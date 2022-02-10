ФАС признала Google нарушившей антимонопольное законодательство из-за непрозрачных правил блокировки на ютубе Статьи редакции
По мнению службы, компания ущемляет интересы пользователей и ограничивает конкуренцию на смежных рынках.
Федеральная антимонопольная служба сочла, что правила, связанные с формированием, приостановлением, блокировками аккаунтов и обращения контента пользователей на ютубе непрозрачны, необъективны и непредсказуемы. В Комиссии антимонопольной службы считают, что это ограничивает конкуренцию на смежных рынках, следует из заявления ФАС.
ФАС определила, что непрозрачность правил приводит к внезапным блокировкам и удалению аккаунтов пользователей без предупреждения и обоснования действий. Это ущемляет интересы пользователей.
Комиссия антимонопольной службы признала Google виновной в злоупотреблении доминирующим положением на рынке видеохостингов. Размер штрафа определят позднее.
А РКН не Фил, чтобы ебать
Так госмонополии никогда никого не смущали
и он ни разу не ущемляет интересы пользователей
Это они так RuTube пытаются продвигать?
САМ СМОТРИ, молча :3
но я сам ущемляю либерах
blyat
да пора уже закрывать этот бгмерзкий ютуб.
Это ущемляет интересы пользователей.
Да ладно вам, вас же волнуют только боты и Russia Today
Главная страница рутуба, если чё. И там такого много, друзья! Переходите, быстрее (нет). Попытался понять на что там можно подписаться (ну вот без сарказма) - не понял.
Качество видео на 1080 полный провал (зернистое, как улучшить - непонятно)
Системы оценки видео нет в принципе. Счетчика просмотров нет. Комментариев тоже. Ну, в смысле, некому комментировать)
Ебать, сколько они уже кости этому Алибасову обсасывают?
Сам лично не смотрю телевизор, но когда включают для фона, то такое чувство, что у них тем вообще нет. Включи сейчас, включи через полгода, а тема одна и та же.
Самый смак когда кто-то умирает, вот там-то уж есть куда размахнуться.
Там у них есть 5-10 героев и они пляшут от одних к другим, гоняя как шарики своих экспертов орущих))) это очень смешно
Да примерный сценарий каждого эпизода уже прочитывается заранее, "веселее" только когда они приглашают семью Тётясракиных из Подзалупинска с какой-то тупейшей историей.
Размер штрафа определят позднее.
Ой, как неожиданно.
Понятно, что они так защищают свои раша тудеи и царьграды, но зерно правды есть в этом. Гугл действительно частенько без объяснения причин что-то может заблокировать/не допустить, а ты сиди часами разбирайся в чем дело.
Кому не похуй?
Проблем то в стране нет больше
Есть. С наколками Моргена разобраться надо
Слышь, плоти
Ютуб сейчас такой: так-так, а у какой это федеральной службы есть аккаунт на Ютубе? у ФАС. ну, вот вы и сами напросились.
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