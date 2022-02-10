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Яна Ломакина

ФАС признала Google нарушившей антимонопольное законодательство из-за непрозрачных правил блокировки на ютубе Статьи редакции

По мнению службы, компания ущемляет интересы пользователей и ограничивает конкуренцию на смежных рынках.

Федеральная антимонопольная служба сочла, что правила, связанные с формированием, приостановлением, блокировками аккаунтов и обращения контента пользователей на ютубе непрозрачны, необъективны и непредсказуемы. В Комиссии антимонопольной службы считают, что это ограничивает конкуренцию на смежных рынках, следует из заявления ФАС.

ФАС определила, что непрозрачность правил приводит к внезапным блокировкам и удалению аккаунтов пользователей без предупреждения и обоснования действий. Это ущемляет интересы пользователей.

Комиссия антимонопольной службы признала Google виновной в злоупотреблении доминирующим положением на рынке видеохостингов. Размер штрафа определят позднее.

#новости #google #YouTube #фас

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Гибкий Денис

Федеральная антимонопольная служба сочла, что правила, связанные с формированием, приостановлением, блокировками аккаунтов и обращения контента пользователей на ютубе непрозрачны, необъективны и непредсказуемы.
 а у Роскомнадзора всё прозрачно то

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Импортный ящик

Тебя это ебать не должно

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9
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Genesi5 ­

А РКН не Фил, чтобы ебать

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Веселый пёс_анон

Удали коммент, не подставляйся под проблемы.

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3
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Гибкий Денис

дурачок?

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Веселый пёс_анон

Ты же признавался в соседнем тренде, что боишься проблем огрести за неугодные власти комментарии.

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Гибкий Денис

до конца договаривай. из-за тебя

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Гибкий Денис

в том смысле что из-за тебя получать проблемы это зашквар

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Веселый пёс_анон

Мнительный Митя.

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Михаил Зеленин

Так госмонополии никогда никого не смущали

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заказ наряд

и он ни разу не ущемляет интересы пользователей

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Новый Уренгой

Это они так RuTube пытаются продвигать?

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Гибкий Денис

смотри рутьюб сука

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Новый Уренгой

САМ СМОТРИ, молча :3

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Гибкий Денис

ух блять нарожали либералов )

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Новый Уренгой

но я сам ущемляю либерах

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Гибкий Денис

а в итоге сам попал под пулемет репрессий

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Новый Уренгой

blyat

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anton platonov

да пора уже закрывать этот бгмерзкий ютуб.

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Добро и позитив

Это ущемляет интересы пользователей.
 Да ладно вам, вас же волнуют только боты и Russia Today

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Victor Axonoff

Главная страница рутуба, если чё. И там такого много, друзья! Переходите, быстрее (нет). Попытался понять на что там можно подписаться (ну вот без сарказма) - не понял.

Качество видео на 1080 полный провал (зернистое, как улучшить - непонятно)

Системы оценки видео нет в принципе. Счетчика просмотров нет. Комментариев тоже. Ну, в смысле, некому комментировать)

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3
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Nagibator RusPro

Ебать, сколько они уже кости этому Алибасову обсасывают?
Сам лично не смотрю телевизор, но когда включают для фона, то такое чувство, что у них тем вообще нет. Включи сейчас, включи через полгода, а тема одна и та же.
Самый смак когда кто-то умирает, вот там-то уж есть куда размахнуться.

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3
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Victor Axonoff

Там у них есть 5-10 героев и они пляшут от одних к другим, гоняя как шарики своих экспертов орущих))) это очень смешно

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Nagibator RusPro

Да примерный сценарий каждого эпизода уже прочитывается заранее, "веселее" только когда они приглашают семью Тётясракиных из Подзалупинска с какой-то тупейшей историей.

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Артем Ляховец

Размер штрафа определят позднее.
 Ой, как неожиданно.

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3
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Павел Пьяных

Понятно, что они так защищают свои раша тудеи и царьграды, но зерно правды есть в этом. Гугл действительно частенько без объяснения причин что-то может заблокировать/не допустить, а ты сиди часами разбирайся в чем дело.

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Vyrai Kukuyoku

Кому не похуй?

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Бессмысленный химик

в последнее время на гугл СПУСТИЛИ ВСЕХ СОБАК, так сказать

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Ivan

Проблем то в стране нет больше

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BTopHuk

Есть. С наколками Моргена разобраться надо

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BTopHuk

Слышь, плоти

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Plan 🇧&🇨

Ютуб сейчас такой: так-так, а у какой это федеральной службы есть аккаунт на Ютубе? у ФАС. ну, вот вы и сами напросились.

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С прошлого месяца снова начал системно выдавать сыну карманные (а не когда как пап дац 500р, дай сотку и тд). Базовый доход, так сказать.
5000р раз в месяц. Тратить можно на все, что угодно.
Условие одно: не просить у меня денег (положить на телефон, купить чипсы и тд) если кончатся.

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