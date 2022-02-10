ФАС сочла правила блокировки на ютубе «непредсказуемыми». Google грозит штраф Статьи редакции
По мнению службы, компания ущемляет интересы пользователей и ограничивает конкуренцию на смежных рынках.
Федеральная антимонопольная служба сочла, что правила, связанные с формированием, приостановлением, блокировками аккаунтов и обращения контента пользователей на ютубе непрозрачны, необъективны и непредсказуемы. В Комиссии антимонопольной службы считают, что это ограничивает конкуренцию на смежных рынках, следует из заявления ФАС.
ФАС определила, что непрозрачность правил приводит к внезапным блокировкам и удалению аккаунтов пользователей без предупреждения и обоснования действий. Это ущемляет интересы пользователей.
Комиссия антимонопольной службы признала Google виновной в злоупотреблении доминирующим положением на рынке видеохостингов. Размер штрафа определят позднее.
А РКН не Фил, чтобы ебать
Так госмонополии никогда никого не смущали
и он ни разу не ущемляет интересы пользователей
Это они так RuTube пытаются продвигать?
САМ СМОТРИ, молча :3
но я сам ущемляю либерах
blyat
да пора уже закрывать этот бгмерзкий ютуб.
К сожалению ФАС в данном случае права полностью. Ютуб уже давно переплюнул РКН по количеству идиотских правил и внезапных блокировок. Только за последние две недели я от ютуберов, которых смотрю слышал три истории о внезапных страйках:
1. Парень получает страйк за нарушение в видео пятилетней давности по правилу, введённому год назад.
2. Другой парень получает три страйка (это удаление канала) за день за перевод видео с английского языка, сделанный несколько лет назад. Всё потому, что автор оригинального канала ВНЕЗАПНО решил подать жалобу, при этом тот факт, что он точно все эти годы знал о факте перевода и ничего не имел против никого не волнует.
3. Автор реакции на видео получает страйк за авторскую музыку в оригинальном видео. Даже вмешательство авторов оригинала не помогает снять страйк. Тот факт, что за подобное нарушение полагается лишение монетизации в пользу правообладателя, а не страйк, тоже побоку.
Это ЗА ДВЕ НЕДЕЛИ, КАРЛ и только на тех каналах, которые я смотрю (а таких и сотни нет). Ютуб очевидно сошёл с ума и банит просто всех подряд, забив на логику и здравый смысл. Если я лично знаю три случая за последнее время, то сколько их всего и сколько жалоб было подано в контролирующие органы, учитывая что для некоторых людей их каналы - основной источник дохода, которого их незаконно лишили? И вы уверены, что такую проверку сейчас проводит, только ФАС России, а не контролирующие органы многих стран?
И да, на всех каналов, которые на моих глазах столкнулись с проблемами нет ни слова о политике.
Главная страница рутуба, если чё. И там такого много, друзья! Переходите, быстрее (нет). Попытался понять на что там можно подписаться (ну вот без сарказма) - не понял.
Качество видео на 1080 полный провал (зернистое, как улучшить - непонятно)
Системы оценки видео нет в принципе. Счетчика просмотров нет. Комментариев тоже. Ну, в смысле, некому комментировать)
Ебать, сколько они уже кости этому Алибасову обсасывают?
Сам лично не смотрю телевизор, но когда включают для фона, то такое чувство, что у них тем вообще нет. Включи сейчас, включи через полгода, а тема одна и та же.
Самый смак когда кто-то умирает, вот там-то уж есть куда размахнуться.
Там у них есть 5-10 героев и они пляшут от одних к другим, гоняя как шарики своих экспертов орущих))) это очень смешно
Да примерный сценарий каждого эпизода уже прочитывается заранее, "веселее" только когда они приглашают семью Тётясракиных из Подзалупинска с какой-то тупейшей историей.
Это ущемляет интересы пользователей.
Да ладно вам, вас же волнуют только боты и Russia Today
Размер штрафа определят позднее.
Ой, как неожиданно.
Понятно, что они так защищают свои раша тудеи и царьграды, но зерно правды есть в этом. Гугл действительно частенько без объяснения причин что-то может заблокировать/не допустить, а ты сиди часами разбирайся в чем дело.
Действительно. Ведь факт недобросовестного отношения к пользователям лишь стимулировать может переход к конкуренту.
Кому не похуй?
Проблем то в стране нет больше
Есть. С наколками Моргена разобраться надо
Слышь, плоти
Ютуб сейчас такой: так-так, а у какой это федеральной службы есть аккаунт на Ютубе? у ФАС. ну, вот вы и сами напросились.
О нет, какое-то русское министерство доебалось до американского просто потому что может и хочет из-за комплекса неполноценности перед Америкой. В прочем ничего нового.
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