоть каплю человечности в себе, не пытались бы искать каких-то полутонов в очевидно сфабрикованном ради продвижения по службе деле, не требовали бы от независимых политиков и правозащитников какого-то молниеносного решения всех проблем, а наоборот поддерживали бы их, банально бы придавали все это безумие огласке, давно бы все жили в совершенно другой стране.
Россиян, думаю, если щас опросить, они поддержат такое решение)0
Как бы ни было это пиздецом тотальным, но правде надо смотреть в глаза
много
наци
анального
Даже если бы жители Канска(или любого другого города) захотели выйти на согласованный митинг его бы не согласовали из-за ковида.
срок дополняется...
как отмечает «ОВД-Инфо», непосредственно в организации взрыва в Minecraft школьников не обвиняли. Их переписка, в том числе об игре, была использована следствием как доказательство обучения терроризму.
Таки из-за игры тоже
Вот уроды. Сломали парню жизнь из-за какой-то хуйни.
И блядь в этой ебаной стране призывают рожать детей. Походу скоро вместо школы надо будет отправлять ребёнка сразу в колонию, чтоб учился ходить строем и жить по понятиям
Парень сломал жизнь сам себе, когда полез играть в революционера.
Чувак читал анархическую лит-ру, мастрячил взрывчатые вещества, создал группу по этим интересам.
Это конечно не Бен Ладен, но и от Брейвика недалеко так то.
Он изготовил распространял с друзьями листовки с планами что-то сделать со зданием фсб (в реальной жизни). И клеил их также на само здание фсб и другие здания. Обсуждал с друзьями также эти планы в чатах. Ну а потом вот этот Майнкрафт.
Хз как к этому относиться. С одной стороны хреново, что сажают за такое — я бы дал условку и это было бы большим наказанием для него и его родителей. Но я не знаю всех материалов дела, так как оно засекречено. А то что знаю не поддерживаю совсем. Где-то он недополучил воспитания — все такие дела исходят из этого.
К примеру, у The Offspring есть старая песня "kill the president". И мне не известно, что у них были с этим проблемы.
Альбомы, концерты, это покруче листовок. Недополучили воспитания.)
Гнида.
Это РЕБЕНОК. Какие планы "в реальной жизни", что ты такое несёшь вообще.
14 лет - ребенок? У пацана идеологическая накачка + они реально тренировались собирать и взрывать коктейли Молотова и врыв пакеты
Лет через 10 это будет казаться очень гуманным.
попробуй промывать глаза после золотого дождя
иди промой
Как же вы заебали с этим кликбейтным говном про майнкрафт
пипец промыли пацанам голову, а виноват путен
В аудио марш анархистов, странно что на экране нет буквы А.
Бтв интересное видео про анархизм
https://youtu.be/0vlSsDxbS8Q
Да здравствует российский суд, самый гуманный суд в мире!
Господин судья, у меня вопрос: а за покупку алкоголя в Симах до 18-ти тоже будут сроки давать?
что с этой страной не так
Игровые новости, которые мы заслужили.
Это вам не дтф!
Не вижу, что кто-то радуется.
Боты продолжают талдычить про Майнкрафт, не обращая внимания на переписки и показания свидетелей.
Не отменяет того, что дело о теракте создали из ничего. Но сам факт, конечно, интересный.
*те самые комменты про чеченцев*
РЕАЛЬНЫЙ срок за НЕСОВЕРШЕННОЕ действие в ВИРТУАЛЬНОЙ РЕАЛЬНОСТИ.
Киберпанк ближе, чем мы думаем.
Попробуй читать такие новости дальше заголовка. Например, вот разбор
https://tjournal.ru/analysis/529145-kanskoe-delo-pochemu-podrostkov-obvinyayut-v-terrorizme-pri-chem-tut-minecraft-i-kak-s-istoriey-svyazan-vnuk-byvshego-mera?ref=tjournal.ru
Читали что не надо
Смотрели что не надо
Кидали пустые бутылки на пустыре
А теперь опять имеем комменты "ну не все так однозначно" и "заголовок желтый"
При чем здесь виртуальная реальность?
Таков мордор
Вот так и рождаются Джокреры
С этим согласен
Закрой рот, сноб
Ну да, судя по большинству комментов было бы лучше дождаться пока они ебанули бы какое нибудь здание с кучей жертв по итогу. А потом бы на тж читали бы разборы этих терактов и возмущались бы бездействием ФСБ ментов и далее по списку.
А если бы они решили школу забросать коктейлями Молотова? Ведь судя по его последнему слову, то его не очень то любили везде, где он учился, начиная от учеников и заканчивая преподами. По мне в этой ситуации, парень этот обосрался по полной, а местное комьюнити из него мученика делает
парень этот обосрался по полной, а местное комьюнити из него мученика делает
Никогда такого не было....
Сюр
терпение
Я даже боюсь написать тут какие мы сценарии в детстве разыгрывали. когда играли в войнушки с палками и игрушечными пстолетами...там точно пожизненное дадут в текущих реалиях.
В статье опять ни слова о том, что они занимались изготовлением пиротехники?
А ну тихо
Кто полностью разобрался в ситуации, реально просто за Майнкрафт посадили или всё не так однозначно? 🤔
надеюсь завтра придет путин и даст ему амнистию, пусть хоть ради пиара своего, но это лучше, чем срок в колонии для пацана 16-летнего
няивный
@Сергей Звезда объясните пожалуйста как может настолько мудакцкий и жёлтый заголовок пройти. редактора новостей? Вы там совсем небанулись нахуй? Не читаете свои собственные новости или что? Это что блять лайф ньюс?
Что тебя в нынешнем заголовке не устраивает?
это болезненный борец с лицемерием либерах, зачем на него обращать внимание?
Ты зачем дурака включил? Перечитай информацию об этом деле на нормальном ресурсе, поймешь в чем действительно обвиняют этих детей
Это теперь что получается, надо с детьми в майнкрафт играть?
А может это воронежская ответка на то, что нашу спортсменку обвиняют в принятии допинга?
Больной безумный мир.
Я что-то не понял : где они собирались взорвать здание ФСБ ? Т.е., действительно, в реальности и обсуждали это в игровом чате или виртуальное, созданное в этой самой игре .
По мнению следствия и участников, получивших условное наказание - в реальности. По мнению интернет-общественности и предполагаемого руководителя группы - в игре.
Людоеды
Это точно пройдёт
Да какие только штуки мы не крафтили…
Грустно читать такие новости из-за абсурда. Педофилу дают 3-5-ну 10.. он по досточке выходит и убивает и ничего в системе после этого не меняется.
Ну, тут даже мы в ахуе. Хотя, творить такую дичь... Восхищаемся.
Оху ть
Норм, даёшь больше подростков-уголовников без перспектив и сломанными жизнями
Вот она мета-реальность
Большой привет от Рамзана и ко..
Вы понимаете что это пиздец и к чему мы прикатились
Вы что, хотите как на Украине?
еще парочку таких кейсов и можно будет собирать людей на площадях
или нет
вас хрен разберешь
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