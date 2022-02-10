Подростка из Канска приговорили к пяти годам по делу о терроризме. Процесс стал известен после «взрыва ФСБ» в

История с виртуальным подрывом активно распространялась в СМИ. Двух других фигурантов дела освободили от уголовной ответственности по статье о терроризме. Они получили 3 и 4 года условно по другой статье.